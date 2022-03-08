Талибы поздравили женщин с праздником 8 Марта и пообещали обеспечить им «достойные и благоприятные» условия

Сторонники радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) поздравило женщин с Международным женским днём и отметило, что военные действия в стране «пагубно» сказались на жизни местных жительниц.