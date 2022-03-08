Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты.

Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг.