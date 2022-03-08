Новости
Удивленный жар

Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии Статьи редакции

Из-за военных действий на Украине.

Один из крупнейших фотобанков мира Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервисам клиентам из России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении компании.

Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.

Depositphotos основан на Украине. Россия и Белоруссия были одними из крупнейших рынков для фотобанка, но руководство приняло решение заблокировать доступ «единогласно», рассказал вице-президент компании Вадим Нехай.

Команда Depositphotos и VistaCreate осуждает насильственное вторжение России. Мы не хотим, чтобы наши сервисы были использованы в целях пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий.

из заявления Depositphotos

#новости #санкции #конфликтнаукраине

156 просмотров
6 6 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Непосредственный ключ

#тольконапользу

Ответить
2
Развернуть ветку
Рыжий

Только злость вызывают такие мувы

Ответить
0
Развернуть ветку
Южная ночь

А должны радость?

Ответить
0
Развернуть ветку
God Damn

Выстрел себе в ногу просто

Ответить
–3
Развернуть ветку
Южная ночь

Не себе, а пользователям-продавцам, если уж на то пошло. Но думаю, что украинские пользователи разделяют позицию сервиса.

Ответить
1
Развернуть ветку
God Damn

Вообще вся эта петушня что «ограничивает» свои сервисы, просто конченные петухи, это удар по тому слою населения кто знает из интернета а не из телека, те кто чаще с ним взаимодействуют принося пользу всему IT комьюнити. Они считают что всю эту хуйню айтишники затеяли. А мы терпим это, начиная от увиденного в новостях, заканчивая ограничением сервисов. Осуждаю пидорюг

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Новости
Неизвестный Кирилл
«Новая газета»: полиция пришла домой к шестикласснику после вопросов на уроке о «спецоперации» и лозунга на перемене Статьи редакции

И, по данным издания, отключила электричество.

103 103 комментария
270
Новости
vc.ru
«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше»: Cloudflare отказался отключать российских пользователей Статьи редакции

Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

25 25 комментариев
55
Новости
Неизвестный Кирилл
На ютубе заблокировали оба канала телеведущего Владимира Соловьёва, включая «Соловьёв LIVE» Статьи редакции

За нарушение правил площадки.

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» в ночь на 8 марта. Скриншот TJ
153 153 комментария
410
DENIS - BY
«Партия мертвых» провела акцию в России
6 6 комментариев
114
Новости
Удивленный жар
Сеть магазинов строительных товаров OBI уйдёт из России Статьи редакции

У компании «нет другого выхода».

25 25 комментариев
27
ВTopHuk
Будто бегаю по титанику

и кричу, что скоро айсберг. А пассажиры крутят пальцем у виска и слушают оркестр. Примерно такое ощущение в эти дни

28 28 комментариев
94
Новости
Вкусный диод
Россия стала мировым лидером по количеству введённых против неё санкций Статьи редакции

Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

Castellum.AI
20 20 комментариев
36
Новости
Удивленный жар
Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия Статьи редакции

Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.

16 16 комментариев
15
Nikita
Посоветуйте как выжить, если я и без санкций так жил
22 22 комментария
31
Больше статей
null