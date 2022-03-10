Банк России рассказал, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, работают в России без ограничений (операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт), но перестали за её пределами и в иностранных онлайн-магазинах. Также с картами больше не работают сервисы ApplePay и GooglePay.