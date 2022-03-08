Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций Статьи редакции
Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на сайте правовой информации.
В число «антикризисных мер» вошли следующие возможности:
право на кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, в том числе по ипотеке. Обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября, если договор заключён до 1 марта 2022 года, а доходы упали более чем на 30%;
- введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, «имеющих государственную аккредитацию» IT-компаний — до 2024 года;
- ведение деятельности без продления лицензии;
- право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии;
- установление ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезённых из стран, которые ввели против России санкции.
доходы не упали как было 25тр в месяц так и осталось, а цены поднялись на 30% всё честно, плоти кредит
Не наебешь, не проживешь. Красиво кинули в очередной раз, ничего не скажешь
Здорово, олень. Я из региона, сейчас тебе объясню про 25 тысяч. Это зарплата пожарника, педагога, и терапевта. Спасибо за внимание, олень
это абстрактный пример, я кредиты не беру
мои родители примерно столько зарабатывают прикинь
какая разница?
я сам столько зарабатывал ещё совсем недавно сейчас конечно больше (ИТ), что тебя удивляет, суть то не в этом, а в том что покупательная способность у любой зарплаты уменьшается, а зп в большинстве отраслей практически не растут
Россиянином
Скоро будут спрашивать: ты работаешь?
Это средняя зп в России
Зная наших бюрократов, там ещё падение будут смотреть за годовой период. Т.е. даже с потерей работы придется подождать 4 месяца для 30% падения...
Следующие указы будут такие.
1.Можно ходить везде голым
2.Вы можете не есть.
3.Обучение станет бесплатным для всех кому за 89
4. Можно переходить дорогу на красный свет.
*Там где нет дорог. И светофора.
Светофор должен быть свой..принес и включил
А по 10к для глубинного народа?
Или только через труп на войне?
Какие трупы? Какие похороны?
Были люди - нет людей, вам показалось.
Какой труп..коробок с пеплом.
А за это ничего не обещали.
Ща рубль ещё на порядок упадет и выдадут
В єбанарії без змін
Люблю гречу
ну тупа гений. ввергнуть страну во мрак, а потом пытаться предотвратить все это какими-то бесполезными мерами. даже не удивлюсь, если орки еще больше его поддерживать начнут.
антикризисный пакет с пакетами
Причем тут...
хотя падажите
Пенсия в 70 уже будет? Или сразу будут с работы выносить?
Он всю пондемию деньги держал в кубышке, сейчас просто надо раскидывать деньги с вертолета чтобы импортозамещать
Кубышку просрать успели
Импортозамещать валюту?
а кубышку забанили(частично)
Я не верю, что он перед операцией
не подстраховался
введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года
Он заявляет, что проверки это карательный инструмент? И ослабят, в виде помощи их
А помните в пандемию не могли поддержать народ хотя б мизерными ежемесячными выплатами. Экономисты высчитали, что это капля в море для резервов страны. Зато вот на «спецоперацию» и на поддержку полного развала экономики деньги нашлись. Красиво.
Ебанет?
Не должно
Ещё как должно
Как понять «без продления лицензий»?
вероятно, речь о патенте для ИП https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/patent/
Попытка заклеить протекающий бак изолентой.
Скорее жвачкой подобранной на мостовой.
А снижение налогов не планируется? Тогда мертвому припарки.
ниочем
"право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии"
Это раньше почему пенсии маленькие были - потому, что у правительства ПРАВА не было!
А для ип есть что-то?
Сосульки в виде хуёв, правда ими тоже бьют...
А зачем это, а что не так, вроде все хорошо же?
Экономическая уринотерапия
Номинальный доход мало у кого упадёт на 30% (разве что у тех, кого уволят), зато реальные доходы уже у всех в глубоком говне и будут продолжать падать. Но я так понимаю, им никакие отсрочки не полагаются. Питун опять переиграл всех россиян.
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