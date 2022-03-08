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Дешевый Мурод

Procter & Gamble — производитель Tide, Fairy, Gilette и многих других брендов — резко ограничит ассортимент в России Статьи редакции

Останутся лишь основные средства гигиены и ухода за собой.

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Американская корпорация и один из крупнейших рекламодателей Procter & Gamble, включающая множество популярных брендов потребительских товаров, ограничит присутствие в России. Об этом гендиректор P&G Джон Мёллер объявил в письме сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании. Причиной стала «спецоперация» на Украине.

P&G:

  • прекратила все капиталовложения в Россию;
  • приостановила всю медийную и рекламную активность, а также маркетинг;
  • объявила о сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни».

Компания оставила за собой возможность «вносить коррективы при необходимости» по мере сокращения объёма операций. Какие конкретно бренды останутся на российском рынке, точно не указано, поэтому выводы пока можно делать, исходя из категорий.

Какие бренды принадлежат Procter & Gamble и пока продаются в России

  • Уход за детьми: Pampers
  • Стирка: Ariel, Tide, «Миф», Lenor
  • Женская гигиена: Always, Tampax, Naturella, Discreet
  • Средства для бритья: Braun, Gilette, Venus
  • Уход за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Bear Fruits
  • Уход за домом: Fairy, Mr. Proper, «Миф»
  • Уход за полостью рта: Oral-B, Blend-a-Med
  • Забота о здоровье: Clearblue
  • Уход за кожей и личная гигиена: Gillette, Old Spice, Safeguard

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

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Дешевый Мурод

мало того, что злые, ещё и грязные будем!

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Митрополит всея TJ

Что есть то есть. За 5 рублей бумаги нет.

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Spok

Немытая Россия strong

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Минувший магнит
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Парламентский кран
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Объективный украинец
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Алекс Косс

Осталось у женского пола забрать прокладки и тогда точно будет бунт)

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Alex Blake

Есть вата

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Минувший магнит

.

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Намерен теркин30см

Я видел твой кринж

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Минувший магнит

нормальная шутка, не гони

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Eva Dark

Вата всегда поможет справиться с выделениями

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Укрошофист

Теперь ждём ухода Unilever.

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Ценный хот-дог

Не смотрю тв, шо щаси рекламируць по твбачаню?

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Sail

Кредитки и ипотеки

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Psenomorf

сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни»
 И на том спасибо, что полностью не ушли.

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Finogeev Yuriy

Пенку оставьте, не хочу яица порезать

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Кукусик

Мда...

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Daniel Shnaider

Зачем вате тампаксы?)

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Напряженный украинец

Не пользуюсь Памперсами. Похуй. А через 30-40 лет когда нужны будут они уже вернутся.

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