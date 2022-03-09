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«Облачная» платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии Статьи редакции

Из-за «текущей ситуации и неопределённости» на фоне конфликта России с Украиной.

  • Amazon Web Services (AWS) начала блокировать регистрацию пользователей ещё с выходных, но публично об этом заявила только во вторник, пишет The New York Times. Компания подтвердила это в блоге.

  • «Учитываю текущую ситуацию, неопределённость, cейчас мы не принимаем новых российских пользователей», — заявил представитель компании Дрю Херденер.
  • У AWS нет ни дата-центров, ни офисов в России.
  • 3 марта разработчик облачного ПО Oracle объявил о приостановке всех операций в России.

#новости #конфликтнаукраине

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Универсальный татарин

Шлюхи

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Универсальный татарин

как же они заебали, почему они не выкупают что санкции не касаются электората путина?

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Грузовой спрей

Выкуют, братик, ещё как выкупают. А вот мы, кто уже теряет деньги от всей этой фигни, как раз и должны страдать, чтобы как-то реагировать начали. Пусть то бегство из страны или митинги.
Электорат путина только радуется от всего этого, что теперь не только они ничего себе позволить не могут.

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11
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Формальный Кирилл

Плевать уже всем кто электорат, а кто нет. Наказывается всё государство за войну, которая как явление находится за моральными границами приемлимого для цивилизованного мира в 21 веке.
Тем не менее все эти приостановки со стороны частных компаний наверняка откатят как только закончатся боевые действия, если не начнётся какая-то жесть. Иначе бы они полноценно хлопали дверью.

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7
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Alexander

тут главное, чтобы "национализация" осталась лишь "веселой" шуткой боброедки

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Благодарный космос

Национализация облаков называется по-русски "попаданием в рай"

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Грязный паук например

Как теперь будет жить глубинный народ без AWS?

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Влад Козырь
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bingozoo

Они не на электорат нацелены, хватит думать только за своё очко.

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Ха-ха Хи-хи

Чего пригрустил?

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Грязный паук например

Снова картинки перестанут грузится на тж

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DaiBi

Написали бы сразу кто остаётся. Чо они хвост по частям рубят. А впрочем знаю почему - чтоб побольнее было.

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Mikhail Dragunov

Скоро определенность появится хD

"Мы не можем решать за народ Украины, что ему делать!" Посему раз официальные власти заключили сделку, "Мы следуем взаимоисключающим правилам и возобновляем работу сервиса, завода, етц" (С)

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Навальнята спасают Фермана

Как людям удаётся кукарекать что то про детей Донбасса когда в России тысячи детей ждут помощи?

В подари жизнь многим детям не хватает по несколько сотен тысяч рублей, это же просто на салярку одному танку

20 20 комментариев
56
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Удивленный жар
Сайты ФСИН, Минкультуры и других ведомств взломали. Вместо главной страницы — «антивоенная» картинка Статьи редакции

И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».

115 115 комментариев
235
Разборы
Непосредственный ключ
Сравнение речей Гитлера и Путина

Cравнение речей Гитлера перед нападением на Польшу, 1 сентября 1939 года. И Путина перед нападением на Украину, 24 февраля 2022 года.

38 38 комментариев
173
Новости
Удивленный жар
McDonald's временно закроет в России все свои рестораны Статьи редакции

Это коснётся 62 тысяч сотрудников.

360 360 комментариев
304
Мнения
Николай
6 марта вышел. Один. За всех

В воскресенье я вышел в своём городе на одиночный пикет против войны. В этом посте, я расскажу о том, как меня задержали, оформляли, осудили по статье 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовали на 30 000 ₽.

124 124 комментария
623
Renox

Если бы кринж был человеком

31 31 комментарий
77
Александр Сирота
Еще один патриот пострадал
26 26 комментариев
104
Офтоп
rchnmy
Кринжкриг

Те, кто переживут эту войну, спустя месяцы, годы будут над ней неистово лолировать. Нет, серьёзно, это же блядский цирк: чумазые доходяги с китайскими рациями; трактористы, угоняющие технику, прочие рофлы над русским Иваном; дефейс и нокдаун госсайтов; дед за километровым столом; дед на хромакее; дед обещает защищать Родину «языком»; улюлюкающий…

73 73 комментария
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Новости
vc.ru
ЦБ ограничил выдачу наличной валюты: можно снять не более 10 тысяч долларов, остальное — только рублями Статьи редакции

Продавать наличную валюту банки перестанут как минимум до сентября.

129 129 комментариев
31
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