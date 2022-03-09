Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Компания пересмотрела его вне очереди — процедура была запланирована на 27 мая, но агентство отклонилось от календаря, «когда произошли существенные изменения в кредитоспособности эмитента».

Агентство рассказало, что это понижение последовало за понижением рейтинга суверенного долга до «В» с негативным прогнозом 2 марта. По его мнению, события, произошедшие с тех пор, ещё больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Например, указ Владимира Путина, разрешающий платить кредиторам из «недружественных» стран в рублях, и постановление Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам.