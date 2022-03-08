Сайты ФСИН, Минкультуры и других ведомств взломали. Вместо главной страницы — «антивоенная» картинка Статьи редакции
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
Хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. Вместо главной страницы появилась одна и та же «антивоенная» картинка.
Под удар попали:
- Федеральная служба исполнения наказаний;
- Антимонопольная служба;
- Росстат;
- Министерство культуры;
- Министерство энергетики;
- Федеральная служба судебных приставов;
Агентство по делам молодёжи;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Агентство по управлению госимуществом;
- Федеральное агентство морского и речного транспорта;
- Федеральное агентство по делам национальностей.
Вероятно, хакеры взломали не каждый сайт правительственных учреждений по отдельности, а один единственный сайт gosmonitor.ru. Виджеты с этого сайты загружаются на многие ресурсы ведомств. На сайт загрузили «антивоенную» картинку и подменили ей изначальный виджет.
Восимь лет!
Лысый дед
Пёчемю сяйт ФСИН не взлямывяи когда тям 8 лет пытяи людей?????
8 лет писали js перекрывающий, вот - написали.
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Я не очень понимаю на кого направлены эти действия. Ну взломали, ну поставили картинку. Из тех, кто понимает контекст картинки, все равно все против.
Намного лучше было бы поставить детальное объяснение ситуации, замаскированное под "официальное". Может хоть один человек с промытыми мозгами и очнулся бы.
Репутация. Щас мамкины хакеры с украины ломают государственные сайты рф, что говорит лишь о том, что it-шники в рф остались хуевые.
Не хуевые, просто только идиот пойдет работать в гос. органы за мизерную зарплату. Программист С++ получает 25к в моем городе в таких учреждениях. А так, у нас много хороших программистов, которые легко могут дать фору любым в мире и это я говорю без какого-либо патриотизма, к тому же.
Так это одно и то же. Если государство не может содержать хороших спецов, то оно сосет
Ты не прав. Наше государство сосёт в любом случае, без всяких «если»
Твёрдо и четко.
Да промытым похеру. Того же Урганта посмотри, как только высказался против действий на чужой территории. Сразу начали оскорблять, предателем называть .
Правильно когда-то говорили " Россию умом не понять"
Да нынче все как идиоты действуют. Вот призывают ходить на митинги. Кого призывают? Политически сознательные и так всё понимают. Страна на митинги уже 10 лет выходит. На тех, кто вне политики, это произведёт примерно такой же эффект, как призыв к Украине признать Крым и Д/ЛНР российскими. И на что они рассчитывают?
Ещё жалуются, что Путин не понял, что проиграл. Опять же на Путина страна жалуется уже много лет. Как будто сейчас от этих жалоб он вдруг очнётся. Это такая же недооценка Путина, как недооценка Путиным Украины. От их восклицаний ничего не изменится. Понимай они это, могли бы действовать эффективнее. Например, распространять информацию, блокируемую цензурой.
На гласность это всё направлено. Чтоб даже самый слепой и глухой понял, что что-то не то происходит
имхо, пацаны просто себе репутацию зарабатывают. "а вот мы такое можем, обращайтесь к нам"
На деморализацию противника они направлены. Это послание самим чиновникам в первую очередь.
у взломщиков хуевые компетенции в маркетинге(
Там же опять и снова - подгрузка после загрузки сайта. Опять GA ломанули, а не сайты. Какеры...
Бля... Ну там без бутылки просто так не разобраться. А то и пара нужна.
Роспатент уже починили. На самом деле - ну хз, вот реально необучаемые. В который раз уже из-за подгрузки внешнего страдают...
Там же прокладка в виде gosmonitor, могли и его, но... Я больше именно на GTM думаю - документации много, это значительно упрощает.
получить доступ к гугл-аккаунту управляющим gtm на сайте?
/ga/
Посмотрел код. Не, там через GTM, но суть та же.
Google Tag Manager ?
Лучше не знать. А то ещё взломаешь кого. :)
Надо телевидение взломать, чтоб перепрошить зомби
И рекламные огромные видео экраны которые на дорогах стоят.
На этот «Why?» есть четкий ответ. Имеющиеся численность силовиков с оружием сможет подавить любой протест.
Необходимое количество можно легко посчитать.
События в Белоруссии яркий тому пример.
Пример того, что будет если кандидат не имеет плана, а народ собирается протестовать мирно.
Так протесты все чисто выйти погулять. Если бы хотя-бы отбивали у ментов своих, результат мб и был. Так же все стоят, смотрят и на телефон снимают, там много космонавтов не нада
У гражданских почти нет оружия
Роспатент ещё https://rospatent.gov.ru/ru
Лол, аудитория этих сайтов не разумеет на буржуйском
Ломанули по ходу дела этот сайт - https://gosmonitor.ru/, от туда грузится картинка и js код.
Сейчас обозлятся из-за этого + канал Соловьева забанили и точно чебурнет врубят
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
Или "Нахуя?"
☝🏻
Танк на фото - британский кромвель. Очень интересно
Зато россиян изобразили без ошибок.
Мельком прочитав комментарии под некоторыми постами, связанными с событиями на Украине и "военной операцией" или "войной" (как кому удобнее), понял, что многие тут абсолютно против военных действий, поэтому я хочу спросить: в чем проблема вторжения в/на Украину? Только объективно. Давайте абстрагируемся от понятных проблем, на которые либо забили хуй наши "правители", либо просто не просчитали, вроде экономики и западной стены. Почему некоторым стыдно быть русским? Разве только русские в 21-ом веке нападают на какую-либо страну, оправдывая это какой-либо операцией? А как же США в Югославии с их "гуманитарной интервенцией"? По-моему, достаточно логично, что мы с позиции силы заставляем соседнюю страну не вступать ни в какие враждебные для нашей страны альянсы. Опять же, разве мы одни так беспокоимся о наших границах? Хочу прояснить, я не оправдываю все это, а лишь хочу подметить, что мы ничем не отличаемся от любой другой страны в мире. Проблема только в том, что они наши "национальные братья"? Не сердитесь сильно, если я что-то не так сказал или не понял, просто объясните, чтобы я тоже мог влиться в вашу тут тусу против всех пророссийских действий, а то я могу пока ругать правительство лишь за те же вещи, что и до войны - за экономику и коррупцию.
Слишком толсто. Старайтесь лучше.
Может показаться странным, но я не шучу. Да, я идиот в политическом плане, поэтому я правда хочу узнать. Хотя бы основные перечни проблем, кроме экономических, приведите. Проблема лишь в нападении на союзный народ ("лишь" не в плане, что это не важная проблема, а в плане, что единственная)? Или в том, что это именно нападение первыми, а не ввод войск уже в военный конфликт, как это было в Сирии? Ну правда, я не тролль, я хочу узнать мнение, а не просто нападки. Что именно заставляет так не любить эту операцию по отношению ко всем другим военным конфликтам нашей страны и остальных стран мира? Почему европейцы так внезапно раздули это, когда какой-нибудь Карабах прошел среди них незаметно? Я тут новенький в этом, понимаю, что может показаться странным, когда человек ценит жизни украинцев так же, как жизни других мирных жителей в военных конфликтах, но уж примите меня таким, либо пошлите нахуй, но при этом ответьте на вопросы, заранее спасибо.
жалкая попытка, мчишь нахуй
человек сразу написал, что новенький. (ровно как и я кстати)
и на троля реально не похож. слишком старается.
почитает чуть-чуть, того и гляди вдуплит.
Ты б хоть аву залил, чтоб не так палевно, ейбогу
Если нападать на соседей по принципу "лишь бы не вступили в блок" то тогда все твои соседи как-раз таки и разбегутся по альянсам. Остается только удивляться почему соседи твою страну так не любят, не иначе заговор против нас.
НАТО до многоходовчки деда в Грузии медленно увядало и военные бюджеты Европы сокращались , но геополитик умен не по годам.
Ну а теперь Финляндия идет НАТО, а Российская экономика идет на днище. Вот такой вот Realpolitik
Ну, у нас же вроде и есть на это сила, чтобы пресечь вступление? Разве не так действуют любые ядерные державы? Или мы верим, что все страны мира равнозначны на мировой арене?
Чебурнет тоже успех. Свободный инет не помог остановить фашизм. Необходимо убрать эту возможность спокойно наблюдать за чужим горем, пользоваться сервисами цивилизованного мира, как ни в чем не бывало.
Нехорошо нападать на государства.
Можно сгнить в бункере.
точно взломали или те айтишники кто обслуживают сайты все уехали?
в чем проблема вторжения
Дальше не читал.
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.