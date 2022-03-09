Все таки прикольно смотреть на коллег. Многих я знаю больше 2х лет. Все аполитичны, кроме двух. Эти двое разделяли мое мнение ещё с навального. Встраивались с ними в выходные, например. И в этом пиздеце - так же сразу все поняли. А вот остальные 47 человек - это кино. Это ежедневное изменение стадий у людей которые «политизировались» и…