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Удивленный жар

McDonald's временно закроет в России все свои рестораны Статьи редакции

Это коснётся 62 тысяч сотрудников.

McDonald's закроет все 850 своих ресторанов в России из-за военной операции на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Кристофера Кемпчинского.

В России работает 62 000 человек, которые вложили своё сердце и душу бренд McDonald's. Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнёров, которые производят еду для нашего меню и поддерживают бренд. И мы обслуживаем миллионы российских клиентов каждый день, которые рассчитывают на McDonald's. За тридцать с лишним лет работы McDonald's в России мы стали неотъемлемой частью 850 сообществ. В то же время, наши ценности не позволяют игнорировать человеческие страдания на Украине.

из заявления компании

По словам Кемпчинского, McDonald's продолжит платить своим российским сотрудникам зарплату. Когда рестораны снова откроются, неизвестно.

#новости #конфликтнаукраине

16 733 просмотров
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196 комментариев
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Пароход из листа тетрадного

Представляю вам реакцию электората
НУ И ПРАВИЛЬНО
 ТАМ ВСЁ ВРЕДНО
 ГМО ТРАНСЖИРЫ
 НУ И КАТИТЕСЬ АМЕРИКОСЫ

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190
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Зелёный Мох

Только они продукцию закупают у местных поставщиков, а теперь хуй

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95
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Skomorokh

Это слишком сложная экономика пошла для тех, кто будет подобное говорить.

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77
1 комментарий
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Пароход из листа тетрадного

я-то в курсе. а электорату не здесь надо рассказывать.

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3
1 комментарий
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James Baxter

они не знают что такое трансжиры

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2
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Пароход из листа тетрадного

как не знают. трансгендеров знают, а это такие же, только жиры.

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18
6 комментариев
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Стас Кульков

Откуда там ГМО. Пока что всё это крайне дорого, чтоб в массовое производство пускать. + за ГМО будущее. Понараспускали про него мифов, а теперь, кто в школе биологию прогуливал (включая темы обмена веществ и пищеварения) его боятся как самого страшного демона...

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4
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Al

Так так и есть

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0
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Пароход из листа тетрадного
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3
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Ура Патриот

Вроде мало слов, а чуть мозг не сломал, чтобы правильно прочитать(

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0
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Mikhail

- Выстрел себе в ногу.

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0
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Михаил Фанк

https://youtu.be/LGV65ZsTR_A?t=1285

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0
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Можно просто Саша
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115
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Ура Патриот
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99
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ДЕДос Атака

я уже заебался эту картинку плюсовать в последнюю неделю.

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33
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Reko M

держи новую

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7
1 комментарий
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Цивилизованный утюг

Обнуление России завершено

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111
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ДЕДос Атака

Исторические кадры
Ельцин открывал и поздравлял с рабочими местами, Путин уничтожил.

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41
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Roland Dallakian

На каком месте и что наебнулось?

https://youtu.be/TPZzX0QPgE0

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0
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Andreas Steinmueller

Джаст а литлбит мо?

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9
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Al

А ЛЮДИ ТО КАКИЕ БЫЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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8
1 комментарий
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Ленинский корабль

ждем 2090 год

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3
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Цивилизованный утюг

Храни нас Бог

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1
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Ха-ха Хи-хи

Пришли эпоха

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108
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Биологический бас

Дон

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13
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БЕ3HOГNM

ган

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1
2 комментария
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ДЕДос Атака

Ммм, свежая собачатина отловленная в днобассе

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0
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Evgeny Brazgin
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0
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Особый Никита

Слушайте, вы представляете сколько сейчас будет безработных в России? Сколько компаний закрылись, там тысячи и тысячи работников работали, во всех сетевых магазинах, в Икеях и прочем и прочем. Это не квалифицированные спецы, которые завтра могут съебать куда угодно. Куда им теперь идти? На что жить? Бля ужас ебаный.

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85
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Однако здравствуйте

Пусть блять на митинги идут

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67
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Andrew Muralov

А для оплаты штрафов берут кредит. Так поднимем экономику.

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10
1 комментарий
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Al

Всем похуй. Щас ебанутое правительство все национализирует)00. Ватные долбабы в экстазе.

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16
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Alexander

"макдональдс ваш и нахой ненужон! травите дитей химией и гмо!"

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0
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Rimas

А это только начало, скоро начнет сыпаться другой бизнес из-за многократно возросших издержек, сломана логистика поставок, в несколько раз упала покупательная способность населения. Прогнозы безрадостные, я завидую людям которые говорят, что будет хорошо и в это верят

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14
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Semyon Korolev

Незачем им завидовать, худо им скоро будет, т.к. не готовятся к тяжёлым временам.

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0
2 комментария
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Рыжий

Куда им теперь идти? На что жить? Бля ужас ебаный
 А люди в таком состоянии почти 10 лет жили...

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–15
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Жаль

Восемь!!!

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3
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Iosiph Dmitriev

Так ведь им же продолжат платить ЗП?!типа

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0
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Andrew Muralov

Там же сложная система с франшизами. Может сотне человек и будут платить, а остальных нахуй пошлют.

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2
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Непосредственный ключ

Это пусть у царя спрашивают

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0
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Навальнята спасают Фермана

Я не понял сколько им будут зарплату платить

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0
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Виктор Дроздов

Чем хуже, тем лучше

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0
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Семён Семеныч

Сказали, что зарплаты будут платить

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0
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Демократичный Южанин

Стерпим, свыкнемся, привыкнем, раньше вообще их не было и ниче, а также другие оправдания терпил

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52
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Влад Козырь

Я один там никогда не был?

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–88
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Солидный холод

Да

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135
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Без имени

Представь, как обидно. Макдональдс в России с 1990 года, и ты единственный, кто там ни разу не был. И уже не будешь

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97
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Магомед-Султан Байболатович

Селюк детектед

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23
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Андрей Мельник

Я тоже. В моем городе их просто нет

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7
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Андрей Васильев

в России запрещено покидать родной город?

Ответить
3
3 комментария
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Чернов Константин

Не я второй.

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–2
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Транс либертарианец

Ждём поток радости в стиле «нахуй не нужна пендоская отрава наконец то дитятки будут НАШЕ кушать»

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34
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LuiQuao

Конечно лучше пюрешечки с катлеткой ебнуть.

Ответить
0
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Транс либертарианец

Что то мне подсказывает, что будет как то так

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18
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Dan

И где будут теперь работать выпускники российских вузов?

Ответить
18
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лала лало

В вс рф

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31
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Цивилизованный утюг

Рыть канал имени путина

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10
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Andrew Muralov

А не будет больше вузов.

Ответить
3
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МВВ МВМ

Не. Теперь будут ВУЗы при военных кафедрах

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0
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Leonard
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27
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Благодарный космос

"Временно" теперь будет в России самым постоянным

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19
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Александр Белов

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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3
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Сеня

СЛАВА БОГУ, ТЕПЕРЬ НАШИ ДЕТИ БУДУТ МЕНЬШЕ ЕСТЬ ЭТОЙ ДРЯНИ, СПАСИБО ЗАПАД!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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15
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Хейхо летсго

Шаурма от Ашота гораздо скрепней

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8
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Mikhail

Шаурмяу

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0
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Tonya Archer

То что люди без работы остались не смущает?!

Ответить
0
2 комментария
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Александр Кулида

8 лет ели эту отраву

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2
1 комментарий
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aliftin

Если бы они их закрывали и вешали на дверь табличку "это потому что вы все пидорасы", то было хорошо.

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16
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Пароход из листа тетрадного

Если ты они их
божественно, чел.

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2
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TopoR

По словам Кемпчинского, McDonald's продолжит платить своим 62 российским сотрудникам зарплату.
 Красивая опечатка 😀

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12
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Асрор

В России хоть что нибудь останется в конце концов?!

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3
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лала лало

Дураки и плохие дороги

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31
1 комментарий
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Цивилизованный утюг

Бункер и брошенный дворец

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7
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Игорь Солдатов

В "Теремок" кушай.

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0
2 комментария
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МВВ МВМ

Путин в бункере под Уралом по - любому останется.

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0
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Пароход из листа тетрадного

совет директоров чтоль

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12
3 комментария
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Иван Поварёшкин
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10
3 комментария
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Катя Лукаверова
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10
2 комментария
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Ilya Mogilevtsev

Так иронично: в детстве жил в Казахстане и ездил за хэппи милом в Россию (т.к. Макдональдса не было в Казахстане), а сейчас живу в России и за хэппи миллом придётся ехать в Казахстан…

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11
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Алексей Кузин

Уже было?

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11
1 комментарий
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Ха-ха Хи-хи

Ушла эпоха

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9
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Vidik

Нравится, не нравится - терпи моя красавица !

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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8
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Грузовой спрей

Когда голод в стране ждать? Спасибо Путину за это.

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2
4 комментария
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отображаемое имя

ничего, крошка-картошка никуда не уходит.

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3
2 комментария
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Биологический бас

Исхудаем как персы в дс

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5
3 комментария
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Текущий блик

удар по русским детям

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0
2 комментария
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Цивилизованный утюг

Прощай двойной чизбургер 😭

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3
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stopthewar

Наконец-то дети будут есть пирожки с картошкой, а не вот это все. Здоровая нация вырастет!

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2
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Клаус Шульце

Расскажешь это тем, кого выкинут на улицу.

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1
5 комментариев
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Выгодный шар

Back in USSR

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Стена Трампа

Продавец Смайков

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Выпал из реала

Скоро во всех городах РФ

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Арсен Саакян

Без соли

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Andrew Muralov

Это не закрытие ресторанов, а спецоперация по оздоровлению россиян.

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2
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Daffy Duck

Бля я любил эти бургеры

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6 комментариев
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Mark Black

Вау

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Ariur

Кока-кола следующая.

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Асрор

Это же мб не только из-за войны, а из-за курса доллара. Ну на данный момент они же не будут продавать бургеры по пол цента когда в других странах стоить она по несколько долларов

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4 комментария
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Sergey Mikheev

Сообщение удалено

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Dennis Ko

А где вы были эти 32 года, когда они травили Домбас?

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1
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Ещё 37 комментариев
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