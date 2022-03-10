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Коммерческий огонь

Россия решила отказаться от участия в Совете Европы Статьи редакции

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».

МИД РФ выпустил заявление «о ситуации в Совете Европы». По мнению министерства, ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Российские дипломаты назвали это «необратимым ходом события. «Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями», — заявил МИД РФ.

Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

МИД РФ

Членство России в Совете Европы приостановили 25 февраля.

#новости

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Stoned Jesus
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100
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meow

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
 Ебаное быдло блять...

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89
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Dmitry Why

Это быдло, эти конемордые и свинорылые являются нашими официальными представителями. Они выражают наше с вами мнение всему миру. Вам страшно? Мне да.

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25
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Sergei Timofeyev

Это показатель уровня дипломатии в РФ.

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3
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Лекарственный яд

Так тебе, ЕСПЧ вонючий.

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62
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Sergei Timofeyev

Оттуда они уже давно вышли. Кстати, количество дел в ЕСПЧ, которые не исполнила Россия - рекордное, как и санкции.

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2
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Лысина Арика

РОССИЯ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺ВПЕРЁД, ТАК ИМ😂😂😂😂😎😎💪

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0
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Руслан Турченко

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России»

С такой истероидно-нарциссичной риторикой, уж кто, кто, но, по-моему, точно не Европа самолюбованием занимается.

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54
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IaroslavTuch

И это не Панорама!

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30
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Макс Зубрейчук

ЕСЛИ БЫ РОССИЯ НЕ ВЫШЛА ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ЕЕ БЫ ВЫГНАЛИ СОЛДАТЫ НАТО.
ВЫ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТЕ ГЕНИАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ!

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30
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Dead in

Ммммм, смертная казнь

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22
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постмодерновый синдром

Для этого надо отрулить решения КС, а это не моментальный процесс.

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–11
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Макс Зубрейчук

Я вас умоляю, у нас КС послушней самого верного пёсика. Проведут, если надо будет, задним числом.

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23
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Blessed

если судить по наблюдениям, сделаных в течении последних двух недель, "моментальный процесс" — понятие относительное.

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2
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Илья Админов

Конституцию за сколько исправили? За 3 месяца? Сейчас спидран еще один замутим.

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0
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Dmitry Why

зато можно моментально объявить войну, репутация теряется моментом, приобретается годами, если не десятилетиями.

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0
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Семейный Макс

чувствую себя примерно так

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18
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Алексей Логачев

Россия - не Европа, че ей делать в этом Совете тогда, логично

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8
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Айрат Султан

Мы вон лучше с Венесуэлой и КНДР чё нибудь придумаем, совет по правам диктаторов например. Их права тоже нарушают иногда плак-плак

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12
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Miku Hatsune

Талибы + Северная Корея + Еритрея

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8
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Айрат Султан

+ Венесуэла + Сирия + Иран

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7
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Dmitry Smirnoff

Талибы против войны, так что нет.

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0
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Комсомольский череп
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12
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Конь Федерации

Риторика тп из статуса вконтактика.

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11
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Э Л
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6
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Прочий шмель
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Всемирный дебаркадер

https://www.youtube.com/watch?v=77rUjgLLj5g - актуально

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9
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Лысина Арика

Ну всё, Россия теперь не Европа официально. Ну поднасрали так поднасрали им. Мы не нужны ни Европе, ни Азии, свой путь, хули/

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7
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Всемирный дебаркадер

В полной Азиопе

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mrpenguino

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо на выборах и до выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.

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7
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Nik nak

Товарищ, у вас методичка прошлогодняя

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1
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Игорь Зимин

нужно просто потерпеть еще ))

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0
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Nie Potrzebne

Хуйло ебаное, не ты туда вступал, не тебе выходить.

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6
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Max Mayers

Теперь точно изгои блять

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6
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Roman Kusmyan

Им бы книжки да агитки писать, а не в дипломатии работать. Вся эта игра слов нацелена на русскоязычных, за рубежом такие идиомы и клише воспринимаются как wtf и непереводимая игра слов.

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6
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Подводной диод

Из ООН еще выходите

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4
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Всемирный дебаркадер

Скоро из ВТО и МВФ

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4
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Всемирный дебаркадер

И вступят во Всемирную Пиратскую Организацию.

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1
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Ленинский корабль

Не вступят, место западных копирастов займут отечественные

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Всемирный дебаркадер

Ну я про отжатие активов в основном )

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Ленинский корабль

Back in the USSR

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1
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Всемирный дебаркадер

How lucky you are

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1
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Ленинский корабль

Там в Болгарии ещё джинсы можно купить?

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0
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Всемирный дебаркадер

Тю! Все, шо хочешь, братле.

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Быстрый Макс

Привет, смертная казнь

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Arman Adabi
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ИгорьOK

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Обиженки прям)
Как дитё, которое пакостило, его поставили в угол и оно на всех обиделось за это)))

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Xenia White

Господи блять дайте уже этим дедам таблетки !!!!

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3
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Товарищ

Гопата как она есть

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2
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Blessed

це перемога

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2
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И засмеялся еще так неприятно.

ТАК ИМ!
ПОДНАСРАЛИ ПЕНДОСАМ ВОНЮЧИМ!
ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ХУИ ЖУЮТ БЕЗ НАС!

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2
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Pedro Julio

Россия решила отказаться

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2
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Озабоченный бинокль

больные

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1
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Озабоченный бинокль

дети

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1
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Озабоченный бинокль

из подворотни

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1
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Сложный лолипоп

🤡🤡🤡

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Современная Денежная Теория

сосать + лежать + насрать + поебать

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st haw

Теперь будем мечтать о том чтобы при задержании на мирных акциях тебя расстреляли, а не нашвабрили официально.

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Подозрительный Кот

так решила отказаться или выгнали?

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Холодный волк

Решила отказаться, пока не выгнали ссаными тряпками

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2
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Подозрительный Кот

россия решила отказаться от мирного времени и процветания

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Владислав Янучковский

Za Rus! ✊🤛🤜👊

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–5
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Pedro Julio

…obosrus

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Холодный волк

порвусь

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Pedro Julio

Взорвусь

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Vladimir Kolbasin

какого хера еще тж работает вообще! пора сворачиваться! и вам и вашей спецоперации-войне!

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Владимир Коловай

Прощай последняя надежда на верховенство права и честный суд.

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Алексей Кириленко

Ждем возвращение смертной казни

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Ігор Лазарук

Превентивный удар, хули... А то места под пинки всё меньше.

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Элиза Чайковская
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Алексей Кириленко

о

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Холодный волк

порвусь

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Кристобаль Фейра
Словарик для перевода с пропагандистского на русский
  • Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
  • Фейки — информация, которая нам не нравится;
  • Учения — марш к району боевых действий;
  • Спецоперация — война;
  • Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
  • Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
  • Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
  • Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
  • Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
  • Предатели — пацифисты;
  • Либералы — наша оппозиция;
  • Угнетаемое население — их оппозиция;
  • Дети — малолетние на митингах либералов;
  • Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
  • Память о великом прошлом — коллекция грабель;
  • Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
  • Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
  • Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
  • 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
  • Святой — кровавый тиран;
  • Признание независимости — военная оккупация;
  • Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
  • Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
  • Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
  • Плебесцит — государственный переворот;
  • Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
  • Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
  • Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
  • Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
  • Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
  • Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
  • V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
  • Ассимиляция [языка] — обособление;
  • Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
  • Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
  • Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
  • Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
  • Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
  • Хлопок — взрыв;
  • Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
  • Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
  • Подтопление — она утонула;
  • Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
  • Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
  • Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
  • Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
  • Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
  • Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
  • Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
  • Падение — обрушение;
  • Обрушение (в экон.) — дефолт;
  • Приватизация — воровство у своего народа;
  • Национализация — воровство у иностранцев;
  • Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
  • Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
  • Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
  • Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
  • Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
  • Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
  • Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
  • Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
  • Коммунизм — православный сталинизм.
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