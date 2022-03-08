Акции в Москве и остальной России в Международный женский день (обновляется) Статьи редакции
Несколько человек с плакатами задержали.
8 марта в России начались акции против боевых действий на Украине. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах девушки возлагают цветы у военных памятников, требуя вывести войска. Некоторых из тех, кто принёс плакаты, задержали.
Москва
Возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены у активисток не получилось: Александровский сад перекрыли, туда согнали множество силовиков. Пришедшие на Красную площадь, не имея возможности подойти к Вечному огню, оставили цветы у памятника маршалу Жукову. Букеты стали появляться и в других местах города, например, у памятника украинской писательнице и в метро.
В районе Тверской улицы задержали журналиста «Фронде ТВ» и координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова. Как рассказала в фейсбуке его знакомая, которая говорила с Новичковым по телефону, полицейские потребовали предъявить содержимое рюкзака. С чем связано задержание, неизвестно.
На Пушкинской площади полиция выбила из рук журналиста «Соты» Глеба Соколова телефон, когда он пытался сфотографировать плачущую у автозака задержанную девушку. Силовики потребовали у него паспорт и заявили, что у здания «Известий», организована «зона безопасности», куда нельзя подпускать прессу.
Петербург
На Марсовом поле полиция не препятствовала возложению цветов. У Гостиного двора задержали несколько пикетчиков.
Небольшая колонна людей выдвинулась от Гостиного двора в сторону Думской улицы. Сотрудники полиции последовали за ними.
Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар и другие города
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Всё для народа! Тамада хороший и конкурсы интересные!
"Те, кто был раньше, вставляли в их ружья цветы
В ответ на это свинец затыкал их рты."
Черная неделя для IT
На этой неделе из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal, отключился от российских клиентов (в том числе «Ростелекома») магистральный интернет-провайдер Cogent,…
Всем привет. Я сидел на этом сайте с другого аккаунта 7-8 лет назад. Тогда я активно топил за ДНР/ЛНР и присоединение Крыма к России. Я активно боролся с либералами и украинцами в вк и на tj.Я смотрел новости на Первом канале и России 24.Но у меня был интернет и я там тоже смотрел и читал всякую проклемлевскую чушь. Читал colonelcassad, был…
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Страна обошла Иран, Сирию и Северную Корею.
Компания также не будет участвовать в нефтегазовых проектах России.
Она входит в государственную медиагруппу «Россия Сегодня».
И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.