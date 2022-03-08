Discord и Spotify не работают: у них произошёл сбой по всему миру Статьи редакции
Не только в России и Белоруссии.
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам вечером 8 марта. Неполадки возникли по всему миру.
В Discord подтвердили, что случился сбой. Компания уже работает над его устранением.
Пользователи Spotify не могут авторизоваться в приложении, получая сообщение о неправильном логине или пароле.
По данным сервиса DownDetector, Discord и Spotify недоступны для некоторых пользователей в разных странах, в том числе в США. Таким образом, сбой не связан с ограничением работы сервиса в России и Белоруссии.
Дали пососать американцам
Была новость, что споти официально валит из России
Нет, была новость, что подписки на премиум автоматически отменятся, ибо кроме как с визы/мастеркард оплачивать его не получится. Впрочем, там даже и бесплатной версией удобоваримо пользоваться. Лично для меня Споти стал понастоящему родным.
Ожил вроде уже
у меня Slack 5 минут назад перестал работать((((((((((((((
хуле ты в нем шаришься в такое время
Так у меня там рабочая команда от Яндекс практикума(( только только общался насчет кода с однокурсником и всё, пропала связь, даже их сайт не открывается
забудь
вот кстати да, за slack я тоже немного парюсь, оч удобная штука
Чуть сердце не остановилось, когда только начала заголовка прочитал. Подумал, что и Discord уйдёт с рынка РФ... Хотя ещё не вечер(
Ща бы без впн в сети сидеть
ну и что, ничего не изменится
штормит пиздец
Да расслабьтесь, у вас только завтра заблокируют
Ля как радуется
Уже авторизовывается. Too late.
Снова Роскомнадзор, небось, префиксы шатает. Тренируется, сука.
Работает работает))
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Те, кто переживут эту войну, спустя месяцы, годы будут над ней неистово лолировать. Нет, серьёзно, это же блядский цирк: чумазые доходяги с китайскими рациями; трактористы, угоняющие технику, прочие рофлы над русским Иваном; дефейс и нокдаун госсайтов; дед за километровым столом; дед на хромакее; дед обещает защищать Родину «языком»; улюлюкающий…
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.