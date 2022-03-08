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Удивленный жар

Сеть магазинов строительных товаров OBI уйдёт из России Статьи редакции

У компании «нет другого выхода».

Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о прекращении деятельности в России. В заявлении компании говорится, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине.

OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.

#новости #конфликтнаукраине

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Кузькин отец
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Левая повесточка

Человек не умеет строить причинно-следственные связи. Там после первого канала мозг уже всё...

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27
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Андрей Охапкин

Могли бы просто не уходить лол 😉

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2
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Rimas

Это из той-же оперы - в повышение цен виноваты торгаши, а курс доллара и санкции к этому вообще отношения не имеют.
Зы. У меня реально есть родственники и знакомые которые так говорят

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2
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izvergsklizmoy
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Алексей Приловский
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Random Unit

Больше безработных в стране - больше контрактников. Многоходовочка.

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Leonard
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Южная ночь

Всё равно денег на стройку и обустройство хламьем из Икеи ни у кого уже нет. Зачем им было бы работать себе в убыток?

Сейчас Симонян национализирует плитку себе для дачи.

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Random Unit

ну разве что только если она эту плитку будет собственноручно с полов и стен магазинов отдирать. сомневаюсь, что икея и оби уехали, оставив после себя забитые до отказа склады

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Михаил Журавлев

«нет другого выхода» — это отсылка?)

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4
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Alexander D

Нам не оставили другого выбора

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5
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Исполнительный Абдужаббор

ну почему именно тогда когда я делаю ремонт

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new_comment

Торговая сеть начала работать в России в 2003 году.
 Итак, мы достигли уже уровня 2003 года. Падаем дальше!

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3
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Принятый бокал

В Брянске это единственный крупный магазин строительных материалов, если правда закроются, то это пиздец

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2
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Дмитрий Анашкин

Кроме ссылки на статью без ссылки на заявление OBI (его я не нашёл нигде пока) никаких других подтверждений этой информации нет. А сотни российских СМИ уже тиражируют как свершившийся факт...

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–5
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Danil Bazdyrev

Если бы это было не так, пресс-служба Obi уже выпустила бы опровержение

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4
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Михаил

Это, конечно, не тянет на опровержение, но на страничке Оби ВКонтакте представители магазина вчера (уже после появления в СМИ новостей об их уходе) утверждали, что сеть не собирается покидать российский рынок, и их гипермаркеты работают в обычном режиме.

Вчера они звали покупателей за цветами, сегодня поздравляют огородниц с 8 марта.

Я, конечно, хз, может быть, они реально уходят и магазины будут работать "в обычном режиме" до продажи последнего гвоздя, но мне кажется, что если бы они планировали закрыть магазины - об этом бы появилось сообщение в их соцсетях, дабы подхлестнуть покупателей совершить набег в последний день.

Может это какой-то стрёмный маркетинг: европейский офис заявляет об уходе, СМИ разносят информацию, покупатели бегут в магазин, потом российский офис спустя пару дней такой, типа: не, всё не так? И вроде как лицо все сохранили, потому что российский офис ничего такого не заявлял - это, мол, всё СМИ виноваты - а на европейский россиянам пофигу.

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Дмитрий Косатиков

А вот интересно уходя из России они фактически отдают все имущество и торговые площади государству. То есть как бы дарят все что у них есть?

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–6
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Diablo

Явный пробел в знаниях.
Если ты купил квартиру и там не живешь, туда можно поселить других, все равно пустует 😂
Часть помещений своих, часть арендует-минус арендатор, минус налоги/денег в экономику. Воообще марш в школу.

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Mikhail

У них было 12 дней, чтобы распродавать товар. Я думаю и другие магазины тоже сейчас распродают остатки, чтобы закрыться.

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Дмитрий Косатиков

Ну это само собой что распродают товар, а сами торговые площади кому тогда отдадут? Продавать как квартиру перед отъездом они почему то не стали, а в свое время наверняка в этот бетон инвестировал деньги.

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–2
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Joel Miller

Скоро вернутся...

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Плотный томагавк_два

Зачем

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Соколов Андрей

уже выехал за георгинами

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vadym

Пора вводить туда войска и принуждать к добровольной работе

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