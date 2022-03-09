Coca-Cola приостановит деятельность в России. PepsiCo временно прекратит продажи Pepsi, 7Up и Mirinda Статьи редакции
Компания присоединилась к другим гигантам, ушедшим из России 8 марта.
- О приостановке работы Coca-Cola заявила на своём сайте. «Мы продолжим отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — сообщила Coca-Cola. Других подробностей компания пока не раскрыла.
- PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, говорится в её сообщении. Компания продолжит выпускать товары первой необходимости, например молочные продукты и детское питание. Это, по её словам, позволит поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок.
- 8 марта владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, заявил, что приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов.
- Starbucks приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу кофеен, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании
- McDonald's объявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России, но обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников.
Просто. Со вкусом. Без остановки.
@Никита против войны напиши уже бота, который будет постить это и "причём тут Путин" тупо под каждой новостью. Парни уже устали сами наверно.
Бля, присоединяюсь к просьбе
А как плюсы фармить тогда
когда импортозаместил себе за щеку
ребят, ну заебете уже. даже я уже эту картинку возненавидел, давайте новую придумаем, а.
я вас понял
максимально услышал, хорошо, ХВАТИТ
Для меня комфорт Москвы в плане уровня жизни даже сквозь санкции перевешивал последние дни, но это шапито из кэнселинга всего того, что я люблю приехало прямо ко мне домой и начинает собирать вещи за меня.
Помню из детства эти сказочные дни когда у кого-то из друзей появлялась трехлитровая банка пепси или Колы. Спасибо пу за возможность вернуть эти ощущения из 90-х.
Либералы так скучали по святым 90-м, а теперь чёт недовольны когда они возвращаются
В 90-х как ни крути западные товары в Россию хлынули, так что возвращаются 80-е
лел
Там есть нюансик, про то что мир в те времена скорее помогал или не мешал, а не строил вокруг нашего занавеса сотню своих заборов, как сейчас.
Мы стали забывать
Поэтому он решил напомнить
Надо Монополию в России перевыпускать
только в каждом поле
russian edition
Россия фантастическая страна. Вот просто зачем?
вся вселенная кагбэ говорит путину "ты хороший воен только на хую у бабушки"
Пепсико там же
Напоминаю, что Кока-кола кроме одноимённой газировки производит:
напитки: Fanta, Sprite, Powerade, Фруктайм, Fuzetea (холодный чай), Schweppes, Burn (энергетический напиток), Black Monster (энергетический напиток).
соки: Добрый, Pulpy, Rich, Моя Семья, Innocent
воду: BonAqua, BonAqua Viva, Smartwater.
Также приостановившему работу ПепсиКо принадлежат
«Лебедянский»: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет», сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода»,
«Вимм-Билль-Данн»: «J-7», «100 % Gold Premium», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Агуша», всего свыше 1000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков, — по сведениям, приведённым в «Википедии».
Практически любой напиток, который продается в магазине рядом, скорее всего, принадлежит этим двум компаниям.
Только одно примечание
Судя по их заявлению - молочку и детское питание оставляют
пепси тоже если чо
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pepsico-explores-options-russian-business-wsj-2022-03-08/
Так и Кола тоже неделю назад заявляла, что не уйдет, из-за чего украинские сети супермаркетов (Сильпо, Новус) начали отказываться от Колы
Передумали!
И фан и енжоер остаются с черноГОЛОВКОЙ
Не сдаёмся
сосатб
Да кому эта ваша кола нужна то? Все давно пьют из черной головки
Остались еще Nestle и вроде все?
Неужели еще не запостили?
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.
Те, кто переживут эту войну, спустя месяцы, годы будут над ней неистово лолировать. Нет, серьёзно, это же блядский цирк: чумазые доходяги с китайскими рациями; трактористы, угоняющие технику, прочие рофлы над русским Иваном; дефейс и нокдаун госсайтов; дед за километровым столом; дед на хромакее; дед обещает защищать Родину «языком»; улюлюкающий…
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».