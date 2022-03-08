«Новая газета»: полиция пришла домой к шестикласснику после вопросов на уроке о «спецоперации» и лозунга на перемене Статьи редакции
И, по данным издания, отключила электричество.
Домой к 12-летнему Кириллу, который учится в шестом классе одной из московских школ, 6 марта пришли двое полицейских. Это произошло после того, как подросток высказал педагогу позицию по поводу «спецоперации» России на Украине. Историю рассказала «Новая газета», автор материала — обозревательница и учительница Ирина Лукьянова.
- 4 марта на уроке истории Кирилл спросил учительницу, почему Владимир Путин начал «спецоперацию». Та ответила, что иначе бы «агрессия Украины продолжилась». Небольшая часть одноклассников поддержала Кирилла и тоже стала задавать вопросы.
- «Специалисты Украины и США сейчас делают фейковые посты, говорят, что на митингах избивают людей. Но митинги должны быть согласованными», — сказала учительница. На вопрос Кирилла о том, «как можно согласовать с правительством митинг против действий самого правительства», она «толком не дала ответа».
- По словам Кирилла, на перемене после этого урока он крикнул в коридоре «Слава Украине». Некоторые школьники откликнулись ответным слоганом.
- Мама Кирилла, Наталия, рассказала о звонке в WhatsApp с незнакомого номера «по поводу дочери», хотя у неё есть только сын. Женский голос попросил прийти в отдел полиции, на что женщина предложила прислать ей повестку.
- Затем классная руководительница рассказала Наталии о желании сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних провести беседу с ней и сыном. Женщина в ответ забрала сына из школы, в заявлении указав, что делает это из-за «давления» и «невыносимых условий для получения образования».
- «Я считаю, что учителя неправы. Нам говорят, что жителям Украины промывали мозги, а мне кажется, что мозги тут промывали нам», — отметил Кирилл.
- Мать школьница отметила, что не знает, кто пожаловался на её сына в полицию. «Новая» отметила, что у семьи есть давний конфликт со школой, а Наталия общается с её администрацией письменно.
- МВД эту ситуацию не комментировало.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
этим школьником был Дмитрий Орлов
Очень жаль
Достойная среда умеет делать из людей промытое дно
Нет
Тогда бы количество адекватных людей строго возрастало
Умнее злобной половины, я б сказал.
И смелее...
* злой половины
Это несложно)
Возможно, она донос и накатала.
Кроме училки и некому. Одноклассники вряд ли в ментовку побегут.
а ты бы зиганул, чтоб порадовать их
походу или боты меня минусуют, или никто шутку не выкупил ;(
я тебя миносовал, плохая шутка
согласен, надо было чуток по другому написать
спс за минус
Может хватит врать? Ты посмотри что эти наркоманы во Львове сделали с обычным парнем, которому повезло знать русский язык!
https://youtu.be/WJj6Xx6tTYk
А вот и секретные документы подъехали
Во Львове так то самая большая диаспора русских на западенщине. И русский культурный центр там был, и своя пресса и радио.
Ну справедливости ради, они (культурный центр) иногда переживал нападки националистов. Такой центр был единственный в Украине, потому врятли география играла роль.
Парень смышлёный
Ебать пидорасы, пацану 12-13 лет. Охуевшие просто, мало доебаться, надо ведь нагадить, отрубив еще электричество. Исконно-мразотная натура
Давайте как-нибудь поддержим Кирилла. Нам запретили называть войну войной, но поддерживать нормальных ребят ещё не запретили.
Скинулись лойсами.
😞
Какие времена, такие и истории.
Чиполлино
Никогда и низачто не стану заводить детей в этой блядской помойке под названием рашка
Рожать детей нужно в странах, которые будут за своих граждан биться до конца
а не бить своих граждан до конца
Как многого мы хотим
и как хуй без соли получим
А свет зачем отключили? Гопота подъездная
Могли ещё под дверь насрать
Им бы еще и премию выписали, это борьба с аппозицией на ранних этапах развития
Еще бы бычок в глазок засунули
Думали, к щитку побежит смотреть. Умный же.
А вообще, конечно, прекрасная история: что делать в такой ситуации, куда бежать? В полицию?
Ну то есть понятно, куда бежать на самом деле
украина их не пустит
Евромайдан организовывал
Это реально происходит
Вот раньше учитель был авторитетом! А теперь гаденыши сидят в гаджетах и тупеют! Финляндия приняла советскую форму образования! Либерасты поганые!
Кирилл молодец, порвал Марьиванну на лоскуты
Был вожатым в лагере, дети мои с 7 по 10 лет. По беспределу весь педотряд оставили без зарплаты (обычнное дело для рашки). Мои дети нарисовали плакаты и устроили митинг. Директорка вызвала мусаров и выбежала с моими деньгами! Я единственный, кому выплатили зп! Детей сводил в пицерию! Это был мой последний им урок и они прошли его на отлично!
Но фашисты в Украине. не забывайте)))))))))))))))))))))))))))
Грусть, печаль
Предприниматель объяснил, что им не стоит бояться за свою безопасность из-за того, что он жил в России.
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».