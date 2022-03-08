Новости
Удивленный жар

США запретят импорт российских нефти, газа и угля Статьи редакции

При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.

84 84 комментария
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Президент США объявил о введении санкций против России, запрещающих импорт российских энергоносителей. Трансляцию заявления Джо Байдена вёл Белый дом.

Российскую нефть больше не примут в портах США. Американский народ нанесёт мощный удар по путинской военной машине. [...] Этот шаг поддержали обе партии, Конгресс, и, я считаю, вся страна. Америка показывает поддержку Украине и хочет дать ясно понять — мы не будем финансировать путинскую войну.

Джо Байден
президент США

«Мы понимаем, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету», — отметил Байден. Он добавил, что из-за этой меры цены на бензин в США продолжат расти: «Война Путина вредит американским семьям на заправке». При этом американские власти считают этот шаг необходимым.

Байден призвал нефтяные компании не повышать цены чрезмерно. По его мнению, военные действия на Украине не могут быть оправданием для увеличения прибыли.

Путину не удастся победить Украину.

Джо Байден
президент США

Дополнено. Великобритания также откажется от российских нефти и газа. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, страна сделает это до конца года.

#новости #санкции #конфликтнаукраине

84 84 комментария
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84 комментария
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Пенсионный татарин
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Особый Никита

Уже дно пробил, в ад летит

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19
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Alex Blake

Рубль:

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5
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Россию не спасти

#рубльживи

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2
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Биологический бас

Молимся

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ДЕДос Атака

Спасибо деду за курс по 200. Даже не верилось что такое возможно, но он смог

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44
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Leo Galina

Я ставлю на 300.

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9
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Цивилизованный утюг

Шутки за доллар

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40
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Россию не спасти
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18
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So Dope
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7
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Дмитрий Чуев

Чел...

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Nagibator RusPro

Подожди, рыночек должен ещё пока переварить и отреагировать

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10
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испанский смех

Коррекцией и отскоком?

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Sergey Kolomiychuk

Скорее всего цена уже учтена рынком, этого все плюс минус ждали, вопрос времени. Вот если европа "на зло маме уши отморозит", вот тогда и дропнется, а пока плавно к 150 идет

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0
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Транс либертарианец

С регистрацией!
Не забывай что Московская биржа уже четыре дня закрыта и завтра не откроется
Попробуйте у себя там в отделе подумать, почему так происходит и что будет, если вдруг она откроется.
Уж всем отделом ваш суммарный iq должен до трехзначных значений добраться.

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10
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Roman Khegay

Биржа ещё ни разу толком не открывалась

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3
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Степан Бандера

Чел…

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3
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Арсен Саакян

Без соли

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Alex Blake

Когда отец и дед сделали всё, чтобы накормить семью.

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испанский смех

Но только один раз ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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1
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Алексей Приловский

Путину не удастся победить Украину

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29
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Roman Khegay

Путину удалось победить Россию

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5
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испанский смех

Хочешь победить, возглавь

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1
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Marina Davidova

ну бл.... "причем" вместе пишется!

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1
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Капитан Сосулька

В данном случае раздельно, все правильно )

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2
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Алексей Приловский

ну мне делать нехуй ещё, кроме как мемы из первой строчки гугла переписывать

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0
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Иван Поварёшкин

Опять плохие новости, пойду на яхте отдохну. Ох, вейт...

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27
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Особый Никита

Кстати, кто не в курсе, Роснефть уже дефолтнулась, просрочив позавчера выплаты по своим бондам

Gazprom Pays Foreign Bondholders; Rosneft Hasn’t…
Two of Russia’s biggest state-controlled energy companies faced debt repayments to foreign…
www.wsj.com
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25
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испанский смех

Евро?

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0
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Непосредственный ключ

#тольконапользу

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19
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Нурсултан из Нур-Султана

России больше нефти достанется! Обыграли пендосов!

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5
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Dan
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14
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Непосредственный ключ

Что это за хуйня?

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7
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Особый Никита

Певица ртом, ты как из леса

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2
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Нурсултан из Нур-Султана

Васька Ресницкий.

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0
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Навальнята спасают Фермана

Что сейчас происходит в Венесуэле и Иране?
Говорят, там санкции снимут вот вот

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12
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Pavel Romanov

Так США же уже каталась в Каракас на днях, их там нахуй послали.
https://topwar.ru/193172-ne-vozniklo-ponimanija-so-storony-venesujelskih-vlastej-amerikanskaja-delegacija-vozvraschaetsja-iz-karakasa-ni-s-chem.html

«Не возникло понимания со стороны венесуэльских…
Американская представительная делегация, которая накануне была направлена в Венесуэлу для…
topwar.ru
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–9
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Навальнята спасают Фермана

смотря какой источник читаешь
я верю этим
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/08/17395273.shtml

Мадуро: Венесуэла и США договорились продолжить…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство республики и делегация США во время…
www.gazeta.ru
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7
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Пароход из листа тетрадного

интересно, чего это мадуро засуетился, неужели его главный кредитор банкрот.

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0
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Навальнята спасают Фермана

держит нос по ветру. Не хочет кончать плохо, можно попытаться чуть подняться.

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4
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Майка Ника

топвар.ру тот ещё ресурс, лучше мышку и клавиатуру об них не марать

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7
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Masha Kovalyova

Какое-то говно даже без попыток сослаться на источник, они явно же весь контент сами придумывают и рубят бабки на ватоголовых с рекламы

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4
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David Mugalashvili

Пиздец на топваре в коментах аналитики, помойка та ещё была всегда но сейчас что то запредельное.

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Denis D
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Дед Макар

Погодите, а как быть простым американцам? Типа им ОК платить за дорогой бензин, цена которого будет теперь только расти?

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ＫＩＢØＵＮＥ

Очень сильно сочувствую им. Посылаю им слова поддержки

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Направленный цвет

И вайбы озабоченности

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Pigeon Duck

эту цену они готовы платить

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Дед Макар

Сегодня и завтра может быть. Но что будет потом? Кажется Байден сильно погорячился, учитывая что у американцев особо нет сплоченности к своему президенту.

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–10
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MightyStan

Откроют резервы, штаты срежут акцизы- это вообще не критично

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0
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MightyStan

Бензин и без этого рос. Во время Трампа ок. 2$ за галлон (4.5 л), сейчас ок. 2.99-3.74$ в Калифорнии дороже - так как у них акциз больше. Неприятно, но терпимо.

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3
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Дед Макар

Вот оно что, спасибо что объяснил

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1
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Ilia Alekseev

Уже почти 4.2$

AAA Gas Prices
AAA Gas Prices
gasprices.aaa.com
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Решающий украинец

Готовы 💪

According to a Quinnipiac University survey released on Monday, 71% backed a Russian oil ban even if it further increased gas prices, with 22% opposed.

https://www.foxbusiness.com/politics/most-americans-back-banning-of-russian-oil-even-if-domestic-gas-prices-jump-higher-poll

Most Americans back banning Russian oil even if…
A new national poll indicates that most Americans back the banning of Russian oil imports even if…
www.foxbusiness.com
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1
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artemykairyak

они себе могут это позволить

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0
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Всевозможный Абдужаббор
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9
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Внешний ключ

Очередная победа 💪🏻

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Редкий Натр

"А что говорит Евросоюз?"

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Культурный щит

Без газа замёрзнут)))))

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3
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Цивилизованный утюг

БеZ гаZа

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Официальный кавалер

На долю США приходится примерно 3% импорта нефти из России.

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5
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Плотный томагавк_два

Все равно неприятно))

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Dennis Ko

Скажи доллар.

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5
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Россию не спасти

Наконец-то отказались мы от проклятого запада

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4
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ＫＩＢØＵＮＥ

союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету
 А что они там не могут потерпеть ради Украины? Не так уже и сильно за неё переживают?

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0
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Константин Иванов

Европа планирует до конца года сократить на 67% поставки энергоресурсов из России, а к 2030 полностью от них отказаться.

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6
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Александр Прохоренко

К 2030 они и глобальное потепление победят

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0
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ＫＩＢØＵＮＥ

До конца года уже будет поздно. Они ждут когда больше людей погибнет?

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0
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Константин Иванов

А ты думаешь что Путин закончит войну в тот же день как они откажутся от энергоресурсов из России?

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0
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испанский смех

А трубу тогда нахуя строили

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0
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Alexander D

Байден уже не в первый раз делает акцент на путине в своем обращении – я правильно понимаю что тут нужно читать между строк, мол, при путине никаких договоров и переговоров не будет? Равно как и снятия санкций.

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3
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Dan

@Яна Ломакина добавь плиз про Великобританию. Она тоже отказывается от нефти и газа

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Удивленный жар

Спасибо, друг, добавлю!

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Dan

Тебе спасибо. <3

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Егор Ниглов

Интересно, мечтал ли когда-нибудь наш красный восточный сосед получить в рабство какую-нибудь огромную страну?

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1
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испанский смех

Красненько

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Semen Semenov

У них мизерные объемы, основные потребители в Европе

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Vl T
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artemykairyak

А есть статистика сколько экспорта нефти и газа россии приходится на америку?

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mqqd

8% +-
Импорт США

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artemykairyak

не доверяю тебе.

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0
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Duck Dick

Ну значит 7+-

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Dmytry Kovalsky
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испанский смех

Блин, жесть. За что!

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