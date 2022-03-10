Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт в России: ими нельзя оплачивать за рубежом, Apple Pay не работает Статьи редакции
Карты будут полноценно работать в России до окончания срока их действия.
Банк России рассказал, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, работают в России без ограничений (операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт), но перестали за её пределами и в иностранных онлайн-магазинах. Также с картами больше не работают сервисы ApplePay и GooglePay.
Его запомнят как героя.
Который послал солдат (не срочников) помочь (наверное) защитить братьев украинцев от фашистов( если они там были)
Неосредневековье
Многие в свой манямир пытаются заползти, убеждая себя что сейчас все вернутся и будет мир дружба жвачка, не понимая как и за что вводятся санкции. Посмотрите на северную корею (которую кстати китайские братушки тоже "поддерживают"), потом умножьте это в два-три раза (санкций у россии намного больше, чем у северной кореи) - вот так будет выглядеть россия через пару лет. И это только начало, пиздец растянется на поколения. И никакой экспорт нефти и газа, никакая юаняномика этого не изменит.
Будто там плохо живут, зато запад их не трогает!
покажешь где тебя трогал запад?
Базы нато размещал у порога дома, в каждом Макдональдсе размещал солдат, в итоге время полета ракет стало больше на 0.0001 секунду. Вы это оправдываете?
Не понив. То есть, уже вне зависимости от банка, обслуживающего организацию, я не смогу оплатить эплпей? Как вчера уже не будет?
А что случилось?
Прочитала новость, которую уже читала недельку назад и не поверила, уточняю
Да не читайте новости, бесовское это всё. Тревожность одна от них да несварение
Сбер прислал инфу, но немного другую, поэтому я в замешательстве.
Я вижу, о чем и говорю. Теперь страшно выходить из дома, я новую карту еще из сбера не забрала - мастеркард пластиковую. Мир не хочу выпускать, не нравится он мне(
новую карту еще из сбера не забрала - мастеркард
Можно уже не забирать
Почему же, платить то ею можно, пусть не везде
в чем отличие кроме надписи на карте?
Надпись на карте имеет для меня большое значение, я же девочка
Ну я ж говорю, новости от Сбера о том как Россия стала Ираном за две недели и тут не справились, бесовщина. Вы подпишитесь на экономические новости телеканала "Спас" или "Царьград" там богоугодно
Врут все, у нас все хорошо. Посмотрите лучше новости на 1м канале, как в США бензин подорожал.
Как вчера уже не будет?
Никто и никогда не вернётся в 2021 год.
Жалб
Да
От MirPay новый запрос сегодня появился. Зачем им эта информация? И он появляется каждый раз при заходе в APP.
упрощают тащмайору заведение уголовных дел за неправославные оплаты
каждый раз при заходе в APP
каждый time при enter в app
Хз что там с MasterCard и почему пишут что Apple Pay не работает.
Утром оплачивал через Apple Pay картой МИР, все работает как часики.
Правильно, зачем нам технический прогресс, зачем работать вместе с западными коллегами и развивать науку и технологии. А у нас только могут как собака из под стола кусать.
Лень проверять, но через мировские карты можно платить в аплпей или нет?
Карта мир не привязывается же к apple pay…
Ну не знаю, может раньше и можно было, но вот я буквально вчера пробовал карту мир от Альфы привязать в apple pay и это было невозможно сделать
Когда привязывал? Сейчас пытаюсь привязать и не получается. Мб тиньков лагает, ибо дропается на связи с эмитентом.
А мб эпл пей уже всё(
Да вот в начале всей этой хуйни заказал и привязал
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Вчера газировочку купил, надо бы и сегодня затестить/
Помянем...
Breaking news
В комментариях очередь за акулой в икею, да
Как быть с Алиэкспресс?
В яндекс такси утром gpay был недоступен, сейчас совсем пропал
А как теперь перевести физическому лицу в европейскую страну деньги?
Биткоином.
Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 %Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 %, соков — на 19 %, кофе — на 30 %. Отмечается, что пока ассортимент можно заказать…
- Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
- Фейки — информация, которая нам не нравится;
- Учения — марш к району боевых действий;
- Спецоперация — война;
- Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
- Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
- Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
- Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
- Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
- Предатели — пацифисты;
- Либералы — наша оппозиция;
- Угнетаемое население — их оппозиция;
- Дети — малолетние на митингах либералов;
- Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
- Память о великом прошлом — коллекция грабель;
- Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
- Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
- Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
- 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
- Святой — кровавый тиран;
- Признание независимости — военная оккупация;
- Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
- Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
- Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
- Плебесцит — государственный переворот;
- Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
- Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
- Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
- Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
- Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
- Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
- V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
- Ассимиляция [языка] — обособление;
- Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
- Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
- Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
- Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
- Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
- Хлопок — взрыв;
- Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
- Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
- Подтопление — она утонула;
- Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
- Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
- Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
- Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
- Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
- Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
- Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
- Падение — обрушение;
- Обрушение (в экон.) — дефолт;
- Приватизация — воровство у своего народа;
- Национализация — воровство у иностранцев;
- Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
- Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
- Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
- Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
- Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
- Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
- Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
- Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
- Коммунизм — православный сталинизм.
Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».