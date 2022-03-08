Японская платёжная система JCB приостановит операции в России Статьи редакции
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России, сообщила компания. По данным издания Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.
JCB — одна из крупнейших платёжных систем в мире, созданная японскими учредителями. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.
Карты Visa и Mastercard, которые приостановили работу в России, могла бы заменить JCB — её выпускают некоторые российские банки. Также в стране выпускаются кобейджинговые карты «Мир»/JCB. Ещё один альтернативный вариант — китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.
На очереди китайский UnionPay. Будем заперты, как особо опасные прокаженные.
При чем тут китайцы? Япония так-то санкции ввела, Китай нет. Они наоборот будут на прокаженных навариваться на обходе санкций
Посмотрим. США уже угрожает ответными шагами за несоблюдение санкций Китаем.
Ничего серьёзного им, конечно, не сделают. Но задуматься "а оно нам надо, за них впрягаться?" заставят точно.
Они не впрягаются, они наживаются. Ну и собственно представь санкции США - какой-нибудь Китайский банк токсичных транзакций с Россией, принадлежащий компартии, забанят, а Китайский банк кристально честной международной торговли, принадлежащий той же компартии, не тронут. А между собой они естественно никаких дел вести не будут
собственно представь
Две недели назад я не представлял в войну с Украиной.
Две недели назад, я не представлял, что экономику огрромной страны можно поставить на край пропасти из-за собственного долбоебизма.
Две недели назад я не представлял, что ВЕСЬ мир внезапно возненавидит Россию.
Кто знает, что я увижу через месяц, и что мне даже не придётся представлять.
Две недели назад я не представлял, что ВЕСЬ мир внезапно возненавидит Россию.
Тут ты конечно провтыкал.
Россию недолюбливали и так во всем мире уже давно. Токсичные люди, которым все должны, националисты, которые даже не могут ответить почему именно не любят ту или иную нацию или цвет кожи, правительство, которое только и умеет угрожать и радуется что ведет себя как обезьяна в зоопарке на международных переговорах.
Так что, сейчас просто все разом решили ответить России и внушить им их же языком, что они не правы, ибо другого языка русский человек не понимает, кроме как угроз и демонстрации силы.
Не ну само собой, просто хочется немного вернуть рациональности в этот безумный мир
Китай сам периодически вводит санкции против США. А вот для США потеря Китая будет очень больно
Главное аниме не отключайте
Как там называлось православное аниме с глубокой моралью?
Наруто
Там ещё что-то было про девочку
Первый отряд. Момент истины (2009 г.)
Ты про это?
Хентай?
Новый тренд это свалить с нашего рынка! И не важно, нужен тут твой продукт кому, главное свалить! Предлагаю, по возвращению взымать с них мзду и заставлять 10 лет на всех вывесках рядом с брендом символ петуха размещать, чтобы даже ленивый знал, что эти клоуны сперва свалили в закат, а потом, когда все улеглось, побежали обратно денег зарабатывать 😁
Согласен. Но подбешивает то, что это не солидарность с нашими соседями а лицемерие.
Россия это 140 млн не очень платежеспособных граждан. Месяц назад самая распространённая зп это примерно 22 тыс руб, то есть 250-270 долларов. Если семья мама-папа-двое детишек, то это чуть больше 100 долларов на человека. Сегодня это вдвое меньше.
Думаете этот рынок сильно доходный?
Ну судя по тому, что эпл тут первыми открыли личный кабинет по требованию Роскомнадзора, в они не носки по рубль двадцать продают, я полагаю, что весьма доходный.
Я не против того, что компания ушла! Они высказала свое мнение и свою позицию, она отказалась от денег, я это уважаю. Просто не нужно со временем менять свою позицию.
Ожидаемо. Япония очень сильно зависит от штатов
Которые к слову сказать на них 2 ядрен батона скинули, а мы что? Мы ничего )))
Так, Галя, неси ключи, у нас отмена
Осталось производителям туалетной бумаги запретить продажи и страна будет побеждена
Так Зева же уже ушла с рынка.
Скоро газетами будем пользоваться
Кирпичом
Опять нож в спину!
правильно, не хотят зашквариться
Ожидаемо, говорил что это вопрос времени. Прошло пару дней!
Грустно...
Я только собрался их карточку оформить
Оформляй UnionPay, хотя тут писали что в Питере 15 косарей оформление стоит!
У компании «нет другого выхода».
Черная неделя для IT
На этой неделе из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal, отключился от российских клиентов (в том числе «Ростелекома») магистральный интернет-провайдер Cogent,…
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.