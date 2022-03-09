WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента, выпуск игр, фильмов и сериалов в России Статьи редакции
Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.
WarnerMedia, как сообщил сотрудникам компании её глава Джейсон Килар, приостановит в России вещание своих каналов, лицензирование нового контента, выпуск грядущих фильмов и игр. Решения о дальнейшем развитии бизнеса в стране холдинг будет принимать с учётом ситуации в Украине.
Судя по словам Килара, WarnerMedia пока не планирует отзывать лицензии на продажу уже выпущенного в России контента.
Ранее компания отложила на неопределённый срок выход в РФ «Бэтмена», который должны были показывать со 2 марта. В России также временно прекратили вещание телеканал CNN, который входит в WarnerMedia, и 15 каналов телесети Discovery, которая должна объединиться с холдингом. Собирается ли WarnerMedia выпускать в России игру Gotham Knights, которую создаёт WB Montreal и которая должна выйти 25 октября 2022-го, пока не уточняется.
В число активов WarnerMedia, среди прочего, входят:
- HBO и HBO Max;
- The CW;
- Warner Bros. Entertainment, в которую входят в том числе New Line Cinema, DC Comics и DC Films, ряд игровых студий — NetherRealm, WB Montreal, Rocksteady.
Блин западные компании, прекратите уже угнетать дтфников, ребятам просто спокойствия не дают, угнетение на угнетение просто
У большинства на ДТФ уже стадия принятия неизбежного. Хотя некоторые «индивидуумы» уже делают список «кто абидел, и как атамстить»
а как они мстить будут?
напишут на всех заборах своего усть-пердяйска "хуй"? мол, так им, этим корпоративным свиньям?!
Они всерьёз угрожают скачать игрули и фильмы из торрента. Четыре года сидел на ДТФ, но не думал, что там так много инфантильных ебантяев.
Они всерьёз угрожают скачать игрули и фильмы из торрента.
ну все, геймдеву теперь точно пизда, дети с дтф угрожают качать игрушки с торрентов
Когда-нибудь Netflix снимет сериал про угнетынных DTF'еров, в главых ролях будут черные транс-женщины..
Заходя на дтф каждый раз наблюдал, как у местных горит от того, что в какие-то игры им не завезли локализации, особо агрессивные занижали оценки играм на международных площадках, спам набегами денафикации с нулям из-за отсутсвие лохализации для «крупнейшего» рынка европы!!11. Сейчас там кичатся тем, что будут скачивать игры с рутрекера, уже представляю их лица, когда они узнают, что в ближайших релизах с рутрекера не будет локализации в том числе и у «WarnerMedia выпускающую в России игру Gotham Knights»
в 2004 всех вернуть, привыкли к локализациям, ишь ты.
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Всегда в тему)
А я просто угараю от них))
Дорогие россияне все как один мечтают об СССР.
Ну вот запад и устроит России настоящую советизацию.
Так в сущности и для СССР изоляцию в свое время устроил именно запад. Так-то железный занавес был креатурой Черчилля. В целом, ничего необычного
Вы не знаете истории.
В своей фултонской речи Черчилль всего лишь констатировал факт железного занавеса, который опустил СССР на Восточную Европу.
Впрочем, для российского патриота не знать историю - норма.
Пошел читать
UPD:
Прочитал. Признаю неправоту. Спасибо за ликбез
В то же время, это не отменяет того факта, что изолировали СССР через разного рода санкционного механизмы. Или здесь тоже что-то не точно?
Ну сложно сказать, была и американская помощь едой в 20е, и строительство заводов в 30е, и ленд-Лиз в в 40е, а совок уже был тюрьмой
Через ослабление экономики, которое в итоге привело к результатам. СССР просто обанкротился.
ооо Амедиатека сдохнет наконец то
Хотя у них был хороший контент
контент то хороший,но цена за подписку завышенная,учитывая,что их собственных оригинальных проектов там было нихуя
а чем плоха Амедиатека? мировые премьеры день-в-день, дубляж, хороший ассортимент
цена завышена это раз,два-их хуёвая работа.На какой то сериал полный дубляж сделают,на какой-то самый хуёвый закадр
по поводу качества перевода отчасти соглашусь, сам некоторые сериалы смотрю в других закадровых озвучках. завышенный ценник - ну может. Амедиатека начала строиться в то, чем она является сейчас, еще задолго до прихода глобальных стримингов. была концепция вручную отобранных сериалов и их легальная дистрибуция. потом стали официальным лицом НВО на рынке.
Жаль что старый контент у них не отзовут
Какие-то они недальновидные. Культурная и информационная изоляция — это же работа министерства правды прям, делают всю работу за него.
Слава богу Володарский ещё жив
ребят, у нас чего-нибудь российского есть то хоть? или только нефть, газ, металл
Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.
Все таки прикольно смотреть на коллег. Многих я знаю больше 2х лет. Все аполитичны, кроме двух. Эти двое разделяли мое мнение ещё с навального. Встраивались с ними в выходные, например. И в этом пиздеце - так же сразу все поняли. А вот остальные 47 человек - это кино. Это ежедневное изменение стадий у людей которые «политизировались» и…
А самое прикольное что человек 20 - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОДУПЛЯЕТ. НЕ ЧИТАЕТ НЕ ВОЛНУЕТСЯ НЕ ДУМАЕТ.
Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».
Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.
Россияне больше не могут купить валюту за наличные, перечислять иностранную валюту на свои зарубежные счета и пользоваться картами Visa и Mastercard за границей и в иностранных сервисах.
Бывший посол США в РФ призвал россиян «остановить войну». Твит запустил дискуссию о непонимании ситуации извне и о том, можно ли повлиять на неё «изнутри».