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DTF

Amazon Prime Video закрыл доступ к фильмам и сериалам для подписчиков из России Статьи редакции

В сервисе готовы вернуть деньги.

34 34 комментария
1334 просмотров

9 марта пользователи сервиса Amazon Prime Video из России сообщили, что больше не могут смотреть фильмы или сериалы по подписке — причиной называется их недоступность в регионе РФ.

Как отметил один из пользователей DTF, в поддержке сервиса предлагают сделать возврат средств за действующую подписку.

Amazon Prime ограничил доступность фильмов и сериалов в России, не предупредив пользователей об этом заранее. При этом Netflix, решившийприостановить работу в стране, даёт возможность пользоваться своим сервисом до истечения срока действующей подписки.

Среди самых популярных шоу Prime — «Ричер», «Дрянь», «Пацаны», «Экспансия» и «Удивительная миссис Мейзел». Именно там покажут сериал по «Властелину колец».

Новости
vc.ru
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#новости #стриминги #конфликтнаукраине

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Ненужный фитиль
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Торжественный рубин

Яка сумна новина

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1
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Ненужный фитиль
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5
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Южная ночь

Он давно здох

Там на популярных раздачах по 2 сида со скоростью 100 кбит/сек

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–6
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Spok

Живее всех живых

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6
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Южная ночь

Всё равно скачивание отнимает много времени, если выбирать хорошее качество. Потоковое вещание в разы комфортнее.

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0
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Spok

Об этом речи и нет. Ясное дело удобнее включить Амазон, слушать спотифай, пить колу и есть дешёвые макдаковские бургеры. Но выбора у нас нет.

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4
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Южная ночь

Свой особый путь, понимаю

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Твой Полиомелит

а kodi больше не работает?

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Соколов Андрей

щас ситуация поменяется

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3
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Южная ночь

Посмотрим, но я не особо в это верю

Сложно представить, что сейчас люди готовы массово сидеть на раздачах для других

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Ненужный фитиль

Сижу, пержу

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Южная ночь

Ждем замедления интернета

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4
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Твой Полиомелит

Ждем обвала луны.

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Klshk

Возврат 5.99 евро

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9
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Южная ночь

Если даже жадный Амазон готов вернуть деньги, то всё очень серьезно лол

Кстати, большинство санкций ещё впереди, ведь перед их объявлением нужно решить всякие корпоративные формальности.

Ждите ещё одну волну к концу месяца.

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7
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Разумный кавалер

взрывную?

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2
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Южная ночь

Дельта

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Южная ночь

А потом Омикрон, который легонько всех добьет

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Рыжий

Кстати, большинство санкций ещё впереди, ведь перед их объявлением нужно решить всякие корпоративные формальности
 А что там еще осталось? От газа и нефти откажутся уже на этой неделе, почти все заводы в стране встали, из ритейла очень много компаний ушло, из сферы развлечений уже тоже все закрыто (и стим, и ориджин и гог и нетфликс и вот амазон) ну и т.д

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Южная ночь

Нужно ещё лишить россиян сказочного сникерса и главной любви ссср-овской молодёжи - жвачек

И из алкоголя ещё много чего закроют

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House M.D.

В вашем окружении "сссровская молодежь" всё ещё жуёт жвачку?

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Konstantin

Ещё доллар не по 500 рублей

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Рыжий

А какая разница сколько стоит доллар, если РФ запрещено что-то покупать у других стран и запрещено продавать другим странам?

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Konstantin

У Китая не запретили покупать

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Рыжий

С Китаем расчеты не в долларах, а в юанях-рублях

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Konstantin

Нахуй им наши рубли, особенно в текущей ситуации

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Konstantin

С Индией тоже в рублях расчеты?

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Сеня

Ставь лайк, если никогда не смотрел эту хуйню

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Ramierl

я пытался, но там такой убогий контент.

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Александр Сергеевич

ну хоть бабки возвращают в отличие от депозит фотос

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Муги

да епт, там 2 серии Миссис Мейзел осталось, дайте досмотреть.

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Vanya Poker
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Твой Полиомелит

а netflix американской кредиткой можно оплачивать и смотреть дальше?

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Секретный ингредиент

Они рождаются, растут в грязи, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают… Управлять ими не сложно. Считается нежелательным, чтобы они испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм…

Джордж Оруэл, «1984»
Британский писатель, журналист и публицист.
8 8 комментариев
70
NickPic

Просмотрел ленту друзей в ВК, одного, с буковй z на автарке удалил. Надо уходить с этой помойки.

6 6 комментариев
40
Мнения
CitrusAlex
Ненавидят ли теперь русских в мире? По моим ощущением - вовсе нет

Сейчас в российских медиа много разговоров о том, что, якобы, после начала "военной операции" русских в западном мире ненавидят, кэнселят, и вообще просто шлют в одно место (на своём языке). Мой опыт противоположен такой повестке.

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Офтоп
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Нужен материал о потерянных рабочих местах в РФ после ухода зарубежных компаний

Собственно, ситуация патовая, но информация размазана по инфополю. Закрываются автомобильные заводы, магазины, рестораны, останавливаются производства зарубежных продуктовых брендов. Кажется, счёт должен идти на тысячи или сотни тысяч потерянных рабочих мест.

Хотя, Макдональдс, вроде, заявил, что продолжит платить своим сотрудникам. В общем, нужен разбор.

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69
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