Новости
DTF

«Дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию Статьи редакции

Это касается и магазина PlayStation Store, который уже не работает у некоторых российских пользователей.

Cnet
  • О том, что Sony Interactive Entertainment приостановит все поставки в Россию на фоне «спецоперации» в Украине, представители компании сообщили 9 марта.
  • Компания заявила, что приостановит работу магазина PlayStation Store в России на неопределённый срок.В PSN уже появилось сообщение о том, что операции приостановлены.
  • Некоторые владельцы консолей сообщили, что PS Store на PS5 уже перестал работать. Вместо привычной страницы с играми отображается серый экран. При этом ни один элемент интерфейса не работает.
  • Sony Group сообщила, что также пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children.
Так теперь выглядит PS Store на PS5

Microsoft сообщила о приостановке продаж в РФ на неопределённый срок ещё 4 марта.

Новости
Горный шмель
Microsoft приостановит продажи товаров и предоставление услуг в России Статьи редакции

Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.

Как и многие другие, мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите её народа.

Microsoft

#новости #sony

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Теоретический меч

Весь D*F сейчас: ПУК СРЕНЬК, А МИНЯ ЗА ШТО Я ЖЕ НЕ ВОЮЮ, НАЦИСТИ НА ЗАПАДЕ, ОТМЕНЯЮТ РУССКИХ!!!!!!!

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45
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НикакойвойнысУкраиной

ВОТ И ПОКАЗАЛИ СВОЁ ИСТЕННОЕ ЛИЦО!!! ЗАПАД НЕНАВИДИТ РОССИЮ!!!! И РУССКИХ!!!! КЛЯТИ УКРАИНЦЫ((9

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30
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Андрей Николаевич

Apple кино про новые яблоки зажали, эти вон - плойку. Вот как с ними после этого дружить?)

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0
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Євген Гірін

там какой-то парад уебанства

они серьёзно думают, что жизнь без игрушек и МакДака это хотя бы 10% пиздеца в Украине

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17
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НикакойвойнысУкраиной

Потреблядоиды, сэр.

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13
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Математический химик

Че за токс, челы просто играют в игрульки, и никого не трогают, а у них их забирают, потому что дед ебанулся.
Естественно, ты чувствуешь несправедливость.

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3
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Al

Они граждане рф, не?

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Математический химик

Граждане рф не должны играть в приставку?

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2
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Al

Граждане рф тоже отвечают за рф?

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1
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Математический химик

Нет

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3
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Al

Кек

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1
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Математический химик

только человек, далекий от политики, от российской в частности, либо инфантильный дебил, либо житель украины, которого одолевает хейт к русским (не осуждаю), будет нести шизоидный бред про то, что мы тут типа общество и строим коллективно государство, и мы же несем за него ответственность.
А не живем в авторитарной помойке без прав, и нихуя не можем сделать даже в теории.

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3
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Al

Хочешь просто играть в игрушки? Просто смени гражданство.

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Математический химик

У меня и плойки-то нет

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Al

Чел, боюсь что то. что отняли игрушки у детей - это самая блядь незначительная проблема на фоне грядущего пиздеца и уже текущего. Компании откровенно похуй. им важен имидж и репутация, вот и все.

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Eugene Podosenov

Блять у меня ребёнку 12 лет, и он любит играть. Мне его на митинги отправлять, или что?

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0
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Al

Нет, ничего не делай.

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Mickey Rat

боже, как же крОсиво они горят

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0
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Детский коктейль

Даже меня заебало, но:

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39
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Э Л

А меня нет))

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2
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Детский коктейль

Бро)

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1
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Al

DTF,

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31
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Alex Tbourder

Sony фанатам Playstation на DTF:

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23
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Alex Tbourder

dmsol уже инфаркт словил наверное.

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3
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Максим Соколовский

Представить лицо тех у кого digital Edition еще

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Alex Tbourder

На дтф уже видел комменты таких:
"А шо нам? Купленные игры никто не отбирает, играть есть во что".
У них и тут все ок! Все как надо!

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3
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Максим Соколовский

Подумаешь просто новые игры не сможешь купить

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1
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Alex Tbourder

Ох, а сразу после этой новости еще и State of Play от Playstation стартует лол

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0
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Запости это там и смакуй подробности

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Максим Энкель

Главное не бухтеть©

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Лысина Арика

Тем временем дтф. Люблю это единство/

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Євген Гірін

к сожалению кроме этого трэда дохуя уродов, которые дальше плачуться "эта же абычные граждане страдают, при чьом тут мы вааабщэ"

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4
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Лысина Арика

Дохуя тредов и нормальных. Просто есть долбаёбы и всё. Камон, там топ коммент сейчас: «Яка сумна новина»/

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4
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Alex Tbourder

А сразу под "Яка сумна новина" куча комментов, что бедных россиян отменяют, а они ведь ни причем.

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0
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Євген Гірін

ну ты же видишь, что под этим комментом несётся)

людям в стране, на которую напали, нельзя радоваться — ЭТО Ж НЕПРАВИЛЬНО

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Лысина Арика

Главное потом не забыть ответы почитать, а не заострять внимание только на одном/

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1
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Євген Гірін

мне всё же хватает памяти помнить, кто в Крым оккупированный из редколлегии катался, а теперь "держитесь, мы прорвёмься" пишет из Кубы

Бог судья таким людям, но переобулись все славно
да и "хуй" не "войне", а конкретному правительству

можно вспомнить, как всех оскорбило заявление разрабов ЕА, что СССР был союзником Райха до 41-го года

все очень бугуртили, что это ложь и непрада

нахуй и их сопережевания теперь, и их поддержка

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Лысина Арика

можно вспомнить, как всех оскорбило заявление разрабов ЕА, что СССР был союзником Райха до 41-го года все очень бугуртили
Ох, как же на дтф «любят» коммунистов и левых. Такую мякотку пропустил

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Ну его хотя бы минусят, уже хорошо

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1
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SadDamnWhoSaid

Пришельцев не отрицает

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0
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НикакойвойнысУкраиной
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0
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Старая бабка против войны

У игрунов появится секс, поздравляю🎉

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5
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Al

Ебля в торрентами?

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16
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fullmetalboy48151623 .

Со вторым аккаунтом, с впн, с попытками оплатить игры в долларах без визы и мастеркарда, с курсом доллара без региональных цен, в общем, спектр ебли обширный

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3
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Старая бабка против войны

А то

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2
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Александр Лаптев

У меня все, дорогие друзья. Сука, завтра хотел ласт оф ас 2ую купить и пройти. Сасони расчитывает видимо, что у дтф шараги сейчас от этой новости ебнет так сильно жопа, что они на своем коричневом ректальном ректоре прям до Алтая ебнуть, дабы свергнуть режим?

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5
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Нет сил придумать ник

А потом выйти в окно? В стране завтра будет дефолт, а ты про игры думаешь

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1
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Михаил Круг

А потом выйти в окно, или прыгнуть под поезд, тут уж на что фантазии хватит, ну или рискнуть пережить пиздец. Блять, лечь и сдохнуть что ли от того что в стране завтра будет дефолт из-за ебанутого деда и на это можно повлиять примерно никак? Или налутать калаш и устраивать комнатную революцию с отъездом в коробку бесконечности от первого же ППСника?

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–1
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Михаил Круг

Ну игра того не стоит, в игре абсолютно нулевый сюжет, при очень хороших игровых механиках. Но это разумеется, имхо. Но да, на это они и расчет что мамины тактикульщики выберутся на свет божий и начнут применять свои навыки из шутеров и стратегий в реальности.

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–3
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Александр Лаптев

Не надо. Мне нравятся игры найти дог. И да, первая часть очень понравилась. Это гештальт, который я хотел закрыть. Как и бладборн и гадофвар

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1
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Spok

С рук купить не вариант?

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Александр Лаптев

На сторе цена была 1400, с рук дешевле 2к не находил. Да и привык я к цифровым версиям

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0
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Spok

Смотри как бы горе-бизнесмены не стали накручивать цены на физ. копии.

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0
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Александр Лаптев

Так сейчас так и будет. Вчера сам же видел наверное посты про Макдональдс. Сейчас озон/ям/авито будут смотреть.

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0
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Депутат миллионов

Это спецоперация, она нацелена на освобождение России от сонибоев

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5
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ultra ultima

Все пикчки на месте?

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5
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И засмеялся еще так неприятно.

все

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0
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Кирилл Половинкин

Шах и мат, мерзкие япошки

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3
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Konstantin

Кстати, это тоже японская игра

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5
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fullmetalboy48151623 .

Вообще-то - импортозамещение х)

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0
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Space Oddyty

Playstation 4, Москва, подтверждаю 😢

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3
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SadDamnWhoSaid

Надеюсь весь мир вспомнит что облака нужны только там, где они нужны, и вернётся к нормальной дистрибуции софта

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–5
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Александр Лаптев

К дискам, да? Или кассетам? Или ты может не будешь лишнего пиздеть?

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2
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SadDamnWhoSaid

Хотелось бы к пакетным менеджерам и репозиториям конечно

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0
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Математический химик

К правам потребителей цифровых товаров

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Погибший турник

Эта стрелочка больше не повернётся

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SadDamnWhoSaid

Жаль, облака зло

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1
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LordGateron

как же там пылают пердаки, любо дорого смотреть

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2
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Квадратный браслет

Ух бля отомстили путину. Теперь не поиграет в elden ring у себя в бункере.

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1
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Al

Дед уже играется с кнопкой...

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3
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Старая бабка против войны

С пипкой

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1
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Space Oddyty

Я с некоторыми перебоями запустила закачку уже купленных игр. 1 уже прошла, вторая (рдр) будет ещё до утра качаться. Параллельно не даёт, говорит либо сеть не ок, либо у нас ошибка.
Кмк похоже, библиотеку блочить на будут, только стор.

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1
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Ядерный ихтиандр

После этой новости на D*F начался сущий кошмар ...

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1
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Классический кран

Что там с Xbox?

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Максим Энкель

Как и со всей Майкрософт.

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1
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Sergeiiiiiiiiiiiiiiii

Тож самое. Ни одну игру нельзя запустить и скачать

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Alexander Bobylev

Нельзя купить игры и подписки. Имеющиеся игры запускаются. Онлайн работает.

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SadDamnWhoSaid

Gayмеров жалко конечно

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Андрей Николаевич

И даже если дисковая версия плойки - всё равно не поиграть?

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fullmetalboy48151623 .

Да во всё установленное вроде поиграть. И новое думаю можно будет установить с диска (может и обновы прилетят, на днях проверять буду).

Один чувак только писал что игры которые раздавали по подписке заблочены. У меня нет.

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Александр Азбиль

Я совершенно не против прекращения работы в России, имеют право, частная дискриминация и всё такое, сам выходил против всего происходящего. Но как же криворуко они это сделали. Ни возмещения подписок, ни отдельных условий по средствам с электронного кошелька. И это при том, что из-за проблем с оплатой по картам у них была официальная инструкция "покупайте ваучеры". Тут уже состав мошенничества есть, если полетит коллективный иск, то будет абсолютно заслуженно.

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