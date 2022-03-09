Минобороны РФ впервые признало наличие срочников-участников «спецоперации» на Украине и заявило об их захвате в плен Статьи редакции
Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».
Минобороны РФ заявило, что обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы, «участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». «К сожалению», — добавило ведомство.
Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие [срочники] уже выведены на территорию России».
Дмитрий Песков заявил, что ещё до начала боевых действий на Украине командиров подразделений донесли указание «категорически исключить» участие срочников в «спецоперации». Путину уже доложили, что таких военнослужащих обнаружили. Он поручил дать этому правовую оценку.
Владимир Путин 5 марта на встрече с бортпроводницами заявил, что в боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты.
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя.........................
они столько времени думали, как это признать что ли?
Если бы не плен, то не признали.
я подпивасный патриот, сижу 24/7 попивая балтику 9 в твердой уверенности что наша армия перешла уже в какую-то вселенную вархамера с бессмертной армией и богом Императором во главе, так блядь они берут и этот образ рушат
Труп на троне, черепа богу черепов, ахахаха!
Какого хера "и богом Императором"? - Это же нурглиты!
а всего лишь можно было просто взять и признать
Ведомство впервые признало, что на территории Украины есть срочники.
В боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты. Планов привлекать их и тех, кого отправили на сборы, у властей нет;
Тянет на фейк про войну и 15 годиков.
"Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие ［срочники］ уже выведены на территорию России»."
В цинковых гробах?
Прахом по ветру из мобильных крематориев
сук, вы заебали уже)
А есть фулл?
Чувствую новый весенний призыв будет по кайфу
с учетом какой там вкусный законопроект приняли в 2 чтении, да
Из-за этих новостей будет меньше приток призывников - больше уклонистов, будут массовые рейды от полиции, скорее всего, много уголовок за уклон, наверное, все это не точная инфа и бред старого деда
как призывник (может еще по здоровью отскочу) ответственно заявляю, что буду делать именно так
Что значит «обнаружило факты»? Они сами собрались и поехали? Плохие прапора погнали?
Это случайность, да.Ты шёл, подскользнулся и случайно засунул член в мою жену. "Ой! Мне так жаль, миссис Х. Что-то на этой недельке не везет."
Их отправляли на учения, но те случайно попали в Украину. Как неловко получилось.
ПУТИНА ПОДСТАВИЛИ!!1111одинодин
ШПИОНЫ НАТО ПРОКРАЛИСЬ И ПОДМЕНИЛИ ДОКУМЕНТЫ РЯДА СРОЧНИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ЯКОБЫ КОНТРАКТНИКАМИ И ИХ ОТПРАВИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ!!
ДО КАКОЙ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОДЛОСТИ СПОСОБНЫ ОПУСТИТЬСЯ ЭТИ НАТОВЦЫ ЛИШЬ БЫ БРОСИТЬ ТЕНЬ НА ПРЕЗИДЕНТА!
Что же это выходит? Путин, оказывается, соврал?
Вероятно, виноват кто-то за генштаба - в газенваген его
Проклятый Шойгу наврал Президенту и армию развалил своей коррупцией
Нафейкал
Это что, получается, статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"?
Просто Минобороны ждало, когда закон о фейках выйдет.
Что там происходит в Кремле?
От денацификации отказались. От смены руководства Украины отказались. В наличии срочников признались.
Сейчас от министра нападения еще откажутся
Сейчас выяснится, что он незаконно занимает свою должность
всмысле отказались?
Так ты сравни первое заявление этой говорящей головы на фоне карты с вот этим... Естественно там что то происходит.
Хохо, как же плохо все на самом деле если в таком пиздеце признались.
— Срочников там нет, твёрдо и чётко?
— Твёрдо и чётко.
твердо и четко, есть
произошла чудовищная ошибка
Ща пунтин на хромакее запишет обращение, в котором будет спрашивать кто посмел отправить срочников? Найдем и накажем!
Думаю, что Герасим - первый, прямо на этой неделе. Скриньте
Ща пунтин на хромакее запишет обращение
Прям на том же фоне с теми же тётками
Сейчас похоже друг на друга будут пальцем показывать, кто из них больше дурак
CTRL+A, 2ЛКМ.
Я так иногда рабочих в варкрафте посылал драться. Могу понять
Без клавиши "A" я так понимаю ещё...
Секс-джихад?
Ахахаха
Как так классическая тактика МО РФ вскрылась
Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие ［срочники］ уже выведены на территорию России».
Выведены как Нарусова говорила на выступлении в Гос Думе? 4 выживших человека из 100?
МО би лайк
Ой, путин опять наврал, да не может такого быть.
Напомню, что он ещё заявлял, что с военных сборов в мясорубку не отправят. Отправят и ещё как. Даже не скажут, куда отправляют. И мобилизацию объявят, чтобы как можно меньше людей создавало очереди за хлебом на гражданке.
Никогда такого не было и вот опять.
Это шо, путин соврал, получается? Стол хуйла стал ещё длиннее..
Обнаружило оно, блядь
как можно "обнаружить" что часть твоих солдат вошли на территорию другой страны
как можно называть защитников этой страны, которые напали на вторгнувшихся, диверсионной группой
что за зверь такой нацбатальон, что за новояз
минобороны рф, что ты несешь
Конашенкову теперь 15 лет грозит же, закон для всех одинаковый!
А сколько уже в полях лежит. Их даже не считают
Выходит Путин обманул? Не может такого быть! Царь всегда говорит правду
на 15 лет получается его? или это другое
Еще не 15? Ну если хотите можете терпеть еще 15 лет 😂
Такс, такс, такс... Так и запишем в бюллетене в 2024-м
Они по телевизору об этом скажут?)
есть нюанс
Наверно "Стечение обстоятельств"
Блин, вот если честно, я думал, что это фейк от украинцев. А получается, даже самая лютая дичь в этой войне - правда(((
Гнусное позорное позорище.
Ну он же сказал "к сожалению", ну что мы теперь не простим его за это? Простим конечно. Он же обещал нам "исчерпывающие меры по недопущению срочников в район боевых действий" – я вот лично ему верю.
Ало Путин?
Мечта простого украинца, конечно же, чтобы сам Рамзан Ахматович заехал в гости лично.
С уважением.
АХАХААХАХАХХАА
Им там пиздеть это как дышать, если рот открыл значит начал пиздеть.
Виновные в отправке срочников на Украину будут наказаны, заявил Дмитрий Песков:
- "Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".
Да, уже 12 тысяч почти, ихтамнетов, у нас "заблудились". Даже если всего половина от названой цифры, то скоро плач Ярославны услышат все. Хотя нет, ваши орки палят тела окупационных недосолдат прям на крохмальном заводе в Черниговской области. Так что многих так и не дождутся, даже в пакетах.
Я как-то полгода назад еще писал. Кремлевский мразиш боится фронды из своих же, и его просто можно убить паранойей. Идея такова: писать, например, Володину в Думу. Мол, Слава, батюшка, родненький, спаситель. Только ты нас можешь спасти от Путлера, ты будешь прекрасным новым президентом, народ любит тебя. Будет хотя бы тысяча обращений, чекисты бункерному крысюку принесут папочку, мол, тут ваш Володин пытается вас сместить и народ баламутит против вас. А тут уж развилка, что сам Володин силу почувствует, либо его чекисты кончат (дай Бог), а Путляра вообще будет в панике метаться, мол близкие предают. Что думаете, давайте скоординируемся. Это никак не запрещено, никак не идет против законов.
А где сама новость кстати? На сайте самих РИА новостей не видать ничего, в других источниках тоже.
upd. как же я плох в гуглении
На "учения" наверняка сроканов взяли, потому что наверняка контрактные места пустовали
Бляяяяяять
Видимо Шойгу скоро сольют.
такой мерзкий слащавый тип
как тужится пафос из себя выдавить пиздец
КАК ЖЕ ТАК ВЫШЛО-ТО!
Как это назвать по другому, кроме как долбоебизмом?
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