Сеть магазинов строительных товаров OBI уйдёт из России Статьи редакции
У компании «нет другого выхода».
Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о прекращении деятельности в России. В заявлении компании говорится, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине.
OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».
Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.
Человек не умеет строить причинно-следственные связи. Там после первого канала мозг уже всё...
Могли бы просто не уходить лол 😉
Это из той-же оперы - в повышение цен виноваты торгаши, а курс доллара и санкции к этому вообще отношения не имеют.
Зы. У меня реально есть родственники и знакомые которые так говорят
Больше безработных в стране - больше контрактников. Многоходовочка.
Всё равно денег на стройку и обустройство хламьем из Икеи ни у кого уже нет. Зачем им было бы работать себе в убыток?
Сейчас Симонян национализирует плитку себе для дачи.
ну разве что только если она эту плитку будет собственноручно с полов и стен магазинов отдирать. сомневаюсь, что икея и оби уехали, оставив после себя забитые до отказа склады
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«нет другого выхода» — это отсылка?)
Нам не оставили другого выбора
Торговая сеть начала работать в России в 2003 году.
Итак, мы достигли уже уровня 2003 года. Падаем дальше!
Кроме ссылки на статью без ссылки на заявление OBI (его я не нашёл нигде пока) никаких других подтверждений этой информации нет. А сотни российских СМИ уже тиражируют как свершившийся факт...
Если бы это было не так, пресс-служба Obi уже выпустила бы опровержение
Это, конечно, не тянет на опровержение, но на страничке Оби ВКонтакте представители магазина вчера (уже после появления в СМИ новостей об их уходе) утверждали, что сеть не собирается покидать российский рынок, и их гипермаркеты работают в обычном режиме.
Вчера они звали покупателей за цветами, сегодня поздравляют огородниц с 8 марта.
Я, конечно, хз, может быть, они реально уходят и магазины будут работать "в обычном режиме" до продажи последнего гвоздя, но мне кажется, что если бы они планировали закрыть магазины - об этом бы появилось сообщение в их соцсетях, дабы подхлестнуть покупателей совершить набег в последний день.
Может это какой-то стрёмный маркетинг: европейский офис заявляет об уходе, СМИ разносят информацию, покупатели бегут в магазин, потом российский офис спустя пару дней такой, типа: не, всё не так? И вроде как лицо все сохранили, потому что российский офис ничего такого не заявлял - это, мол, всё СМИ виноваты - а на европейский россиянам пофигу.
А вот интересно уходя из России они фактически отдают все имущество и торговые площади государству. То есть как бы дарят все что у них есть?
Явный пробел в знаниях.
Если ты купил квартиру и там не живешь, туда можно поселить других, все равно пустует 😂
Часть помещений своих, часть арендует-минус арендатор, минус налоги/денег в экономику. Воообще марш в школу.
У них было 12 дней, чтобы распродавать товар. Я думаю и другие магазины тоже сейчас распродают остатки, чтобы закрыться.
Ну это само собой что распродают товар, а сами торговые площади кому тогда отдадут? Продавать как квартиру перед отъездом они почему то не стали, а в свое время наверняка в этот бетон инвестировал деньги.
Скоро вернутся...
уже выехал за георгинами
Пора вводить туда войска и принуждать к добровольной работе
Сторонники радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) поздравило женщин с Международным женским днём и отметило, что военные действия в стране «пагубно» сказались на жизни местных жительниц.
«Пусть 8-е марта, Международный женский день, будет благоприятным для всех женщин», — говорится в заявлении МИДа.
И, по данным издания, отключила электричество.
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
За нарушение правил площадки.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.