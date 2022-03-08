Россия стала мировым лидером по количеству введённых против неё санкций Статьи редакции
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
После начала «военной спецоперации» на Украине 22 февраля Россия стала страной-лидером по числу введенных против неё санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI.
- Под санкциями сейчас находятся 5530 физических или юридических лиц. 2778 из них попали под ограничения с 22 февраля;
- Большинство санкций ввели против физических лиц — 2427, тогда как под ограничения попали 343 юридических лица (компании или государственные учреждения);
- Страной, которая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568). Следом идут Евросоюз (518), Канада (454), Австралия (413) и США (243);
- До 22 февраля в рейтинге лидировал Иран (3616). Эти меры ввели в течение десятилетия, в основном — за ядерную программу и поддержку терроризма, отмечает Bloomberg. Следом идут Сирия (2608), КНДР (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).
Castellum.AI отмечает, что не учитывала частные компании, которые вводят санкции по собственному желанию, хотя не обязаны делать это по закону.
А ведь никто, включая либералов и американцев не верил, что такую большую страну можно так быстро угробить! Они сильно недооценили Путина!
Ещё антисанкции не ввели.
Ядрёной бомбой по Воронежу.
Это все ерунда, пока канал Соловьева на Ютуб работает и вещает правду, хотя минуточку...
не вещает же, даже резервный тоже заблокировали
Страной, которая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568). Следом идут Евросоюз (518), Канада (454), Австралия (413) и США (243)
В итоге нейтральная Швейцария ввела санкций больше всех, а главный враг - США, даже не вошла в тройку лидеров.
Догнать и перегнать
Нас не догонят! (с)
И тут лучше всех
еее, навальный!
"к Навальному тоже есть вопросы"
Россия впереди всех! Аж гордость распирает
Вошли в тройку лучших экономик мира как и хотели в 2000.. с обратной стороны
Я не верю что это происходит с моей страной!
И, по данным издания, отключила электричество.
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
Сторонники радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) поздравило женщин с Международным женским днём и отметило, что военные действия в стране «пагубно» сказались на жизни местных жительниц.
«Пусть 8-е марта, Международный женский день, будет благоприятным для всех женщин», — говорится в заявлении МИДа.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
За нарушение правил площадки.
У компании «нет другого выхода».