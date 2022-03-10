Палата представителей США приняла законопроекты о выделении $13,6 млрд Украине и запрете импорта нефти из России Статьи редакции
Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».
Сумма на помощь Украине включена в расходы на военные нужды, которые составят 742 миллиарда долларов. Ещё 730 миллиардов в США выделили на социальные расходы внутри страны. Эти суммы включены в законопроект о финансировании федерального правительства в 2022 году, сообщает The Washington Post.
По данным Reuters, соглашение по финансированию достигли спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Оно также предполагает выделение денег на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».
Нижняя палата конгресса США также приняла законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. За него проголосовали 414 человек, 17 — против. Кроме этого, документ предусматривает обращение к торговому представителю США во Всемирной торговой организации (ВТО) с требованием инициировать вопрос о пересмотре уступок России и прекращении её членства в организации.
8 марта президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Он также заявил, что стране уже поставили «помощь в обеспечении безопасности» на миллиард долларов.
В этом же выступлении Байден объявил, что США запретят импорт российских нефти, газа и угля. Это шаг власти страны считают необходимым.
10 марта Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине в рамках экстренной помощи 1,4 миллиарда долларов. Эта выплата эквивалента 50% квоты Украины в МВФ, она направлена на удовлетворение неотложных потребностей платёжного баланса.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Ну, тупые. У них итак госдолг зашкаливает, а они тут миллиардами разбрасываются.
Последние деньги Украине отправляют
Кажется мы всех заебали))
По традиции)
У каждого, кто минусит этот мем, отваливается хуй.
Готовьте жопу (и репарации), как это кончится
Деньги-то кредитные, взыскивать явно не с Украины :)
Беларусь
Можно мне хотя бы 0,00001% от этой суммы?
Конечно можно, скинь сюда фотку карты с двух сторон на которую скинуть.
СОЦИАЛЬНЫЕ расходы...
Отмывают
"Жестокое и аморальноего нападение на Украину" Какие же они лицимеры
- Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
- Фейки — информация, которая нам не нравится;
- Учения — марш к району боевых действий;
- Спецоперация — война;
- Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
- Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
- Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
- Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
- Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
- Предатели — пацифисты;
- Либералы — наша оппозиция;
- Угнетаемое население — их оппозиция;
- Дети — малолетние на митингах либералов;
- Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
- Память о великом прошлом — коллекция грабель;
- Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
- Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
- Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
- 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
- Святой — кровавый тиран;
- Признание независимости — военная оккупация;
- Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
- Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
- Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
- Плебесцит — государственный переворот;
- Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
- Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
- Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
- Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
- Господь — корги нашего президента;
- Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить Господу;
- Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
- V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
- Ассимиляция [языка] — обособление;
- Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
- Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
- Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
- Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
- Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
- Хлопок — взрыв;
- Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
- Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
- Подтопление — она утонула;
- Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
- Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
- Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
- Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
- Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
- Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
- Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
- Падение — обрушение;
- Обрушение (в экон.) — дефолт;
- Приватизация — воровство у своего народа;
- Национализация — воровство у иностранцев;
- Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
- Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
- Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
- Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
- Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
- Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
- Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
- Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
- Коммунизм — православный сталинизм.