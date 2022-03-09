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Coca-Cola и PepsiCo приостановили деятельность в России Статьи редакции

Компании присоединились к другим гигантам, ушедшим из России 8 марта.

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7692 просмотров
  • О приостановке работы Coca-Cola заявила на своём сайте. «Мы продолжим отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — сообщила Coca-Cola. Других подробностей компания пока не раскрыла.
  • PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, говорится в её сообщении. Компания продолжит выпускать товары первой необходимости, например молочные продукты и детское питание. Это, по её словам, позволит поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок.

Что производит Coca-Cola

  • Напитки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, FuzeTea, Blazer.
  • Соки: RICH, «Добрый», «Моя семья».

Что производит PepsiCo:

Напитки: Pepsi, Lipton, 7UP, Aqua Minerale, Mirinda, Mountain Dew, Adrenaline Rush, Drive, «Русский дар», «Чудо ягода».

Cоки: «Фруктовый сад», J7, «Я», «Любимый».

Снеки: Lay's, «Хрусteam», Cheetos, Doritos.

  • 8 марта владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, заявил, что приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов.
  • Starbucks приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу кофеен, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании
  • McDonald's объявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России, но обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников.

#новости #конфликтнаукраине

85 85 комментариев
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85 комментариев
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Влад Козырь
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64
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Взаимный велосипед

Пейте без остановки
Напитки из черноголовки!

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24
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испанский смех
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15
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Заминусуй если сможешь

Бля почему я это пропел

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5
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Влад Козырь
Ассоциация (психология)
Ассоциация (лат. Associatio — соединение, взаимосвязь), в психологии и философии — закономерно…
ru.m.wikipedia.org
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1
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IaroslavTuch

Просто. Со вкусом. Без остановки.

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3
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Никого не спас

Buy кал

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1
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Железнодорожный динозавр

с виски пойдёт

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испанский смех

коктейль "идиот"

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Александр Прохоренко

Разве что с очень плохим

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0
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Ivan Skb
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46
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Грузовой спрей

@Никита против войны напиши уже бота, который будет постить это и "причём тут Путин" тупо под каждой новостью. Парни уже устали сами наверно.

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44
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Влад Козырь
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15
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НикакойвойнысУкраиной

Бля, присоединяюсь к просьбе

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3
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Куратор от Госдепа

А как плюсы фармить тогда

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0
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Грузовой спрей

Вот бот и нафармит.

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3
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Степан Бандера
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52
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Mickey Rat

когда импортозаместил себе за щеку

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0
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Myrzabek
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27
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Вадим Петренко

ребят, ну заебете уже. даже я уже эту картинку возненавидел, давайте новую придумаем, а.

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9
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НикакойвойнысУкраиной
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27
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Вадим Петренко

я вас понял

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13
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Ватная Корзиночка
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14
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Вадим Петренко

максимально услышал, хорошо, ХВАТИТ

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3
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Олег Данилюк
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19
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Максим Иванов
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4
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Всевозможный Абдужаббор
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6
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Александр Сирота
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28
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Средний Кирилл

Смешно, но грустно. Но смешно. Но грустно.

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1
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Грузовой спрей

Уходят уже те, кто до последнего держался. Что я ещё делаю в России?

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24
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Андрей Чащин

Для меня комфорт Москвы в плане уровня жизни даже сквозь санкции перевешивал последние дни, но это шапито из кэнселинга всего того, что я люблю приехало прямо ко мне домой и начинает собирать вещи за меня.

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13
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испанский смех

сплочаешься

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1
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Gre Li

Напоминаю, что Кока-кола кроме одноимённой газировки производит:

напитки: Fanta, Sprite, Powerade, Фруктайм, Fuzetea (холодный чай), Schweppes, Burn (энергетический напиток), Black Monster (энергетический напиток).
соки: Добрый, Pulpy, Rich, Моя Семья, Innocent
воду: BonAqua, BonAqua Viva, Smartwater.

Также приостановившему работу ПепсиКо принадлежат
«Лебедянский»: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет», сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода»,
«Вимм-Билль-Данн»: «J-7», «100 % Gold Premium», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Агуша», всего свыше 1000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков, — по сведениям, приведённым в «Википедии».

Практически любой напиток, который продается в магазине рядом, скорее всего, принадлежит этим двум компаниям.

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21
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Григорий Грикорьевич

Только одно примечание
Судя по их заявлению - молочку и детское питание оставляют

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5
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Mikhail Dragunov

"Принадлежали" ты хотел сказать?

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0
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Андрей Чащин

Помню из детства эти сказочные дни когда у кого-то из друзей появлялась трехлитровая банка пепси или Колы. Спасибо пу за возможность вернуть эти ощущения из 90-х.

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17
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Владимир Керенский

Либералы так скучали по святым 90-м, а теперь чёт недовольны когда они возвращаются

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–19
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Илья Денисов
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21
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Eugene Puntus

В 90-х как ни крути западные товары в Россию хлынули, так что возвращаются 80-е

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5
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Андрей Чащин

Там есть нюансик, про то что мир в те времена скорее помогал или не мешал, а не строил вокруг нашего занавеса сотню своих заборов, как сейчас.

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3
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Al

лел

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0
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гчк
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0
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Илья Денисов

Мы стали забывать
Поэтому он решил напомнить

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1
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Зелёный Мох

Надо Монополию в России перевыпускать

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0
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Oldfag TV

только в каждом поле

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44
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Пинкертон
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7
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Все буде добре

russian edition

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5
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Dan

Россия фантастическая страна. Вот просто зачем?

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13
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испанский смех

восстановить историческую справедливость

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0
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Dan

Она как-то связана с продовольственном дефицитом

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3
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НикакойвойнысУкраиной

ПОТОМУ ЧТО МОЖЕМ!

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0
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Mickey Rat

вся вселенная кагбэ говорит путину "ты хороший воен только на хую у бабушки"

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10
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Несчастный жар

Пепсико там же

PepsiCo приостановит продажу напитков и…
PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, следует из заявления…
www.rbc.ru
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7
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Klshk

i am fine

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3
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Arman Adabi
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0
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Al

И фан и енжоер остаются с черноГОЛОВКОЙ

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2
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Arman Adabi

Не сдаёмся

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9
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DaiBi

пепси тоже если чо

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2
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пепси

сосатб

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2
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Цивилизованный утюг

И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком

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2
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Никита Павлов

Да кому эта ваша кола нужна то? Все давно пьют из черной головки

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–2
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Bohdan Shtepan

не забудь предыдущие слюни протереть с этой черной головки

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2
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Дешевый будильник

Pepsi:

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0
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K P

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pepsico-explores-options-russian-business-wsj-2022-03-08/

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2
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Дешевый будильник

Бля вроде сказали что не собираются

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2
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meow

Так и Кола тоже неделю назад заявляла, что не уйдет, из-за чего украинские сети супермаркетов (Сильпо, Новус) начали отказываться от Колы

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8
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испанский смех

вот пидары а

Ответить
0
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K P

Передумали!

Ответить
1
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meow

ой

PepsiCo приостановит продажу напитков и…
PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, следует из заявления…
www.rbc.ru
Ответить
2
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Андрей Васильев

Неужели еще не запостили?

Ответить
–3
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Андрей Васильев

походу не тот мем, сори

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1
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Klshk

Там гифка была(
УДОЛЯЙ

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0
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Нефтяной завод

Продам колу в лс

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1
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Всевозможный Абдужаббор

Что у нас тут, пендоская контрабанда? Гражданин, пройдёмте

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0
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Papa Fransick

Россия 2023: Ну наказание за продажу и покупку импортных товаров у нас небольшое, всего 6 месяцев. Ничего, проживем. Все наладится

Ответить
0
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Андрей Васильев

Остались еще Nestle и вроде все?

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1
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Евгений Вахляев

Mars, Mondelez

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0
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Михаил Фанк

.

Ответить
0
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n n

Если проснусь
Пойду куплю бутылочку
Ведь сегодня рахсуярили ракетами общежитие на моей улице с людьми которые и так жили хуже всех сколько я помню это здание

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1
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n n

Слава Украине
Ще не вмерла

А ты выродок подавишься и сдохнешь как гнида
И будут прокляты те кто содействовал

Ответить
0
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Александр Федоров

Походу следующий марс...

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0
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Александр Федоров

Остался нестле

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0
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Александр Федоров

И монделез

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0
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Николай Вакуленко

Ящик пепси возьму

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0
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Антон Лисин

Они либо пусть уходят, либо остаются

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–4
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