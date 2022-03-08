Ну че вот и я встретился с долбоебом на дороге. Причём у него на переднем стекле было наклеено. Ехал по узкой дороге, в целом мог уступить (мне было бы гораздо удобнее это сделать) но включил «водителя БНВ» и поехал в упор и стал сигналить чтоб уступил. Заставил поездить жопой до ближайшего кармана.