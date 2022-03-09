Amazon Prime Video закрыл доступ к фильмам и сериалам для подписчиков из России Статьи редакции
В сервисе готовы вернуть деньги.
9 марта пользователи сервиса Amazon Prime Video из России сообщили, что больше не могут смотреть фильмы или сериалы по подписке — причиной называется их недоступность в регионе РФ.
Как отметил один из пользователей DTF, в поддержке сервиса предлагают сделать возврат средств за действующую подписку.
Amazon Prime ограничил доступность фильмов и сериалов в России, не предупредив пользователей об этом заранее. При этом Netflix, решившийприостановить работу в стране, даёт возможность пользоваться своим сервисом до истечения срока действующей подписки.
Среди самых популярных шоу Prime — «Ричер», «Дрянь», «Пацаны», «Экспансия» и «Удивительная миссис Мейзел». Именно там покажут сериал по «Властелину колец».
Он давно здох
Там на популярных раздачах по 2 сида со скоростью 100 кбит/сек
Живее всех живых
Всё равно скачивание отнимает много времени, если выбирать хорошее качество. Потоковое вещание в разы комфортнее.
Об этом речи и нет. Ясное дело удобнее включить Амазон, слушать спотифай, пить колу и есть дешёвые макдаковские бургеры. Но выбора у нас нет.
Свой особый путь, понимаю
а kodi больше не работает?
щас ситуация поменяется
Посмотрим, но я не особо в это верю
Сложно представить, что сейчас люди готовы массово сидеть на раздачах для других
Ждем замедления интернета
Ждем обвала луны.
Возврат 5.99 евро
Если даже жадный Амазон готов вернуть деньги, то всё очень серьезно лол
Кстати, большинство санкций ещё впереди, ведь перед их объявлением нужно решить всякие корпоративные формальности.
Ждите ещё одну волну к концу месяца.
Дельта
А потом Омикрон, который легонько всех добьет
Кстати, большинство санкций ещё впереди, ведь перед их объявлением нужно решить всякие корпоративные формальности
А что там еще осталось? От газа и нефти откажутся уже на этой неделе, почти все заводы в стране встали, из ритейла очень много компаний ушло, из сферы развлечений уже тоже все закрыто (и стим, и ориджин и гог и нетфликс и вот амазон) ну и т.д
Нужно ещё лишить россиян сказочного сникерса и главной любви ссср-овской молодёжи - жвачек
И из алкоголя ещё много чего закроют
В вашем окружении "сссровская молодежь" всё ещё жуёт жвачку?
Ещё доллар не по 500 рублей
А какая разница сколько стоит доллар, если РФ запрещено что-то покупать у других стран и запрещено продавать другим странам?
У Китая не запретили покупать
С Китаем расчеты не в долларах, а в юанях-рублях
Нахуй им наши рубли, особенно в текущей ситуации
С Индией тоже в рублях расчеты?
Ставь лайк, если никогда не смотрел эту хуйню
я пытался, но там такой убогий контент.
ну хоть бабки возвращают в отличие от депозит фотос
да епт, там 2 серии Миссис Мейзел осталось, дайте досмотреть.
а netflix американской кредиткой можно оплачивать и смотреть дальше?
Собственно, ситуация патовая, но информация размазана по инфополю. Закрываются автомобильные заводы, магазины, рестораны, останавливаются производства зарубежных продуктовых брендов. Кажется, счёт должен идти на тысячи или сотни тысяч потерянных рабочих мест.
Хотя, Макдональдс, вроде, заявил, что продолжит платить своим сотрудникам. В общем, нужен разбор.
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