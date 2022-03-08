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Неизвестный Кирилл

На ютубе заблокировали оба канала телеведущего Владимира Соловьёва, включая «Соловьёв LIVE» Статьи редакции

За нарушение правил площадки.

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4016 просмотров

В ночь на 8 марта на ютубе заблокировали оба канала Владимира Соловьёва: основной «Соловьёв LIVE» и резервный «Вечер с Владимиром Соловьёвым». На это обратили внимание СМИ, включая «Медиазону», и подтвердила команда телеведущего.

Прямые эфиры Соловьёва транслируются и в других соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и на RuTube.

«Соловьёв LIVE» в ночь на 8 марта. Скриншот TJ
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» в ночь на 8 марта. Скриншот TJ

4 марта в телеграм-канале телеведущего сообщалось, что ютуб не давал проводить стримы на канале «Соловьёв LIVE». Там же указывалось, что причиной стали массовые жалобы.

Соловьёв с 24 февраля находится под санкциями Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР.

#новости #блокировки #youtube

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Сергей Кузнецов

Ну все, РКН завтра блокирует ютуб.

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72
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Alex Blake

Соловьиный помёт уже сыпет угрозами и ультиматумами

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25
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Сергей Петров

Кремлевская прачка. Ну и название. А есть секретный чат Кремлевская кухарка или Кремлевская доминатрикс?

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7
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Maxim 🤷‍♂️

Кремлёвские бляди

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0
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Al

Как там его вилла?

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1
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Тепловой браслет

Он уже заблокировал Италию

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2
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Al

А Италия в курсе об этом визжащем дурачке?

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0
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Закомплексованная Душа

Что там в комментах, даже интересно стало

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1
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Alex Blake

Я заглянул туда, и там как и везде, кто-то радуется блокировке канала (видимо залётные), а вата негодует.

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0
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Анатолий Орлин

На вряд ли, Ютуб слишком популярная соц сеть даже у ватников, в ярости от блокировки Ютуба будут абсолютно все люди, а правительство такого боится

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–4
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Футбольный франт

Люди стерпят

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12
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испанский смех

и станут сильнее

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1
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Сергей Кузнецов

На правосланый яндекс.дзен перейдут

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4
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Al

Тоже самое писали и про нападение. Ютуб на этом фоне уже мелочь...

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2
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Даниил Слюсарев

Справедливости ради, всем абсолютно всё равно на нападение, ведь их жизнь не меняется от самого факта. Ну идет война где-то там, не у меня же дома. Ни у кого не изменился образ жизни, а тут тебе начинают рубить сервисы, которыми ты пользовался.

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1
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Жак Фреско

Насколько же модерация ютуба неповоротлива! Столько дней прошло!
Тем не менее, это - значительное событие.
Его трансляции висели каждый день в трендах и больше миллиона собирали.

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40
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Intellectual Conqueror

Больше миллиона накручено, ты хотел сказать? сегодня все тренды в соловьином помете были. Наверняка за накрутку и прихлопнули.

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10
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Жак Фреско

Весьма вероятно просмотры настоящие. У меня 3-е родственников смотрят Соловьева регулярно и один сосед, как минимум, правда по телевизору.

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16
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nambavan

Ну вот, а теперь не будут. Учитывая события последних дней, многие, я думаю догадались, что помимо ежемесячного платежа за интернет, надо теперь платный VPN оплачивать.

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4
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Bender Rodriguez

карты заблокировали, как теперь впн оплачивать?))))

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3
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nambavan

Они превратятся в тыкву только 10 марта.

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0
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Bender Rodriguez

про 10 марта это вилами по воде, я бы сказал что инет не могут отрубить ведь на нем держится вся экономика, а потом да точно, ее же уже нет)))))

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3
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Голая харизма

Расскажите, пожалуйста, человеку с соломой в голове (насчёт впн), почему нужен именно платный? Сижу на бесплатном, не понимаю, зачем брать платный, потому что нигде не найду простого доступного объяснения. Не смейтесь над убогим только, пожалуйста (зато с совестью все хорошо).

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0
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Андрей Анисимов

Бесплатные ВПН, все твои данные, скорее всего продаст, какому-нибудь дяде на стороне, и хорошо если дядя будет не с погонами

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0
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Голая харизма

Ну допустим я не высказываюсь и нищ и терять нечего, что мне с этой продажи? Мне не жалко. Все ещё непонятно.

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0
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Андрей Анисимов

Так могут и конфиденциальную инфу скинуть, по типу паролей, данные по банковским карточкам и т.д.. А так если помнить что могут слить инфу, не вводить паролей, не оплачивать покупки, то да можно пользоваться бесплатным впн

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0
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Dmitriy

Да там скорость и стабильность в основном решают. Фулл хд не всегда получится смотреть на бесплатном. И к тому же многие сайты блокируют айпи бесплатных.

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0
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НикакойвойнысУкраиной
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28
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Aristos

заебись

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24
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Adir Hartmann

Он даже когда «пританцовывает» омерзителен

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5
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Однако здравствуйте

За это стоит выпить

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17
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Konstantin

Как знал - заранее выпил

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5
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Дефицитный Сервелат

А кто-то 8 лет бухал, готовился.

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4
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Megbit Kilogram
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0
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Иосиф Виссарионович

Причём не одну. Я уже праздную столь замечательное событие.

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0
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Denis Shiryaev

Обычно не радуюсь блокировкам, но рад что ютуб занял сторону в этом конфликте

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13
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Alex Blake

У тебя классные ролики на канале! Получал эстетическое наслаждение от улучшенных съемок начала прошлого века.

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4
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испанский смех

приезжай на родину и посмотрим как ты будешь радоваться отсюда

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0
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Ruslan Albitsky

Это как раз плохо. Значит, Ютубе забанят скоро. Как раз этот канал и мешал блоку. Смотреть было его необязательно, зато остальное можно.

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11
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Старорег

Тогда те кто не смогут узнать как поменять топливный фильтр, пересадить замиокулькас и замариновать грузди, выйдут на улицы.

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7
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Ш

...или переключатся на зомбоящик.

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4
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Старорег

Это будет болезненно. Там нельзя срать в комментах и искать информацию по запросу.

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0
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Михаил Фанк

Перейдут в вк

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0
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Зелёный Мох

Там ещё пару ебланов надо забанить и заебись. Пускай все на тв сидят

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6
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Konstantin

Несколько раз видел это жирное тельце на Воробьевой набережной. Он там бегал летом, когда границы закрыты были. Каждый раз хотел ему что-нибудь пиздануть, но врожденная скромность мешала.

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4
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kharitonovmtb

Так он наверное с охраной был? У меня друг в Москве в гуме видел как-то помета, так за ним 2 тела шло по пятам… Это чмо боится народа же

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2
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Dmytry Kovalsky

Я могу и адресок сказать

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1
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Грандиозный яд

С одной стороны свобода слова, с другой стороны мерзкий пропагдон 🧐 хммм

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0
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Chlorine

Никакой свободы слова врагам свободы слова.

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9
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Грандиозный яд

Однажды ты можешь оказаться врагом свободы слова )

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3
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Благодарный космос

Добрый вечер, Виталий Иванович

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4
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Грандиозный яд

Ты не согласен?

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0
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Благодарный космос

🧐 хммм

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1
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испанский смех

Добрый вечер, Виталий Иванович

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0
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Электрическая Говноварка

Ждем завтра новостей от РКН, чо

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2
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Бюджетный Опарыш

Высокоточный удар, удачная депоносификация

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2
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Eva Dark

хм, и где же он теперь будет? только на тв?

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0
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Старорег

На YouTube канале Россия24.

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0
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Genesi5 ­

рутуб

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0
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испанский смех

Прямые эфиры Соловьёва транслируются и в других соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и на RuTube.
 то есть для ца ничего не изменилось, потерь нет

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0
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Жак Фреско

Был неправ

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0
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Старорег

Нет.

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Митрополит всея TJ

Минус бесогон

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Митрополит всея TJ
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Вавилен Татарский

Гудбай ютуб

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timatydalert

Господе, я поверил в господа Бога, твою мать, я буквально час назад думал вот бы его заблокировали, это просто чудестно. Он меня не раздражал нет, он выполняет свою работу, раздражали комментаторы, которых порой не отлечишь от ботов

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0
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Vladimir Medvedev

Соловьева в утиль

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Dmytry Kovalsky

Пора отвезти его в лес за городом

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Paul Vog

И твиттер ему ещё заблокируйте..

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Владислав Янучковский
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Боря Митиоглов

давно пора было

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