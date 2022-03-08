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Discord и Spotify не работают: у них произошёл сбой по всему миру Статьи редакции

Не только в России и Белоруссии.

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Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам вечером 8 марта. Неполадки возникли по всему миру.

В Discord подтвердили, что случился сбой. Компания уже работает над его устранением.

Discord @discord
We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix.

Apologies for the disruption & thx for hanging tight!
«Нам известно о проблеме со сбоем сообщений, работаем над решением. Извините за сбой и спасибо за ожидание»

Пользователи Spotify не могут авторизоваться в приложении, получая сообщение о неправильном логине или пароле.

Spotify Status @SpotifyStatus
Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!
«Что-то не так, мы разбираемся. Спасибо, что сообщили»

По данным сервиса DownDetector, Discord и Spotify недоступны для некоторых пользователей в разных странах, в том числе в США. Таким образом, сбой не связан с ограничением работы сервиса в России и Белоруссии.

#новости #spotify #discord

22 22 комментария
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Влад Козырь

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умный человек

Дали пососать американцам

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13
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Коренной спрей

Успел расстроиться, что Spotify все. Появились даже мысли, что больше ничего дома не держит…

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3
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Темные Отражения

Была новость, что споти официально валит из России

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–1
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bulochka

Нет, была новость, что подписки на премиум автоматически отменятся, ибо кроме как с визы/мастеркард оплачивать его не получится. Впрочем, там даже и бесплатной версией удобоваримо пользоваться. Лично для меня Споти стал понастоящему родным.

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7
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Bolshov

Ожил вроде уже

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2
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Пыльный Глаз

у меня Slack 5 минут назад перестал работать((((((((((((((

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испанский смех

хуле ты в нем шаришься в такое время

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Пыльный Глаз

Так у меня там рабочая команда от Яндекс практикума(( только только общался насчет кода с однокурсником и всё, пропала связь, даже их сайт не открывается

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испанский смех

забудь

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Alexandr Malceff

вот кстати да, за slack я тоже немного парюсь, оч удобная штука

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Солидный холод

Жив, курилка

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Ash Leaf

Чуть сердце не остановилось, когда только начала заголовка прочитал. Подумал, что и Discord уйдёт с рынка РФ... Хотя ещё не вечер(

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Алексей Дмитриев

Ща бы без впн в сети сидеть

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испанский смех

ну и что, ничего не изменится

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Михаил Круг

штормит пиздец

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Андрей Васильев

Да расслабьтесь, у вас только завтра заблокируют

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Сергей Анонимович

Ля как радуется

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Spid3r

Уже авторизовывается. Too late.

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rchnmy

Снова Роскомнадзор, небось, префиксы шатает. Тренируется, сука.

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Ленинградский кот

Ожил Spotify

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Alexandr Malceff

Работает работает))

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Renox

Если бы кринж был человеком

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