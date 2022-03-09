Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте и заявило о «неизбежности суверенного дефолта» Статьи редакции
Fitch считает, что дальнейшее ужесточение санкций увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Компания пересмотрела его вне очереди — процедура была запланирована на 27 мая, но агентство отклонилось от календаря, «когда произошли существенные изменения в кредитоспособности эмитента».
Агентство рассказало, что это понижение последовало за понижением рейтинга суверенного долга до «В» с негативным прогнозом 2 марта. По его мнению, события, произошедшие с тех пор, ещё больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Например, указ Владимира Путина, разрешающий платить кредиторам из «недружественных» стран в рублях, и постановление Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам.
накопления россиян
Как бы банк свой у него был и есть.
Рекомендую ознакомиться с его биографией, чтобы понимать, что это не киндер сюрприз, а абзац.
Состояние державы по умолчанию
Поэтому выходите и говорите нахуй
Да многие на tj сами его пережили, просто были слишком маленькие, чтобы этим интересоваться
Не забудь своим внукам потом рассказать.
Ммм аж слюнки потекли
Суверенный дефолт это как суверенный интернет?
Собственно, ситуация патовая, но информация размазана по инфополю. Закрываются автомобильные заводы, магазины, рестораны, останавливаются производства зарубежных продуктовых брендов. Кажется, счёт должен идти на тысячи или сотни тысяч потерянных рабочих мест.
Хотя, Макдональдс, вроде, заявил, что продолжит платить своим сотрудникам. В общем, нужен разбор.
Никому не пиши, никому не звони,
Мы остались с тобою в России одни.
В дверь услышав звонок, открывать не спеши:
За тобою пришёл человек без души,
У него вместо мозга – густой холодец,
Как у всех сердобольных людей без сердец,
Изо рта – краснозвёздных идей перегар,
На холодном лице – черноморский загар,
Так компания хочет защитить граждан этих стран. Соцсеть также будет помечать сторис, в которых есть ссылка на государственные российские СМИ.