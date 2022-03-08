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Удивленный жар

Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций Статьи редакции

Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В число «антикризисных мер» вошли следующие возможности:

  • право на кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, в том числе по ипотеке. Обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября, если договор заключён до 1 марта 2022 года, а доходы упали более чем на 30%;

  • введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, «имеющих государственную аккредитацию» IT-компаний — до 2024 года;
  • ведение деятельности без продления лицензии;
  • право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии;
  • установление ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезённых из стран, которые ввели против России санкции.

#новости #санкции

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.eth

доходы не упали как было 25тр в месяц так и осталось, а цены поднялись на 30% всё честно, плоти кредит

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85
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испанский смех

Не наебешь, не проживешь. Красиво кинули в очередной раз, ничего не скажешь

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18
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Красивый Мурод

25тр
Кем ты работаешь?

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Митрандир

Здорово, олень. Я из региона, сейчас тебе объясню про 25 тысяч. Это зарплата пожарника, педагога, и терапевта. Спасибо за внимание, олень

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.eth

это абстрактный пример, я кредиты не беру

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Красивый Мурод

То есть, твой коммент фейк. Классно. А в соседнем треде мы будем причитать, что по телевизору одно враньё.

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–8
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.eth

мои родители примерно столько зарабатывают прикинь

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Красивый Мурод

Кем они работают?

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.eth

какая разница?

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Красивый Мурод

Мне интересно, в какой сфере такие зарплаты. Я без претензии спрашиваю.

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Пенсионный татарин

За мкадом такие зп в основном у всех, кто не самозанятый/ип/ооо

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Красивый Мурод

Как вообще приобретается жильё, растятся дети на эти деньги? Ок, риторический вопрос.

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0
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Пенсионный татарин

В одиночку — никак. Семейные могут себе позволить

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2
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Романтический щит

В наших залупинсках повсюду такие зп. Даже, как правило, ниже

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2
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.eth

я сам столько зарабатывал ещё совсем недавно сейчас конечно больше (ИТ), что тебя удивляет, суть то не в этом, а в том что покупательная способность у любой зарплаты уменьшается, а зп в большинстве отраслей практически не растут

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Красивый Мурод

Удивляет, что зарплаты нищенские, но находятся мотивы оправдывать абсурдные решения властей.

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Михаил

Россиянином

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Красивый Мурод

Я россиянин, зарабатываю в разы больше.

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Цивилизованный утюг

Я россиянин, зарабатываю в разы больше - ЦЕЛЫЙ ДОЛЛАР

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Красивый Мурод

Пиздишь

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Товарищ

Скоро будут спрашивать: ты работаешь?

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Закомплексованная Душа

Это средняя зп в России

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Не Олег

Зная наших бюрократов, там ещё падение будут смотреть за годовой период. Т.е. даже с потерей работы придется подождать 4 месяца для 30% падения...

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Романтический щит
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36
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Dmytry Kovalsky

Следующие указы будут такие.
1.Можно ходить везде голым
2.Вы можете не есть.
3.Обучение станет бесплатным для всех кому за 89

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27
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Вася Пражкин

4. Можно переходить дорогу на красный свет.

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1
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Slava Bogu

*Там где нет дорог. И светофора.

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Dmytry Kovalsky

Светофор должен быть свой..принес и включил

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Южная ночь

А по 10к для глубинного народа?

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Южная ночь

Или только через труп на войне?

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2
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Пенсионный татарин

Какой войне?

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10
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Diablo

Какие трупы? Какие похороны?
Были люди - нет людей, вам показалось.

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2
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Dmytry Kovalsky

Какой труп..коробок с пеплом.
А за это ничего не обещали.

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1
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Paul

Ща рубль ещё на порядок упадет и выдадут

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Гречка

В єбанарії без змін

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Rita Mertens

Люблю гречу

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Соня Дизель

ну тупа гений. ввергнуть страну во мрак, а потом пытаться предотвратить все это какими-то бесполезными мерами. даже не удивлюсь, если орки еще больше его поддерживать начнут.

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Klshk

антикризисный пакет с пакетами

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8
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davi nayka

Причем тут...

хотя падажите

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6
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Митрополит всея TJ

Пенсия в 70 уже будет? Или сразу будут с работы выносить?

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Навальнята спасают Фермана

Он всю пондемию деньги держал в кубышке, сейчас просто надо раскидывать деньги с вертолета чтобы импортозамещать

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2
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Россию не спасти

Кубышку просрать успели

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4
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испанский смех

Импортозамещать валюту?

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Андрей

а кубышку забанили(частично)

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Навальнята спасают Фермана

Я не верю, что он перед операцией
не подстраховался

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испанский смех

введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года
 Он заявляет, что проверки это карательный инструмент? И ослабят, в виде помощи их

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3
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Товарищ

А помните в пандемию не могли поддержать народ хотя б мизерными ежемесячными выплатами. Экономисты высчитали, что это капля в море для резервов страны. Зато вот на «спецоперацию» и на поддержку полного развала экономики деньги нашлись. Красиво.

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3
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испанский смех

Ебанет?

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Не должно

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meow

Ещё как должно

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3
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Дед Макар

Как понять «без продления лицензий»?

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Кузькин отец

вероятно, речь о патенте для ИП https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/patent/

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JilaNis

Попытка заклеить протекающий бак изолентой.

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Dmytry Kovalsky

Скорее жвачкой подобранной на мостовой.

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Валерий Миллер

А снижение налогов не планируется? Тогда мертвому припарки.

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Левый калькулятор

УХ, ЗАЖИВЕМ!

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Абстрактный пиджак
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Грузовой спрей

а доходы упали более чем на 30%
 А это в долларовом эквиваленте считать??

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Цивилизованный утюг

Конечно же нет

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Грузовой спрей

Точно? Можешь перепроверить??

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Цивилизованный утюг

Мы же о путине говорим. Если он обещает "помочь", жди беды

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Грузовой спрей

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

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Quiz

ниочем

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Slava Bogu

"право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии"

Это раньше почему пенсии маленькие были - потому, что у правительства ПРАВА не было!

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Сергей Анонимович

А для ип есть что-то?

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darxx13 .

Сосульки в виде хуёв, правда ими тоже бьют...

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SadDamnWhoSaid

А зачем это, а что не так, вроде все хорошо же?

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Руслан Турченко

Экономическая уринотерапия

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Aleksandr Mikheev

Номинальный доход мало у кого упадёт на 30% (разве что у тех, кого уволят), зато реальные доходы уже у всех в глубоком говне и будут продолжать падать. Но я так понимаю, им никакие отсрочки не полагаются. Питун опять переиграл всех россиян.

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Сменю ка имя на всякий случай

Владимир Милосердный

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