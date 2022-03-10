Россия решила отказаться от участия в Совете Европы Статьи редакции
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
МИД РФ выпустил заявление «о ситуации в Совете Европы». По мнению министерства, ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Российские дипломаты назвали это «необратимым ходом события. «Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями», — заявил МИД РФ.
Членство России в Совете Европы приостановили 25 февраля.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Ебаное быдло блять...
Это быдло, эти конемордые и свинорылые являются нашими официальными представителями. Они выражают наше с вами мнение всему миру. Вам страшно? Мне да.
Это показатель уровня дипломатии в РФ.
Оттуда они уже давно вышли. Кстати, количество дел в ЕСПЧ, которые не исполнила Россия - рекордное, как и санкции.
РОССИЯ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺ВПЕРЁД, ТАК ИМ😂😂😂😂😎😎💪
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России»
С такой истероидно-нарциссичной риторикой, уж кто, кто, но, по-моему, точно не Европа самолюбованием занимается.
И это не Панорама!
ЕСЛИ БЫ РОССИЯ НЕ ВЫШЛА ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ЕЕ БЫ ВЫГНАЛИ СОЛДАТЫ НАТО.
ВЫ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТЕ ГЕНИАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ!
Ммммм, смертная казнь
Для этого надо отрулить решения КС, а это не моментальный процесс.
Я вас умоляю, у нас КС послушней самого верного пёсика. Проведут, если надо будет, задним числом.
если судить по наблюдениям, сделаных в течении последних двух недель, "моментальный процесс" — понятие относительное.
Конституцию за сколько исправили? За 3 месяца? Сейчас спидран еще один замутим.
зато можно моментально объявить войну, репутация теряется моментом, приобретается годами, если не десятилетиями.
Россия - не Европа, че ей делать в этом Совете тогда, логично
Мы вон лучше с Венесуэлой и КНДР чё нибудь придумаем, совет по правам диктаторов например. Их права тоже нарушают иногда плак-плак
Талибы + Северная Корея + Еритрея
+ Венесуэла + Сирия + Иран
Талибы против войны, так что нет.
Риторика тп из статуса вконтактика.
https://www.youtube.com/watch?v=77rUjgLLj5g - актуально
Ну всё, Россия теперь не Европа официально. Ну поднасрали так поднасрали им. Мы не нужны ни Европе, ни Азии, свой путь, хули/
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо на выборах и до выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
Товарищ, у вас методичка прошлогодняя
нужно просто потерпеть еще ))
Хуйло ебаное, не ты туда вступал, не тебе выходить.
Теперь точно изгои блять
Им бы книжки да агитки писать, а не в дипломатии работать. Вся эта игра слов нацелена на русскоязычных, за рубежом такие идиомы и клише воспринимаются как wtf и непереводимая игра слов.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Обиженки прям)
Как дитё, которое пакостило, его поставили в угол и оно на всех обиделось за это)))
Господи блять дайте уже этим дедам таблетки !!!!
Гопата как она есть
це перемога
ТАК ИМ!
ПОДНАСРАЛИ ПЕНДОСАМ ВОНЮЧИМ!
ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ХУИ ЖУЮТ БЕЗ НАС!
Россия решила отказаться
сосать + лежать + насрать + поебать
Теперь будем мечтать о том чтобы при задержании на мирных акциях тебя расстреляли, а не нашвабрили официально.
так решила отказаться или выгнали?
россия решила отказаться от мирного времени и процветания
Za Rus! ✊🤛🤜👊
…obosrus
Взорвусь
какого хера еще тж работает вообще! пора сворачиваться! и вам и вашей спецоперации-войне!
Прощай последняя надежда на верховенство права и честный суд.
Ждем возвращение смертной казни
Превентивный удар, хули... А то места под пинки всё меньше.
о
- Режим информационного благоприятствования — пропаганда и цензура;
- Фейки — информация, которая нам не нравится;
- Учения — марш к району боевых действий;
- Спецоперация — война;
- Освобождение народа — ковровые бомбардировки;
- Контрактная армия — лица мужского пола, от 18 до 50, набранные на учения откуда придётся;
- Ополчение — часть контрактной армии, которую бросят умирать не заплатив;
- Фашисты — правительство, которое нам не нравится;
- Нацисты — правительство, которое нам не подчиняется;
- Предатели — пацифисты;
- Либералы — наша оппозиция;
- Угнетаемое население — их оппозиция;
- Дети — малолетние на митингах либералов;
- Молодёжь — малолетние на митингах правящей партии;
- Память о великом прошлом — коллекция грабель;
- Историческая справедливость — оправдание за неправильно закрашенную в детстве контурную карту;
- Отсутствие потерь — на пять дней потеряли связь с фронтом;
- Импортозамещение — замещение одного импорта другим;
- 90-е — сборник сказок братьев Гримм;
- Святой — кровавый тиран;
- Признание независимости — военная оккупация;
- Нормальные мужики — религиозные фундаменталисты;
- Запрещённая организация — нормальные мужики, призывающие прекратить освобождение народа;
- Денацификация — освобождение народа на территории, населённой твоей же нацией;
- Плебесцит — государственный переворот;
- Референдум — силовой пересмотр государственных границ;
- Президент — диктатор, захвативший власть с помощью плебесцита;
- Конституция — записная книжка президента и инструмент для плебесцита;
- Уголовный Кодекс — сборник идей для президента и его окружения;
- Демилитаризация — уничтожение на указанной территории любых форм жизни, теоретически могущих навредить лабрадору нашего президента;
- Z — Zадолбаем весь мир сильнее, чем КНДР!
- V — Vенерическое заболевание уже поразило мозг президента;
- Ассимиляция [языка] — обособление;
- Запрет русских школ — язык и литературу страны надо учить на языке этой страны;
- Запрет русского языка — попытка вести документооборот на одном языке, а не на семи;
- Котлы по всей линии фронта — у нас кончилось топливо и мы пытаемся отжать его у противника;
- Расширение НАТО на восток — страшилка для детей;
- Геноцид русских — геноцид русских. Мы просто не уточнили, кем, когда и как;
- Хлопок — взрыв;
- Денуклиаризация — кадыровцы впервые увидели АЭС;
- Сильный хлопок — последствия денуклиаризации;
- Подтопление — она утонула;
- Стремительное наступление — судорожные десанты без снабжения в рандомные точки территории противника;
- Возгорание — результат стремительного наступления или котлов по всей линии фронта;
- Задымление — возгорание, о котором уже некому сообщить;
- Военный гений — этот человек понял, в чём были ошибки генерала Грачёва. Кажется. Ведь понял же, правда?
- Геополитика — повод не говорить о проблемах в экономике;
- Остановка торгов — биржа в панике вторую неделю;
- Отрицательный рост (фин. и стат.) — падение;
- Падение — обрушение;
- Обрушение (в экон.) — дефолт;
- Приватизация — воровство у своего народа;
- Национализация — воровство у иностранцев;
- Спасение экономики — приватизация и национализация перед обрушением;
- Гений геополитики — наши соседи передерутся друг с другом за право нас атаковать;
- Кругом одни враги — последствия действий гения геополитики;
- Многоходовочка — наш президент запутался в собственных планах, но нам страшно ему об этом сказать;
- Суверенный Интернет — страшно читать, что пишут о нас за границей;
- Повышение уровня боевой готовности — нам вообще всем страшно, и военному гению геополитики тоже;
- Либерально-демократическая партия — лакейско-лоялисткий флюгер;
- Православные сталинисты — шизофреники в сезон обострения;
- Коммунизм — православный сталинизм.
Один из документов предполагает средства на защиту инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».
Теперь блогерам также недоступен доход с подписок Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.