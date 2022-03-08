CERN, которому принадлежит Большой адронный коллайдер, заморозила статус страны-наблюдателя для России Статьи редакции
Решение связано с военными действиями на Украине.
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) осудила действия российских войск на Украине и приостановила на неопределённый срок статус России в организации. Об этом пишет N+1 со ссылкой на письмо руководителя организации Фабиолы Джианотти.
CERN запретила начинать новые проекты с правительством России и российскими институтами. Организация выразила поддержку представителям российского научного общества, которые выступали против военных действий.
Россия и CERN начали сотрудничать в 1993 году. У страны в организации был статус наблюдателя: РФ не платила взносы, не могла голосовать в совете, но участвовала в исследовательских проектах. Как следует из соглашения 2019 года, Россия была заинтересована в участии в экспериментах на Большом адронном коллайдере и разработке коллайдеров следующего поколения. CERN же хотел поучаствовать в экспериментах на реакторе ПИК и электрон-позитронном коллайдере в сибирском Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера.
а про процветающую экономику ему регулярно приносили в папочках. и инфляция у нас не инфляция, и рожь колосится, и санкции нам только на пользу
Путин не понимает, что современный мир он не про большие пушки, а про рыночные отношения
Ну да, ведь когда Путин появился в российской политике - рыночных отношений еще не было? Камон, дед косвенно участвовал в переводе РФ на рыночные рельсы и он не понимает того, что знает любой 5классник с года там 1994 ?
он не понимает того, что знает любой 5классник с года там 1994
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ&ab_channel=vizyalization
Монополия государства на массовую информацию дала течь
Фейсбук, Гугл и Эпл такие
Да и Сноуден тоже дофига рассказал про монополию государства на информацию
А были другие ожидания? Я думаю попрут отовсюду откуда можно
Пока Большой Адронный Коллайдер
Так пиццу обычно заказываю
Ещё неделю назад говорил, что ЦЕРН это сделает)))
Пздц, согласен. Жаль только, специалистов, человек 5 из ЦЕРН знал, кто там работал из российских вузов, но что уж теперь
Ну в институте на философа я не учился, а вот на физика-ядерщика учился)
Филосóф натурал, один такой на весь Урал
Не молодой, не заводной, и посему он холостой
ну и правильно, нечего грязным крестьянам из рабских вымиратов там делать
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.
Компания также не будет участвовать в нефтегазовых проектах России.
Ну че вот и я встретился с долбоебом на дороге. Причём у него на переднем стекле было наклеено. Ехал по узкой дороге, в целом мог уступить (мне было бы гораздо удобнее это сделать) но включил «водителя БНВ» и поехал в упор и стал сигналить чтоб уступил. Заставил поездить жопой до ближайшего кармана.
Несколько человек с плакатами задержали.