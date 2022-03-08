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Вкусный диод

Россия стала мировым лидером по количеству введённых против неё санкций Статьи редакции

Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

Castellum.AI

После начала «военной спецоперации» на Украине 22 февраля Россия стала страной-лидером по числу введенных против неё санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI.

  • Под санкциями сейчас находятся 5530 физических или юридических лиц. 2778 из них попали под ограничения с 22 февраля;
  • Большинство санкций ввели против физических лиц — 2427, тогда как под ограничения попали 343 юридических лица (компании или государственные учреждения);
  • Страной, которая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568). Следом идут Евросоюз (518), Канада (454), Австралия (413) и США (243);
  • До 22 февраля в рейтинге лидировал Иран (3616). Эти меры ввели в течение десятилетия, в основном — за ядерную программу и поддержку терроризма, отмечает Bloomberg. Следом идут Сирия (2608), КНДР (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

Castellum.AI отмечает, что не учитывала частные компании, которые вводят санкции по собственному желанию, хотя не обязаны делать это по закону.

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Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

#новости #санкции #конфликтнаукраине

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Законодательный теркин30см

Можем переможем 💪💪💪

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А ведь никто, включая либералов и американцев не верил, что такую большую страну можно так быстро угробить! Они сильно недооценили Путина!

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Законодательный теркин30см

Погоди у нас 4 день выходных пока все как обычно))))))))

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Ещё антисанкции не ввели.
Ядрёной бомбой по Воронежу.

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Dark Rodan
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Silence meat bags!

Это все ерунда, пока канал Соловьева на Ютуб работает и вещает правду, хотя минуточку...

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Кузькин отец

не вещает же, даже резервный тоже заблокировали

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Пенсионный татарин
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Недоперепил
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Непосредственный ключ

РОО СИИ ЯЯЯ

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7
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Страной, которая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568). Следом идут Евросоюз (518), Канада (454), Австралия (413) и США (243)
 В итоге нейтральная Швейцария ввела санкций больше всех, а главный враг - США, даже не вошла в тройку лидеров.

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6
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Андрей Охапкин

Догнать и перегнать

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5
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Нас не догонят! (с)

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Павел Каташев

И тут лучше всех

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Цивилизованный утюг

Очередная победа Владимира путина

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Кузькин отец

еее, навальный!

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Tural

"к Навальному тоже есть вопросы"

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Тупиковый тупик

Россия впереди всех! Аж гордость распирает

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Ivan

Вошли в тройку лучших экономик мира как и хотели в 2000.. с обратной стороны

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Нет сил придумать ник

Я не верю что это происходит с моей страной!

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