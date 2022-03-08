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Удивленный жар

CERN, которому принадлежит Большой адронный коллайдер, заморозила статус страны-наблюдателя для России Статьи редакции

Решение связано с военными действиями на Украине.

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) осудила действия российских войск на Украине и приостановила на неопределённый срок статус России в организации. Об этом пишет N+1 со ссылкой на письмо руководителя организации Фабиолы Джианотти.

CERN запретила начинать новые проекты с правительством России и российскими институтами. Организация выразила поддержку представителям российского научного общества, которые выступали против военных действий.

Россия и CERN начали сотрудничать в 1993 году. У страны в организации был статус наблюдателя: РФ не платила взносы, не могла голосовать в совете, но участвовала в исследовательских проектах. Как следует из соглашения 2019 года, Россия была заинтересована в участии в экспериментах на Большом адронном коллайдере и разработке коллайдеров следующего поколения. CERN же хотел поучаствовать в экспериментах на реакторе ПИК и электрон-позитронном коллайдере в сибирском Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера.

#новости #наука #санкции #конфликтнаукраине

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Пенсионный татарин

Ебать, впервые в истории человечества такая тотальная отмена целой страны. Наверное, Путин хотел именно такого сценария для попадания в мировую историю

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47
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Грузовой спрей

Оно впервые возможно в таком виде. Путин не понимает, что современный мир он не про большие пушки, а про рыночные отношения. Вот преимущественно рынком его и хуярят. Нормальные страны договариваются друг с другом, а этот продолжает желчью брызгать.

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53
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Alexander

а про процветающую экономику ему регулярно приносили в папочках. и инфляция у нас не инфляция, и рожь колосится, и санкции нам только на пользу

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17
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Рыжий

Путин не понимает, что современный мир он не про большие пушки, а про рыночные отношения
 Ну да, ведь когда Путин появился в российской политике - рыночных отношений еще не было? Камон, дед косвенно участвовал в переводе РФ на рыночные рельсы и он не понимает того, что знает любой 5классник с года там 1994 ?

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–18
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Грузовой спрей

Похоже, что не знает, если продолжает думать, что самая сильная страна та, которая может позволить себе нападать на соседние государства.

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27
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horus

он не понимает того, что знает любой 5классник с года там 1994
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ&ab_channel=vizyalization

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3
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Всевозможный Абдужаббор

Занимательная экономика для самых маленьких

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Пожарный меч

В рыночке нет ничего нового. Даже советское правительство умудрялось с рыночком взаимодействовать когда хотело.
Интернет глобально изменил мир.

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5
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Грузовой спрей

Ничего нового нет, но таких масштабов взаимодействия раньше не было.

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2
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Пожарный меч

А если быть точнее, мобильный интернет + соцсети изменили мир. Стало возможно со смартфонов моментально делиться контентом, общаться онлайн, напрямую без посредников с людьми в любой точке где есть интернет.
Монополия государства на массовую информацию дала течь.

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Рыжий

Монополия государства на массовую информацию дала течь
 Фейсбук, Гугл и Эпл такие

Да и Сноуден тоже дофига рассказал про монополию государства на информацию

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Закомплексованная Душа

А были другие ожидания? Я думаю попрут отовсюду откуда можно

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Павел Каташев

Пока Большой Адронный Коллайдер

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11
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Законодательный теркин30см
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9
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Антон Лисин

Так пиццу обычно заказываю

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2
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Dark Rodan
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Коровка спасла Россию

Ещё неделю назад говорил, что ЦЕРН это сделает)))

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5
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Законодательный теркин30см

Пиздец ты умный

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2
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Коровка спасла Россию

Пздц, согласен. Жаль только, специалистов, человек 5 из ЦЕРН знал, кто там работал из российских вузов, но что уж теперь

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1
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Законодательный теркин30см

Да я без иронии мы с тобой с моим твинком рубились по фелософии пока основа была забанена)

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Коровка спасла Россию

Ну в институте на философа я не учился, а вот на физика-ядерщика учился)

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Цивилизованный утюг

Не физик, а натуральный философ

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Майка Ника

Филосóф натурал, один такой на весь Урал
Не молодой, не заводной, и посему он холостой

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Законодательный теркин30см

А я во втором учился)

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Mickey Rat

ну и правильно, нечего грязным крестьянам из рабских вымиратов там делать

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