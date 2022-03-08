Не только в России и Белоруссии.

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Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам вечером 8 марта. Неполадки возникли по всему миру.

В Discord подтвердили, что случился сбой. Компания уже работает над его устранением.

Discord @discord We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix.



Apologies for the disruption & thx for hanging tight! «Нам известно о проблеме со сбоем сообщений, работаем над решением. Извините за сбой и спасибо за ожидание»

Пользователи Spotify не могут авторизоваться в приложении, получая сообщение о неправильном логине или пароле.

Spotify Status @SpotifyStatus Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! «Что-то не так, мы разбираемся. Спасибо, что сообщили»