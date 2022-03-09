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Максим Друковский

СПбГУ предложил Минобрнауки зачислять участников «спецоперации» на Украине в университеты без вступительных экзаменов Статьи редакции

Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.

9 марта на ректорском совещании СПбГУ предложили внести ряд поправок в федеральный закон об образовании для поддержки участников «специальной военной операции» на Украине. Согласно проекту проректора вуза Александра Бабича, военнослужащие получат дополнительные права при поступлении в государственные учебные заведения:

  • Участники «спецоперации» смогут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний;
  • При наличии высшего образования у них будет возможность получить второе или последующее высшее образование бесплатно.

Предложение поддержали все сотрудники СПбГУ, участвующие в совещании. На сайте университета говорится, что после мероприятия письмо направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#конфликтнаукраине #образование #новости

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Теоретический меч

Ееее, силовики вместо врачей, учителей, программистов. Прекрасная Россия будущего, блять.

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Ненужный фитиль
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Торжественный рубин

Пошел на*уй со своей обезьяной

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Инвестиционный томагавк_два
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Торжественный рубин

Еще один

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4
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Населенный хичхакер

Да это рил уже на спам похоже. Натурально заебали.

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испанский смех

у сайта есть правила про флуд, почему они не исполняются

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Торжественный рубин

Я пукал целый день

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Населенный хичхакер

@Сторож @Санитар

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K P

нормальная обезьяна..

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Э Л
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Михаил Журавлев

Я буду ставить антилайк, если ещё раз увижу эту ебаную обезьяну

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испанский смех

БЛЯТЬ, ЧЕТ ОРНУЛ (в голосину) это sn сам нарисовал?

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Теоретический меч

Нет, это мемы с белорусских протестов 2020 года)

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испанский смех

не зря протестовали

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3
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Животный каякер

Гробы нарисуй плиз.

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Genesi5 ­

Школа космонавтики

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Торжественный рубин

Кривых, косых, тупых ретардов в универ. Сериал уже про таких сняли

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испанский смех

то есть средний портрет учащегося не изменится

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Торжественный рубин

Факт

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Котан Котаныч

ну что бы потом хотя бы не мычали на допросе. А так хотя бы будет о чем поговорить.

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Лысина Арика

Хех, они в армию то в большинстве своём пошли из-за того, что не поступить. Как обычно бюджет на места выделят, а чуваков числанут на первой сессии/

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Блаженный рубин

запилят закон, чтобы участники спецопераций получали диплом без экзаменов и защит

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Торжественный рубин

И место на работе

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Лысина Арика

Вот это заебись, это уважаемо. А то маки закрылись и система образования сломалась/

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испанский смех

и пойдут в армию

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Инвестиционный томагавк_два

Если будет на чем идти 👻

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Однако здравствуйте

СПБГУ официально помойка теперь

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Андрей Охапкин

Надо ещё чтобы их зачисляли на место тех кого за митинги отчислили

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испанский смех

а тех кого отчислили за митинги - на спецоперацию

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испанский смех

круговорот либерах в русском мире ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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DISHER

А это случайно не в этом универе препод-потрошитель работал? Который свою студентку расчленил?

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Животный каякер

Не расчленил, а спецоперировал.

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DISHER

Эх, Расчленинград, дивный город

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Однако здравствуйте

Тот самый

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Животный каякер

А зачем профессиональным военным и командирам в университет?

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Андрей Охапкин

Адаптироваться к обществу

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испанский смех

высшему

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испанский смех

отдохнуть на стипендию

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испанский смех

Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.
 а потом опять на фронт

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Котан Котаныч

военная кафедра и да...даже безногого посадят за перископ.)

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Южная ночь

На факультет журналистики, надеюсь?

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Котан Котаныч

тема докторской примеры:
-как гореть в танке не издавая громких звуков.
-как правильно звонить маме из плена
-как поехать на учения и стать мясом
-как скрывать "потерь нет" (для будущего фсбшника)
-как правильно поднимать руки и сдаваться в плен
и другие увлекательные истории.

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Котан Котаныч

на факультет "мясо"

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Sergey Saltuganov

На Международные отношения

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Alex the Owl

Парковка перед СПбГУ первого сентября:

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Населенный хичхакер

Уже не знают как выебнуться. У СПбГУ всё так плохо??

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Навальнята спасают Фермана

Раньше после школы хотелось стать предпринимателем, а теперь силовиком

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Великолепный яд

Какой, б*ять, мрак..

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Alexandre Svergoun

Посмертно

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NickPic

Z-факультет.
Это значит что некоторое количество действительно умных ребят, которые упорно учились и наскребали все эти баллы, просто не получит бюджетного места.

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колорадские жуки - самовывоз

Ну шо за глупости???? Зачем??? они же книжки начнут читать!! Это же смертельно для RU армии!

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Lee

АХХАХАХАХАХАХАХХА, БЛЯТЬ

Отчислили нормальных студентов, которые засветились на митингах, и на их освободившиеся места решили взять уебков ИЗ АРМИИ, АХАХХАХАХАХ
Ебанный стыд нахуй, это пиздец, от всего - от тупейшей с точки зрения логики ситуации до аналогии к политрукам и членам партии КПСС

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Иван Поварёшкин

140 тысяч отборных солдат Ирака в университетах. А то олимпиадники неблагонадёжные - того и гляди на запад свалят

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Нет сил придумать ник

давай!! ДАВАААЙ УРААА ДАВААЙ ДАААВАААЙ

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Ivar Ragnarsson

Эти тоже по ходу не выкупают, да?)

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Парламентский рубин

Рекомендую пересмотреть. Актуально в нынешних событиях.

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nokks

В питере вроде достаточно вузов готовящих людей именно для военки, но весь шум от спбгу. Финансирование урезали что ли, грантов мало?

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Антоний

Да выдать им сразу по красному диплому и дело в каске.

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OlD

Да сразу степень кандидатов наук давайте без экзаменов и диссертаций, чо уж там

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Математический химик

Какие же бляди

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Дорогой велосипед

И без рук

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