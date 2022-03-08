В России работает 62 000 человек, которые вложили своё сердце и душу бренд McDonald's. Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнёров, которые производят еду для нашего меню и поддерживают бренд. И мы обслуживаем миллионы российских клиентов каждый день, которые рассчитывают на McDonald's. За тридцать с лишним лет работы McDonald's в России мы стали неотъемлемой частью 850 сообществ. В то же время, наши ценности не позволяют игнорировать человеческие страдания на Украине.