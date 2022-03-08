И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.

Фото пресс-службы украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC рассказал, что готов обсуждать статусы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», — ответил Зеленский на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода. Владимир Зеленский президент Украины

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях», — добавил президент.