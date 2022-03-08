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Японская платёжная система JCB приостановит операции в России Статьи редакции

Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.

Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России, сообщила компания. По данным издания Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.

JCB — одна из крупнейших платёжных систем в мире, созданная японскими учредителями. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.

Карты Visa и Mastercard, которые приостановили работу в России, могла бы заменить JCB — её выпускают некоторые российские банки. Также в стране выпускаются кобейджинговые карты «Мир»/JCB. Ещё один альтернативный вариант — китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.

Технологии
Софья Сажнева
Что делать и как теперь за всё платить после ухода Visa и Mastercard из России. Большой разбор Статьи редакции

Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.

AP

#новости #банки #mastercard #visa

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Psenomorf

На очереди китайский UnionPay. Будем заперты, как особо опасные прокаженные.

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17
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SadDamnWhoSaid

При чем тут китайцы? Япония так-то санкции ввела, Китай нет. Они наоборот будут на прокаженных навариваться на обходе санкций

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12
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Psenomorf

Посмотрим. США уже угрожает ответными шагами за несоблюдение санкций Китаем.
Ничего серьёзного им, конечно, не сделают. Но задуматься "а оно нам надо, за них впрягаться?" заставят точно.

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15
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SadDamnWhoSaid

Они не впрягаются, они наживаются. Ну и собственно представь санкции США - какой-нибудь Китайский банк токсичных транзакций с Россией, принадлежащий компартии, забанят, а Китайский банк кристально честной международной торговли, принадлежащий той же компартии, не тронут. А между собой они естественно никаких дел вести не будут

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10
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Psenomorf

собственно представь
 Две недели назад я не представлял в войну с Украиной.

Две недели назад, я не представлял, что экономику огрромной страны можно поставить на край пропасти из-за собственного долбоебизма.

Две недели назад я не представлял, что ВЕСЬ мир внезапно возненавидит Россию.

Кто знает, что я увижу через месяц, и что мне даже не придётся представлять.

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24
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Доступный Мика

Две недели назад я не представлял, что ВЕСЬ мир внезапно возненавидит Россию.
Тут ты конечно провтыкал.

Россию недолюбливали и так во всем мире уже давно. Токсичные люди, которым все должны, националисты, которые даже не могут ответить почему именно не любят ту или иную нацию или цвет кожи, правительство, которое только и умеет угрожать и радуется что ведет себя как обезьяна в зоопарке на международных переговорах.

Так что, сейчас просто все разом решили ответить России и внушить им их же языком, что они не правы, ибо другого языка русский человек не понимает, кроме как угроз и демонстрации силы.

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1
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SadDamnWhoSaid

Не ну само собой, просто хочется немного вернуть рациональности в этот безумный мир

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1
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Рыжий

Китай сам периодически вводит санкции против США. А вот для США потеря Китая будет очень больно

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0
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Seven seven

Главное аниме не отключайте

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12
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Южная ночь

Как там называлось православное аниме с глубокой моралью?

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Акционерный Гоша

Боку но пико

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22
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Seven seven

Наруто

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5
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Кредитный калькулятор

Тетрадь смерти

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Рыночный якорь

Дети против Волшебников

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4
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Южная ночь

Там ещё что-то было про девочку

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Zee Zao

Первый отряд. Момент истины (2009 г.)
Ты про это?

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Сергей Иванов

Хентай?

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Православный пистолет

Monogatari

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Романтический щит
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11
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Непосредственный ключ

#тольконапользу

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9
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Местный клуб

Ахххаха

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3
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Fox Mulder

Новый тренд это свалить с нашего рынка! И не важно, нужен тут твой продукт кому, главное свалить! Предлагаю, по возвращению взымать с них мзду и заставлять 10 лет на всех вывесках рядом с брендом символ петуха размещать, чтобы даже ленивый знал, что эти клоуны сперва свалили в закат, а потом, когда все улеглось, побежали обратно денег зарабатывать 😁

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–15
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Футбольный франт

Они в цивилизованных странах больше заработают, там меньше рисков и они не такие бедные как Россия теперь.

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7
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Fox Mulder

Согласен. Но подбешивает то, что это не солидарность с нашими соседями а лицемерие.

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–5
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СОВа

Россия это 140 млн не очень платежеспособных граждан. Месяц назад самая распространённая зп это примерно 22 тыс руб, то есть 250-270 долларов. Если семья мама-папа-двое детишек, то это чуть больше 100 долларов на человека. Сегодня это вдвое меньше.
Думаете этот рынок сильно доходный?

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2
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Fox Mulder

Ну судя по тому, что эпл тут первыми открыли личный кабинет по требованию Роскомнадзора, в они не носки по рубль двадцать продают, я полагаю, что весьма доходный.

Я не против того, что компания ушла! Они высказала свое мнение и свою позицию, она отказалась от денег, я это уважаю. Просто не нужно со временем менять свою позицию.

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–2
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Артем Иванов

Ожидаемо. Япония очень сильно зависит от штатов

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2
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Mikhail Dragunov

Которые к слову сказать на них 2 ядрен батона скинули, а мы что? Мы ничего )))

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Klshk

Так, Галя, неси ключи, у нас отмена

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1
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Антон Лисин

Осталось производителям туалетной бумаги запретить продажи и страна будет побеждена

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Павел Романов

Так Зева же уже ушла с рынка.

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Антон Лисин

Скоро газетами будем пользоваться

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Арсен Саакян

Кирпичом

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Михаил Романов

Опять нож в спину!

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Mickey Rat

правильно, не хотят зашквариться

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Сергей Обожин

Ожидаемо, говорил что это вопрос времени. Прошло пару дней!

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Юрий Морозов

Грустно...
Я только собрался их карточку оформить

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Сергей Обожин

Оформляй UnionPay, хотя тут писали что в Питере 15 косарей оформление стоит!

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Будто бегаю по титанику

и кричу, что скоро айсберг. А пассажиры крутят пальцем у виска и слушают оркестр. Примерно такое ощущение в эти дни

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