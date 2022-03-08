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Несколько человек с плакатами задержали.

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Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова в Москве. Фото «Сота»

8 марта в России начались акции против боевых действий на Украине. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах девушки возлагают цветы у военных памятников, требуя вывести войска. Некоторых из тех, кто принёс плакаты, задержали.

Москва

Возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены у активисток не получилось: Александровский сад перекрыли, туда согнали множество силовиков. Пришедшие на Красную площадь, не имея возможности подойти к Вечному огню, оставили цветы у памятника маршалу Жукову. Букеты стали появляться и в других местах города, например, у памятника украинской писательнице и в метро.

Цветы у памятника писательнице Лесе Украинке
Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова 
Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Цветы на станции метро «Киевская». Фото avtozaklive
Цветы на станции метро «Киевская»

В районе Тверской улицы задержали журналиста «Фронде ТВ» и координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова. Как рассказала в фейсбуке его знакомая, которая говорила с Новичковым по телефону, полицейские потребовали предъявить содержимое рюкзака. С чем связано задержание, неизвестно.

На Пушкинской площади полиция выбила из рук журналиста «Соты» Глеба Соколова телефон, когда он пытался сфотографировать плачущую у автозака задержанную девушку. Силовики потребовали у него паспорт и заявили, что у здания «Известий», организована «зона безопасности», куда нельзя подпускать прессу.

Петербург

На Марсовом поле полиция не препятствовала возложению цветов. У Гостиного двора задержали несколько пикетчиков.

Марсово поле 
Фото avtozaklive
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Видео avtozaklive

Небольшая колонна людей выдвинулась от Гостиного двора в сторону Думской улицы. Сотрудники полиции последовали за ними.

Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар и другие города

Ижевск, фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Мемориал «Партизанская слава» в Ленинградской области. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Новосибирск. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Краснодар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Екатеринбург. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Сыктывкар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #протесты #конфликтнаукраине #задержания

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В России новое развлечение. Подними плакат - сядь в автозак.

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Всё для народа! Тамада хороший и конкурсы интересные!

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pls help

"Те, кто был раньше, вставляли в их ружья цветы
В ответ на это свинец затыкал их рты."

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