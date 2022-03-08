Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия Статьи редакции
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из России иностранных медицинских изделий, сообщается на сайте правительства. Мера распространяется на продукцию, поставленную государствами, присоединившимися к санкциям.
Вывозить нельзя будет продукцию, которая находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры. В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий из-за западных ограничительных мер.
В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий
Сейчас. Отсрочка на пару месяцев/недель
Лучше отсрочка, чем дефицит хоть на день раньше.
Я вот тоже не врубаюсь.
Ну, оставили себе иностранное железо, а дальше что?
Кто и как будет делать монтаж, наладку, и т.п.? А расходники?
И как это будет оформлять налоговая (если ещё нет 100% оплаты), и как подтверждать эти осн. средства, если вместо АПП - х*й нарисован?
это такое "запасаемся тушенкой" на государственном уровне?
Зря, с медицинским компаниями нужно договариваться а не ультиматумы ставить. Пока наше государство действует так, как будто не планирует жить через пол года.
Полгода будет через полгода. Там что-нибудь придумаем. Русский авось во всей красе.
ахаххаха
Железный занавес делает вух
Цап-царап. Кто б сомневался. А господин Мишустин уже подумал что будет, когда эти товары на складах закончатся?
Старики с головами-телевизорами будут тихо умирать в своих квартирах без медицинской помощи и лекарств.
Типа не отдадим, не заберёте?
А кто-то же говорил, что санкции не коснутся медицины.
Конкретно в этом случае мера адекватная.
И, по данным издания, отключила электричество.
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За нарушение правил площадки.
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