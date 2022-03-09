СПбГУ предложил Минобрнауки зачислять участников «спецоперации» на Украине в университеты без вступительных экзаменов Статьи редакции
Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.
9 марта на ректорском совещании СПбГУ предложили внести ряд поправок в федеральный закон об образовании для поддержки участников «специальной военной операции» на Украине. Согласно проекту проректора вуза Александра Бабича, военнослужащие получат дополнительные права при поступлении в государственные учебные заведения:
- Участники «спецоперации» смогут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний;
- При наличии высшего образования у них будет возможность получить второе или последующее высшее образование бесплатно.
Предложение поддержали все сотрудники СПбГУ, участвующие в совещании. На сайте университета говорится, что после мероприятия письмо направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
у сайта есть правила про флуд, почему они не исполняются
нормальная обезьяна..
Я буду ставить антилайк, если ещё раз увижу эту ебаную обезьяну
БЛЯТЬ, ЧЕТ ОРНУЛ (в голосину) это sn сам нарисовал?
не зря протестовали
Школа космонавтики
то есть средний портрет учащегося не изменится
ну что бы потом хотя бы не мычали на допросе. А так хотя бы будет о чем поговорить.
Хех, они в армию то в большинстве своём пошли из-за того, что не поступить. Как обычно бюджет на места выделят, а чуваков числанут на первой сессии/
Вот это заебись, это уважаемо. А то маки закрылись и система образования сломалась/
и пойдут в армию
СПБГУ официально помойка теперь
Надо ещё чтобы их зачисляли на место тех кого за митинги отчислили
а тех кого отчислили за митинги - на спецоперацию
круговорот либерах в русском мире ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А это случайно не в этом универе препод-потрошитель работал? Который свою студентку расчленил?
Эх, Расчленинград, дивный город
Тот самый
Адаптироваться к обществу
высшему
отдохнуть на стипендию
Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.
а потом опять на фронт
военная кафедра и да...даже безногого посадят за перископ.)
На факультет журналистики, надеюсь?
тема докторской примеры:
-как гореть в танке не издавая громких звуков.
-как правильно звонить маме из плена
-как поехать на учения и стать мясом
-как скрывать "потерь нет" (для будущего фсбшника)
-как правильно поднимать руки и сдаваться в плен
и другие увлекательные истории.
на факультет "мясо"
На Международные отношения
Парковка перед СПбГУ первого сентября:
Раньше после школы хотелось стать предпринимателем, а теперь силовиком
Посмертно
Z-факультет.
Это значит что некоторое количество действительно умных ребят, которые упорно учились и наскребали все эти баллы, просто не получит бюджетного места.
Ну шо за глупости???? Зачем??? они же книжки начнут читать!! Это же смертельно для RU армии!
АХХАХАХАХАХАХАХХА, БЛЯТЬ
Отчислили нормальных студентов, которые засветились на митингах, и на их освободившиеся места решили взять уебков ИЗ АРМИИ, АХАХХАХАХАХ
Ебанный стыд нахуй, это пиздец, от всего - от тупейшей с точки зрения логики ситуации до аналогии к политрукам и членам партии КПСС
140 тысяч отборных солдат Ирака в университетах. А то олимпиадники неблагонадёжные - того и гляди на запад свалят
давай!! ДАВАААЙ УРААА ДАВААЙ ДАААВАААЙ
Эти тоже по ходу не выкупают, да?)
В питере вроде достаточно вузов готовящих людей именно для военки, но весь шум от спбгу. Финансирование урезали что ли, грантов мало?
Да выдать им сразу по красному диплому и дело в каске.
Да сразу степень кандидатов наук давайте без экзаменов и диссертаций, чо уж там
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А самое прикольное что человек 20 - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОДУПЛЯЕТ. НЕ ЧИТАЕТ НЕ ВОЛНУЕТСЯ НЕ ДУМАЕТ.
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