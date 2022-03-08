Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии Статьи редакции
Из-за военных действий на Украине.
Один из крупнейших фотобанков мира Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервисам клиентам из России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении компании.
Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.
Depositphotos основан на Украине. Россия и Белоруссия были одними из крупнейших рынков для фотобанка, но руководство приняло решение заблокировать доступ «единогласно», рассказал вице-президент компании Вадим Нехай.
Только злость вызывают такие мувы
А должны радость?
Выстрел себе в ногу просто
Не себе, а пользователям-продавцам, если уж на то пошло. Но думаю, что украинские пользователи разделяют позицию сервиса.
Вообще вся эта петушня что «ограничивает» свои сервисы, просто конченные петухи, это удар по тому слою населения кто знает из интернета а не из телека, те кто чаще с ним взаимодействуют принося пользу всему IT комьюнити. Они считают что всю эту хуйню айтишники затеяли. А мы терпим это, начиная от увиденного в новостях, заканчивая ограничением сервисов. Осуждаю пидорюг
И, по данным издания, отключила электричество.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
За нарушение правил площадки.
У компании «нет другого выхода».
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.