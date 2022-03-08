Shell объявила об отказе от российских нефти и газа Статьи редакции
Компания также не будет участвовать в нефтегазовых проектах России.
Shell объявила о прекращении закупок российской нефти и газа. Это говорится в заявлении топливной компании.
Shell поэтапно откажется от участия во всех российских нефтегазовых проектах. Компания также закроет в России все свои АЗС и остановит производство авиатоплива и смазочных материалов. Это решение стало ответом на ввод войск на Украину.
Вот теперь всё стало на свои места. Это все было затеяно, чтобы слезть с нефтегазовой иглы. Вот это многоходовочка. Браво!
А причем здесь госдеп? Он патриот России и сделал все, чтобы Россию больше никогда не считали бензоколонкой, к которой можно не присулшиваться
бомжи, зато у нас воооот столько газа!!!
вата топит за то, что китай будет всю нашу нефть покупать. только если и будет, то не всю. и дешевле себестоимости
вата вообще про все радостно говорит что у Китая будут закупать или ему продавать, но только они не учли что это будет полная зависимость от Китая и совсем скоро Китай будет крутить россией как россия беларусью
На самом деле это называется развитие собственных производителей и поддержка внутреннего потребления, что ведет к развитию экономики, но это если все сделать по уму и найти людей кто этим заинтересуется, но вероятностью этого крайне мала(
Угу все это называется как? Правильно импортозамещение. С 2014 далеко продвинулись кроме переклейки этикеток?
@Яна Ломакина тогда можно и это запостить https://fbm.ru/novosti/auto/kompanii-toyota-i-lexus-vozvrashhajutsja-na-rossijskij-rynok.html
Классика
Значит уже нашли замену...
В прошлом году была на заводе шелл в Торжке. Очень крутой завод. Жаль, что столько людей в Торжке потеряют работу.
А какая у них доля в России, сколько покупали, насколько сильно это ударит по России, дайте хоть какую-нибудь инфу.
А чем рискуют Shell? Не может быть, чтобы без рисков для своей экономики.
Или у них с самого начала была какая-то тактика и они её придерживались?
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Всем привет. Я сидел на этом сайте с другого аккаунта 7-8 лет назад. Тогда я активно топил за ДНР/ЛНР и присоединение Крыма к России. Я активно боролся с либералами и украинцами в вк и на tj.Я смотрел новости на Первом канале и России 24.Но у меня был интернет и я там тоже смотрел и читал всякую проклемлевскую чушь. Читал colonelcassad, был…
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