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Акции в Москве и остальной России в Международный женский день Статьи редакции

Несколько человек с плакатами задержали.

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Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова в Москве. Фото «Сота»

8 марта в России начались акции против боевых действий на Украине. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах девушки возлагают цветы у военных памятников, требуя вывести войска. Некоторых из тех, кто принёс плакаты, задержали.

Москва

Возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены у активисток не получилось: Александровский сад перекрыли, туда согнали множество силовиков. Пришедшие на Красную площадь, не имея возможности подойти к Вечному огню, оставили цветы у памятника маршалу Жукову. Букеты стали появляться и в других местах города, например, у памятника украинской писательнице и в метро.

Цветы у памятника писательнице Лесе Украинке
Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова 
Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Цветы на станции метро «Киевская». Фото avtozaklive
Цветы на станции метро «Киевская»

В районе Тверской улицы задержали журналиста «Фронде ТВ» и координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова. Как рассказала в фейсбуке его знакомая, которая говорила с Новичковым по телефону, полицейские потребовали предъявить содержимое рюкзака. С чем связано задержание, неизвестно.

На Пушкинской площади полиция выбила из рук журналиста «Соты» Глеба Соколова телефон, когда он пытался сфотографировать плачущую у автозака задержанную девушку. Силовики потребовали у него паспорт и заявили, что у здания «Известий», организована «зона безопасности», куда нельзя подпускать прессу.

На Манежной площади задержали 11 девушек. «Держали в автозаке более часа, в ОВД до сих пор не пустили», — сообщила подписчица Avtozak Live.

Видео avtozaklive

Петербург

На Марсовом поле полиция не препятствовала возложению цветов. У Гостиного двора задержали несколько пикетчиков.

Марсово поле 
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Фото avtozaklive
Видео avtozaklive

Небольшая колонна людей выдвинулась от Гостиного двора в сторону Думской улицы. Сотрудники полиции последовали за ними.

Видео avtozaklive

Блокадница Елена Осипова, которая часто участвует в протестах в городе, вышла на акцию с плакатами. По её словам, один из них порвали двое неизвестных мужчин.

Фото avtozaklive

Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар и другие города

Ижевск, фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Мемориал «Партизанская слава» в Ленинградской области. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Новосибирск. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Краснодар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Екатеринбург. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»
Сыктывкар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #протесты #конфликтнаукраине #задержания

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Доступный Мика

В России новое развлечение. Подними плакат - сядь в автозак.

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40
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bingozoo

Всё для народа! Тамада хороший и конкурсы интересные!

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16
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Естественный ящик

Тамада хуевый

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21
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bingozoo

Надеюсь в реальний жизни вы умеете в сарказм 😉

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1
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Genesi5 ­

Спидран бана ИРЛ

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9
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Алена Яровая

Все жду когда во всяких тиндерах будут фоточки менять на «в автозаке» «на протесте держу плакат» чтоб находить себе пару сразу по интересам и вместе сьебывать да встречать друг друга из участка

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1
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Genesi5 ­

Йес! Минус два праздника, что омрачены пиздорезом. Йухууууу!

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20
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Dmitry Smirnoff

Володя умеет делать подарки. Что на 9 мая будет я уже в предвкушении.

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8
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Genesi5 ­
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19
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Жаль

Больше никогда не будет для меня такого праздника как День Победы

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8
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Александр Беляев

По интернету расходится информация, чтобы 9 мая народ не ходил ни на какие парады, а оставался дома, вывесив из окон зелёные ленточки - символ мира. И пусть Его Обнулейшество с Кампанией, жополизами и подстилками сами смотрят на парадное действо...

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2
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Dmitry Smirnoff

Один хрен подсосов нагонят.

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0
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Дмитрий Ханкин

С праздником!

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10
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Genesi5 ­

зашквар

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7
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rikzy

Что zа буква такая, "з"?

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Andrew Muralov

Фашистская, не иначе.

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3
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rikzy

На три похожа

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bingozoo

Zaloopa, характеристика состояния

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2
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Александр Беляев

Z и V- Зондеркоманда (Sondercommando - специальный отряд) Вована. В общем команда для спецопераций...

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Ферман спас Россию

Нормальные люди, уезжайте из мордора, пусть в нем останутся одни менты и зомби. Вы ничего не измените - только судьбы поломаете.
Мордор проклят

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6
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Just Whatever

Не все могут финансово, не всех ждут за границей. Да и вообще, какого хрена люди должны покидать своих родных/друзей/питомцев и оставлять десятилетия воспоминаний позади из-за кучки воинственных дядь.

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5
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Рыжий

Потому что у воинственных дядь есть пистолеты и они любят их применять...

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Just Whatever

Тогда тем более лучше оставаться и защищать своих родных от дядь с пистолетами, чем бросать их и бежать чёрт знает куда. Вы можете быть им гораздо нужнее здесь, чем кому-то там.

Ну и плюс любые отягощающие обстоятельства. Велопробегом в Казахстан может свалить и получится, но вот за детей там пособие никто не выплатит, медстраховку для хронических больных никто не окажет, и так далее. Грустная правда жизни.

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2
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Ярослав Остробородов

Да, давайте оставим в огромной стране с ЯО и кучей оружия одних ментов и зомби, наедине с мыслями о величии РФии и Пу. Все же будет в порядке, верно?

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3
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pls help

"Те, кто был раньше, вставляли в их ружья цветы
В ответ на это свинец затыкал их рты."

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7
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Nikolay Zolotaryov

опять феминистки со своими гей-парадами

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–26
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Акционерный Гоша

Лучше быть гей-феминисткой, чем запутинцем

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7
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Andrew Muralov

Z - Zaputinec.

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1
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Bolshov

Я чёт не пойму, где народная поддержка и любовь, "Нет спецоперации" и все такое?

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2
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Genesi5 ­

Там же, где и Подвальный

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SadDamnWhoSaid

Запретили же митинг погромовской поросли в поддержку войне, а то что это за низовая инициатива, не положено!

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Dmytry Kovalsky

А если просто чихнуть ...сколько лет дадут ?

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Недоперепил

С 8 марта. Какой год такие и поздравления .

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цорiк

8.03.14. Мда уж

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Александр Беляев

Шакалья полицаевского в центре больше, чем фонарей. Случись революция, на всех ведь этих фонарей не хватит...

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Gleb Selivanov

простестуны

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