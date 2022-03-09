«Не буду обнадёживать, эти студенты обречены»: СПбГУ составил приказы об отчислении задержанных на антивоенных акциях Статьи редакции
В списке на отчисление оказалась Вероника Самусик — задержанная журналистка сетевого издания Sota.Vision, которая освещала акции.
Большой студенческий совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) получил 13 проектов приказов об отчислении студентов, задержанных на несанкционированных антивоенных митингах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Председатель Большого студенческого совета Михаил Мочалов рассказал, что приказы ещё не подписаны руководством вуза и не вступили в силу, но дисциплинарная комиссия и комиссия по этике вряд ли сможет повлиять на решение руководства.
Мочалов уточнил, что дисциплинарный комитет будет руководствоваться «принципами справедливости, соразмерности, соблюдения прав обучающихся», но, «к сожалению, мнение БСС носит лишь рекомендательный характер».
СПбГУ в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщил, что вуз «находится вне политики и не применяет мер дисциплинарного воздействия к обучающимся за их гражданскую или политическую позицию».
У них своровали будущее 2 раза.
Ничего удивительного.
Fitch считает, что дальнейшее ужесточение санкций увеличивает вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
Так компания хочет защитить граждан этих стран. Соцсеть также будет помечать сторис, в которых есть ссылка на государственные российские СМИ.
Собственно, ситуация патовая, но информация размазана по инфополю. Закрываются автомобильные заводы, магазины, рестораны, останавливаются производства зарубежных продуктовых брендов. Кажется, счёт должен идти на тысячи или сотни тысяч потерянных рабочих мест.
Хотя, Макдональдс, вроде, заявил, что продолжит платить своим сотрудникам. В общем, нужен разбор.