МИД РФ выпустил заявление «о ситуации в Совете Европы». По мнению министерства, ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Российские дипломаты назвали это «необратимым ходом события. «Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями», — заявил МИД РФ.