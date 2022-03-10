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vc.ru

Google запретил скачивать новые платные приложения в Play Store из-за проблем с платежами Статьи редакции

После окончания действующей подписки она автоматически отменится.

  • Из-за приостановки работы Visa и Mastercard платёжная система Google Play в России будет не доступна. Пользователи не смогут покупать приложения, игры, товары в играх из магазина.
  • Действующие платные подписки автоматически отключаться перед следующим платежом. Если у неё был бесплатный промо-период, то подписка будет действовать до его окончания. На новые пробные версии приложений подписаться нельзя.
  • Бесплатные приложения и игры из Play Store будут доступны. Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений. Купленные книги, фильмы и другое будут доступны. Ограничения доступа может быть связано с перебоями со стороны поставщиков услуг.
  • Предзаказы, которые должны были доставить после приостановки работы Google Play, не выполнят. Платёж за предзаказ не пройдёт.
  • 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке работы — карты будут действовать только в России, оплачивать ими покупки в иностранных онлайн-магазинах и за рубежом нельзя с 10 марта.
  • 10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов. Теперь они не смогут получать доход от подписки Premium, Music Premium, спонсорств, суперчатов, суперстикеров.

#новости #google

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Недоперепил

Да, заебали, но плюсы в карму есть плюсы в карму...

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Современная Денежная Теория

привет 4pda

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Александр Борродач
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Roman Kusmyan
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Очередной новорег

Принудительный перевод геймеров в ф2п

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И засмеялся еще так неприятно.

перевод геймеров на игры по переписке

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Очередной новорег

@Хлебушек не сможешь больше в геншин донатить

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Комсомольский череп

Один хуй скоро денег не будет

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И засмеялся еще так неприятно.

Багбир, кстати остался на рынке?

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Комсомольский череп

Попёрдываем пока

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Фейхтвангер

Только полностью платные или и те, что имеют и платный и бесплатный функционал?

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Фейхтвангер

Платные скачать нельзя, но они не исчезнут из магазина приложений.
Смотреть можно, трогать нельзя

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Во Нючка

Лишний повод купить телефон без GMS )).

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Славный Данила

У меня единственная проблема - оплата подписки для Гугл Фото. Не подумал продлить ее на год, а теперь хз как продлевать

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Фейхтвангер

Не знаю, получится ли так
https://tjournal.ru/tech/557512-kak-oplatit-pokupki-v-app-store-i-google-play-s-mobilnogo-scheta

Как оплатить покупки в App Store и Google Play с…
Функция доступна абонентам МТС, «Мегафона», «Билайна» и Yota.
tjournal.ru
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Егор Лебедев

Скорее всего через киви

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Кристобаль Фейра
Словарик для перевода с пропагандистского на русский
  • Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
  • Фейки — информация, которая нам не нравится;
  • Учения — марш к району боевых действий;
  • Спецоперация — война;
  • Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
  • Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
  • Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
  • Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
  • Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
  • Предатели — пацифисты;
  • Либералы — наша оппозиция;
  • Угнетаемое население — их оппозиция;
  • Дети — малолетние на митингах либералов;
  • Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
  • Память о великом прошлом — коллекция грабель;
  • Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
  • Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
  • Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
  • 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
  • Святой — кровавый тиран;
  • Признание независимости — военная оккупация;
  • Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
  • Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
  • Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
  • Плебесцит — государственный переворот;
  • Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
  • Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
  • Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
  • Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
  • Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
  • Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
  • V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
  • Ассимиляция [языка] — обособление;
  • Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
  • Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
  • Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
  • Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
  • Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
  • Хлопок — взрыв;
  • Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
  • Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
  • Подтопление — она утонула;
  • Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
  • Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
  • Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
  • Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
  • Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
  • Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
  • Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
  • Падение — обрушение;
  • Обрушение (в экон.) — дефолт;
  • Приватизация — воровство у своего народа;
  • Национализация — воровство у иностранцев;
  • Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
  • Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
  • Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
  • Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
  • Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
  • Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
  • Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
  • Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
  • Коммунизм — православный сталинизм.
40 40 комментариев
231
Офтоп
ВTopHuk
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6 6 комментариев
81
Антон Лисин
Производитель напитков Coca-Cola уведомил о росте цен

Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 %Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 %, соков — на 19 %, кофе — на 30 %. Отмечается, что пока ассортимент можно заказать…

8 8 комментариев
3
Светлана Деревянко миру мир
Соевые котлетки

В столь не понятное время решили мы прикупить соевое мясо. И пока Озон доставляет соевые гуляш и шницель, экспериментируем с фаршем, естественно тоже соевым.

7 7 комментариев
11
Офтоп
За свободу и демократию
14 14 комментариев
135
Новости
Sasha Shambilova
YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России Статьи редакции

Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

24 24 комментария
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Новости
Коммерческий огонь
Россия решила отказаться от участия в Совете Европы Статьи редакции

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».

Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

МИД РФ
72 72 комментария
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Жилищный Даниль
Когда Украине не везет на войне, значит противник всего-лишь объявляет дефолт

Я правильно понимаю, что по версии РФ, Украина:

73 73 комментария
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Флешмоб "Мой ответ санкциям!"
39 39 комментариев
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