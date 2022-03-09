«Облачная» платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии Статьи редакции
Из-за «текущей ситуации и неопределённости» на фоне конфликта России с Украиной.
Amazon Web Services (AWS) начала блокировать регистрацию пользователей ещё с выходных, но публично об этом заявила только во вторник, пишет The New York Times. Компания подтвердила это в блоге.
- «Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей», — заявил представитель компании Дрю Херденер.
- У AWS нет ни дата-центров, ни офисов в России.
- 3 марта разработчик облачного ПО Oracle объявил о приостановке всех операций в России.
Выкуют, братик, ещё как выкупают. А вот мы, кто уже теряет деньги от всей этой фигни, как раз и должны страдать, чтобы как-то реагировать начали. Пусть то бегство из страны или митинги.
Электорат путина только радуется от всего этого, что теперь не только они ничего себе позволить не могут.
Плевать уже всем кто электорат, а кто нет. Наказывается всё государство за войну, которая как явление находится за моральными границами приемлимого для цивилизованного мира в 21 веке.
Тем не менее все эти приостановки со стороны частных компаний наверняка откатят как только закончатся боевые действия, если не начнётся какая-то жесть. Иначе бы они полноценно хлопали дверью.
тут главное, чтобы "национализация" осталась лишь "веселой" шуткой боброедки
Они не на электорат нацелены, хватит думать только за своё очко.
Чего пригрустил?
Написали бы сразу кто остаётся. Чо они хвост по частям рубят. А впрочем знаю почему - чтоб побольнее было.
Скоро определенность появится хD
"Мы не можем решать за народ Украины, что ему делать!" Посему раз официальные власти заключили сделку, "Мы следуем взаимоисключающим правилам и возобновляем работу сервиса, завода, етц" (С)
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.
Те, кто переживут эту войну, спустя месяцы, годы будут над ней неистово лолировать. Нет, серьёзно, это же блядский цирк: чумазые доходяги с китайскими рациями; трактористы, угоняющие технику, прочие рофлы над русским Иваном; дефейс и нокдаун госсайтов; дед за километровым столом; дед на хромакее; дед обещает защищать Родину «языком»; улюлюкающий…
Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.