«Дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию Статьи редакции
Это касается и магазина PlayStation Store, который уже не работает у некоторых российских пользователей.
- О том, что Sony Interactive Entertainment приостановит все поставки в Россию на фоне «спецоперации» в Украине, представители компании сообщили 9 марта.
- Компания заявила, что приостановит работу магазина PlayStation Store в России на неопределённый срок.В PSN уже появилось сообщение о том, что операции приостановлены.
- Некоторые владельцы консолей сообщили, что PS Store на PS5 уже перестал работать. Вместо привычной страницы с играми отображается серый экран. При этом ни один элемент интерфейса не работает.
- Sony Group сообщила, что также пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children.
Microsoft сообщила о приостановке продаж в РФ на неопределённый срок ещё 4 марта.
ВОТ И ПОКАЗАЛИ СВОЁ ИСТЕННОЕ ЛИЦО!!! ЗАПАД НЕНАВИДИТ РОССИЮ!!!! И РУССКИХ!!!! КЛЯТИ УКРАИНЦЫ((9
Apple кино про новые яблоки зажали, эти вон - плойку. Вот как с ними после этого дружить?)
там какой-то парад уебанства
они серьёзно думают, что жизнь без игрушек и МакДака это хотя бы 10% пиздеца в Украине
Потреблядоиды, сэр.
Они граждане рф, не?
Граждане рф тоже отвечают за рф?
Кек
только человек, далекий от политики, от российской в частности, либо инфантильный дебил, либо житель украины, которого одолевает хейт к русским (не осуждаю), будет нести шизоидный бред про то, что мы тут типа общество и строим коллективно государство, и мы же несем за него ответственность.
А не живем в авторитарной помойке без прав, и нихуя не можем сделать даже в теории.
Хочешь просто играть в игрушки? Просто смени гражданство.
Чел, боюсь что то. что отняли игрушки у детей - это самая блядь незначительная проблема на фоне грядущего пиздеца и уже текущего. Компании откровенно похуй. им важен имидж и репутация, вот и все.
Блять у меня ребёнку 12 лет, и он любит играть. Мне его на митинги отправлять, или что?
Нет, ничего не делай.
боже, как же крОсиво они горят
А меня нет))
DTF,
Sony фанатам Playstation на DTF:
dmsol уже инфаркт словил наверное.
Представить лицо тех у кого digital Edition еще
На дтф уже видел комменты таких:
"А шо нам? Купленные игры никто не отбирает, играть есть во что".
У них и тут все ок! Все как надо!
Подумаешь просто новые игры не сможешь купить
Ох, а сразу после этой новости еще и State of Play от Playstation стартует лол
Запости это там и смакуй подробности
Главное не бухтеть©
Тем временем дтф. Люблю это единство/
к сожалению кроме этого трэда дохуя уродов, которые дальше плачуться "эта же абычные граждане страдают, при чьом тут мы вааабщэ"
Дохуя тредов и нормальных. Просто есть долбаёбы и всё. Камон, там топ коммент сейчас: «Яка сумна новина»/
А сразу под "Яка сумна новина" куча комментов, что бедных россиян отменяют, а они ведь ни причем.
ну ты же видишь, что под этим комментом несётся)
людям в стране, на которую напали, нельзя радоваться — ЭТО Ж НЕПРАВИЛЬНО
Главное потом не забыть ответы почитать, а не заострять внимание только на одном/
мне всё же хватает памяти помнить, кто в Крым оккупированный из редколлегии катался, а теперь "держитесь, мы прорвёмься" пишет из Кубы
Бог судья таким людям, но переобулись все славно
да и "хуй" не "войне", а конкретному правительству
можно вспомнить, как всех оскорбило заявление разрабов ЕА, что СССР был союзником Райха до 41-го года
все очень бугуртили, что это ложь и непрада
нахуй и их сопережевания теперь, и их поддержка
можно вспомнить, как всех оскорбило заявление разрабов ЕА, что СССР был союзником Райха до 41-го года все очень бугуртили
Ох, как же на дтф «любят» коммунистов и левых. Такую мякотку пропустил
Ну его хотя бы минусят, уже хорошо
Пришельцев не отрицает
У игрунов появится секс, поздравляю🎉
Ебля в торрентами?
Со вторым аккаунтом, с впн, с попытками оплатить игры в долларах без визы и мастеркарда, с курсом доллара без региональных цен, в общем, спектр ебли обширный
А то
У меня все, дорогие друзья. Сука, завтра хотел ласт оф ас 2ую купить и пройти. Сасони расчитывает видимо, что у дтф шараги сейчас от этой новости ебнет так сильно жопа, что они на своем коричневом ректальном ректоре прям до Алтая ебнуть, дабы свергнуть режим?
А потом выйти в окно? В стране завтра будет дефолт, а ты про игры думаешь
А потом выйти в окно, или прыгнуть под поезд, тут уж на что фантазии хватит, ну или рискнуть пережить пиздец. Блять, лечь и сдохнуть что ли от того что в стране завтра будет дефолт из-за ебанутого деда и на это можно повлиять примерно никак? Или налутать калаш и устраивать комнатную революцию с отъездом в коробку бесконечности от первого же ППСника?
Ну игра того не стоит, в игре абсолютно нулевый сюжет, при очень хороших игровых механиках. Но это разумеется, имхо. Но да, на это они и расчет что мамины тактикульщики выберутся на свет божий и начнут применять свои навыки из шутеров и стратегий в реальности.
Не надо. Мне нравятся игры найти дог. И да, первая часть очень понравилась. Это гештальт, который я хотел закрыть. Как и бладборн и гадофвар
С рук купить не вариант?
На сторе цена была 1400, с рук дешевле 2к не находил. Да и привык я к цифровым версиям
Смотри как бы горе-бизнесмены не стали накручивать цены на физ. копии.
Так сейчас так и будет. Вчера сам же видел наверное посты про Макдональдс. Сейчас озон/ям/авито будут смотреть.
Это спецоперация, она нацелена на освобождение России от сонибоев
Все пикчки на месте?
все
Шах и мат, мерзкие япошки
Кстати, это тоже японская игра
Вообще-то - импортозамещение х)
Playstation 4, Москва, подтверждаю 😢
Надеюсь весь мир вспомнит что облака нужны только там, где они нужны, и вернётся к нормальной дистрибуции софта
К дискам, да? Или кассетам? Или ты может не будешь лишнего пиздеть?
Хотелось бы к пакетным менеджерам и репозиториям конечно
Жаль, облака зло
как же там пылают пердаки, любо дорого смотреть
Дед уже играется с кнопкой...
С пипкой
Я с некоторыми перебоями запустила закачку уже купленных игр. 1 уже прошла, вторая (рдр) будет ещё до утра качаться. Параллельно не даёт, говорит либо сеть не ок, либо у нас ошибка.
Кмк похоже, библиотеку блочить на будут, только стор.
Как и со всей Майкрософт.
Тож самое. Ни одну игру нельзя запустить и скачать
Нельзя купить игры и подписки. Имеющиеся игры запускаются. Онлайн работает.
Gayмеров жалко конечно
И даже если дисковая версия плойки - всё равно не поиграть?
Да во всё установленное вроде поиграть. И новое думаю можно будет установить с диска (может и обновы прилетят, на днях проверять буду).
Один чувак только писал что игры которые раздавали по подписке заблочены. У меня нет.
Я совершенно не против прекращения работы в России, имеют право, частная дискриминация и всё такое, сам выходил против всего происходящего. Но как же криворуко они это сделали. Ни возмещения подписок, ни отдельных условий по средствам с электронного кошелька. И это при том, что из-за проблем с оплатой по картам у них была официальная инструкция "покупайте ваучеры". Тут уже состав мошенничества есть, если полетит коллективный иск, то будет абсолютно заслуженно.
Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.
Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».
Также подразделение Sony Interactive Entertainment приостанавливает свои поставки в Россию. Компания заявила, что приостановит работу магазина PlayStation Store в России на неопределённый срок. Sony Group также пожертвует два миллиона долларов в Детский фонд ООН.