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Удивленный жар

Shell объявила об отказе от российских нефти и газа Статьи редакции

Компания также не будет участвовать в нефтегазовых проектах России.

Shell объявила о прекращении закупок российской нефти и газа. Это говорится в заявлении топливной компании.

Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы.

из заявления Shell

Shell поэтапно откажется от участия во всех российских нефтегазовых проектах. Компания также закроет в России все свои АЗС и остановит производство авиатоплива и смазочных материалов. Это решение стало ответом на ввод войск на Украину.

#новости #конфликтнаукраине

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Мразь 3.0

Вот теперь всё стало на свои места. Это все было затеяно, чтобы слезть с нефтегазовой иглы. Вот это многоходовочка. Браво!

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Непосредственный ключ

Путин агент госдепа?

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Романтический щит
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Недоперепил
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Мразь 3.0

А причем здесь госдеп? Он патриот России и сделал все, чтобы Россию больше никогда не считали бензоколонкой, к которой можно не присулшиваться

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3
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bingozoo

бомжи, зато у нас воооот столько газа!!!

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Непосредственный ключ

#тольконапользу

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9
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Романтический щит
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6
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Вертикальный алмаз

Мы импортозаместим импортных покупателей.....

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Кузькин отец

вата топит за то, что китай будет всю нашу нефть покупать. только если и будет, то не всю. и дешевле себестоимости

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Александр Сирота

вата вообще про все радостно говорит что у Китая будут закупать или ему продавать, но только они не учли что это будет полная зависимость от Китая и совсем скоро Китай будет крутить россией как россия беларусью

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3
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Павел Каташев

На самом деле это называется развитие собственных производителей и поддержка внутреннего потребления, что ведет к развитию экономики, но это если все сделать по уму и найти людей кто этим заинтересуется, но вероятностью этого крайне мала(

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Недоперепил

Угу все это называется как? Правильно импортозамещение. С 2014 далеко продвинулись кроме переклейки этикеток?

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Ramierl

@Яна Ломакина тогда можно и это запостить https://fbm.ru/novosti/auto/kompanii-toyota-i-lexus-vozvrashhajutsja-na-rossijskij-rynok.html

Компании Toyota и Lexus возвращаются на…
Один из самых крупных в мире автопроизводителей Toyota сделал новое заявление относительно своей…
fbm.ru
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1
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Депутат миллионов

Классика

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JohnyWalker

Значит уже нашли замену...

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Чужой магнит

Ну теперь заживем 🤡👍

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svetlana

В прошлом году была на заводе шелл в Торжке. Очень крутой завод. Жаль, что столько людей в Торжке потеряют работу.

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Arman Adabi

А какая у них доля в России, сколько покупали, насколько сильно это ударит по России, дайте хоть какую-нибудь инфу.

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Дед Макар

А чем рискуют Shell? Не может быть, чтобы без рисков для своей экономики.

Или у них с самого начала была какая-то тактика и они её придерживались?

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DENIS - BY
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