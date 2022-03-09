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vc.ru

ЦБ ограничил выдачу наличной валюты: можно снять не более 10 тысяч долларов, остальное — только рублями Статьи редакции

Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.

Центробанк ввёл «временный» порядок операций с валютой:

  • с 9 марта по 9 сентября запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов. Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.
  • ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
  • открывать новые валютные счета и вклады можно, но снять с них средства до 9 сентября можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

  • до 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту. Ту валюту, которая у граждан уже есть, можно обменять на рубли без ограничений.

  • Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, уточняет регулятор, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Сбер опубликовал большой пост с пояснением для своих клиентов. В нём уточняется, что покупка безналичной валюты на бирже через брокерский счёт или через мобильное приложение банка доступны без ограничений.

#деньги #новости

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Влад Козырь
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58
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Женя К
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25
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испанский смех

ПРИЧЕМ ТУТ ЯКА СУМНА НОВИНА?!

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14
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Грузовой спрей

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК СТАВЬТЕ ПЛЮСИК И НЕ ДУМАЙТЕ

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18
3 комментария
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Грузовой спрей

Блядь.

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8
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Gal Reserve

Как думаете, запрет на хранение валюты скоро выйдет?
Две недели воюем а у смехдержавы уже деньги кончились.
Курс будет пиздец и цены тоже.

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5
1 комментарий
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Dan

Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.
 В сентрябе ещё будут банки? Ого у них горизонт планирования.

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34
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НикакойвойнысУкраиной

В сентябре ещё будет Россия?

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32
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Не Олег

В сентябре ещё будет?

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5
2 комментария
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Нежный паук например

Что на счёт светлой России будущего

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0
1 комментарий
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Eduard Novikov

Трёхлитровые если только, чтобы засолить крапиву

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0
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Вася Пражкин

Кто-то стоп-слово знает этой е.отни?

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29
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Chef

репарации

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46
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испанский смех

Пруссии

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0
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Плотный
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38
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Крайний самолет

остальное — только гречкой

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18
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Dan

Сахаром

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2
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испанский смех

рязанским

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Vyacheslav Khristolyubov

Сука, я родился и умру в советском союзе 😭

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13
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испанский смех
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2
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Vyacheslav Khristolyubov

Это импортозамещенный Брюс Спрингстин и его импортозамещенный Born in the USA?

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6
1 комментарий
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испанский смех

можно снять не более 10 тысяч долларов
 за операцию? в день? в месяц? всего?

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11
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Юрий Коновалов

до 9го сентября. после 9го можно будет снять ещё тысячу

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5
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испанский смех

а перевести с валютного счета другому человеку?

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0
11 комментариев
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Pipez 999

За всю жизнь

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1
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Юрий Коновалов

давай брат до конца

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гчк

принтер делает бррррррррррррррррр

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11
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испанский смех

це александр маршал?

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0
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гчк

эльвира наебулина

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ave ego
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7
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DaiBi

Тут главное имхо, что теперь просто КУПИТЬ наличную валюту в банке нельзя будет. Так то все уже давно всё сняли с вкладов.

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5
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испанский смех

тут не с вкладов а просто со счета не снять уже 2 недел

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6
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DaiBi

вся разница между вкладом и счетом это потеря (смехотворных) процентов за досрочное расторжение.

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0
1 комментарий
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Anton Golovanov

Как сняли, если в банкоматах пусто?

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DaiBi

заказали в банке и сняли

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6 комментариев
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Niko

не понял нельзя снимать больше или меньше десятки?

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Нежный паук например

До десятки и исключительно в $. Все остальное валюты всё равно отдаст в $. Всё, что выше - в самой твердой валюте мира.

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Pipez 999

По курсу ЦБ, который ниже рыночного, а если будет отдельный курс черного рынка к тому временни, то существенно ниже его.

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Мутный украинец

Ну не всегда говно твердое..))

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Неизвестный Кирилл

поправили формулировки

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Bender Rodriguez

можно снять до 10к в баксах, остальное в бумаге по курсу в день выдачи

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Александр Сирота

уже рейтинг понизили до пред дефолтного
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-russia-to-c-08-03-2022

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns…
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-russia-to-c-08-03-2022
www.fitchratings.com
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5
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испанский смех

МОрган СТенли прогнозирует дефолт в середине апреля

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2
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Одиночный Пхукет

Судя по этой новости, гораздо раньше.

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5 комментариев
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Хмурый Конь

можно снять не более 10 тысяч долларов
 это безумно щедрое предложение, вангую до конца следующей недели начнут выдавать только в рублях.

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Хмурый Конь

переобуваюсь в своём мнении, по опыту Беларуси будет так: это уже наёбка, доллары никому на руки не выдадут, а к концу месяца автоматически по партийно-правильному курсу переведут в рубли.

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4
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Грузовой спрей

Остальное — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
 Да что мне ваши рубли? Жопу ими скоро вытирать можно будет.

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George

Я правильно понял, десятка на одного человека до 9 сентября суммарно, не за раз?

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Крохотный чайник

Да

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Rijndael Sayre

Гаечка дала новый оборот. Дальше только хуже.

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TehD

Думаю к маю, владение валютой запретят совсем. Операции по обмену будут уголовными как в ссср, ну и выездные визы.

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4
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keka

Ну нет, за импорт компаниям то нужно платить, как и переводить за границу родственникам.

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TehD

Какой импорт? Если никто ничего не будет продавать. Компаниям разрешат, по решению комиссии какой нибудь.
А тебе как физ лицу нет, ну и что бы мозги не утекали границу закроют.

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Не Олег

Привет черный рынок нала.

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Anus Putina

Пока белый базар кала

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Предварительный Пук

интересно, сколько там будет стоить доллар?

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Не Олег

Скорее всего в два раза больше официального. На примере Аргентины.

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Не Олег

Занавес.

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Нежный паук например

Ещё нет, но прям пахнет

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2
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испанский смех

пиздятиной

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1 комментарий
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Мразь 3.0

А почему бы и не ебануть пуш в 2 ночи, да?

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1
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Миржан Досымбаев

колаб же с vc.rю

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Максим Соколовский

База

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испанский смех

Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.
 всмысле?

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Грязный паук например

Но рыночного курса нет, биржа ж не работает, поэтому его установят в районе 30 рублей за доллар, по этому курсу и отдадут

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3
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испанский смех

почему не по 90 копеек?

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1 комментарий
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Юрий Коновалов

биржа только по бумагам не работает. валюта вроде пока торгуется

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2 комментария
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Юрий Коновалов

в смысле в россии больше нет евро. и йен нет. и лиры тоже. есть только доллары и рубли

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4 комментария
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Миржан Досымбаев

этих денег хватит ровно на перелет одной семьи.

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испанский смех

в белоруссию

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Тепловой блик

Эээ, заголовок с ног на голову

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Тепловой блик

Спасибо

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15 комментариев
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Региональный пришелец

Внимание! Специальная оккупационная операция наличной валюты граждан. Предлагается всем сдать.

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Chef

Потом 5к и запрет

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Anxo

ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
Средствам пизда

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