Зеленский заявил о готовности искать с Россией компромисс по Крыму, ДНР и ЛНР Статьи редакции
И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC рассказал, что готов обсуждать статусы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», — ответил Зеленский на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.
«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях», — добавил президент.
ДНР\ЛНР автономный статус, за Крым выплатить репарации, чтобы можно было Украину по два раза отстроить. В НАТО уже никто не собирается, значит ЯО им не дадут, значит вполне можно подмахнуть бумажку, что но ЯО ни ПРО в Украине не будет.
Я всё разрулил, звоните обоим, пусть подписывают бумаги.
херню перепостили, вот дословное
«На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее:
"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода".»
Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины
Таких нет
Да шо ты говоришь, даже тут на тж есть
все за фашистскую рашку?
В России тоже есть, кто хочет быть частью Украины, бтв
ЕБАТЬ!
копать
Рано, посевная еще не началась
Пока только рассаду готовим
как в анекдоте:
- утром сажаем картошку, а вечером уже выкапываем
- так быстро растет?
- нет, просто есть хочется
Тяни время, собирай силы.
Ахахахаха
Ну вот собственно реальный показатель расклада, в отличие от фэнтезийных реляций украинского агитпропа
Новость не читай быстрее беги писать комментарий
за два дня захватили Украину?
так вроде сруские писали?
Где за 2 дня взяли Киев?)
Твои предложения в условиях, когда россия бомбит мирное население?
нато зассали хули с них взять)
Они и не думали влезать изначально
Но ведь Путин говорил...
Прокси-война таки произошла. Оружие у Украины не из воздуха взялось, как и инструкторы зарубежные, которые, насколько я понимаю, до сих пор там.
Где НАТО были 8 лет?
Он и сейчас говорит
Вопрос в том, пойдет ли что-то дальше этого интервью.
В его интересах чтобы пошло)
Другое дело чекист, которому один хрен и в бункере при любых раскладах неплохо досидится до самой его естественной отставки с поста президента
Ну по НАТО я его даже поддерживаю. Я бы этим трусам ещё в ебало плюнул.
@Яна Ломакина надо указать в заголовке, что компромисс в составе Украины, а то дальше заголовка никто не читает
Ну что ж. Ватное диско, Изоляция, обнищание, репрессии.
Полагаю, надо ещё ту карту слитую Лукашенко поглядеть.
Братан, 9 мая ты охуеешь
Хоспаде, и этот дурилкин повелся на сказку о нацистах и НАТО. Ау, единственная настоящая цель — присоединить Украину. Больше никаких целей нет. Вся остальная чушь просто для того, чтобы было что сказать. А то надумали там, якобы бедному Путину никто не говорит правды, ах, ах, ах.
Дальше заголовка не читаешь?
Ха-ха, ничего себе взбесились и минусовать начали :)) Ау, люди, ну подумайте вы здраво. Вы же знаете, что Оно не говорит ни слова правды. Так почему вы так свято верите в то, что Оно действительно хочет что-то «демилитаризировать» и «денацифицировать», и «не собирается оккупировать Украину»? Почему вы не верите ни одному его слову, а тут вдруг поверили вообще во всё, что он сказал? :)
Понятно, что это очень удобная и красивая версия, якобы дурачка держат в неведении. Но попробуйте хотя бы допустить версию о том, что всё сказанное им в оправдании начала войны — вранье. Попробуйте.
Зрада нот детектед. Сектор клеар. !!!11
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
Черная неделя для IT
На этой неделе из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal, отключился от российских клиентов (в том числе «Ростелекома») магистральный интернет-провайдер Cogent,…
Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
У компании «нет другого выхода».