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Дешевый Мурод

Adidas приостановила продажи в России. Ранее о мерах из-за боевых действий на Украине объявили Nike и Puma Статьи редакции

Adidas отдельно отметил, что продолжит платить сотрудникам.

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Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для РФ онлайн-магазин на неопределённый срок. Компания сделала объявление на странице в LinkedIn. Точной даты закрытия нет.

Причиной ухода Adidas с российского рынка, как и во всех аналогичных случаях, стал вооружённый конфликт России с Украиной. Представители бренда призвали к миру и объявили, что пожертвуют миллион евро беженцам, детям и другим нуждающимся в поддержке на Украине. Эти деньги должны потратить на продукты, лекарства и помощь при эвакуации. Также Adidas передал одежду нуждающимся на Украину и в страны, куда бегут люди — в Польшу, Молдавию и Венгрию.

Перед этим Adidas заморозил работу с Российским футбольным союзом, в который входит сборная России по футболу. Бренд и РФС сотрудничали 14 лет.

После ввода российских войск на Украину, ввода санкций против России и других ограничений множество компаний объявили о мерах из-за ситуации. Другие международные спортивные бренды — Nike и Puma — поступили по-разному. Nike закрыла онлайн-продажи и предложила посещать розничные магазины. Puma прекратила поставки продукции в Россию и приостановила работу магазинов в стране.

Объявление на сайте Nike
PUMA SE @PUMAGroup
Sports company PUMA has decided to suspend operations of all its stores in Russia.
Объявление Puma

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #санкции

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Объективный украинец

Россия через пару месяцев

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Минувший магнит

будут ватники в квадрате

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Daffy Duck

Ну лапти заебись вместо ботеги как раз самое то)

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1
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Объективный украинец

ЗАТО НОХИ ДЫШУТЬ!!

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Пчелка делает ззз

Лучше шароваров уж точно

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555

vatnique couture https://vatnique.com/
еще бы лапти толковые сделали, вообще была бы ляпота!

Интернет-магазин VATNIQUE
VATNIQUE - (Ватник) бренд стеганых всесезонных курток-рубашек с современным oversize дизайном без…
vatnique.com
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the KO3AK
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27
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davi nayka
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Слава Украине
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Dan
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Алина Кипр

В смысле они будут закрыты например ещё 30 лет и будут все это время платить сотрудникам?!

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Символический корабль

Хочу в Адидас

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Свободный диод

да

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Целевой рак

Если зарплаты останутся прежними в рублях, то это не слишком накладно

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Konstantin

Гореть в аду этому карлику плешивому. Как он заебал…

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8
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Ура Патриот
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Укрошофист

Nike закрыла онлайн-продажи и предложила посещать розничные магазины.
 То есть Nike не ушла из россии, так и пишите.

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Дешевый Мурод

Ровно нигде в материале не указано, что Nike ушла из России

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Dan

Ровно это город в Украине

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Roman Khegay
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2
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Дешевый Мурод

Гордон, перелогинься!

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Dan

@Gordon Freeman

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Физический инструмент

Я сегодня дверь поцеловала, но, может, это конкретный магазин не работает

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Dan

Они оптимисты

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Целевой рак

Сроки возврата товара увеличены на 30 лет

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Daffy Duck

Если успею, зайду завтра куплю кепку на память о временах когда дропы и изи были не просто слова для меня

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Богдан Пухальский

НУ ниче, у вас своего навалом.

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Konstantin

Чтобы понимать весь пиздец ситуации - адидас в своё время сотрудничал с ссср. То есть современная Россия это даже хуже совка…

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Dan

Да там даекватные деды сидели в сравнении с этим.

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Al

Специальная товарная операция

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Александр Федоров

А если это нарочно все сделано, чтобы продать побольше товара с оверпрайсом (в т ч доллар)?

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Александр Федоров

Это не всерьез вопрос, не бычьте.

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Кирилл Деревянко против войны

Да ладно, demix топ, главное что бы он остался.

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Александр Прохоренко

Был Адидас, а настанет абъебос

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Андрей Малинин

Теперь будет abidas, NAIK и Pooma

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Alexey Samarkin

ПРИЧЕМ ТУТ ПУТИН

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Dennis Ko

Валенки у них были мировые

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Эчис Тюлюш

Abibas, adidos вперёд!

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