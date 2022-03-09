Они рождаются, растут в грязи, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают… Управлять ими не сложно. Считается нежелательным, чтобы они испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм…

