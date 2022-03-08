Несколько человек с плакатами задержали.

{"id":557616,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":557616,"gtm":null} 9769 просмотров Слушать

Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова в Москве. Фото «Сота»

8 марта в России начались акции против боевых действий на Украине. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах девушки возлагают цветы у военных памятников, требуя вывести войска. Некоторых из тех, кто принёс плакаты, задержали.

Москва

Возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены у активисток не получилось: Александровский сад перекрыли, туда согнали множество силовиков. Пришедшие на Красную площадь, не имея возможности подойти к Вечному огню, оставили цветы у памятника маршалу Жукову. Букеты стали появляться и в других местах города, например, у памятника украинской писательнице и в метро.

Цветы у памятника писательнице Лесе Украинке

Мемориал «Стена скорби» у проспекта Сахарова



Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Цветы на станции метро «Киевская». Фото avtozaklive

Цветы на станции метро «Киевская»

В районе Тверской улицы задержали журналиста «Фронде ТВ» и координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова. Как рассказала в фейсбуке его знакомая, которая говорила с Новичковым по телефону, полицейские потребовали предъявить содержимое рюкзака. С чем связано задержание, неизвестно.

На Пушкинской площади полиция выбила из рук журналиста «Соты» Глеба Соколова телефон, когда он пытался сфотографировать плачущую у автозака задержанную девушку. Силовики потребовали у него паспорт и заявили, что у здания «Известий», организована «зона безопасности», куда нельзя подпускать прессу.

На Манежной площади задержали 11 девушек. «Держали в автозаке более часа, в ОВД до сих пор не пустили», — сообщила подписчица Avtozak Live.

Видео avtozaklive

Петербург

На Марсовом поле полиция не препятствовала возложению цветов. У Гостиного двора задержали несколько пикетчиков.

Марсово поле

Фото avtozaklive

Видео avtozaklive

Небольшая колонна людей выдвинулась от Гостиного двора в сторону Думской улицы. Сотрудники полиции последовали за ними.

Видео avtozaklive

Блокадница Елена Осипова, которая часто участвует в протестах в городе, вышла на акцию с плакатами. По её словам, один из них порвали двое неизвестных мужчин.

Фото avtozaklive

Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар и другие города

Ижевск, фото «Феминистское антивоенное сопротивление»



Мемориал «Партизанская слава» в Ленинградской области. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Новосибирск. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Краснодар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Екатеринбург. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

Сыктывкар. Фото «Феминистское антивоенное сопротивление»

[{"title":"\u041e\u043c\u0441\u043a.\u00a0<span>\u0424\u043e\u0442\u043e \u00ab\u0424\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6b9da8c1-63c5-5e58-b06f-b709d2c549fd","width":960,"height":1280,"size":236122,"type":"jpg","color":"6f8ab1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041e\u043c\u0441\u043a.\u00a0<span>\u0424\u043e\u0442\u043e \u00ab\u0424\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3a04820f-51f6-53c7-b659-c9617cda15c2","width":1280,"height":960,"size":206452,"type":"jpg","color":"405b7a","hash":"","external_service":[]}}}]