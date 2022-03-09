Крупный магистральный интернет-провайдер Lumen объявил о прекращении работы в России Статьи редакции
Отключение от сети не затронет внутренние сервисы, но может повлиять на доступность западных ресурсов.
Американская телекоммуникационная компания Lumen, которая обслуживает около 800 тысяч километров оптоволоконных линий связи по всему миру, объявила о прекращении продажи оборудования и услуг клиентам из России. Ранее подобные меры предпринял оператор Cogent.
Решение направлено на то, чтобы предотвратить коммуникационные риски, обеспечить безопасность сетей и «сохранить целостность глобального интернета», заявили в компании.
Точная доля Lumen на российском рынке не раскрывается, но по данным сетевого мониторинга Kentik, услугами провайдера активно пользовались «Ростелеком», ТТК и «большая тройка» мобильных операторов: МТС, «Мегафон» и VEON («Билайн»).
Эксперты по телекоммуникациям считают, что шаги, предпринятые Lumen и Cogent, ограничат пропускную способность каналов и, вероятно, затруднят доступ пользователей к западным интернет-ресурсам. Работа внутренних сетей, обслуживаемых местными операторами, не пострадает.
Так Кремль и инициировал сегодняшний и вчерашний исход компаний принятием списка недружественных стран. Расчеты на сумму больше 10 млн рублей с компаниями из этих стран теперь могут быть в рублях и требуют еще какого-то утверждения специальной комиссией.
Очевидно, что в таких условиях работать практически нереально.
Чебурнет близко.
Официально заявляю : Lumen - вы пидарасы, заранее прошу прощения у особо чувствительных особ. Отменили они целую, блять, страну, при этом продолжают радостно считать шайбы овечкина, члена, блять, PutinTeam, и ни одну суку ничего не смущает?!
Не туда воюют
Sanctions of foreign IT-companies against Russian users only help censorship
❗ Access to the Internet and electronic means of communication is vital, because only this helps Russians to receive objective information and make the right decisions. The ...
Sanctions of foreign IT-companies against Russian users only help censorship
❗ Access to the Internet and electronic means of communication is vital, because only this helps Russians to receive objective information and make the right decisions. The exclusion of Russians from the global Web deprives of reliable external information and in the long run will become an obstacle to the peaceful resolution of the humanitarian crisis.
Today, many technology companies located in the jurisdictions of the US, EU and other countries are carrying out mass shutdowns of Russian user accounts. This process involves domain registrars, software developers, gaming platforms, cryptocurrency exchanges, backbone providers, cloud and other digital services.
Such actions will not improve in the situation in Ukraine, but will significantly worsen the situation with respect for fundamental human rights in the Russian Federation.
➡ https://roskomsvoboda.org/post/zayavlenie-protiv-otklyuchenia-rf-akkov
➡ Roskomsvoboda’s statement is available here in Russian, English and French.
Как я понимаю, сейчас спасают украинцев, накладывая санкции за санкциями и надеясь вынудить этим Россию остановить войну и заняться зализыванием ран.
Русских спасать никто не собирается.
РФ и до этого хорошо справлялась с выращиванием орков.
Под улюлюкание будут взращивать голодных злых соседей с ядерной бомбой и потом стращать европку.
Я и говорю, что русских спасать никто не собирается.
Санкции вводятся, чтобы Кремль сменил приоритеты с войны на латание жопы, а что будет дальше это уже проблемы утопающих. Но я вполне допускаю, что ЕС и НАТО прекрасно понимают бесполезность санкций в отношении Путина.
Русские же своим «вы не туда воюете» пытаются пропихнуть свою проблему диктатора на чужую повестку дня. Думаю, Запад воюют «туда», и прекрасно видит орочье гнездо в перспективе, которое им нужно для увеличения финансирования оборонки и укрепление статуса НАТО в Европе, ибо впереди еще и «китайская угроза». Ким и иранцы уже надоели и никому не всрались, а тут давний враг из «холодной войны» сам дал казус-белли. Ядерную державу ведь еще никто не побеждал.
Плюс есть маленькая отважная страна-жертва, которую надо спасать любой ценой, в виде Украины с харизматичным героическим лидером во главе.
Тут просто огромный простор для «спасти мир любой ценой».
Все выглядит так, будто запад сам впал в кураж и даже режим берсерка и готов бить Россию до конца просто потому что могут и наслаждаются этим. Но если это спасет Украину и украинцев, то что поделать? Из двух зол.
Все выглядит так, будто запад сам впал в кураж и даже режим берсерка и готов бить Россию до конца
Но есть один нюанс - ядерным ракетам пофиг и на курс доллара и на страдания россиян.
Русских спасать никто не собирается.
Это нужно признать геноцидом русских! Запад должен выплачивать компенсации за такое!
скоро любой тред под новостями будет состоять из подборки 5-6 мемов
Добро пожаловать на дтф.
Выстрел в ногу
Хочешь что-то сделать - сделай это чужими руками (с)
РКН об этом и мечтать не мог.
Впору вспомнить, что мы никогда не доживем до пенсии - как Сид и Нэнси (но по другой причине)
Не понимаю бугурт соседей. Свобода и блага цивилизации не есть что-то безусловное, что вам/ком угодно должно быть обеспечено по дефолту. Если чем-то не пользуются, не защищают, то у него нет оснований процветать, оно исчезает. Может неприятно, но это правда
Тогда не стоит делать вид, что "Мы за свободу, равенство, глобализацию и права". Вам похуй? Так и говорите
свобода - это не вседозволенность и "все поровну", свобода состоит из ответственности и обязательств, это многим из вас еще не понятно, оттого примитивные выводы "вам похуй"
или всегда им был, просто модно было "протестовать"
Взяли под козырёк правительства
Скоро зарубежные интернеты будут только по талонам.
Долбоебы не понимают, что только одолжение кремлю делают
Насколько понимаю они больше безопасностью занимались, чем провайдером интернета были. Так что никто интернет не выключает.
https://news.lumen.com/RussiaUkraine
Думаю это вынужденная мера, так как русские начали массово скачивать весь интернет в результате чего магистраль могла не выдержать и лопнуть
начала раздуваться от потока фотонов
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