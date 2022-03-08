Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) осудила действия российских войск на Украине и приостановила на неопределённый срок статус России в организации. Об этом пишет N+1 со ссылкой на письмо руководителя организации Фабиолы Джианотти.

Россия и CERN начали сотрудничать в 1993 году. У страны в организации был статус наблюдателя: РФ не платила взносы, не могла голосовать в совете, но участвовала в исследовательских проектах. Как следует из соглашения 2019 года, Россия была заинтересована в участии в экспериментах на Большом адронном коллайдере и разработке коллайдеров следующего поколения. CERN же хотел поучаствовать в экспериментах на реакторе ПИК и электрон-позитронном коллайдере в сибирском Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера.