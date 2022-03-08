Акции в Москве и остальной России в Международный женский день Статьи редакции
Несколько человек с плакатами задержали.
8 марта в России начались акции против боевых действий на Украине. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах девушки возлагают цветы у военных памятников, требуя вывести войска. Некоторых из тех, кто принёс плакаты, задержали.
Москва
Возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены у активисток не получилось: Александровский сад перекрыли, туда согнали множество силовиков. Пришедшие на Красную площадь, не имея возможности подойти к Вечному огню, оставили цветы у памятника маршалу Жукову. Букеты стали появляться и в других местах города, например, у памятника украинской писательнице и в метро.
В районе Тверской улицы задержали журналиста «Фронде ТВ» и координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова. Как рассказала в фейсбуке его знакомая, которая говорила с Новичковым по телефону, полицейские потребовали предъявить содержимое рюкзака. С чем связано задержание, неизвестно.
На Пушкинской площади полиция выбила из рук журналиста «Соты» Глеба Соколова телефон, когда он пытался сфотографировать плачущую у автозака задержанную девушку. Силовики потребовали у него паспорт и заявили, что у здания «Известий», организована «зона безопасности», куда нельзя подпускать прессу.
На Манежной площади задержали 11 девушек. «Держали в автозаке более часа, в ОВД до сих пор не пустили», — сообщила подписчица Avtozak Live.
Петербург
На Марсовом поле полиция не препятствовала возложению цветов. У Гостиного двора задержали несколько пикетчиков.
Небольшая колонна людей выдвинулась от Гостиного двора в сторону Думской улицы. Сотрудники полиции последовали за ними.
Блокадница Елена Осипова, которая часто участвует в протестах в городе, вышла на акцию с плакатами. По её словам, один из них порвали двое неизвестных мужчин.
Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар и другие города
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Всё для народа! Тамада хороший и конкурсы интересные!
Надеюсь в реальний жизни вы умеете в сарказм 😉
Спидран бана ИРЛ
Все жду когда во всяких тиндерах будут фоточки менять на «в автозаке» «на протесте держу плакат» чтоб находить себе пару сразу по интересам и вместе сьебывать да встречать друг друга из участка
Йес! Минус два праздника, что омрачены пиздорезом. Йухууууу!
Володя умеет делать подарки. Что на 9 мая будет я уже в предвкушении.
Больше никогда не будет для меня такого праздника как День Победы
По интернету расходится информация, чтобы 9 мая народ не ходил ни на какие парады, а оставался дома, вывесив из окон зелёные ленточки - символ мира. И пусть Его Обнулейшество с Кампанией, жополизами и подстилками сами смотрят на парадное действо...
Один хрен подсосов нагонят.
С праздником!
зашквар
Что zа буква такая, "з"?
Фашистская, не иначе.
На три похожа
Zaloopa, характеристика состояния
Z и V- Зондеркоманда (Sondercommando - специальный отряд) Вована. В общем команда для спецопераций...
Нормальные люди, уезжайте из мордора, пусть в нем останутся одни менты и зомби. Вы ничего не измените - только судьбы поломаете.
Мордор проклят
Не все могут финансово, не всех ждут за границей. Да и вообще, какого хрена люди должны покидать своих родных/друзей/питомцев и оставлять десятилетия воспоминаний позади из-за кучки воинственных дядь.
Потому что у воинственных дядь есть пистолеты и они любят их применять...
Тогда тем более лучше оставаться и защищать своих родных от дядь с пистолетами, чем бросать их и бежать чёрт знает куда. Вы можете быть им гораздо нужнее здесь, чем кому-то там.
Ну и плюс любые отягощающие обстоятельства. Велопробегом в Казахстан может свалить и получится, но вот за детей там пособие никто не выплатит, медстраховку для хронических больных никто не окажет, и так далее. Грустная правда жизни.
Да, давайте оставим в огромной стране с ЯО и кучей оружия одних ментов и зомби, наедине с мыслями о величии РФии и Пу. Все же будет в порядке, верно?
"Те, кто был раньше, вставляли в их ружья цветы
В ответ на это свинец затыкал их рты."
опять феминистки со своими гей-парадами
Z - Zaputinec.
Я чёт не пойму, где народная поддержка и любовь, "Нет спецоперации" и все такое?
Там же, где и Подвальный
Запретили же митинг погромовской поросли в поддержку войне, а то что это за низовая инициатива, не положено!
А если просто чихнуть ...сколько лет дадут ?
С 8 марта. Какой год такие и поздравления .
8.03.14. Мда уж
Шакалья полицаевского в центре больше, чем фонарей. Случись революция, на всех ведь этих фонарей не хватит...
простестуны
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».