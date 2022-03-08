За нарушение правил площадки.

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В ночь на 8 марта на ютубе заблокировали оба канала Владимира Соловьёва: основной «Соловьёв LIVE» и резервный «Вечер с Владимиром Соловьёвым». На это обратили внимание СМИ, включая «Медиазону», и подтвердила команда телеведущего.

Прямые эфиры Соловьёва транслируются и в других соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и на RuTube.

«Соловьёв LIVE» в ночь на 8 марта. Скриншот TJ

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» в ночь на 8 марта. Скриншот TJ

4 марта в телеграм-канале телеведущего сообщалось, что ютуб не давал проводить стримы на канале «Соловьёв LIVE». Там же указывалось, что причиной стали массовые жалобы.