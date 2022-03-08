На ютубе заблокировали оба канала телеведущего Владимира Соловьёва, включая «Соловьёв LIVE» Статьи редакции
За нарушение правил площадки.
В ночь на 8 марта на ютубе заблокировали оба канала Владимира Соловьёва: основной «Соловьёв LIVE» и резервный «Вечер с Владимиром Соловьёвым». На это обратили внимание СМИ, включая «Медиазону», и подтвердила команда телеведущего.
Прямые эфиры Соловьёва транслируются и в других соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и на RuTube.
4 марта в телеграм-канале телеведущего сообщалось, что ютуб не давал проводить стримы на канале «Соловьёв LIVE». Там же указывалось, что причиной стали массовые жалобы.
Соловьёв с 24 февраля находится под санкциями Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР.
Ну все, РКН завтра блокирует ютуб.
Соловьиный помёт уже сыпет угрозами и ультиматумами
Кремлевская прачка. Ну и название. А есть секретный чат Кремлевская кухарка или Кремлевская доминатрикс?
Кремлёвские бляди
Как там его вилла?
А Италия в курсе об этом визжащем дурачке?
Что там в комментах, даже интересно стало
Я заглянул туда, и там как и везде, кто-то радуется блокировке канала (видимо залётные), а вата негодует.
На вряд ли, Ютуб слишком популярная соц сеть даже у ватников, в ярости от блокировки Ютуба будут абсолютно все люди, а правительство такого боится
и станут сильнее
На правосланый яндекс.дзен перейдут
Тоже самое писали и про нападение. Ютуб на этом фоне уже мелочь...
Справедливости ради, всем абсолютно всё равно на нападение, ведь их жизнь не меняется от самого факта. Ну идет война где-то там, не у меня же дома. Ни у кого не изменился образ жизни, а тут тебе начинают рубить сервисы, которыми ты пользовался.
Насколько же модерация ютуба неповоротлива! Столько дней прошло!
Тем не менее, это - значительное событие.
Его трансляции висели каждый день в трендах и больше миллиона собирали.
Больше миллиона накручено, ты хотел сказать? сегодня все тренды в соловьином помете были. Наверняка за накрутку и прихлопнули.
Весьма вероятно просмотры настоящие. У меня 3-е родственников смотрят Соловьева регулярно и один сосед, как минимум, правда по телевизору.
Ну вот, а теперь не будут. Учитывая события последних дней, многие, я думаю догадались, что помимо ежемесячного платежа за интернет, надо теперь платный VPN оплачивать.
карты заблокировали, как теперь впн оплачивать?))))
Они превратятся в тыкву только 10 марта.
про 10 марта это вилами по воде, я бы сказал что инет не могут отрубить ведь на нем держится вся экономика, а потом да точно, ее же уже нет)))))
Расскажите, пожалуйста, человеку с соломой в голове (насчёт впн), почему нужен именно платный? Сижу на бесплатном, не понимаю, зачем брать платный, потому что нигде не найду простого доступного объяснения. Не смейтесь над убогим только, пожалуйста (зато с совестью все хорошо).
Бесплатные ВПН, все твои данные, скорее всего продаст, какому-нибудь дяде на стороне, и хорошо если дядя будет не с погонами
Ну допустим я не высказываюсь и нищ и терять нечего, что мне с этой продажи? Мне не жалко. Все ещё непонятно.
Так могут и конфиденциальную инфу скинуть, по типу паролей, данные по банковским карточкам и т.д.. А так если помнить что могут слить инфу, не вводить паролей, не оплачивать покупки, то да можно пользоваться бесплатным впн
Да там скорость и стабильность в основном решают. Фулл хд не всегда получится смотреть на бесплатном. И к тому же многие сайты блокируют айпи бесплатных.
заебись
Он даже когда «пританцовывает» омерзителен
За это стоит выпить
Как знал - заранее выпил
А кто-то 8 лет бухал, готовился.
Причём не одну. Я уже праздную столь замечательное событие.
Обычно не радуюсь блокировкам, но рад что ютуб занял сторону в этом конфликте
У тебя классные ролики на канале! Получал эстетическое наслаждение от улучшенных съемок начала прошлого века.
приезжай на родину и посмотрим как ты будешь радоваться отсюда
Это как раз плохо. Значит, Ютубе забанят скоро. Как раз этот канал и мешал блоку. Смотреть было его необязательно, зато остальное можно.
Тогда те кто не смогут узнать как поменять топливный фильтр, пересадить замиокулькас и замариновать грузди, выйдут на улицы.
...или переключатся на зомбоящик.
Это будет болезненно. Там нельзя срать в комментах и искать информацию по запросу.
Перейдут в вк
Там ещё пару ебланов надо забанить и заебись. Пускай все на тв сидят
Несколько раз видел это жирное тельце на Воробьевой набережной. Он там бегал летом, когда границы закрыты были. Каждый раз хотел ему что-нибудь пиздануть, но врожденная скромность мешала.
Так он наверное с охраной был? У меня друг в Москве в гуме видел как-то помета, так за ним 2 тела шло по пятам… Это чмо боится народа же
Я могу и адресок сказать
Никакой свободы слова врагам свободы слова.
Добрый вечер, Виталий Иванович
—
Ждем завтра новостей от РКН, чо
Высокоточный удар, удачная депоносификация
хм, и где же он теперь будет? только на тв?
На YouTube канале Россия24.
рутуб
Прямые эфиры Соловьёва транслируются и в других соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и на RuTube.
то есть для ца ничего не изменилось, потерь нет
Был неправ
Нет.
Минус бесогон
Гудбай ютуб
Господе, я поверил в господа Бога, твою мать, я буквально час назад думал вот бы его заблокировали, это просто чудестно. Он меня не раздражал нет, он выполняет свою работу, раздражали комментаторы, которых порой не отлечишь от ботов
Соловьева в утиль
Пора отвезти его в лес за городом
И твиттер ему ещё заблокируйте..
давно пора было
Останутся лишь основные средства гигиены и ухода за собой.
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».