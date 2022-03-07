Adidas приостановила продажи в России. Ранее о мерах из-за боевых действий на Украине объявили Nike и Puma Статьи редакции
Adidas отдельно отметил, что продолжит платить сотрудникам.
Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для РФ онлайн-магазин на неопределённый срок. Компания сделала объявление на странице в LinkedIn. Точной даты закрытия нет.
Причиной ухода Adidas с российского рынка, как и во всех аналогичных случаях, стал вооружённый конфликт России с Украиной. Представители бренда призвали к миру и объявили, что пожертвуют миллион евро беженцам, детям и другим нуждающимся в поддержке на Украине. Эти деньги должны потратить на продукты, лекарства и помощь при эвакуации. Также Adidas передал одежду нуждающимся на Украину и в страны, куда бегут люди — в Польшу, Молдавию и Венгрию.
Перед этим Adidas заморозил работу с Российским футбольным союзом, в который входит сборная России по футболу. Бренд и РФС сотрудничали 14 лет.
После ввода российских войск на Украину, ввода санкций против России и других ограничений множество компаний объявили о мерах из-за ситуации. Другие международные спортивные бренды — Nike и Puma — поступили по-разному. Nike закрыла онлайн-продажи и предложила посещать розничные магазины. Puma прекратила поставки продукции в Россию и приостановила работу магазинов в стране.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Ну лапти заебись вместо ботеги как раз самое то)
Лучше шароваров уж точно
vatnique couture https://vatnique.com/
еще бы лапти толковые сделали, вообще была бы ляпота!
В смысле они будут закрыты например ещё 30 лет и будут все это время платить сотрудникам?!
Гореть в аду этому карлику плешивому. Как он заебал…
Nike закрыла онлайн-продажи и предложила посещать розничные магазины.
То есть Nike не ушла из россии, так и пишите.
Ровно это город в Украине
Они оптимисты
Если успею, зайду завтра куплю кепку на память о временах когда дропы и изи были не просто слова для меня
НУ ниче, у вас своего навалом.
Чтобы понимать весь пиздец ситуации - адидас в своё время сотрудничал с ссср. То есть современная Россия это даже хуже совка…
Да там даекватные деды сидели в сравнении с этим.
Специальная товарная операция
А если это нарочно все сделано, чтобы продать побольше товара с оверпрайсом (в т ч доллар)?
Это не всерьез вопрос, не бычьте.
Да ладно, demix топ, главное что бы он остался.
Был Адидас, а настанет абъебос
Теперь будет abidas, NAIK и Pooma
ПРИЧЕМ ТУТ ПУТИН
Валенки у них были мировые
Abibas, adidos вперёд!
Предприниматель объяснил, что им не стоит бояться за свою безопасность из-за того, что он жил в России.
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».