ЦБ ограничил выдачу наличной валюты: можно снять не более 10 тысяч долларов, остальное — только рублями Статьи редакции
Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.
Центробанк ввёл «временный» порядок операций с валютой:
- с 9 марта по 9 сентября запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов. Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.
- ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
- открывать новые валютные счета и вклады можно, но снять с них средства до 9 сентября можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
до 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту. Ту валюту, которая у граждан уже есть, можно обменять на рубли без ограничений.
- Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, уточняет регулятор, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
Сбер опубликовал большой пост с пояснением для своих клиентов. В нём уточняется, что покупка безналичной валюты на бирже через брокерский счёт или через мобильное приложение банка доступны без ограничений.
ПРИЧЕМ ТУТ ЯКА СУМНА НОВИНА?!
Как думаете, запрет на хранение валюты скоро выйдет?
Две недели воюем а у смехдержавы уже деньги кончились.
Курс будет пиздец и цены тоже.
Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.
В сентрябе ещё будут банки? Ого у них горизонт планирования.
В сентябре ещё будет Россия?
В сентябре ещё будет?
Трёхлитровые если только, чтобы засолить крапиву
Кто-то стоп-слово знает этой е.отни?
репарации
Пруссии
Сахаром
рязанским
Сука, я родился и умру в советском союзе 😭
Это импортозамещенный Брюс Спрингстин и его импортозамещенный Born in the USA?
можно снять не более 10 тысяч долларов
за операцию? в день? в месяц? всего?
до 9го сентября. после 9го можно будет снять ещё тысячу
а перевести с валютного счета другому человеку?
За всю жизнь
давай брат до конца
принтер делает бррррррррррррррррр
це александр маршал?
эльвира наебулина
Тут главное имхо, что теперь просто КУПИТЬ наличную валюту в банке нельзя будет. Так то все уже давно всё сняли с вкладов.
тут не с вкладов а просто со счета не снять уже 2 недел
вся разница между вкладом и счетом это потеря (смехотворных) процентов за досрочное расторжение.
Как сняли, если в банкоматах пусто?
заказали в банке и сняли
не понял нельзя снимать больше или меньше десятки?
По курсу ЦБ, который ниже рыночного, а если будет отдельный курс черного рынка к тому временни, то существенно ниже его.
можно снять до 10к в баксах, остальное в бумаге по курсу в день выдачи
уже рейтинг понизили до пред дефолтного
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-russia-to-c-08-03-2022
МОрган СТенли прогнозирует дефолт в середине апреля
Судя по этой новости, гораздо раньше.
можно снять не более 10 тысяч долларов
это безумно щедрое предложение, вангую до конца следующей недели начнут выдавать только в рублях.
переобуваюсь в своём мнении, по опыту Беларуси будет так: это уже наёбка, доллары никому на руки не выдадут, а к концу месяца автоматически по партийно-правильному курсу переведут в рубли.
Я правильно понял, десятка на одного человека до 9 сентября суммарно, не за раз?
Гаечка дала новый оборот. Дальше только хуже.
Думаю к маю, владение валютой запретят совсем. Операции по обмену будут уголовными как в ссср, ну и выездные визы.
Ну нет, за импорт компаниям то нужно платить, как и переводить за границу родственникам.
Какой импорт? Если никто ничего не будет продавать. Компаниям разрешат, по решению комиссии какой нибудь.
А тебе как физ лицу нет, ну и что бы мозги не утекали границу закроют.
Привет черный рынок нала.
Пока белый базар кала
интересно, сколько там будет стоить доллар?
Скорее всего в два раза больше официального. На примере Аргентины.
Занавес.
пиздятиной
А почему бы и не ебануть пуш в 2 ночи, да?
колаб же с vc.rю
База
Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.
всмысле?
почему не по 90 копеек?
биржа только по бумагам не работает. валюта вроде пока торгуется
в смысле в россии больше нет евро. и йен нет. и лиры тоже. есть только доллары и рубли
этих денег хватит ровно на перелет одной семьи.
в белоруссию
Потом 5к и запрет
ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
Средствам пизда
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.
Те, кто переживут эту войну, спустя месяцы, годы будут над ней неистово лолировать. Нет, серьёзно, это же блядский цирк: чумазые доходяги с китайскими рациями; трактористы, угоняющие технику, прочие рофлы над русским Иваном; дефейс и нокдаун госсайтов; дед за километровым столом; дед на хромакее; дед обещает защищать Родину «языком»; улюлюкающий…
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».