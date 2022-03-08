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Удивленный жар

Компании под санкциями не будут размещать информацию на сайте госзакупок Статьи редакции

По мнению властей, это защитит поставщиков от вторичных санкций.

Российские государственные компании, которые попали под санкции «недружественных» государств, не будут размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС). Об этом сообщает Минфин.

Изменение даст заказчикам возможность проводить закупки в закрытой форме. Меры правительства «направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков», уточнили в Минфине.

Нововведение вступило в силу 7 марта. Соответствующее постановление разработал Минфин, правительство его утвердило.

#новости #закупки

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Совершенный клуб

когда переходишь на ПО с рутрекера

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33
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Александр Демьяненко

Зачем защищаться от санкций? Они же нам на пользу. Так по телику говорили)

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29
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Левый калькулятор

Я только одного не пойму, чего это запад вдруг решил пролить на нас этот целительный дождь? Что у них там, русофобия закончилась или что?
Подскажите, я просто политикой не интересуюсь.

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5
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Random Unit

страны запада благодарят Россию за ее самоотверженную борьбу с неонацистами

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1
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Random Unit

блять мне заголовки писать надо

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Егор Ниглов

Хей, парни, а как насчет отмены налогов? У меня и обоснование уже есть. Эти меры будут «направлены на защиту населения от введения первичных и дальнейших санкций со стороны недружественных государств».

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Убитый космос

так уже отменили для IT компаний и их сотрудников, не?
или речь про все налоги?

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Егор Ниглов

Я хз, как их отменили. Нигде не нашел четкого регламента. Возможно, что на 2022 год. Но сейчас, например, до апреля всем надо закрыть последний квартал 2021 года. И все понесут свои налоги. А я хочу чтобы на мой сраный полтинник посадили дерево в парке и собаку уличную стерилизовали, а не накупили дубинок, чтобы пиздить митингующих.

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Михаил Голуб

Для сотрудников не отменили. Предлагали убрать ндфл, а потом сделали вид, что и нет вовсе этого положения)
Для компаний - для тех, у кого в штате на протяжении года 7 и более сотрудников.

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Убитый космос

ой, никогда такого не было, и вот опять

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Fuzz X

Ахаха чел ,а ты харош)

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Random Unit

Изменение даст заказчикам возможность проводить закупки в закрытой форме.
Изменение даст всем сторонам сделок возможность осваивать такие бешеные бюджеты, которые раньше им только в эротических снах снились

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Давно пора!

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Masha Kovalyova

Меры правительства «направлены на ускорение разграбления стремительно заканчивающейся кубышки», уточнили в Минфине.

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