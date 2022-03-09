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Горный шмель

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте и заявило о «неизбежности суверенного дефолта» Статьи редакции

Fitch считает, что дальнейшее ужесточение санкций увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Компания пересмотрела его вне очереди — процедура была запланирована на 27 мая, но агентство отклонилось от календаря, «когда произошли существенные изменения в кредитоспособности эмитента».

Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта.

Fitch

Агентство рассказало, что это понижение последовало за понижением рейтинга суверенного долга до «В» с негативным прогнозом 2 марта. По его мнению, события, произошедшие с тех пор, ещё больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Например, указ Владимира Путина, разрешающий платить кредиторам из «недружественных» стран в рублях, и постановление Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам.

В целом, дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политического ответа России, который включает в себя, по крайней мере, выборочную невыплату её суверенных долговых обязательств.

Fitch

#новости

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Снежный танк88

Хорошо сейчас Сергею Владиленовичу Кириенко. Опять он у руля, и опять дефолт

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Сплошной шмель

Человек-дефолт

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Теоретический меч

Выглядит как педик

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1
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Снежный танк88

У него явно что-то есть за щекой

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Все буде добре

накопления россиян

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Sergei Timofeyev

Как бы банк свой у него был и есть.

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Sergei Timofeyev

Рекомендую ознакомиться с его биографией, чтобы понимать, что это не киндер сюрприз, а абзац.

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Теоретический меч

Ну чё, пацаны, дефолт?

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Южная ночь

Состояние державы по умолчанию

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Южная ночь

Поэтому выходите и говорите нахуй

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Снежный танк88

Девальвации не будет, твердо и четко

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Ненужный фитиль
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Торжественный рубин

Мне деды про дефолт рассказывали. Теперь и сам дожил

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Рыжий

Да многие на tj сами его пережили, просто были слишком маленькие, чтобы этим интересоваться

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Торжественный рубин

Мне в 11-м году было 13

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Fergut Negnelson

Не забудь своим внукам потом рассказать.

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Детский коктейль

Традиция.

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Э Л
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Сплошной шмель

Все уже запаслись сухарями?

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Теоретический меч

Буду хуй свой сосать, предварительно посолив головку

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Рыжий

Ммм аж слюнки потекли

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Теоретический меч

🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

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Детский коктейль

Звучит аппетитно.

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Теоретический меч

Своё всегда вкусно))0)))))

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Населенный хичхакер

Зачем?? Санкции делают нас сильнее! Голод нас только закалит!!1

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Внутренний Денис

Ты же не в России

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Сплошной шмель

Но пока на российской зарплате(

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drama llama
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Населенный хичхакер

Помянем.

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Dan

Суверенный дефолт это как суверенный интернет?

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