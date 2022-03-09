Отключение от сети не затронет внутренние сервисы, но может повлиять на доступность западных ресурсов.

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Американская телекоммуникационная компания Lumen, которая обслуживает около 800 тысяч километров оптоволоконных линий связи по всему миру, объявила о прекращении продажи оборудования и услуг клиентам из России. Ранее подобные меры предпринял оператор Cogent.

Решение направлено на то, чтобы предотвратить коммуникационные риски, обеспечить безопасность сетей и «сохранить целостность глобального интернета», заявили в компании.

Точная доля Lumen на российском рынке не раскрывается, но по данным сетевого мониторинга Kentik, услугами провайдера активно пользовались «Ростелеком», ТТК и «большая тройка» мобильных операторов: МТС, «Мегафон» и VEON («Билайн»).

Доля трафика VEON («ВымпелКом» и «Билайн») от магистральных провайдеров