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«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше»: Cloudflare отказался отключать российских пользователей Статьи редакции

Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

Глава американской компании-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare Мэттью Принц рассказал в блоге о том, какие шаги предпринимает компания в Украине и России после начала «военной операции».

В частности, по его словам, из-за массовых санкций правительств разных стран оказание каких-либо услуг в России сейчас чревато проблемами. Но Cloudflare за последние несколько лет разработала «надёжную и комплексную программу» для соблюдения новых вводимых санкций — и соблюдает их.

Например, компания ввела ограничения для клиентов, связанных с теми, против кого наложены санкции. Но кроме этого, Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России.

Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод — России нужно больше доступа к интернету, а не меньше.

По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России.

Мы ценим настрой многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить оказывать услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой.

Мэттью Принц
глава Cloudflare

#новости #cloudfare

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Chikk

Красавцы.

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Неведомый шар

Как и Uniqlo впрочем

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3
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Цивилизованный утюг

Правильный поступок: ограничения интернета в России выгодны только путину

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29
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Lex Provocante

Значит ли это что министры хохлов которые требуют отрубить интернет в россии это агенты путина?

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–5
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Цивилизованный утюг

Не значит

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0
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Jakub Marona

@Вахтёр тут долбаеб

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Южная ночь

Все, кто пользуется их VPN, посетите сайт https://whoer.net/ru и убедитесь в том, что защита вашего IP очень даже дырявая.

(Сайт легко отобразит ваш реальный адрес).

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2
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abomination

Дело в том, что основная задача их VPN — шифрование трафика между клиентом и сервером для защиты от перехвата, а не скрытие реального IP. Да, те сайты, которые используют у себя Cloudflare, видят реальный IP пользователя.

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10
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Южная ночь

Я это понимаю, но приложение в процессе установки также устанавливает отдельно VPN и люди могут думать, что они защищены.

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3
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Южная ночь

@Dougie Jones, ты им пользуешься вроде

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Непосредственный ключ

Я юзаю warp vpn для того чтобы tj не тупил, мне защищать свой ip адресс незачем

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3
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Chikk

Ты путаешь задачи. Защита IP адреса... Опять учеников с партами складывают. :)

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Инвестор

если они уйдут это пизда каеш

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3
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Савелий Беляев

А можно немного пояснения, кто это вообще, я просто не в курсе.

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Sail

Cdn

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Савелий Беляев

Тот самый гигантский интернет модем из южного парка?

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Sail
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Виталий Орлов

Если прям совсем упрощать - очень продвинутый хостинг для сайтов. Только это хостинг с хорошо развёрнутой инфраструктурой. Благодаря им сайты открываются за секунды и из Саратова и из Владивостока. Нормально грузятся видео, фотки, подгружаются скрипты и все прочее

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Савелий Беляев

Понял, спасибо.

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Клаус Шульце

Кстати да. Cloudfare обходит блокировки не хуже VPN.

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terwebvor

Хоть кто-то не прогибается.

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God Damn

Надеюсь этот тренд заведётся в обратную сторону.

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Emil

а как оплачивать то после 10 числа?

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Александр Федоров

Во во, а то вон что, новые методички стали выходить, а информацию достать и опровергнуть не откуда будет

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Chikk

Информацию можно получить от китайских товарищей, так что - не аргумент.
Китай призывает США прояснить свою биологическую деятельность в военных целях внутри страны и за рубежом, в том числе на Украине, заявили в МИД КНР

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