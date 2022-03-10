Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

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Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в РФ.

Максим Кац @max_katz Тем временем ютуб отменил всю монетизацию контента в России, а также сейчас отменил донаты.

Патреон также запретил все донаты из России.



Это, скорее всего, конец для любых независимых медиа в России. Даже нам не особо понятно, как содержать редакцию дальше. Подумаем

Chikara @ChikaraYT YouTube продолжает убивать российских креаторов: теперь отключаются все альтернативные способы монетизации, помимо рекламы: спонсорство и мерчандайз.



Опять же, мой канал, слава богу, в норме, ибо меня из России почти не смотрят. Но блогерам, похоже, придётся рил идти на завод...

4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.

Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о военных действиях России на Украине.

28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.