Мне стыдно за себя, простите меня

Всем привет. Я сидел на этом сайте с другого аккаунта 7-8 лет назад. Тогда я активно топил за ДНР/ЛНР и присоединение Крыма к России. Я активно боролся с либералами и украинцами в вк и на tj.Я смотрел новости на Первом канале и России 24.Но у меня был интернет и я там тоже смотрел и читал всякую проклемлевскую чушь. Читал colonelcassad, был…