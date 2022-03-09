Комитет Госдумы одобрил поправку, по которой создадут единый реестр «физлиц-иноагентов» и связанных с ними лиц Статьи редакции
Туда могут попасть сотрудники «СМИ-иноагентов» и физлица, получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к «закону Димы Яковлева», согласно которой в России появится единый реестр лиц, объявленных «иноагентами», «СМИ — иноагентами», а также связанных с «иноагентами».
Кто сможет попасть в реестр, который будет вести Минюст:
- «Физлица-иноагенты».
- «СМИ-иноагенты».
- Бывшие и нынешние сотрудники или члены «НКО-иноагентов», общественных объединений-иноагентов.
- Учредители, руководители и работники «СМИ-иноагентов».
- Физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от «иноагентов»
На данный момент Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами».
Жёлтые звёзды-то нашивать заставят?
Тебя ещё уговаривать надо?
Нормально
И так сойдёт
Пора уже начинать составлять список виновных в подготовее и начале войны
физлица-иногенты
Заебись. То есть даже родителям помогать не получится, если уедешь в другую страну. И как всегда, ответные санкции нацелены на Воронеж.
У нас с барклайс (Великобритания) в Райфайзен дошли фунты. Правда с комиссией 25%
когда в условиях ебейшего кризиса боишься потерять работу и начинаешь инсценировать пиздодеятельность, лишь бы казаться важным и не сократили
Сообщение опубликовано лицом связанным с лицом связанным с лицом-иноагентом
Если получить западные лекарства по гуманитарке, тоже внесут в расстрельный список?
И чо дальше, со списком этим?
Как мне стать иноагентом, Дума, расскажи.
Что для этого мне сделать, ну-ка покажи.
Может мне деньжат немного бабушке послать?
Или может надо мне не то что-то сказать?
Или может надо мне англицким владеть?
Ну или хотя б уметь гимн вражеский петь?
Продолжение следует
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