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Коммерческий огонь

Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт в России: ими нельзя оплачивать за рубежом, Apple Pay не работает Статьи редакции

Карты будут полноценно работать в России до окончания срока их действия.

Банк России рассказал, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, работают в России без ограничений (операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт), но перестали за её пределами и в иностранных онлайн-магазинах. Также с картами больше не работают сервисы ApplePay и GooglePay.

Технологии
Софья Сажнева
Что делать и как теперь за всё платить после ухода Visa и Mastercard из России. Большой разбор Статьи редакции

Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.

AP

#новости #банки #mastercard #visa

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56 комментариев
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Blessed
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48
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Лекарственный яд

Это капитальный откат в прошлое. И всё это результат путинской войны. Таким его и запомнят.

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38
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Виталий Чухнов

Его запомнят как героя.
Который послал солдат (не срочников) помочь (наверное) защитить братьев украинцев от фашистов( если они там были)

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4
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Лекарственный яд

Так толсто, что даже тонко.

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2
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Митрандир

Неосредневековье

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15
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Рабочий Илья

Многие в свой манямир пытаются заползти, убеждая себя что сейчас все вернутся и будет мир дружба жвачка, не понимая как и за что вводятся санкции. Посмотрите на северную корею (которую кстати китайские братушки тоже "поддерживают"), потом умножьте это в два-три раза (санкций у россии намного больше, чем у северной кореи) - вот так будет выглядеть россия через пару лет. И это только начало, пиздец растянется на поколения. И никакой экспорт нефти и газа, никакая юаняномика этого не изменит.

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12
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Никита Павлов

Будто там плохо живут, зато запад их не трогает!

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0
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Андрей А

покажешь где тебя трогал запад?

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14
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Никита Павлов

Базы нато размещал у порога дома, в каждом Макдональдсе размещал солдат, в итоге время полета ракет стало больше на 0.0001 секунду. Вы это оправдываете?

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4
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unknown

Не понив. То есть, уже вне зависимости от банка, обслуживающего организацию, я не смогу оплатить эплпей? Как вчера уже не будет?

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5
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anvarich

А что случилось?

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10
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unknown

Прочитала новость, которую уже читала недельку назад и не поверила, уточняю

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1
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anvarich

Да не читайте новости, бесовское это всё. Тревожность одна от них да несварение

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8
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unknown

Сбер прислал инфу, но немного другую, поэтому я в замешательстве.

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0
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Принципиальный огонь

Тут речь не об эпплпей, а о эппстор

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1
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unknown

Я вижу, о чем и говорю. Теперь страшно выходить из дома, я новую карту еще из сбера не забрала - мастеркард пластиковую. Мир не хочу выпускать, не нравится он мне(

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–1
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anvarich

новую карту еще из сбера не забрала - мастеркард
Можно уже не забирать

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6
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unknown

Почему же, платить то ею можно, пусть не везде

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0
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Сеня

в чем отличие кроме надписи на карте?

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unknown

Надпись на карте имеет для меня большое значение, я же девочка

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2
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anvarich

Ну я ж говорю, новости от Сбера о том как Россия стала Ираном за две недели и тут не справились, бесовщина. Вы подпишитесь на экономические новости телеканала "Спас" или "Царьград" там богоугодно

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1
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Mikhail

Врут все, у нас все хорошо. Посмотрите лучше новости на 1м канале, как в США бензин подорожал.

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0
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Розовый магнит

Да, хуй знает. Какой-то сбой наверное.

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Frank Ferd

Как вчера уже не будет?
 Никто и никогда не вернётся в 2021 год.

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7
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unknown

Жалб

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Павел Солнцев

Да

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Артур

От MirPay новый запрос сегодня появился. Зачем им эта информация? И он появляется каждый раз при заходе в APP.

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1
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Все буде добре

упрощают тащмайору заведение уголовных дел за неправославные оплаты

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22
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Evgeny Brazgin

каждый раз при заходе в APP
каждый time при enter в app

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Bolshov

Хз что там с MasterCard и почему пишут что Apple Pay не работает.

Утром оплачивал через Apple Pay картой МИР, все работает как часики.

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3
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Розовый магнит

А часики-то тикают.

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Митрополит всея TJ

Правильно, зачем нам технический прогресс, зачем работать вместе с западными коллегами и развивать науку и технологии. А у нас только могут как собака из под стола кусать.

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Илья Админов

Лень проверять, но через мировские карты можно платить в аплпей или нет?

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kharitonovmtb

Карта мир не привязывается же к apple pay…

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–1
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Немыслимый магнит

Привязывалась

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kharitonovmtb

Ну не знаю, может раньше и можно было, но вот я буквально вчера пробовал карту мир от Альфы привязать в apple pay и это было невозможно сделать

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Принципиальный огонь

Разные банки по-разному, кто-то даёт, кто-то нет

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Bogdan K.
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Илья Админов

Когда привязывал? Сейчас пытаюсь привязать и не получается. Мб тиньков лагает, ибо дропается на связи с эмитентом.

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Bogdan K.

А мб эпл пей уже всё(

Да вот в начале всей этой хуйни заказал и привязал

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Принципиальный огонь

Я в Армении привязал к эпплпею виртуальную карту мир и спокойно с неё плачу

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Розовый магнит

Э, ара, жилье долго искал?

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Принципиальный огонь

Нет, я приехал ещё до начала дефицита и сразу же нашёл. Щас хер найдёшь за адекватные деньги

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Igor Chvalun

-

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Лысина Арика

Вчера газировочку купил, надо бы и сегодня затестить/

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Джибриль Васо

Помянем...

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Лекарственный яд

Уже сегодня столкнулся с этим, да. Прям по часам отключили.

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Душевный хичхакер

Сообщение удалено

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asdasd asd

Breaking news

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Выдающийся Петя

GPay работает 🤔

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anvarich

В комментариях очередь за акулой в икею, да

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Антон Лисин

Как быть с Алиэкспресс?

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Вжык

В яндекс такси утром gpay был недоступен, сейчас совсем пропал

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MrZlydnya

А как теперь перевести физическому лицу в европейскую страну деньги?

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Mikhail

Биткоином.

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Предыдущий щит

никак

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Словарик для перевода с пропагандистского на русский
  • Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
  • Фейки — информация, которая нам не нравится;
  • Учения — марш к району боевых действий;
  • Спецоперация — война;
  • Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
  • Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
  • Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
  • Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
  • Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
  • Предатели — пацифисты;
  • Либералы — наша оппозиция;
  • Угнетаемое население — их оппозиция;
  • Дети — малолетние на митингах либералов;
  • Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
  • Память о великом прошлом — коллекция грабель;
  • Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
  • Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
  • Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
  • 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
  • Святой — кровавый тиран;
  • Признание независимости — военная оккупация;
  • Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
  • Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
  • Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
  • Плебесцит — государственный переворот;
  • Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
  • Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
  • Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
  • Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
  • Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
  • Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
  • V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
  • Ассимиляция [языка] — обособление;
  • Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
  • Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
  • Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
  • Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
  • Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
  • Хлопок — взрыв;
  • Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
  • Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
  • Подтопление — она утонула;
  • Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
  • Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
  • Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
  • Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
  • Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
  • Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
  • Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
  • Падение — обрушение;
  • Обрушение (в экон.) — дефолт;
  • Приватизация — воровство у своего народа;
  • Национализация — воровство у иностранцев;
  • Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
  • Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
  • Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
  • Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
  • Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
  • Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
  • Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
  • Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
  • Коммунизм — православный сталинизм.
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