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«Не буду обнадёживать, эти студенты обречены»: СПбГУ составил приказы об отчислении задержанных на антивоенных акциях Статьи редакции

В списке на отчисление оказалась Вероника Самусик — задержанная журналистка сетевого издания Sota.Vision, которая освещала акции.

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Акция протеста в Петербурге, фото TJ

Большой студенческий совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) получил 13 проектов приказов об отчислении студентов, задержанных на несанкционированных антивоенных митингах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Председатель Большого студенческого совета Михаил Мочалов рассказал, что приказы ещё не подписаны руководством вуза и не вступили в силу, но дисциплинарная комиссия и комиссия по этике вряд ли сможет повлиять на решение руководства.

К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление.

Михаил Мочалов
председатель Большого студенческого совета СПбГУ

Мочалов уточнил, что дисциплинарный комитет будет руководствоваться «принципами справедливости, соразмерности, соблюдения прав обучающихся», но, «к сожалению, мнение БСС носит лишь рекомендательный характер».

СПбГУ в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщил, что вуз «находится вне политики и не применяет мер дисциплинарного воздействия к обучающимся за их гражданскую или политическую позицию».

Дисциплинарные взыскания применяются только за нарушения законодательства и локальных нормативных актов университет.

СПбГУ

#новости #акции

6 6 комментариев
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Невинный якорь

Да какие там комиссии по этике? Какие дисциплинарные комитеты?
Там как всё это работает: сверху сказали отчислять, отчисляют

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12
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Отображаемое Имя

У них своровали будущее 2 раза.

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4
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Снежный танк88

Мы все обречены, пока есть путин

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2
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Ненужный фитиль
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1
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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Wonderful Semen

Ничего удивительного.

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Хотя, Макдональдс, вроде, заявил, что продолжит платить своим сотрудникам. В общем, нужен разбор.

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