McDonald's временно закроет в России все свои рестораны Статьи редакции
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.
McDonald's закроет все 850 своих ресторанов в России из-за военной операции на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Кристофера Кемпчинского.
По словам Кемпчинского, McDonald's продолжит платить своим российским сотрудникам зарплату. Когда рестораны снова откроются, неизвестно.
Представляю вам реакцию электората
НУ И ПРАВИЛЬНО
ТАМ ВСЁ ВРЕДНО
ГМО ТРАНСЖИРЫ
НУ И КАТИТЕСЬ АМЕРИКОСЫ
Только они продукцию закупают у местных поставщиков, а теперь хуй
Это слишком сложная экономика пошла для тех, кто будет подобное говорить.
я-то в курсе. а электорату не здесь надо рассказывать.
они не знают что такое трансжиры
как не знают. трансгендеров знают, а это такие же, только жиры.
Откуда там ГМО. Пока что всё это крайне дорого, чтоб в массовое производство пускать. + за ГМО будущее. Понараспускали про него мифов, а теперь, кто в школе биологию прогуливал (включая темы обмена веществ и пищеварения) его боятся как самого страшного демона...
Так так и есть
Вроде мало слов, а чуть мозг не сломал, чтобы правильно прочитать(
- Выстрел себе в ногу.
я уже заебался эту картинку плюсовать в последнюю неделю.
держи новую
Исторические кадры
Ельцин открывал и поздравлял с рабочими местами, Путин уничтожил.
На каком месте и что наебнулось?
Джаст а литлбит мо?
А ЛЮДИ ТО КАКИЕ БЫЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ждем 2090 год
Пришли эпоха
ган
Ммм, свежая собачатина отловленная в днобассе
Слушайте, вы представляете сколько сейчас будет безработных в России? Сколько компаний закрылись, там тысячи и тысячи работников работали, во всех сетевых магазинах, в Икеях и прочем и прочем. Это не квалифицированные спецы, которые завтра могут съебать куда угодно. Куда им теперь идти? На что жить? Бля ужас ебаный.
Пусть блять на митинги идут
А для оплаты штрафов берут кредит. Так поднимем экономику.
Всем похуй. Щас ебанутое правительство все национализирует)00. Ватные долбабы в экстазе.
"макдональдс ваш и нахой ненужон! травите дитей химией и гмо!"
А это только начало, скоро начнет сыпаться другой бизнес из-за многократно возросших издержек, сломана логистика поставок, в несколько раз упала покупательная способность населения. Прогнозы безрадостные, я завидую людям которые говорят, что будет хорошо и в это верят
Незачем им завидовать, худо им скоро будет, т.к. не готовятся к тяжёлым временам.
Куда им теперь идти? На что жить? Бля ужас ебаный
А люди в таком состоянии почти 10 лет жили...
Восемь!!!
Так ведь им же продолжат платить ЗП?!типа
Там же сложная система с франшизами. Может сотне человек и будут платить, а остальных нахуй пошлют.
Я не понял сколько им будут зарплату платить
Чем хуже, тем лучше
Сказали, что зарплаты будут платить
Стерпим, свыкнемся, привыкнем, раньше вообще их не было и ниче, а также другие оправдания терпил
Я один там никогда не был?
Представь, как обидно. Макдональдс в России с 1990 года, и ты единственный, кто там ни разу не был. И уже не будешь
Селюк детектед
Я тоже. В моем городе их просто нет
в России запрещено покидать родной город?
Не я второй.
Ждём поток радости в стиле «нахуй не нужна пендоская отрава наконец то дитятки будут НАШЕ кушать»
Конечно лучше пюрешечки с катлеткой ебнуть.
Что то мне подсказывает, что будет как то так
И где будут теперь работать выпускники российских вузов?
В вс рф
А не будет больше вузов.
Не. Теперь будут ВУЗы при военных кафедрах
Нет ничего более постоянного, чем временное.
СЛАВА БОГУ, ТЕПЕРЬ НАШИ ДЕТИ БУДУТ МЕНЬШЕ ЕСТЬ ЭТОЙ ДРЯНИ, СПАСИБО ЗАПАД!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Шаурма от Ашота гораздо скрепней
Шаурмяу
То что люди без работы остались не смущает?!
8 лет ели эту отраву
Если бы они их закрывали и вешали на дверь табличку "это потому что вы все пидорасы", то было хорошо.
Если ты они их
божественно, чел.
По словам Кемпчинского, McDonald's продолжит платить своим 62 российским сотрудникам зарплату.
Красивая опечатка 😀
В России хоть что нибудь останется в конце концов?!
Дураки и плохие дороги
В "Теремок" кушай.
Путин в бункере под Уралом по - любому останется.
совет директоров чтоль
Так иронично: в детстве жил в Казахстане и ездил за хэппи милом в Россию (т.к. Макдональдса не было в Казахстане), а сейчас живу в России и за хэппи миллом придётся ехать в Казахстан…
Уже было?
Ушла эпоха
Нравится, не нравится - терпи моя красавица !
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ничего, крошка-картошка никуда не уходит.
Наконец-то дети будут есть пирожки с картошкой, а не вот это все. Здоровая нация вырастет!
Расскажешь это тем, кого выкинут на улицу.
Продавец Смайков
Скоро во всех городах РФ
Без соли
Это не закрытие ресторанов, а спецоперация по оздоровлению россиян.
Бля я любил эти бургеры
Вау
Кока-кола следующая.
Это же мб не только из-за войны, а из-за курса доллара. Ну на данный момент они же не будут продавать бургеры по пол цента когда в других странах стоить она по несколько долларов
Сообщение удалено
А где вы были эти 32 года, когда они травили Домбас?
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.