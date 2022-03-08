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Удивленный жар

Сайты ФСИН, Минкультуры и других ведомств взломали. Вместо главной страницы — «антивоенная» картинка Статьи редакции

И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».

Хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. Вместо главной страницы появилась одна и та же «антивоенная» картинка.

Под удар попали:

  • Федеральная служба исполнения наказаний;
  • Антимонопольная служба;
  • Росстат;
  • Министерство культуры;
  • Министерство энергетики;
  • Федеральная служба судебных приставов;

  • Агентство по делам молодёжи;

  • Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

  • Агентство по управлению госимуществом;

  • Федеральное агентство морского и речного транспорта;
  • Федеральное агентство по делам национальностей.

Вероятно, хакеры взломали не каждый сайт правительственных учреждений по отдельности, а один единственный сайт gosmonitor.ru. Виджеты с этого сайты загружаются на многие ресурсы ведомств. На сайт загрузили «антивоенную» картинку и подменили ей изначальный виджет.

#новости #взломы #конфликтнаукраине

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Универсальный татарин

Почему сайт ФСИН не взламывали когда там 8 лет пытали людей?????

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112
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Клаус Шульце

Восимь лет!

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17
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Биологический бас

Восым лед

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3
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Хейхо летсго

Лысый дед

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2
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Кхалиси Бот

Пёчемю сяйт ФСИН не взлямывяи когда тям 8 лет пытяи людей?????

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7
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Chikk

8 лет писали js перекрывающий, вот - написали.

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2
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GooglodictMicrobatch

@Кхалиси Бот

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0
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Дмитрий Наумов

Я не очень понимаю на кого направлены эти действия. Ну взломали, ну поставили картинку. Из тех, кто понимает контекст картинки, все равно все против.

Намного лучше было бы поставить детальное объяснение ситуации, замаскированное под "официальное". Может хоть один человек с промытыми мозгами и очнулся бы.

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44
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Renox

Репутация. Щас мамкины хакеры с украины ломают государственные сайты рф, что говорит лишь о том, что it-шники в рф остались хуевые.

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14
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Даниил Болотин

Не хуевые, просто только идиот пойдет работать в гос. органы за мизерную зарплату. Программист С++ получает 25к в моем городе в таких учреждениях. А так, у нас много хороших программистов, которые легко могут дать фору любым в мире и это я говорю без какого-либо патриотизма, к тому же.

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23
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Renox

Так это одно и то же. Если государство не может содержать хороших спецов, то оно сосет

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8
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НикакойвойнысУкраиной

Ты не прав. Наше государство сосёт в любом случае, без всяких «если»

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1
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Твёрдо и четко.

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2
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Andrew Dzuyma

Да промытым похеру. Того же Урганта посмотри, как только высказался против действий на чужой территории. Сразу начали оскорблять, предателем называть .
Правильно когда-то говорили " Россию умом не понять"

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17
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Gre Li

Да нынче все как идиоты действуют. Вот призывают ходить на митинги. Кого призывают? Политически сознательные и так всё понимают. Страна на митинги уже 10 лет выходит. На тех, кто вне политики, это произведёт примерно такой же эффект, как призыв к Украине признать Крым и Д/ЛНР российскими. И на что они рассчитывают?

Ещё жалуются, что Путин не понял, что проиграл. Опять же на Путина страна жалуется уже много лет. Как будто сейчас от этих жалоб он вдруг очнётся. Это такая же недооценка Путина, как недооценка Путиным Украины. От их восклицаний ничего не изменится. Понимай они это, могли бы действовать эффективнее. Например, распространять информацию, блокируемую цензурой.

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5
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Efog

На гласность это всё направлено. Чтоб даже самый слепой и глухой понял, что что-то не то происходит

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2
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Sergey Kolomiychuk

имхо, пацаны просто себе репутацию зарабатывают. "а вот мы такое можем, обращайтесь к нам"

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0
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Andrew Muralov

На деморализацию противника они направлены. Это послание самим чиновникам в первую очередь.

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0
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Андрей Васильев

у взломщиков хуевые компетенции в маркетинге(

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Chikk

Там же опять и снова - подгрузка после загрузки сайта. Опять GA ломанули, а не сайты. Какеры...

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12
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Невидимый паук например

Какая разница как? Главное - результат.

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10
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Универсальный татарин

Интересно сколько недель им понадобится чтобы убрать тег из GTM?

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1
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Chikk

Бля... Ну там без бутылки просто так не разобраться. А то и пара нужна.

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2
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Универсальный татарин

Значит сегодня решат

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2
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Chikk

Роспатент уже починили. На самом деле - ну хз, вот реально необучаемые. В который раз уже из-за подгрузки внешнего страдают...

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0
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Универсальный татарин

я только не понимаю, как можно gtm взломать?

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Chikk

Там же прокладка в виде gosmonitor, могли и его, но... Я больше именно на GTM думаю - документации много, это значительно упрощает.

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Матвей Коновалов

получить доступ к гугл-аккаунту управляющим gtm на сайте?

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Запасной бокал

Что за ga?

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Влад Козырь

/ga/

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3
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Запасной бокал

Так и думал

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Выгодный шар

Google Analytics

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1
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Chikk

Посмотрел код. Не, там через GTM, но суть та же.

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0
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Закомплексованная Душа

Google Tag Manager ?

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1
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Chikk

Лучше не знать. А то ещё взломаешь кого. :)

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Однако здравствуйте

Надо телевидение взломать, чтоб перепрошить зомби

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14
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Andrew Muralov

И рекламные огромные видео экраны которые на дорогах стоят.

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2
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Пестрый самолет

ломали

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Пинкертон

На этот «Why?» есть четкий ответ. Имеющиеся численность силовиков с оружием сможет подавить любой протест.
Необходимое количество можно легко посчитать.

События в Белоруссии яркий тому пример.

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7
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lovemyonahole

Пример того, что будет если кандидат не имеет плана, а народ собирается протестовать мирно.

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0
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Паляниця

Так протесты все чисто выйти погулять. Если бы хотя-бы отбивали у ментов своих, результат мб и был. Так же все стоят, смотрят и на телефон снимают, там много космонавтов не нада

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0
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Пинкертон

У гражданских почти нет оружия

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0
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Konstantin

Роспатент ещё https://rospatent.gov.ru/ru

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4
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испанский смех

Лол, аудитория этих сайтов не разумеет на буржуйском

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4
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Dan
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2
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Кирилл Деревянко против войны

Ломанули по ходу дела этот сайт - https://gosmonitor.ru/, от туда грузится картинка и js код.

АИС "Мониторинг Госсайтов" | АИС "Мониторинг…
АИС "Мониторинг Госсайтов" | АИС "Мониторинг госсайтов"
gosmonitor.ru
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2
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bulochka

Сейчас обозлятся из-за этого + канал Соловьева забанили и точно чебурнет врубят

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2
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ИгорьOK

И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
Или "Нахуя?"

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Влад Козырь

☝🏻

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1
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Andrew Sychev

Танк на фото - британский кромвель. Очень интересно

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the KO3AK

Зато россиян изобразили без ошибок.

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Даниил Болотин

Мельком прочитав комментарии под некоторыми постами, связанными с событиями на Украине и "военной операцией" или "войной" (как кому удобнее), понял, что многие тут абсолютно против военных действий, поэтому я хочу спросить: в чем проблема вторжения в/на Украину? Только объективно. Давайте абстрагируемся от понятных проблем, на которые либо забили хуй наши "правители", либо просто не просчитали, вроде экономики и западной стены. Почему некоторым стыдно быть русским? Разве только русские в 21-ом веке нападают на какую-либо страну, оправдывая это какой-либо операцией? А как же США в Югославии с их "гуманитарной интервенцией"? По-моему, достаточно логично, что мы с позиции силы заставляем соседнюю страну не вступать ни в какие враждебные для нашей страны альянсы. Опять же, разве мы одни так беспокоимся о наших границах? Хочу прояснить, я не оправдываю все это, а лишь хочу подметить, что мы ничем не отличаемся от любой другой страны в мире. Проблема только в том, что они наши "национальные братья"? Не сердитесь сильно, если я что-то не так сказал или не понял, просто объясните, чтобы я тоже мог влиться в вашу тут тусу против всех пророссийских действий, а то я могу пока ругать правительство лишь за те же вещи, что и до войны - за экономику и коррупцию.

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–8
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Andrew Muralov

Слишком толсто. Старайтесь лучше.

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2
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Даниил Болотин

Может показаться странным, но я не шучу. Да, я идиот в политическом плане, поэтому я правда хочу узнать. Хотя бы основные перечни проблем, кроме экономических, приведите. Проблема лишь в нападении на союзный народ ("лишь" не в плане, что это не важная проблема, а в плане, что единственная)? Или в том, что это именно нападение первыми, а не ввод войск уже в военный конфликт, как это было в Сирии? Ну правда, я не тролль, я хочу узнать мнение, а не просто нападки. Что именно заставляет так не любить эту операцию по отношению ко всем другим военным конфликтам нашей страны и остальных стран мира? Почему европейцы так внезапно раздули это, когда какой-нибудь Карабах прошел среди них незаметно? Я тут новенький в этом, понимаю, что может показаться странным, когда человек ценит жизни украинцев так же, как жизни других мирных жителей в военных конфликтах, но уж примите меня таким, либо пошлите нахуй, но при этом ответьте на вопросы, заранее спасибо.

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–3
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Андрей Васильев

жалкая попытка, мчишь нахуй

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1
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Vladimir Che

человек сразу написал, что новенький. (ровно как и я кстати)
и на троля реально не похож. слишком старается.

почитает чуть-чуть, того и гляди вдуплит.

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0
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Андрей Васильев

Ты б хоть аву залил, чтоб не так палевно, ейбогу

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0
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Антон Марков

Если нападать на соседей по принципу "лишь бы не вступили в блок" то тогда все твои соседи как-раз таки и разбегутся по альянсам. Остается только удивляться почему соседи твою страну так не любят, не иначе заговор против нас.

НАТО до многоходовчки деда в Грузии медленно увядало и военные бюджеты Европы сокращались , но геополитик умен не по годам.

Ну а теперь Финляндия идет НАТО, а Российская экономика идет на днище. Вот такой вот Realpolitik

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Даниил Болотин

Ну, у нас же вроде и есть на это сила, чтобы пресечь вступление? Разве не так действуют любые ядерные державы? Или мы верим, что все страны мира равнозначны на мировой арене?

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–1
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Левый калькулятор

Дурачье. Ну и что этим можно добиться, кроме чебурнета?

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Anatolich

Чебурнет тоже успех. Свободный инет не помог остановить фашизм. Необходимо убрать эту возможность спокойно наблюдать за чужим горем, пользоваться сервисами цивилизованного мира, как ни в чем не бывало.

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Левый калькулятор

Ну тут что можно сказать.
Если пересчитать тех, кто вышел, то среди них пользователей интернета было думаю около 99%.

В том смысле, что это хотя бы какой-то шанс.

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1
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Биологический бас

8 лет терпели

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Василий Дробовский

Нехорошо нападать на государства.
Можно сгнить в бункере.

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Подозрительный Кот

точно взломали или те айтишники кто обслуживают сайты все уехали?

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rchnmy

в чем проблема вторжения
 Дальше не читал.

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