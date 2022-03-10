Google запретил скачивать новые платные приложения в Play Store из-за проблем с платежами Статьи редакции
После окончания действующей подписки она автоматически отменится.
- Из-за приостановки работы Visa и Mastercard платёжная система Google Play в России будет не доступна. Пользователи не смогут покупать приложения, игры, товары в играх из магазина.
- Действующие платные подписки автоматически отключаться перед следующим платежом. Если у неё был бесплатный промо-период, то подписка будет действовать до его окончания. На новые пробные версии приложений подписаться нельзя.
- Бесплатные приложения и игры из Play Store будут доступны. Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений. Купленные книги, фильмы и другое будут доступны. Ограничения доступа может быть связано с перебоями со стороны поставщиков услуг.
- Предзаказы, которые должны были доставить после приостановки работы Google Play, не выполнят. Платёж за предзаказ не пройдёт.
- 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке работы — карты будут действовать только в России, оплачивать ими покупки в иностранных онлайн-магазинах и за рубежом нельзя с 10 марта.
- 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов. Теперь они не смогут получать доход от подписки Premium, Music Premium, спонсорств, суперчатов, суперстикеров.
Да, заебали, но плюсы в карму есть плюсы в карму...
привет 4pda
Принудительный перевод геймеров в ф2п
перевод геймеров на игры по переписке
@Хлебушек не сможешь больше в геншин донатить
Багбир, кстати остался на рынке?
Только полностью платные или и те, что имеют и платный и бесплатный функционал?
Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений.
Смотреть можно, трогать нельзя
Лишний повод купить телефон без GMS )).
Скорее всего через киви
- Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
- Фейки — информация, которая нам не нравится;
- Учения — марш к району боевых действий;
- Спецоперация — война;
- Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
- Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
- Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
- Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
- Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
- Предатели — пацифисты;
- Либералы — наша оппозиция;
- Угнетаемое население — их оппозиция;
- Дети — малолетние на митингах либералов;
- Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
- Память о великом прошлом — коллекция грабель;
- Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
- Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
- Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
- 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
- Святой — кровавый тиран;
- Признание независимости — военная оккупация;
- Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
- Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
- Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
- Плебесцит — государственный переворот;
- Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
- Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
- Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
- Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
- Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
- Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
- V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
- Ассимиляция [языка] — обособление;
- Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
- Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
- Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
- Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
- Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
- Хлопок — взрыв;
- Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
- Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
- Подтопление — она утонула;
- Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
- Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
- Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
- Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
- Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
- Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
- Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
- Падение — обрушение;
- Обрушение (в экон.) — дефолт;
- Приватизация — воровство у своего народа;
- Национализация — воровство у иностранцев;
- Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
- Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
- Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
- Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
- Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
- Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
- Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
- Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
- Коммунизм — православный сталинизм.
Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 %Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 %, соков — на 19 %, кофе — на 30 %. Отмечается, что пока ассортимент можно заказать…
Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».