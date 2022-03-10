Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».

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Сумма на помощь Украине включена в расходы на военные нужды, которые составят 742 миллиарда долларов. Ещё 730 миллиардов в США выделили на социальные расходы внутри страны. Эти суммы включены в законопроект о финансировании федерального правительства в 2022 году, сообщает The Washington Post.

По данным Reuters, соглашение по финансированию достигли спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Оно также предполагает выделение денег на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».

Это двухпартийное соглашение поможет нам решить многие из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом: от Covid-19 до жестокого и аморального нападения на Украину, а также необходимости снизить расходы для трудолюбивых американских семей. Нэнси Пелоси и Чак Шумер

Нижняя палата конгресса США также приняла законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. За него проголосовали 414 человек, 17 — против. Кроме этого, документ предусматривает обращение к торговому представителю США во Всемирной торговой организации (ВТО) с требованием инициировать вопрос о пересмотре уступок России и прекращении её членства в организации.

8 марта президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Он также заявил, что стране уже поставили «помощь в обеспечении безопасности» на миллиард долларов.

В этом же выступлении Байден объявил, что США запретят импорт российских нефти, газа и угля. Это шаг власти страны считают необходимым.

10 марта Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине в рамках экстренной помощи 1,4 миллиарда долларов. Эта выплата эквивалента 50% квоты Украины в МВФ, она направлена на удовлетворение неотложных потребностей платёжного баланса.