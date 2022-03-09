Новости
DTF

WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента, выпуск игр, фильмов и сериалов в России Статьи редакции

Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.

WarnerMedia, как сообщил сотрудникам компании её глава Джейсон Килар, приостановит в России вещание своих каналов, лицензирование нового контента, выпуск грядущих фильмов и игр. Решения о дальнейшем развитии бизнеса в стране холдинг будет принимать с учётом ситуации в Украине.

Судя по словам Килара, WarnerMedia пока не планирует отзывать лицензии на продажу уже выпущенного в России контента.

Ранее компания отложила на неопределённый срок выход в РФ «Бэтмена», который должны были показывать со 2 марта. В России также временно прекратили вещание телеканал CNN, который входит в WarnerMedia, и 15 каналов телесети Discovery, которая должна объединиться с холдингом. Собирается ли WarnerMedia выпускать в России игру Gotham Knights, которую создаёт WB Montreal и которая должна выйти 25 октября 2022-го, пока не уточняется.

В число активов WarnerMedia, среди прочего, входят:

  • HBO и HBO Max;
  • The CW;
  • Warner Bros. Entertainment, в которую входят в том числе New Line Cinema, DC Comics и DC Films, ряд игровых студий — NetherRealm, WB Montreal, Rocksteady.

#новости

2714 просмотров
35 35 комментариев
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Daffy Duck

Блин западные компании, прекратите уже угнетать дтфников, ребятам просто спокойствия не дают, угнетение на угнетение просто

Ответить
37
Развернуть ветку
Bruce Wayne

У большинства на ДТФ уже стадия принятия неизбежного. Хотя некоторые «индивидуумы» уже делают список «кто абидел, и как атамстить»

Ответить
7
Развернуть ветку
Андрей Фокин

а как они мстить будут?
напишут на всех заборах своего усть-пердяйска "хуй"? мол, так им, этим корпоративным свиньям?!

Ответить
6
Развернуть ветку
Bruce Wayne

Они всерьёз угрожают скачать игрули и фильмы из торрента. Четыре года сидел на ДТФ, но не думал, что там так много инфантильных ебантяев.

Ответить
12
Развернуть ветку
Андрей Фокин

Они всерьёз угрожают скачать игрули и фильмы из торрента.
 ну все, геймдеву теперь точно пизда, дети с дтф угрожают качать игрушки с торрентов

Ответить
1
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Когда-нибудь Netflix снимет сериал про угнетынных DTF'еров, в главых ролях будут черные транс-женщины..

Ответить
5
Развернуть ветку
Михаил

Заходя на дтф каждый раз наблюдал, как у местных горит от того, что в какие-то игры им не завезли локализации, особо агрессивные занижали оценки играм на международных площадках, спам набегами денафикации с нулям из-за отсутсвие лохализации для «крупнейшего» рынка европы!!11. Сейчас там кичатся тем, что будут скачивать игры с рутрекера, уже представляю их лица, когда они узнают, что в ближайших релизах с рутрекера не будет локализации в том числе и у «WarnerMedia выпускающую в России игру Gotham Knights»

Ответить
12
Развернуть ветку
Дмитрий Азуров

в 2004 всех вернуть, привыкли к локализациям, ишь ты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Danya

[картинка_про_8_лет.png]

Ответить
–1
Развернуть ветку
Влад Козырь
Ответить
8
Развернуть ветку
Arman Adabi
Ответить
18
Развернуть ветку
Э Л
Ответить
3
Развернуть ветку
Подземный американец

Тут даже в тему

Ответить
0
Развернуть ветку
Э Л

Всегда в тему)

Ответить
1
Развернуть ветку
Подземный американец

Я не могу уже. Все эти картинки с обезьяной или Макроном заебали в край. Но все время с них угараю при этом. «Дуализм человеческой природы по Юнгу»

Ответить
3
Развернуть ветку
Э Л

А я просто угараю от них))

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Сурков
Ответить
1
Развернуть ветку
Э Л
Ответить
4
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Дорогие россияне все как один мечтают об СССР.
Ну вот запад и устроит России настоящую советизацию.

Ответить
3
Развернуть ветку
Pa Chu

Так в сущности и для СССР изоляцию в свое время устроил именно запад. Так-то железный занавес был креатурой Черчилля. В целом, ничего необычного

Ответить
–1
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Вы не знаете истории.
В своей фултонской речи Черчилль всего лишь констатировал факт железного занавеса, который опустил СССР на Восточную Европу.
Впрочем, для российского патриота не знать историю - норма.

Ответить
6
Развернуть ветку
Pa Chu

Пошел читать

UPD:
Прочитал. Признаю неправоту. Спасибо за ликбез

Ответить
1
Развернуть ветку
Pa Chu

В то же время, это не отменяет того факта, что изолировали СССР через разного рода санкционного механизмы. Или здесь тоже что-то не точно?

Ответить
0
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Ну сложно сказать, была и американская помощь едой в 20е, и строительство заводов в 30е, и ленд-Лиз в в 40е, а совок уже был тюрьмой

Ответить
0
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Через ослабление экономики, которое в итоге привело к результатам. СССР просто обанкротился.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Поздняков

ооо Амедиатека сдохнет наконец то

Ответить
3
Развернуть ветку
Sarkerdo

Хотя у них был хороший контент

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Поздняков

контент то хороший,но цена за подписку завышенная,учитывая,что их собственных оригинальных проектов там было нихуя

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander

а чем плоха Амедиатека? мировые премьеры день-в-день, дубляж, хороший ассортимент

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Поздняков

цена завышена это раз,два-их хуёвая работа.На какой то сериал полный дубляж сделают,на какой-то самый хуёвый закадр

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander

по поводу качества перевода отчасти соглашусь, сам некоторые сериалы смотрю в других закадровых озвучках. завышенный ценник - ну может. Амедиатека начала строиться в то, чем она является сейчас, еще задолго до прихода глобальных стримингов. была концепция вручную отобранных сериалов и их легальная дистрибуция. потом стали официальным лицом НВО на рынке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алан Бабицкий

Жаль что старый контент у них не отзовут

Ответить
–1
Развернуть ветку
Михаил Быстрянцев

Какие-то они недальновидные. Культурная и информационная изоляция — это же работа министерства правды прям, делают всю работу за него.

Ответить
1
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Слава богу Володарский ещё жив

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей

ребят, у нас чего-нибудь российского есть то хоть? или только нефть, газ, металл

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Наука
Максим Друковский
Пациент из США, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, умер спустя два месяца Статьи редакции

Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.

59 59 комментариев
90
Офтоп
Afanasiy Nezabudko
Мелитополь
6 6 комментариев
63
Чувак против войны

Все таки прикольно смотреть на коллег. Многих я знаю больше 2х лет. Все аполитичны, кроме двух. Эти двое разделяли мое мнение ещё с навального. Встраивались с ними в выходные, например. И в этом пиздеце - так же сразу все поняли. А вот остальные 47 человек - это кино. Это ежедневное изменение стадий у людей которые «политизировались» и…

А самое прикольное что человек 20 - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОДУПЛЯЕТ. НЕ ЧИТАЕТ НЕ ВОЛНУЕТСЯ НЕ ДУМАЕТ.

59 59 комментариев
158
Офтоп
ДЕДос Атака
Антискрепа
Только не смейтесь.

Народный артист России Олег Газманов подал документы на получение израильского гражданства.

Да-да, это не шутка.

Путана, путана, путана.
Ночная бабочка, но Путин виноват.
49 49 комментариев
91
Новости
Горный шмель
Минобороны РФ впервые признало наличие срочников-участников «спецоперации» на Украине и заявило об их захвате в плен Статьи редакции

Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».

Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены.

Минобороны РФ
287 287 комментариев
321
Новости
Максим Друковский
СПбГУ предложил Минобрнауки зачислять участников «спецоперации» на Украине в университеты без вступительных экзаменов Статьи редакции

Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.

92 92 комментария
48
Секретный ингредиент

Они рождаются, растут в грязи, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают… Управлять ими не сложно. Считается нежелательным, чтобы они испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм…

Джордж Оруэл, «1984»
Британский писатель, журналист и публицист.
57 57 комментариев
321
Технологии
Софья Сажнева
Как снимать и переводить деньги: финансовые ограничения для россиян из-за санкций и от ЦБ Статьи редакции

Россияне больше не могут купить валюту за наличные, перечислять иностранную валюту на свои зарубежные счета и пользоваться картами Visa и Mastercard за границей и в иностранных сервисах.

РИА «Новости»
68 68 комментариев
50
Интернет
Анна Павлова
Обсуждение: Могут ли россияне повлиять на политическую ситуацию Статьи редакции

Бывший посол США в РФ призвал россиян «остановить войну». Твит запустил дискуссию о непонимании ситуации извне и о том, можно ли повлиять на неё «изнутри».

Майкл Макфол. Фото AP Photo / Misha Japaridze
272 272 комментария
182
Больше статей
null