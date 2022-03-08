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Удивленный жар

Зеленский заявил о готовности искать с Россией компромисс по Крыму, ДНР и ЛНР Статьи редакции

И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.

Фото пресс-службы украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC рассказал, что готов обсуждать статусы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», — ответил Зеленский на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода.

Владимир Зеленский
президент Украины

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях», — добавил президент.

#новости #конфликтнаукраине

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Psenomorf

ДНР\ЛНР автономный статус, за Крым выплатить репарации, чтобы можно было Украину по два раза отстроить. В НАТО уже никто не собирается, значит ЯО им не дадут, значит вполне можно подмахнуть бумажку, что но ЯО ни ПРО в Украине не будет.

Я всё разрулил, звоните обоим, пусть подписывают бумаги.

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14
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Сменю ка имя на всякий случай
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2
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Chef

херню перепостили, вот дословное

«На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее:
"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода".»

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11
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Зелёный Мох

Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины

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7
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АТВ

Таких нет

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–12
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Зелёный Мох

Да шо ты говоришь, даже тут на тж есть

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13
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Taras Klunyk

все за фашистскую рашку?

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5
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НикакойвойнысУкраиной

В России тоже есть, кто хочет быть частью Украины, бтв

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3
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Павел Каташев

ЕБАТЬ!

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4
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Законодательный теркин30см

Релакс это просто интервью

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1
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Ху Эмай

копать

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0
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Павел Каташев

Рано, посевная еще не началась

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Павел Каташев

Пока только рассаду готовим

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0
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Ху Эмай

как в анекдоте:
- утром сажаем картошку, а вечером уже выкапываем
- так быстро растет?
- нет, просто есть хочется

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Населенный Петя

2 недели пиздеца
Понимаю его

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4
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Населенный Петя

Надеюсь у него есть психолог или способы справиться со стрессом

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Andrey Voronin

Тяни время, собирай силы.

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alexferman

Ахахахаха

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–8
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alexferman

Ну вот собственно реальный показатель расклада, в отличие от фэнтезийных реляций украинского агитпропа

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–10
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Зелёный Мох

Новость не читай быстрее беги писать комментарий

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4
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Taras Klunyk

за два дня захватили Украину?
так вроде сруские писали?

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3
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Владислав Петрик

Где за 2 дня взяли Киев?)

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3
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Южная ночь

Твои предложения в условиях, когда россия бомбит мирное население?

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Пропитанный картон

нато зассали хули с них взять)

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alexferman

Они и не думали влезать изначально

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4
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Зелёный Мох

Но ведь Путин говорил...

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Ramierl

Прокси-война таки произошла. Оружие у Украины не из воздуха взялось, как и инструкторы зарубежные, которые, насколько я понимаю, до сих пор там.

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Южная ночь

Где НАТО были 8 лет?

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Ферман спас Россию

Он и сейчас говорит

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Ramierl

Вопрос в том, пойдет ли что-то дальше этого интервью.

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alexferman

В его интересах чтобы пошло)

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–1
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Романтический щит
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3
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Ферман спас Россию

Другое дело чекист, которому один хрен и в бункере при любых раскладах неплохо досидится до самой его естественной отставки с поста президента

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Олексій

Ну по НАТО я его даже поддерживаю. Я бы этим трусам ещё в ебало плюнул.

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1
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Зелёный Мох

@Яна Ломакина надо указать в заголовке, что компромисс в составе Украины, а то дальше заголовка никто не читает

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Навальнята спасают Фермана

Ну что ж. Ватное диско, Изоляция, обнищание, репрессии.
Полагаю, надо ещё ту карту слитую Лукашенко поглядеть.

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0
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Пенсионный татарин

Ватное диско, Изоляция, обнищание, репрессии
 Уже

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1
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Навальнята спасают Фермана

Братан, 9 мая ты охуеешь

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5
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Пенсионный татарин

Впереди 18 марта ещё

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Budnifrilancera

Хоспаде, и этот дурилкин повелся на сказку о нацистах и НАТО. Ау, единственная настоящая цель — присоединить Украину. Больше никаких целей нет. Вся остальная чушь просто для того, чтобы было что сказать. А то надумали там, якобы бедному Путину никто не говорит правды, ах, ах, ах.

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–6
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Зелёный Мох

Дальше заголовка не читаешь?

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1
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Budnifrilancera

Ха-ха, ничего себе взбесились и минусовать начали :)) Ау, люди, ну подумайте вы здраво. Вы же знаете, что Оно не говорит ни слова правды. Так почему вы так свято верите в то, что Оно действительно хочет что-то «демилитаризировать» и «денацифицировать», и «не собирается оккупировать Украину»? Почему вы не верите ни одному его слову, а тут вдруг поверили вообще во всё, что он сказал? :)

Понятно, что это очень удобная и красивая версия, якобы дурачка держат в неведении. Но попробуйте хотя бы допустить версию о том, что всё сказанное им в оправдании начала войны — вранье. Попробуйте.

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–2
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Артур Рева

Зрада нот детектед. Сектор клеар. !!!11

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