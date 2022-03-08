Российские IT-предприниматели уезжают из России и перевозят за собой целые команды

На этой неделе из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal, отключился от российских клиентов (в том числе «Ростелекома») магистральный интернет-провайдер Cogent,…