Procter & Gamble — производитель Tide, Fairy, Gilette и многих других брендов — резко ограничит ассортимент в России Статьи редакции
Останутся лишь основные средства гигиены и ухода за собой.
Американская корпорация и один из крупнейших рекламодателей Procter & Gamble, включающая множество популярных брендов потребительских товаров, ограничит присутствие в России. Об этом гендиректор P&G Джон Мёллер объявил в письме сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании. Причиной стала «спецоперация» на Украине.
P&G:
- прекратила все капиталовложения в Россию;
- приостановила всю медийную и рекламную активность, а также маркетинг;
- объявила о сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни».
Компания оставила за собой возможность «вносить коррективы при необходимости» по мере сокращения объёма операций. Какие конкретно бренды останутся на российском рынке, точно не указано, поэтому выводы пока можно делать, исходя из категорий.
Какие бренды принадлежат Procter & Gamble и пока продаются в России
- Уход за детьми: Pampers
- Стирка: Ariel, Tide, «Миф», Lenor
- Женская гигиена: Always, Tampax, Naturella, Discreet
- Средства для бритья: Braun, Gilette, Venus
- Уход за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Bear Fruits
- Уход за домом: Fairy, Mr. Proper, «Миф»
- Уход за полостью рта: Oral-B, Blend-a-Med
- Забота о здоровье: Clearblue
- Уход за кожей и личная гигиена: Gillette, Old Spice, Safeguard
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Что есть то есть. За 5 рублей бумаги нет.
Немытая Россия strong
Осталось у женского пола забрать прокладки и тогда точно будет бунт)
Есть вата
Вата всегда поможет справиться с выделениями
Теперь ждём ухода Unilever.
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сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни»
И на том спасибо, что полностью не ушли.
Пенку оставьте, не хочу яица порезать
Мда...
Зачем вате тампаксы?)
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».
И, по данным издания, отключила электричество.