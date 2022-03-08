На частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнёт вещать радиостанция Sputnik Статьи редакции
Она входит в государственную медиагруппу «Россия Сегодня».
С 9 марта на частоте «Эха Москвы» станет вещать радио Sputnik. Об этом сообщила главный редактор RT, агентства «Россия сегодня» и радио Sputnik Маргарита Симоньян.
Радиостанция Sputnik входит в государственное информационное агентство «Россия Сегодня». В составе медиагруппы также есть информагентство РИА «Новости», агентство экономической «Прайм» и портал переводных зарубежных статей «ИноСМИ».
Радиостанцию и сайт «Эха Москвы» ликвидировал совет директоров 3 марта. 1 марта сайт «Эха Москвы» начали блокировать по требованию Генпрокуратуры из-за «фейков» о конфликте России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира. Редакция назвала случившееся «цензурой» и пообещала продолжить работу на ютуб-канале и в соцсетях.
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АХАХАХХААХХАХАХАХА
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