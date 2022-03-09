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Горный шмель

Минобороны РФ впервые признало наличие срочников-участников «спецоперации» на Украине и заявило об их захвате в плен Статьи редакции

Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».

119 119 комментариев
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Минобороны РФ заявило, что обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы, «участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». «К сожалению», — добавило ведомство.

Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие [срочники] уже выведены на территорию России».

Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены.

Минобороны РФ

Дмитрий Песков заявил, что ещё до начала боевых действий на Украине командиров подразделений донесли указание «категорически исключить» участие срочников в «спецоперации». Путину уже доложили, что таких военнослужащих обнаружили. Он поручил дать этому правовую оценку.

В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Владимир Путин 5 марта на встрече с бортпроводницами заявил, что в боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты.

#новости

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Loko_russia

бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя.........................
они столько времени думали, как это признать что ли?

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158
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Теоретический меч

Это просто пиздец. Поражение день за днём, ещё и вчерашних детей запихнули воевать за просто так. Просто пиздец

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99
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Торжественный рубин

Скажи днем ранее об этом - 15 лет за фейк

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87
4 комментария
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Животный каякер

Этаго не можид бытсь!
Произошла чудовищная ошибка!

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1
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Mikhail

Если бы не плен, то не признали.

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28
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HL3 confirmed

я подпивасный патриот, сижу 24/7 попивая балтику 9 в твердой уверенности что наша армия перешла уже в какую-то вселенную вархамера с бессмертной армией и богом Императором во главе, так блядь они берут и этот образ рушат

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20
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Максим Ложков

Труп на троне, черепа богу черепов, ахахаха!

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1
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Pervertido

Какого хера "и богом Императором"? - Это же нурглиты!

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0
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испанский смех

а всего лишь можно было просто взять и признать

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drama llama

Ведомство впервые признало, что на территории Украины есть срочники.
 В боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты. Планов привлекать их и тех, кого отправили на сборы, у властей нет;

Путин встретился с бортпроводницами: рассказал…
По его словам, вводить военное положение власти России не собираются.
tjournal.ru
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57
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Населенный хичхакер
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118
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pashazaur

Тянет на фейк про войну и 15 годиков.

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40
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Учащийся чувак

Ещё 15 годиков? Побойся бога, он уже итак 22 года тут сидит!!

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18
2 комментария
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Теоретический меч

Снова напиздел, первый раз что ли?

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7
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Южная ночь

"Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие ［срочники］ уже выведены на территорию России»."

В цинковых гробах?

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75
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Украинский Вояка

Прахом по ветру из мобильных крематориев

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7
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Детский коктейль
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65
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Э Л
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29
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испанский смех

сук, вы заебали уже)

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15
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Кубардак Нургушаметов
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6
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Сергій Осипчук

https://coub.com/view/2ojciz

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3
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Arugin

А есть фулл?

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unknown

Чувствую новый весенний призыв будет по кайфу

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48
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Максим Соколовский

с учетом какой там вкусный законопроект приняли в 2 чтении, да

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3
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Учащийся чувак

А шо там? Типо сами должны приходить за повестками?

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4 комментария
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Grave Chill

Из-за этих новостей будет меньше приток призывников - больше уклонистов, будут массовые рейды от полиции, скорее всего, много уголовок за уклон, наверное, все это не точная инфа и бред старого деда

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0
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Антон Гриценко

как призывник (может еще по здоровью отскочу) ответственно заявляю, что буду делать именно так

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2
1 комментарий
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Навальнята спасают Фермана

Что значит «обнаружило факты»? Они сами собрались и поехали? Плохие прапора погнали?

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44
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ВTopHuk

Это случайность, да.Ты шёл, подскользнулся и случайно засунул член в мою жену. "Ой! Мне так жаль, миссис Х. Что-то на этой недельке не везет."

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6
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Valentyn Grankin

Их отправляли на учения, но те случайно попали в Украину. Как неловко получилось.

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0
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Естественный кот

Как же так?!

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37
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Победа России

ПУТИНА ПОДСТАВИЛИ!!1111одинодин

ШПИОНЫ НАТО ПРОКРАЛИСЬ И ПОДМЕНИЛИ ДОКУМЕНТЫ РЯДА СРОЧНИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ЯКОБЫ КОНТРАКТНИКАМИ И ИХ ОТПРАВИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ!!

ДО КАКОЙ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОДЛОСТИ СПОСОБНЫ ОПУСТИТЬСЯ ЭТИ НАТОВЦЫ ЛИШЬ БЫ БРОСИТЬ ТЕНЬ НА ПРЕЗИДЕНТА!

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29
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Животный каякер

Ахахахахахаха.
Ну блядь ну ебланы нахуй. Ну пиздец ебланы

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43
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Bohdan Vald

Что же это выходит? Путин, оказывается, соврал?

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36
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Недоденацифицированный

Вероятно, виноват кто-то за генштаба - в газенваген его

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8
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Bohdan Vald

Проклятый Шойгу наврал Президенту и армию развалил своей коррупцией

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6
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Бюджетный Опарыш

Нафейкал

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3
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Будь что будет

Это что, получается, статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"?

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1
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Alexandr Blokhin

Просто Минобороны ждало, когда закон о фейках выйдет.

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0
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Konstantin

Что там происходит в Кремле?
От денацификации отказались. От смены руководства Украины отказались. В наличии срочников признались.

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32
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Недоденацифицированный

Сейчас от министра нападения еще откажутся

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11
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Konstantin

Сейчас выяснится, что он незаконно занимает свою должность

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6
2 комментария
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испанский смех

всмысле отказались?

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0
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Dmitry Sursin

Так ты сравни первое заявление этой говорящей головы на фоне карты с вот этим... Естественно там что то происходит.

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Излишний Паша

Может они там и от Путина откажутся?)

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aliftin

Хохо, как же плохо все на самом деле если в таком пиздеце признались.

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35
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За свободу и демократию

— Срочников там нет, твёрдо и чётко?
— Твёрдо и чётко.

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25
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Максим Соколовский

твердо и четко, есть

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10
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испанский смех

произошла чудовищная ошибка

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1
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лала лало

Ща пунтин на хромакее запишет обращение, в котором будет спрашивать кто посмел отправить срочников? Найдем и накажем!

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Недоденацифицированный

Думаю, что Герасим - первый, прямо на этой неделе. Скриньте

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2
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Konstantin

Ща пунтин на хромакее запишет обращение
 Прям на том же фоне с теми же тётками

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0
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Ingvar K

Сейчас похоже друг на друга будут пальцем показывать, кто из них больше дурак

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18
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Классический кран

МО не в курсе кого отправляла? Сложно верится, а женщин там в тылу нет?

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7
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Подземный американец

Ну просто всех юнитов, которые в этот момент на экране были, выбрали и кликнули на Украину

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35
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Alexandr Blokhin

CTRL+A, 2ЛКМ.

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1
1 комментарий
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Timur

Я так иногда рабочих в варкрафте посылал драться. Могу понять

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1
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Dmitry Sursin

Без клавиши "A" я так понимаю ещё...

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0
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Недоденацифицированный

Секс-джихад?

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1
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unknown

Ахахаха
Как так классическая тактика МО РФ вскрылась

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16
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За мир

Ведомство заявило, что «практически все такие военнослужащие ［срочники］ уже выведены на территорию России».

Выведены как Нарусова говорила на выступлении в Гос Думе? 4 выживших человека из 100?

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16
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gchk
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15
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Какой то чел из интернета

МО би лайк

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15
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tuorqai

Ой, путин опять наврал, да не может такого быть.

Напомню, что он ещё заявлял, что с военных сборов в мясорубку не отправят. Отправят и ещё как. Даже не скажут, куда отправляют. И мобилизацию объявят, чтобы как можно меньше людей создавало очереди за хлебом на гражданке.

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15
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Михаил Круг

Никогда такого не было и вот опять.

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10
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Sergey Onischuk

Это шо, путин соврал, получается? Стол хуйла стал ещё длиннее..

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9
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Населенный хичхакер

Сколько людей уже положили невинных в этой бессмысленной войне. Срочников едва ли кто о чём-то спросил.

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8
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Резкий франт

АХАХАХАХА!
то есть мяу

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7
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Александр Сероокий

Обнаружило оно, блядь

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Amentessa

как можно "обнаружить" что часть твоих солдат вошли на территорию другой страны
как можно называть защитников этой страны, которые напали на вторгнувшихся, диверсионной группой
что за зверь такой нацбатальон, что за новояз

минобороны рф, что ты несешь

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6
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Romario

Конашенкову теперь 15 лет грозит же, закон для всех одинаковый!

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5
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GoodBacd

А сколько уже в полях лежит. Их даже не считают

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5
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Лекарственный Паша

ихтамнеты

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4
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Maxim Rebitsky

Выходит Путин обманул? Не может такого быть! Царь всегда говорит правду

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2
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Максим Соколовский

на 15 лет получается его? или это другое

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5
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Maxim Rebitsky

Еще не 15? Ну если хотите можете терпеть еще 15 лет 😂

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0
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Dmitry Sursin

Такс, такс, такс... Так и запишем в бюллетене в 2024-м

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0
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Ivar Ragnarsson

Они по телевизору об этом скажут?)

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2
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испанский смех

есть нюанс

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0
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Случайный историк

Как же они туда попали?.. Уволились и заблудились?

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2
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Митрополит всея TJ

Наверно "Стечение обстоятельств"

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2
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Андрей Андреев

Блин, вот если честно, я думал, что это фейк от украинцев. А получается, даже самая лютая дичь в этой войне - правда(((

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1
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Наташа Ермакова

Гнусное позорное позорище.

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Арсений Зябликов

Ну он же сказал "к сожалению", ну что мы теперь не простим его за это? Простим конечно. Он же обещал нам "исчерпывающие меры по недопущению срочников в район боевых действий" – я вот лично ему верю.

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3
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Нет сил придумать ник

Ало Путин?

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1
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Студенческий Кирилл

Пыне скоро газетки просто нужные начнут приносить как антониу салазару

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1
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Недоденацифицированный

Мечта простого украинца, конечно же, чтобы сам Рамзан Ахматович заехал в гости лично.
С уважением.

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1
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Шапку мама дала

АХАХААХАХАХХАА

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1
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DaiBi

Им там пиздеть это как дышать, если рот открыл значит начал пиздеть.

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1
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Депутат миллионов

Виновные в отправке срочников на Украину будут наказаны, заявил Дмитрий Песков:

- "Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".

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Sheburenkov Oleksandr

Да, уже 12 тысяч почти, ихтамнетов, у нас "заблудились". Даже если всего половина от названой цифры, то скоро плач Ярославны услышат все. Хотя нет, ваши орки палят тела окупационных недосолдат прям на крохмальном заводе в Черниговской области. Так что многих так и не дождутся, даже в пакетах.

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1
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MightyStan

Я как-то полгода назад еще писал. Кремлевский мразиш боится фронды из своих же, и его просто можно убить паранойей. Идея такова: писать, например, Володину в Думу. Мол, Слава, батюшка, родненький, спаситель. Только ты нас можешь спасти от Путлера, ты будешь прекрасным новым президентом, народ любит тебя. Будет хотя бы тысяча обращений, чекисты бункерному крысюку принесут папочку, мол, тут ваш Володин пытается вас сместить и народ баламутит против вас. А тут уж развилка, что сам Володин силу почувствует, либо его чекисты кончат (дай Бог), а Путляра вообще будет в панике метаться, мол близкие предают. Что думаете, давайте скоординируемся. Это никак не запрещено, никак не идет против законов.

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1
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Rudolf Cunningham

А где сама новость кстати? На сайте самих РИА новостей не видать ничего, в других источниках тоже.
upd. как же я плох в гуглении

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0
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Pavel Romanov

https://www.interfax.ru/world/827191

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1
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Genesi5 ­

На "учения" наверняка сроканов взяли, потому что наверняка контрактные места пустовали

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0
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Веселый тунец

Бляяяяяять

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Очередной новорег

Видимо Шойгу скоро сольют.

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Ирина Китаева

такой мерзкий слащавый тип
как тужится пафос из себя выдавить пиздец

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Лмао

КАК ЖЕ ТАК ВЫШЛО-ТО!

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Pavel Eremeev

Как это назвать по другому, кроме как долбоебизмом?

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