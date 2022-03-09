На инвестиции планируют выделить триллион рублей — около 8% от всех накоплений национального фонда.

9 марта Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компаний из России и ценные бумаги, выпущенные государством — об этом сообщает РИА «Новости». Текст федерального закона доступен на официальном сайте правовой информации.

Как сообщает «Прайм», закон предусматривает приобретение Минфином акций российских компаний на вторичном рынке. Покупка акций по текущим низким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Кроме того, это должно способствовать стабилизации ситуации на российском фондовом рынке.

Предполагается, что на инвестиции выделят триллион рублей из Фонда. По словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Ганелина, это значительная сумма: «Если учесть, что выход иностранцев из российских ценных бумаг ограничен, появление игрока с такой суммой поддержит рынок или хотя бы сократит размер падения».

Фонд национального благосостояния — государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан. ФНБ пополняют за счёт сверхдоходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и от управления собственными средствами. Путин называл фонд «подушкой безопасности», используемой в экстренных ситуациях. На февраль 2022 года накопления составляли около 13,6 триллионов рублей.

Средства ФНБ уже использовались для поддержки российской экономики похожим образов во время мирового кризиса 2008 года. Тогда государство инвестировало 175 миллиардов рублей в акции «Газпрома», «Роснефти», ВТБ, Сбербанка и «Лукойла».