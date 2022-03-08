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Удивленный жар

Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия Статьи редакции

Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из России иностранных медицинских изделий, сообщается на сайте правительства. Мера распространяется на продукцию, поставленную государствами, присоединившимися к санкциям.

Вывозить нельзя будет продукцию, которая находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры. В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий из-за западных ограничительных мер.

#новости #санкции

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Ash Leaf

В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий
 Сейчас. Отсрочка на пару месяцев/недель

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22
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Juglans Regia

Лучше отсрочка, чем дефицит хоть на день раньше.

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Редкий Натр

Я вот тоже не врубаюсь.
Ну, оставили себе иностранное железо, а дальше что?
Кто и как будет делать монтаж, наладку, и т.п.? А расходники?
И как это будет оформлять налоговая (если ещё нет 100% оплаты), и как подтверждать эти осн. средства, если вместо АПП - х*й нарисован?

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0
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Грязный паук например

В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий из-за западных ограничительных мер.

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21
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Alexander

это такое "запасаемся тушенкой" на государственном уровне?

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12
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Цивилизованный утюг

Поздно запасаться

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6
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Nikita

Зря, с медицинским компаниями нужно договариваться а не ультиматумы ставить. Пока наше государство действует так, как будто не планирует жить через пол года.

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5
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Недоперепил

Полгода будет через полгода. Там что-нибудь придумаем. Русский авось во всей красе.

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6
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Dmitry Sursin

ахаххаха

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1
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Dan

Железный занавес делает вух

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5
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Местный клуб

дальше видимо пойдут обыски и изъятия

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3
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Вася Пражкин

Цап-царап. Кто б сомневался. А господин Мишустин уже подумал что будет, когда эти товары на складах закончатся?

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3
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Клаус Шульце

Старики с головами-телевизорами будут тихо умирать в своих квартирах без медицинской помощи и лекарств.

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2
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Тупиковый тупик

Типа не отдадим, не заберёте?

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0
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Во Нючка

А кто-то же говорил, что санкции не коснутся медицины.

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0
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Juglans Regia

Конкретно в этом случае мера адекватная.

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