Останутся лишь основные средства гигиены и ухода за собой.

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Американская корпорация и один из крупнейших рекламодателей Procter & Gamble, включающая множество популярных брендов потребительских товаров, ограничит присутствие в России. Об этом гендиректор P&G Джон Мёллер объявил в письме сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании. Причиной стала «спецоперация» на Украине.

P&G:

прекратила все капиталовложения в Россию;

приостановила всю медийную и рекламную активность, а также маркетинг;

объявила о сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни».

Компания оставила за собой возможность «вносить коррективы при необходимости» по мере сокращения объёма операций. Какие конкретно бренды останутся на российском рынке, точно не указано, поэтому выводы пока можно делать, исходя из категорий.

Какие бренды принадлежат Procter & Gamble и пока продаются в России

Уход за детьми: Pampers

Стирка: Ariel, Tide, «Миф», Lenor

Женская гигиена: Always, Tampax, Naturella, Discreet

Средства для бритья: Braun, Gilette, Venus

Уход за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Bear Fruits



Уход за домом: Fairy, Mr. Proper, «Миф»



Уход за полостью рта: Oral-B, Blend-a-Med

Забота о здоровье: Clearblue



Уход за кожей и личная гигиена: Gillette, Old Spice, Safeguard

