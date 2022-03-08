США запретят импорт российских нефти, газа и угля Статьи редакции
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Президент США объявил о введении санкций против России, запрещающих импорт российских энергоносителей. Трансляцию заявления Джо Байдена вёл Белый дом.
«Мы понимаем, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету», — отметил Байден. Он добавил, что из-за этой меры цены на бензин в США продолжат расти: «Война Путина вредит американским семьям на заправке». При этом американские власти считают этот шаг необходимым.
Байден призвал нефтяные компании не повышать цены чрезмерно. По его мнению, военные действия на Украине не могут быть оправданием для увеличения прибыли.
Дополнено. Великобритания также откажется от российских нефти и газа. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, страна сделает это до конца года.
Рубль:
Спасибо деду за курс по 200. Даже не верилось что такое возможно, но он смог
Я ставлю на 300.
Чел...
Подожди, рыночек должен ещё пока переварить и отреагировать
Коррекцией и отскоком?
Скорее всего цена уже учтена рынком, этого все плюс минус ждали, вопрос времени. Вот если европа "на зло маме уши отморозит", вот тогда и дропнется, а пока плавно к 150 идет
С регистрацией!
Не забывай что Московская биржа уже четыре дня закрыта и завтра не откроется
Попробуйте у себя там в отделе подумать, почему так происходит и что будет, если вдруг она откроется.
Уж всем отделом ваш суммарный iq должен до трехзначных значений добраться.
Биржа ещё ни разу толком не открывалась
Чел…
Без соли
Когда отец и дед сделали всё, чтобы накормить семью.
Но только один раз ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Путину не удастся победить Украину
Путину удалось победить Россию
Хочешь победить, возглавь
ну бл.... "причем" вместе пишется!
В данном случае раздельно, все правильно )
ну мне делать нехуй ещё, кроме как мемы из первой строчки гугла переписывать
Опять плохие новости, пойду на яхте отдохну. Ох, вейт...
Кстати, кто не в курсе, Роснефть уже дефолтнулась, просрочив позавчера выплаты по своим бондам
Евро?
России больше нефти достанется! Обыграли пендосов!
Васька Ресницкий.
Что сейчас происходит в Венесуэле и Иране?
Говорят, там санкции снимут вот вот
Так США же уже каталась в Каракас на днях, их там нахуй послали.
https://topwar.ru/193172-ne-vozniklo-ponimanija-so-storony-venesujelskih-vlastej-amerikanskaja-delegacija-vozvraschaetsja-iz-karakasa-ni-s-chem.html
смотря какой источник читаешь
я верю этим
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/08/17395273.shtml
интересно, чего это мадуро засуетился, неужели его главный кредитор банкрот.
держит нос по ветру. Не хочет кончать плохо, можно попытаться чуть подняться.
топвар.ру тот ещё ресурс, лучше мышку и клавиатуру об них не марать
Какое-то говно даже без попыток сослаться на источник, они явно же весь контент сами придумывают и рубят бабки на ватоголовых с рекламы
Пиздец на топваре в коментах аналитики, помойка та ещё была всегда но сейчас что то запредельное.
Погодите, а как быть простым американцам? Типа им ОК платить за дорогой бензин, цена которого будет теперь только расти?
Очень сильно сочувствую им. Посылаю им слова поддержки
эту цену они готовы платить
Сегодня и завтра может быть. Но что будет потом? Кажется Байден сильно погорячился, учитывая что у американцев особо нет сплоченности к своему президенту.
Откроют резервы, штаты срежут акцизы- это вообще не критично
Бензин и без этого рос. Во время Трампа ок. 2$ за галлон (4.5 л), сейчас ок. 2.99-3.74$ в Калифорнии дороже - так как у них акциз больше. Неприятно, но терпимо.
Вот оно что, спасибо что объяснил
Уже почти 4.2$
Готовы 💪
According to a Quinnipiac University survey released on Monday, 71% backed a Russian oil ban even if it further increased gas prices, with 22% opposed.
https://www.foxbusiness.com/politics/most-americans-back-banning-of-russian-oil-even-if-domestic-gas-prices-jump-higher-poll
они себе могут это позволить
"А что говорит Евросоюз?"
Скажи доллар.
Наконец-то отказались мы от проклятого запада
союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету
А что они там не могут потерпеть ради Украины? Не так уже и сильно за неё переживают?
Европа планирует до конца года сократить на 67% поставки энергоресурсов из России, а к 2030 полностью от них отказаться.
К 2030 они и глобальное потепление победят
До конца года уже будет поздно. Они ждут когда больше людей погибнет?
А ты думаешь что Путин закончит войну в тот же день как они откажутся от энергоресурсов из России?
А трубу тогда нахуя строили
Байден уже не в первый раз делает акцент на путине в своем обращении – я правильно понимаю что тут нужно читать между строк, мол, при путине никаких договоров и переговоров не будет? Равно как и снятия санкций.
@Яна Ломакина добавь плиз про Великобританию. Она тоже отказывается от нефти и газа
Тебе спасибо. <3
Интересно, мечтал ли когда-нибудь наш красный восточный сосед получить в рабство какую-нибудь огромную страну?
Красненько
У них мизерные объемы, основные потребители в Европе
А есть статистика сколько экспорта нефти и газа россии приходится на америку?
8% +-
Импорт США
не доверяю тебе.
Ну значит 7+-
Блин, жесть. За что!
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.
И рассказал, что «охладел» к вопросу вступления в НАТО.
Ну че вот и я встретился с долбоебом на дороге. Причём у него на переднем стекле было наклеено. Ехал по узкой дороге, в целом мог уступить (мне было бы гораздо удобнее это сделать) но включил «водителя БНВ» и поехал в упор и стал сигналить чтоб уступил. Заставил поездить жопой до ближайшего кармана.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Решение связано с военными действиями на Украине.