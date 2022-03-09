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Горный шмель

Комитет Госдумы одобрил поправку, по которой создадут единый реестр «физлиц-иноагентов» и связанных с ними лиц Статьи редакции

Туда могут попасть сотрудники «СМИ-иноагентов» и физлица, получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к «закону Димы Яковлева», согласно которой в России появится единый реестр лиц, объявленных «иноагентами», «СМИ — иноагентами», а также связанных с «иноагентами».

Кто сможет попасть в реестр, который будет вести Минюст:

  • «Физлица-иноагенты».
  • «СМИ-иноагенты».
  • Бывшие и нынешние сотрудники или члены «НКО-иноагентов», общественных объединений-иноагентов.
  • Учредители, руководители и работники «СМИ-иноагентов».
  • Физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от «иноагентов»

На данный момент Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами».

#новости #иноагенты

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Anthropocide Apostle

Жёлтые звёзды-то нашивать заставят?

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rchnmy

Тебя ещё уговаривать надо?

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4
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Оперативный волк
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24
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Оперативный волк

Ой, картинку перепутал

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9
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Жаль

Нормально

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Андрей А

И так сойдёт

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Взаимный колос

похуй

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Alexandre Svergoun

Пора уже начинать составлять список виновных в подготовее и начале войны

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17
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JilaNis

физлица-иногенты
 Заебись. То есть даже родителям помогать не получится, если уедешь в другую страну. И как всегда, ответные санкции нацелены на Воронеж.

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16
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Поэтический жар

Ну так остался один Paysend, кто ещё переводит в РФ. Револют уже все, например. Крипта ещё по идее, но этот вариант даже смешно упоминать...

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1
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MRR

У нас с барклайс (Великобритания) в Райфайзен дошли фунты. Правда с комиссией 25%

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Дешевый корабль

А у тебя родители ведут политическую деятельность?

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Vlad

когда в условиях ебейшего кризиса боишься потерять работу и начинаешь инсценировать пиздодеятельность, лишь бы казаться важным и не сократили

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9
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Daily Science

Сообщение опубликовано лицом связанным с лицом связанным с лицом-иноагентом

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4
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Торжественный рубин

Яка сумна новина

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2
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Mr Vuuu

Если получить западные лекарства по гуманитарке, тоже внесут в расстрельный список?

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Редкий Натр

И чо дальше, со списком этим?

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Фундаментальный Слава

Так и хочется туда насрать 😸

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Студенческий Кирилл

Очень важной деятельностью заняты )))

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Ekaterina Stepnova

Как мне стать иноагентом, Дума, расскажи.
Что для этого мне сделать, ну-ка покажи.
Может мне деньжат немного бабушке послать?
Или может надо мне не то что-то сказать?
Или может надо мне англицким владеть?
Ну или хотя б уметь гимн вражеский петь?

Продолжение следует

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Mikhail

Осталось гетто для них построить.

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Невинный якорь

Так и появится русская кремневая долина!

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Информационный ключ

Все айтишники-удалёнщики будут ходить с желтыми звёздами

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