YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России Статьи редакции
Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.
Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в РФ.
4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.
Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о военных действиях России на Украине.
28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Ну что, теперь ютуберы могут идти работать в мак. А нет, не могут. Ну тогда на завод. Хотя там не из чего делать, комплектующие то были зарубежные.
на панель. а стой, смазки и презики тоже под вопросом
Онлифанс не работает. Chaturbate там не закрыли ещё? Хотя, а куда выводить деньги, карту Мир там не принимает.
ну, остаётся только армия и мусарня
Путин даже и не знал что его бюджет и с этого пополнялся.
"Подписать? Что подписать то?" дед похоже вообще не в курсе, что есть интернет и он составляет значительную часть жизни и бизнеса
Не говорите. Самозанятые исправно перечисляют налоги с заработка в Гугле. Теперь их не будет. Как и десятков миллиардов долларов за нефть и газ в Европу.
Рутьюб, вк. Вообще Пыня, наверняка сейчас просто счастлив, он столько лет убивал независимое мнение, а добили его западные партнёры. Ещё и чебурнет всеми силами сделать пытаются.
Может, все эти блогеры, или часть из них догадаются, в чем причина, и к кому надо предъявлять претензии? И адрес для жалоб не Калифорния, а самая что ни на есть родная Московия, Кремль
- Владимир Владимирович, подпишитесь на мой канал.
- Кирилл, а что подписать то нужно? Аа, не переживай, этого скоро не будет.
бедная лошадь, бузова и другие долбанутые мамашки эксплуатирующие детей снимая тупорые видео
Наконец -то рак убивающий ютуб соснет хуйцов. Все эти бумаги, юджины-хуюджины олегасы и прочие автоблогеры пойдут нахуй
Путин был в ярости, когда узнал, что не сможет стать видео блоггером!
Даже банить ютуб не пришлось — всё сами сделали.
Они отключат подписку YouTube Premium или только монетизацию с нее?
Да ладно, хорош ныть креаторы, тем более у кого здоровая печень и две почки
Она по остальным странам тоже такие видосики с вопросиками пишет?
А по второму вопросу: запад украины всю историю переходил из рук в руки: то россия, то европа. Теперь их влажные мечты о ЕС приблизились.
- Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
- Фейки — информация, которая нам не нравится;
- Учения — марш к району боевых действий;
- Спецоперация — война;
- Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
- Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
- Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
- Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
- Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
- Предатели — пацифисты;
- Либералы — наша оппозиция;
- Угнетаемое население — их оппозиция;
- Дети — малолетние на митингах либералов;
- Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
- Память о великом прошлом — коллекция грабель;
- Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
- Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
- Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
- 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
- Святой — кровавый тиран;
- Признание независимости — военная оккупация;
- Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
- Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
- Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
- Плебесцит — государственный переворот;
- Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
- Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
- Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
- Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
- Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
- Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
- V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
- Ассимиляция [языка] — обособление;
- Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
- Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
- Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
- Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
- Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
- Хлопок — взрыв;
- Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
- Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
- Подтопление — она утонула;
- Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
- Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
- Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
- Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
- Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
- Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
- Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
- Падение — обрушение;
- Обрушение (в экон.) — дефолт;
- Приватизация — воровство у своего народа;
- Национализация — воровство у иностранцев;
- Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
- Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
- Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
- Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
- Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
- Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
- Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
- Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
- Коммунизм — православный сталинизм.
Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».
Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 %Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 %, соков — на 19 %, кофе — на 30 %. Отмечается, что пока ассортимент можно заказать…
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».