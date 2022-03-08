Из-за военных действий на Украине.

Один из крупнейших фотобанков мира Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервисам клиентам из России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении компании.

Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.

Depositphotos основан на Украине. Россия и Белоруссия были одними из крупнейших рынков для фотобанка, но руководство приняло решение заблокировать доступ «единогласно», рассказал вице-президент компании Вадим Нехай.

Команда Depositphotos и VistaCreate осуждает насильственное вторжение России. Мы не хотим, чтобы наши сервисы были использованы в целях пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий. из заявления Depositphotos