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Sasha Shambilova

YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России Статьи редакции

Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

24 24 комментария
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Это распространяется только на зрителей из России. Блогеры продолжат получать доход с тех, кто находится за её пределами. Уведомление о полном отключении монетизации получили авторы контента в РФ.

Максим Кац @max_katz
Тем временем ютуб отменил всю монетизацию контента в России, а также сейчас отменил донаты.
Патреон также запретил все донаты из России.

Это, скорее всего, конец для любых независимых медиа в России. Даже нам не особо понятно, как содержать редакцию дальше. Подумаем
Chikara @ChikaraYT
YouTube продолжает убивать российских креаторов: теперь отключаются все альтернативные способы монетизации, помимо рекламы: спонсорство и мерчандайз.

Опять же, мой канал, слава богу, в норме, ибо меня из России почти не смотрят. Но блогерам, похоже, придётся рил идти на завод...
так называемый наки @michaelnacke
Ютуб продолжает куролесить!

4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это основной источник дохода для создателей контента. После блогеры начали просить зрителей смотреть видео с помощью VPN-сервисов, чтобы поддержать каналы.

Решение о приостановке продажи рекламы связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о военных действиях России на Украине.

28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #youtube

24 24 комментария
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24 комментария
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Frank Ferd

Ну что, теперь ютуберы могут идти работать в мак. А нет, не могут. Ну тогда на завод. Хотя там не из чего делать, комплектующие то были зарубежные.

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53
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Современная Денежная Теория

на панель. а стой, смазки и презики тоже под вопросом

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13
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Frank Ferd

Онлифанс не работает. Chaturbate там не закрыли ещё? Хотя, а куда выводить деньги, карту Мир там не принимает.

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8
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Genesi5 ­

ну, остаётся только армия и мусарня

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1
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Современная Денежная Теория

Путин даже и не знал что его бюджет и с этого пополнялся.

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17
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Anthony Alexandroff

"Подписать? Что подписать то?" дед похоже вообще не в курсе, что есть интернет и он составляет значительную часть жизни и бизнеса

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7
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Евгений Иванов

Не говорите. Самозанятые исправно перечисляют налоги с заработка в Гугле. Теперь их не будет. Как и десятков миллиардов долларов за нефть и газ в Европу.

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1
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Комсомольский череп
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14
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Nikita

Рутьюб, вк. Вообще Пыня, наверняка сейчас просто счастлив, он столько лет убивал независимое мнение, а добили его западные партнёры. Ещё и чебурнет всеми силами сделать пытаются.

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10
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MightyStan

Может, все эти блогеры, или часть из них догадаются, в чем причина, и к кому надо предъявлять претензии? И адрес для жалоб не Калифорния, а самая что ни на есть родная Московия, Кремль

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4
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Стандартный глобус

Что еще расскажешь

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0
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Архитектурный Абдужаббор

Как там Ивлеева говорила, что блогер это не равно шахтер? Ну ну, пиздуй Настя рыть под землю

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6
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Всемирный дебаркадер

Она на Кипре вроде уже )

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Гюндуз Гусейнли

- Владимир Владимирович, подпишитесь на мой канал.
- Кирилл, а что подписать то нужно? Аа, не переживай, этого скоро не будет.

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Jonny Odyssey

бедная лошадь, бузова и другие долбанутые мамашки эксплуатирующие детей снимая тупорые видео

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Соколов Андрей

Наконец -то рак убивающий ютуб соснет хуйцов. Все эти бумаги, юджины-хуюджины олегасы и прочие автоблогеры пойдут нахуй

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Vyacheslav Khristolyubov

Путин был в ярости, когда узнал, что не сможет стать видео блоггером!

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tuorqai

Даже банить ютуб не пришлось — всё сами сделали.

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App Win

Они отключат подписку YouTube Premium или только монетизацию с нее?

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Стандартный глобус

Ютуб молодец, всю работу сам сделал, партия гордится тобой

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App Win

@Sasha Shambilova

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Taras Falkovskyi

Да ладно, хорош ныть креаторы, тем более у кого здоровая печень и две почки

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antiplutin
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House M.D.

Она по остальным странам тоже такие видосики с вопросиками пишет?
А по второму вопросу: запад украины всю историю переходил из рук в руки: то россия, то европа. Теперь их влажные мечты о ЕС приблизились.

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За свободу и демократию
14 14 комментариев
134
ttxa
Флешмоб "Мой ответ санкциям!"
39 39 комментариев
42
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Кристобаль Фейра
Словарик для перевода с пропагандистского на русский
  • Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
  • Фейки — информация, которая нам не нравится;
  • Учения — марш к району боевых действий;
  • Спецоперация — война;
  • Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
  • Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
  • Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
  • Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
  • Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
  • Предатели — пацифисты;
  • Либералы — наша оппозиция;
  • Угнетаемое население — их оппозиция;
  • Дети — малолетние на митингах либералов;
  • Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
  • Память о великом прошлом — коллекция грабель;
  • Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
  • Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
  • Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
  • 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
  • Святой — кровавый тиран;
  • Признание независимости — военная оккупация;
  • Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
  • Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
  • Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
  • Плебесцит — государственный переворот;
  • Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
  • Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
  • Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
  • Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
  • Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
  • Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
  • V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
  • Ассимиляция [языка] — обособление;
  • Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
  • Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
  • Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
  • Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
  • Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
  • Хлопок — взрыв;
  • Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
  • Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
  • Подтопление — она утонула;
  • Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
  • Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
  • Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
  • Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
  • Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
  • Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
  • Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
  • Падение — обрушение;
  • Обрушение (в экон.) — дефолт;
  • Приватизация — воровство у своего народа;
  • Национализация — воровство у иностранцев;
  • Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
  • Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
  • Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
  • Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
  • Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
  • Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
  • Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
  • Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
  • Коммунизм — православный сталинизм.
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