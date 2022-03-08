«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше»: Cloudflare отказался отключать российских пользователей Статьи редакции
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Глава американской компании-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare Мэттью Принц рассказал в блоге о том, какие шаги предпринимает компания в Украине и России после начала «военной операции».
В частности, по его словам, из-за массовых санкций правительств разных стран оказание каких-либо услуг в России сейчас чревато проблемами. Но Cloudflare за последние несколько лет разработала «надёжную и комплексную программу» для соблюдения новых вводимых санкций — и соблюдает их.
Например, компания ввела ограничения для клиентов, связанных с теми, против кого наложены санкции. Но кроме этого, Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России.
Красавцы.
Значит ли это что министры хохлов которые требуют отрубить интернет в россии это агенты путина?
@Вахтёр тут долбаеб
Все, кто пользуется их VPN, посетите сайт https://whoer.net/ru и убедитесь в том, что защита вашего IP очень даже дырявая.
(Сайт легко отобразит ваш реальный адрес).
Дело в том, что основная задача их VPN — шифрование трафика между клиентом и сервером для защиты от перехвата, а не скрытие реального IP. Да, те сайты, которые используют у себя Cloudflare, видят реальный IP пользователя.
Я это понимаю, но приложение в процессе установки также устанавливает отдельно VPN и люди могут думать, что они защищены.
@Dougie Jones, ты им пользуешься вроде
Ты путаешь задачи. Защита IP адреса... Опять учеников с партами складывают. :)
если они уйдут это пизда каеш
А можно немного пояснения, кто это вообще, я просто не в курсе.
Cdn
Тот самый гигантский интернет модем из южного парка?
Если прям совсем упрощать - очень продвинутый хостинг для сайтов. Только это хостинг с хорошо развёрнутой инфраструктурой. Благодаря им сайты открываются за секунды и из Саратова и из Владивостока. Нормально грузятся видео, фотки, подгружаются скрипты и все прочее
Понял, спасибо.
Кстати да. Cloudfare обходит блокировки не хуже VPN.
Хоть кто-то не прогибается.
Надеюсь этот тренд заведётся в обратную сторону.
а как оплачивать то после 10 числа?
Во во, а то вон что, новые методички стали выходить, а информацию достать и опровергнуть не откуда будет
Информацию можно получить от китайских товарищей, так что - не аргумент.
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За нарушение правил площадки.
И, по данным издания, отключила электричество.
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