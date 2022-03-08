Компании под санкциями не будут размещать информацию на сайте госзакупок Статьи редакции
По мнению властей, это защитит поставщиков от вторичных санкций.
Российские государственные компании, которые попали под санкции «недружественных» государств, не будут размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС). Об этом сообщает Минфин.
Изменение даст заказчикам возможность проводить закупки в закрытой форме. Меры правительства «направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков», уточнили в Минфине.
Нововведение вступило в силу 7 марта. Соответствующее постановление разработал Минфин, правительство его утвердило.
Зачем защищаться от санкций? Они же нам на пользу. Так по телику говорили)
страны запада благодарят Россию за ее самоотверженную борьбу с неонацистами
блять мне заголовки писать надо
Хей, парни, а как насчет отмены налогов? У меня и обоснование уже есть. Эти меры будут «направлены на защиту населения от введения первичных и дальнейших санкций со стороны недружественных государств».
Я хз, как их отменили. Нигде не нашел четкого регламента. Возможно, что на 2022 год. Но сейчас, например, до апреля всем надо закрыть последний квартал 2021 года. И все понесут свои налоги. А я хочу чтобы на мой сраный полтинник посадили дерево в парке и собаку уличную стерилизовали, а не накупили дубинок, чтобы пиздить митингующих.
Для сотрудников не отменили. Предлагали убрать ндфл, а потом сделали вид, что и нет вовсе этого положения)
Для компаний - для тех, у кого в штате на протяжении года 7 и более сотрудников.
Ахаха чел ,а ты харош)
Изменение даст заказчикам возможность проводить закупки в закрытой форме.
Изменение даст всем сторонам сделок возможность осваивать такие бешеные бюджеты, которые раньше им только в эротических снах снились
Давно пора!
Меры правительства «направлены на ускорение разграбления стремительно заканчивающейся кубышки», уточнили в Минфине.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Черная неделя для IT
На этой неделе из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal, отключился от российских клиентов (в том числе «Ростелекома») магистральный интернет-провайдер Cogent,…
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
У компании «нет другого выхода».
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.