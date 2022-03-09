Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в российские акции и государственные ценные бумаги Статьи редакции
На инвестиции планируют выделить триллион рублей — около 8% от всех накоплений национального фонда.
9 марта Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компаний из России и ценные бумаги, выпущенные государством — об этом сообщает РИА «Новости». Текст федерального закона доступен на официальном сайте правовой информации.
Как сообщает «Прайм», закон предусматривает приобретение Минфином акций российских компаний на вторичном рынке. Покупка акций по текущим низким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Кроме того, это должно способствовать стабилизации ситуации на российском фондовом рынке.
Предполагается, что на инвестиции выделят триллион рублей из Фонда. По словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Ганелина, это значительная сумма: «Если учесть, что выход иностранцев из российских ценных бумаг ограничен, появление игрока с такой суммой поддержит рынок или хотя бы сократит размер падения».
Фонд национального благосостояния — государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан. ФНБ пополняют за счёт сверхдоходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и от управления собственными средствами. Путин называл фонд «подушкой безопасности», используемой в экстренных ситуациях. На февраль 2022 года накопления составляли около 13,6 триллионов рублей.
Средства ФНБ уже использовались для поддержки российской экономики похожим образов во время мирового кризиса 2008 года. Тогда государство инвестировало 175 миллиардов рублей в акции «Газпрома», «Роснефти», ВТБ, Сбербанка и «Лукойла».
Инвестиции в говно?
Покупка акций по текущим низким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ
Охуительно перспективное вложение, надёжное, блять, как швейцарские часы
Где на рынке только они одни )) Других не пускают.
Нет. Покупка акций на вторичном рынке не приносит никакого дохода их эмитентам, к тому же скупать их будут по бросовым ценам, так что акционеры, купившие эти акции до войны, зафиксируют огромные убытки.
Это попытка вложить деньги хоть куда-то, в надежде на их рост в будущем, и, возможно, национализации оставшихся крупных частных предприятий, но это не точно - структуры вложений мы не знаем.
Польза компаниям тут только в том, что скупка акций поднимет их цены и, теоретически, прекратит панику на бирже. Но если Путин продолжит текущую внешнюю политику, то это только отсрочит неизбежное, а потом ФНБ сгорит, вместе с бумагами, в которые были вложены его деньги.
Ну, формально да, но если фирме тупо некому или нечего будет продавать, то толку от такого "спасения" не будет, только деньги ФНБ улетят в трубу. Эта мера эффективна только если понятно, когда примерно закончится кризис.
А чем спасёт-то? Деньги они не получат.
Спасёт цену акций, а значит - и цену компаний. Но не надолго.
Компании от цены не холодно и не жарко.
Все компании живут в кредит. Размеры доступных кредитов, проценты по ним и сроки погашения зависят от оценки компании, которая складывается из оценки 100% акций этой компании. Если акции компании резко упадут, то ей не выдадут новых кредитов, более того - кредиторы могут потребовать банкротства компании и возврата им денег немедленно, если её долги превысят её стоимость на бирже.
какие кредиты по ставке 20%?
Сейчас начнут падать доходы, компании не смогут покрывать долги и будут их рефинансировать, в надежде на конец кризиса. Да, под 20%, а какой у них выбор?
Почему я и говорю, что если ситуация быстро не придёт в норму, то скупка акций не поможет. Она даст им продержаться лишний квартал, много два, а потом всё равно банкротство.
ну банкротство так банкротство
Не скажи, у меня много друзей купили акции сбера на довольно крупные суммы
Он говорит про компанию в целом, для уловного Сбера цена их акций не критична для их деятельности. А вот Эппл бы начали крупные фонды пересовать (см Карл Айкан) и заставлять делать байбэк, у нас такого нет.
ФНБ выступит как маркетмейкер на бирже, появятся предложения на покупку, вот только за какую цену
Некоторые крупные зарубежные инвестфонды тоже покупают эти акции по бросовым ценам. Идут на риск, но там и вложения для них копеечные
«Однако на горизонте 2-3 лет по нашей оценке существует очень высокая вероятность получить высокую доходность. Даже в 2008 году покупка 30%-ного снижения в российских акциях оказывалась в прибыли через три года, несмотря на дальнейшее снижение в моменте»
"спецоперация" или как легально скупить компании в 10 раз дешевле
"рыночные" условия
Нам пиздец
Я правильно понимаю, что это национализация? Но ведь националисты плохие? Помогите, я запутался.
всё, что не наше - плохое
всё, что наше(у нашей власти) - хорошее
Прощайте пенсии наших мамок
Путин подписал {чтоугодновообщепохуй}
рф:
На февраль 2022 года накопления составляли около 13,6 триллионов рублей.
т.е за две недели уменьшились в два раза?
Я так понимаю, часть из этих 13 триллионов заморожена после санкций в отношении ЦБ
Большая часть, не зря там написан что тратить будут рубли
Как покупать акции, если биржа закрыта?
Для них она открыта
У кого они будут покупать акции, если биржа откроется только для них? Биржа не владеет акциями, она сводит продавцов и покупателей вместе.
То есть невойну затеяли, чтобы национализировать российские компании по дешёвке, обесценив их акции?
триллион невкусных
Кто как не Путин влияет на стоимость акций сейчас. То, что он собирается покупать их, может означать, что он будет поднимать их стоимость. Это ещё один признак того, что невойна будет прекращена в ближайшем будущем.
какая новость, вывезти остатки денег снова в европу, авось в этот раз обойдется
Нет, покапать будут акции на внутреннем рынке.
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