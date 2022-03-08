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Дешевый Мурод

«Новая газета»: полиция пришла домой к шестикласснику после вопросов на уроке о «спецоперации» и лозунга на перемене Статьи редакции

И, по данным издания, отключила электричество.

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Домой к 12-летнему Кириллу, который учится в шестом классе одной из московских школ, 6 марта пришли двое полицейских. Это произошло после того, как подросток высказал педагогу позицию по поводу «спецоперации» России на Украине. Историю рассказала «Новая газета», автор материала — обозревательница и учительница Ирина Лукьянова.

  • 4 марта на уроке истории Кирилл спросил учительницу, почему Владимир Путин начал «спецоперацию». Та ответила, что иначе бы «агрессия Украины продолжилась». Небольшая часть одноклассников поддержала Кирилла и тоже стала задавать вопросы.

Учительница говорила ещё нам, что у украинцев процветает нацизм, что с первого класса в учебниках пишут, что Украина — это сверхдержава. У меня много друзей из Украины, я спрашивал у них, — у них нет этого в учебниках.

Кирилл (фамилия не указана)
цитата по «Новой газете»
  • «Специалисты Украины и США сейчас делают фейковые посты, говорят, что на митингах избивают людей. Но митинги должны быть согласованными», — сказала учительница. На вопрос Кирилла о том, «как можно согласовать с правительством митинг против действий самого правительства», она «толком не дала ответа».
  • По словам Кирилла, на перемене после этого урока он крикнул в коридоре «Слава Украине». Некоторые школьники откликнулись ответным слоганом.
  • Мама Кирилла, Наталия, рассказала о звонке в WhatsApp с незнакомого номера «по поводу дочери», хотя у неё есть только сын. Женский голос попросил прийти в отдел полиции, на что женщина предложила прислать ей повестку.
  • Затем классная руководительница рассказала Наталии о желании сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних провести беседу с ней и сыном. Женщина в ответ забрала сына из школы, в заявлении указав, что делает это из-за «давления» и «невыносимых условий для получения образования».

На следующий день, в воскресенье, Кирилл был дома один. Мама уехала на работу. В это время в квартиру стали стучать двое полицейских, но Кирилл не стал открывать. Они стучались около получаса, затем отключили в квартире электричество, оставили под дверью повестку «о вызове на опрос» и ушли. В повестке — неразборчиво написанная дата опроса и угроза «подвергнуть приводу» в случае неявки.

из материала «Новой газеты»
  • «Я считаю, что учителя неправы. Нам говорят, что жителям Украины промывали мозги, а мне кажется, что мозги тут промывали нам», — отметил Кирилл.
  • Мать школьница отметила, что не знает, кто пожаловался на её сына в полицию. «Новая» отметила, что у семьи есть давний конфликт со школой, а Наталия общается с её администрацией письменно.
  • МВД эту ситуацию не комментировало.
Истории
Роман Персианинов
«Директор обвинил меня в том, что я за геноцид русских»: как школьников учат воспринимать конфликт на Украине Статьи редакции

TJ изучил готовые презентации, что рассылают учителям в регионы, и пообщался с несколькими из них об отношении к подобным урокам.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

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Столичный меч

Шестиклассник умнее доброй половины страны

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128
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Объективный украинец

Таких много, на самом деле. Не все поводы попадают в инфополе, ну а училки в России традиционно топят за власть

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33
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Целевой рак

У российских учителей дар прививать отвращение к чему угодно, поэтому пусть прививают отвращение к путину

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36
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Редкий Натр
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0
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Напряженный украинец

Скорее всего его мать мудрая женщина

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12
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испанский смех

этим школьником был Дмитрий Орлов

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2
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Нейроорлов

Очень жаль

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4
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Напряженный украинец

Максим Кадашев

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1
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Европейский турник

Достойное поколение подрастает

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6
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Eva Dark

Достойная среда умеет делать из людей промытое дно

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0
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Daniel Shnaider

Нет

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0
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Eva Dark

Тогда бы количество адекватных людей строго возрастало

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0
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Oldfag TV

Умнее злобной половины, я б сказал.

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4
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DaiBi

И смелее...

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0
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Тарас Макух

* злой половины

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Daniel Shnaider

Это несложно)

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0
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Объективный украинец

На вопрос Кирилла о том, «как можно согласовать с правительством митинг против действий самого правительства», она «толком не дала ответа»
 У училки синий экран в голове возник просто с этого

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69
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Oldfag TV

Возможно, она донос и накатала.

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36
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Минувший магнит

скорее всего

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2
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Ruslan Albitsky

Кроме училки и некому. Одноклассники вряд ли в ментовку побегут.

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1
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Объективный украинец

Про русский язык вообще лол. В ютубе полно видосов, где люди заговаривают на русском в том же Львове, реакция у людей нормальная, никто не запрещает русский язык и не притесняет его

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19
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Слепой яд

Кек, как-то во Львове пришлось объясняться с ментурой. И мент, и я говорили при этом по-русски. В итоге эти фошызды меня отпустили, даже не заставив хоть раз зигануть.

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7
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Денис Сенькин

а ты бы зиганул, чтоб порадовать их

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–4
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Слепой яд

Оставлю это удовольствие для руZZких

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9
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Денис Сенькин

походу или боты меня минусуют, или никто шутку не выкупил ;(

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0
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Слепой яд
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5
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Aleksandr Kwaskoff

я тебя миносовал, плохая шутка

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1
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Денис Сенькин

согласен, надо было чуток по другому написать
спс за минус

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1
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Александр Прохоренко

Может хватит врать? Ты посмотри что эти наркоманы во Львове сделали с обычным парнем, которому повезло знать русский язык!
https://youtu.be/WJj6Xx6tTYk

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6
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Объективный украинец
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1
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Александр Прохоренко
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1
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FireGrim

А вот и секретные документы подъехали

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0
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Darth Felus

Во Львове так то самая большая диаспора русских на западенщине. И русский культурный центр там был, и своя пресса и радио.

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Объективный украинец

Это к аргументу России о том, что на западе Украины лютая русофобия и язык отменяют

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Darth Felus

Ну справедливости ради, они (культурный центр) иногда переживал нападки националистов. Такой центр был единственный в Украине, потому врятли география играла роль.

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1
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Dan

Парень смышлёный

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5
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Lee

Ебать пидорасы, пацану 12-13 лет. Охуевшие просто, мало доебаться, надо ведь нагадить, отрубив еще электричество. Исконно-мразотная натура

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25
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Konstantin

Давайте как-нибудь поддержим Кирилла. Нам запретили называть войну войной, но поддерживать нормальных ребят ещё не запретили.

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22
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rchnmy

Скинулись лойсами.

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1
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Konstantin

😞

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0
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Oldfag TV

Какие времена, такие и истории.

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19
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Минувший магнит

если силовики ссутся от 6-классника, то не удивительно, что путин срётся от Зеленского

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19
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Konstantin

Чиполлино

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12
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Случайный поезд

Никогда и низачто не стану заводить детей в этой блядской помойке под названием рашка

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9
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SadDamnWhoSaid

Рожать детей нужно в странах, которые будут за своих граждан биться до конца

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5
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Денис Сенькин

а не бить своих граждан до конца

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1
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SadDamnWhoSaid

Как многого мы хотим

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2
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испанский смех

и как хуй без соли получим

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0
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Пушка Гонка

А свет зачем отключили? Гопота подъездная

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6
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Eva Dark

Могли ещё под дверь насрать

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15
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Пушка Гонка

Им бы еще и премию выписали, это борьба с аппозицией на ранних этапах развития

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6
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Пушка Гонка

Еще бы бычок в глазок засунули

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2
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Ruslan Albitsky

Думали, к щитку побежит смотреть. Умный же.

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0
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Oldfag TV

А вообще, конечно, прекрасная история: что делать в такой ситуации, куда бежать? В полицию?

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6
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Oldfag TV

Ну то есть понятно, куда бежать на самом деле

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10
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Приятный Слава

(откуда)

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0
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испанский смех

украина их не пустит

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0
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Комсомольский диод

А его уже спросили, где он был 8 лет назад?

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4
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Kater

Евромайдан организовывал

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1
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Вадим Трыкин

Это реально происходит

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3
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Jerzy

Вот раньше учитель был авторитетом! А теперь гаденыши сидят в гаджетах и тупеют! Финляндия приняла советскую форму образования! Либерасты поганые!
Кирилл молодец, порвал Марьиванну на лоскуты

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Aleksandr Kwaskoff

Был вожатым в лагере, дети мои с 7 по 10 лет. По беспределу весь педотряд оставили без зарплаты (обычнное дело для рашки). Мои дети нарисовали плакаты и устроили митинг. Директорка вызвала мусаров и выбежала с моими деньгами! Я единственный, кому выплатили зп! Детей сводил в пицерию! Это был мой последний им урок и они прошли его на отлично!

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2
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Al

Но фашисты в Украине. не забывайте)))))))))))))))))))))))))))

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1
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Пушка Гонка

Грусть, печаль

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Разноцветный томагавк_два

Какой же это пиздец

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