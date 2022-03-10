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Sasha Shambilova

Палата представителей США приняла законопроекты о выделении $13,6 млрд Украине и запрете импорта нефти из России Статьи редакции

Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».

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Сумма на помощь Украине включена в расходы на военные нужды, которые составят 742 миллиарда долларов. Ещё 730 миллиардов в США выделили на социальные расходы внутри страны. Эти суммы включены в законопроект о финансировании федерального правительства в 2022 году, сообщает The Washington Post.

По данным Reuters, соглашение по финансированию достигли спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Оно также предполагает выделение денег на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».

Это двухпартийное соглашение поможет нам решить многие из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом: от Covid-19 до жестокого и аморального нападения на Украину, а также необходимости снизить расходы для трудолюбивых американских семей.

Нэнси Пелоси и Чак Шумер

Нижняя палата конгресса США также приняла законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. За него проголосовали 414 человек, 17 — против. Кроме этого, документ предусматривает обращение к торговому представителю США во Всемирной торговой организации (ВТО) с требованием инициировать вопрос о пересмотре уступок России и прекращении её членства в организации.

8 марта президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Он также заявил, что стране уже поставили «помощь в обеспечении безопасности» на миллиард долларов.

В этом же выступлении Байден объявил, что США запретят импорт российских нефти, газа и угля. Это шаг власти страны считают необходимым.

10 марта Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине в рамках экстренной помощи 1,4 миллиарда долларов. Эта выплата эквивалента 50% квоты Украины в МВФ, она направлена на удовлетворение неотложных потребностей платёжного баланса.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #санкции

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Женщина, я не танцую

Ну, тупые. У них итак госдолг зашкаливает, а они тут миллиардами разбрасываются.

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Gedevan

Последние деньги Украине отправляют

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Прочий шмель
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Э Л

Кажется мы всех заебали))

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6
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Э Л

По традиции)

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3
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Прочий шмель

Не сдаёмся!!! ДЕРЖАТЬ СТРОЙ!

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Hagotireno

У каждого, кто минусит этот мем, отваливается хуй.

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benny

Готовьте жопу (и репарации), как это кончится

Деньги-то кредитные, взыскивать явно не с Украины :)

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Собственный Филипп

Поверь, взыскивать будут со всех, что оч хуёво

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Лекарственный яд

со стороны России и других злоумышленников
 Каких других злоумышленников??

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Подводной диод

Эритреи

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Лекарственный яд

Где это?

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Подводной диод

Неважно

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Артем Сизко

Беларусь

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Roman Kusmyan

Можно мне хотя бы 0,00001% от этой суммы?

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Gedevan

Конечно можно, скинь сюда фотку карты с двух сторон на которую скинуть.

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Собственный Филипп

"-расходы на военные нужды, которые составят 742 миллиарда долларов. Ещё 730 миллиардов в США выделили на социальные расходы внутри страны"

Стоп, на кой хуй им 730 миллиардов на военные нужды внутри страны? Мож бюджет полный имелся ввиду?

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Sasha Shambilova

СОЦИАЛЬНЫЕ расходы...

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Собственный Филипп

Прост когда 10+ убирают на Украину, говоря в одном предложение что военный бюджет 742, а потом говорят что 730 на соц нужды

Сама прочти статью, ага

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Антон Лисин

Отмывают

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Ваван Тетёркин

"Жестокое и аморальноего нападение на Украину" Какие же они лицимеры

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ВTopHuk
2 2 комментария
17
Мнения
НикакойвойнысУкраиной
А вот и реальное zигование и кричалка «Zа мир» подъехали: молодёжь зигует в ТЦ

Ну прям по методичке действуют. Классика. Уже отработанные методы промывки мозгов, обкатанные в известных режимах, а также тоталитарных сектах.

109 109 комментариев
77
ttxa
Флешмоб "Мой ответ санкциям!"
29 29 комментариев
34
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Кристобаль Фейра
Словарик для перевода с пропагандистского на русский
  • Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
  • Фейки — информация, которая нам не нравится;
  • Учения — марш к району боевых действий;
  • Спецоперация — война;
  • Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
  • Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
  • Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
  • Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
  • Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
  • Предатели — пацифисты;
  • Либералы — наша оппозиция;
  • Угнетаемое население — их оппозиция;
  • Дети — малолетние на митингах либералов;
  • Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
  • Память о великом прошлом — коллекция грабель;
  • Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
  • Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
  • Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
  • 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
  • Святой — кровавый тиран;
  • Признание независимости — военная оккупация;
  • Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
  • Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
  • Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
  • Плебесцит — государственный переворот;
  • Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
  • Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
  • Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
  • Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
  • Господь — корги нашего президента;
  • Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить Господу;
  • Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
  • V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
  • Ассимиляция [языка] — обособление;
  • Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
  • Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
  • Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
  • Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
  • Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
  • Хлопок — взрыв;
  • Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
  • Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
  • Подтопление — она утонула;
  • Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
  • Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
  • Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
  • Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
  • Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
  • Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
  • Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
  • Падение — обрушение;
  • Обрушение (в экон.) — дефолт;
  • Приватизация — воровство у своего народа;
  • Национализация — воровство у иностранцев;
  • Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
  • Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
  • Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
  • Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
  • Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
  • Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
  • Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
  • Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
  • Коммунизм — православный сталинизм.
30 30 комментариев
133
Мнения
Жилищный Даниль
Когда Украине не везет на войне, значит противник всего-лишь объявляет дефолт

Я правильно понимаю, что по версии РФ, Украина:

39 39 комментариев
63
Мнения
StarDog
За сегодня из России ушли

Jack Daniel's, Finlandia, Epson, WarnerMedia, WISE, JetBrains, Papa John's*, Philip Morris, Figma*, Victoria's Secret, Discovery, KFC*, Pizza Hut*, Heineken*, Badoo, Alstom, Mothercare, Amazon Prime Video.

37 37 комментариев
94
Мнения
ttxa
Плохой тайминг: Русские знали, что будут бомбить роддом в Мариуполе?

Об этом можно судить по брифингу представителя российского мид Захаровой. В своем выступлении она упомянула мариупольский роддом, но брифинг состоялся днем, а бомбежка роддома в Мариуполе - вечером.

137 137 комментариев
132
Светлана Деревянко миру мир
Соевые котлетки

В столь не понятное время решили мы прикупить соевое мясо. И пока Озон доставляет соевые гуляш и шницель, экспериментируем с фаршем, естественно тоже соевым.

5 5 комментариев
6
Офтоп
За свободу и демократию
9 9 комментариев
52
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