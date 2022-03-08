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Удивленный жар

На частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнёт вещать радиостанция Sputnik Статьи редакции

Она входит в государственную медиагруппу «Россия Сегодня».

С 9 марта на частоте «Эха Москвы» станет вещать радио Sputnik. Об этом сообщила главный редактор RT, агентства «Россия сегодня» и радио Sputnik Маргарита Симоньян.

Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты.

Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг.

Маргарита Симоньян
главред «России сегодня»

Радиостанция Sputnik входит в государственное информационное агентство «Россия Сегодня». В составе медиагруппы также есть информагентство РИА «Новости», агентство экономической «Прайм» и портал переводных зарубежных статей «ИноСМИ».

Радиостанцию и сайт «Эха Москвы» ликвидировал совет директоров 3 марта. 1 марта сайт «Эха Москвы» начали блокировать по требованию Генпрокуратуры из-за «фейков» о конфликте России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира. Редакция назвала случившееся «цензурой» и пообещала продолжить работу на ютуб-канале и в соцсетях.

#новости

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данила перов

Подло. В духе RT

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Empathy
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Элементарный коктейль
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Serge

Надеюсь, Веник поздравил боброедку и они выпили вместе за новую радиостанцию!

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Serhii Osmolenko

Ещё одну "историческую несправедливость" решили исправить...

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Daffy Duck

Тот случай когда радиоволны реально будут воздействовать на мозг

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Цивилизованный утюг

Zputnik

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Милицейский ящик

Даю бесплатный совет гнидам:
Газпром должен продать бренд "Эха" RT и пусть вещают под этим именем.

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Законодательный теркин30см

Ну ты и гнида

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Законодательный теркин30см

Без негатива

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pls help

У них уже какое-то помешательство на слове "спутник"

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Плотный томагавк_два

Очень плохо с креативными кадрами, вот и высирают первое что в голову придёт

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Burdenskaurda

Спутник-V

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Антон Петухов

Ну так давайте звонить в эфир и пранковать

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Законодательный теркин30см

С особым цинизмом, лучше бы музыкальную сделали как венику грозили когда-то

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Александр Батищев

Ученики Геббельса

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PsyKate

Какой пиздец…мелкие пакостники

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Максим Мекеня

Ну так конечно, сами себя цитируют - вот и "лидеры"

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Магомед-Султан Байболатович
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Lee

АХАХАХХААХХАХАХАХА

Пидорасы.

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