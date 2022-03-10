Новости

Авиаудар по Мариуполю. Главное о последствиях и о позициях Украины и России Статьи редакции

Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.

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Пациентка больницы в Мариуполе. Фото AP

В центре Мариуполя 5 марта разрушили здания роддома и детской больницы. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириенко.

Видео изнутри разрушенного роддома опубликовал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Человек за кадром говорит, что по зданию сработал российская авиация, и показывают разрушенные стены и следы крови на полу.

Видео из телеграм-канала 

Позже Зеленский выступил с заявлением, в котором обвинил в обстреле больницы российские войска. Такой же точки зрения придерживаются местные власти. Он сообщил о 17 раненных в результате удара и призвал НАТО «закрыть небо» над Украиной. По словам президента страны, под завалами всё ещё могут находиться люди. Кириенко заявил, что среди раненых — роженицы и дети.

Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — денацификация больницы? Всё, что оккупанты делают с Мариуполем, — это уже за пределом зверства.

Владимир Зеленский
президент Украины
Видео Мариупольского городского совета

10 марта Мариупольский городской совет сообщил, что после удара погибли трое человек. Среди них — ребёнок.

В ударе по больнице и роддоме Россию обвинили и представители западных стран. Среди них — заместитель госсекретаря США Венди Шерман и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Boris Johnson @BorisJohnson
Ответ на публикацию @BBCBreaking
There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes.

#PutinMustFail
Мало что может быть более порочным, чем целиться в уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечём Путина к ответственности за его ужасные преступления.
Wendy R. Sherman @DeputySecState
Ответ на публикацию @KyivIndependent
Horrified, outraged, and heartbroken by credible reports that a Russian airstrike destroyed a maternity and children's hospital in Mariupol. How much more devastation will Putin's senseless war of choice bring to the people of Ukraine? He must stop these heinous acts now.
Ужасные, возмутительные и разрывающие сердце, но заслуживающие доверия сообщений о российском авиаударе по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сколько ещё разрушений принесёт бессмысленная война Путина народу Украины? Он должен немедленно прекратить эти гнусные действия.

Официально Минобороны РФ случившееся не комментировало. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает информацией» об обстреле роддома в Мариуполе. Он заявил, что власти запросят данные у военных, передаёт слова Пескова «Говорит Москва».

Первый заместитель постпреда России при ООН (постпредство входит в систему МИДа) Дмитрий Полянский назвал информацию о пострадавших при ударе «фейковыми новостями» и заявил, что «больница была превращена радикалами в военный объект».

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Полянский указал на выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза альянса 7 марта. Там приводятся следующие позиции России:

  • «Угрозу гражданскому населению Украины представляют не российские военные, которые не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а украинские радикалы и неонацисты, которые держат в заложниках население нескольких городов»;
  • «Украинские радикалы день ото дня всё отчётливее показывают своё истинное лицо. Местные жители сообщают, что ВСУ выгнали персонал родильного дома №1 города Мариуполя и устроили огневую площадку на территории учреждения. Кроме того, они полностью уничтожили один из городских детских садов».

Он также упрекнул генсека ООН Антониу Гутерриша в распространении фейковой информации. Тот назвал обстрел больницы «ужасающим».

António Guterres @antonioguterres
Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.

Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.

This senseless violence must stop.

End the bloodshed now.
Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе на Украине, где расположены родильное и детское отделения, ужасающее. Мирные люди платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас же.

На переговорах с министром иностранных дел Украины глава МИД России Сергей Лавров также сослался на это заявление, сообщив, что «родильный дом, по которому был нанесён удар в Мариуполе, был базой батальона „Азов”».

5 марта официальный представитель Минобороны России и генерал-майор Игорь Конашенков выступил с заявлением о том, что «неонацисты» в Мариуполе стреляют из роддомов, школ и детских садов. Информацию, что военные выгнали из больницы персонал, подтвердил сын одной из сотрудниц, пишет «Лента.ру».

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Фото AP
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Фото AP
Фото AP
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Фото AP

10 марта главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров начали переговоры в Турции. Одной из тем переговоров станет гуманитарная ситуация в Мариуполе и других городах.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

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Дурной каякер

Завтра отрицание сменится признанием

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44
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Alexander D

Не, нихуя. Будет отрицание в духе "чем докажешь, гражданин начальник". А потом замнут как с боингом малазийским.

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29
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Renox

кстати, боинг сбили 100% сепары. Своими глазами видел, как Гиркин высрал в вк, что сбили сушку, вон упала гы-гы. А потом удалил через 40 минут.

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24
4 комментария
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Редкий Натр

Отрезанные гордыми нохчи башки (после кавказского переворота) могут что угодно бормотать, это уже будет не важно.
Разгром крестоносцами Константинополя, типа того

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0
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Печальный цвет

Говноканалы пишут что это актриса и все это массовка и все не так однозначно
https://t.me/warfakes/1012

Война с фейками
Фейк: Российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «зверством»: по его словам, под завалами остались женщины и дети.

Правда: Несмотря на то, что информация об ударе появилась вчера в середине дня (на многочисленных виде...
Фейк: Российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «зверством»: по его словам, под завалами остались женщины и дети.

Правда: Несмотря на то, что информация об ударе появилась вчера в середине дня (на многочисленных видео и фото не было видно ни одного пациента), кадры с беременными женщинами оказались в информационном пространстве намного позже — вечером 9 марта. Однако они сразу облетели все информагентства и паблики, стали распространяться в различных популярных сообществах и у блогеров, что может являться следствием спланированной кампании. И это несмотря на то, что сами местные жители утверждают, что в роддоме не было ни рожениц, ни персонала.

История вызывает много вопросов: логично предположить, что если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа. Однако так получилось, что первым подготовил и опубликовал фотографии известный украинский пропагандист Евгений Малолетка. Начав свою карьеру в УНИАН, сейчас он сотрудничает с такими медиаигроками, ведущими антироссийскую кампанию годами, как the Guardian, The Times, The NYT. На него подписан даже личный фотограф Барака Обамы, а в 2015 году Малолетка даже прошел стажировку в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Любопытно, что этот фотограф рассказывает о «военных преступлениях России» еще с 2014 года.

Сегодня же мы получили неоспоримые подтверждения постановки «кадров с беременными», за которую отвечают украинские пропагандисты и их польские медиаинструкторы, о которых мы писали ранее. Украинцы использовали для самых громких кадров (всего их три) модель Марианну из Мариуполя. Любопытно, что она играет сразу двух разных беременных: ей пришлось даже переодеться и перекраситься, что, впрочем, не удивсительно: ведь на самом деле Марианна известный в регионе бьюти-блогер. Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение. Слава уже нашла героиню данной постановки: в ее инстаграме под последним постом уже больше 500 комментариев от реальных пользователей, осуждающих девушку за участие в грязных информационных вбросах.
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5
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Александр Чекета

Ну, админы пабликов умнее ООН, лидеров ЕС и НАТО и они любые заговоры раскрывают по щелчку пальцев (кремля), понятно же.

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23
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Mak Sim

Россия окружила Мариуполь. Целый день идут бои на окраинах города. Некогда людей хоронить, для них организовывают братские могилы. Россия утверждает, что они закрыли небо над Украиной. И тут на город падает бомба весом 1000 кг. Кто бы это мог быть? Конечно злые украинцы!

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15
9 комментариев
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Denis D

Я так и не понял, а где, собственно, опровержение? Я вижу только какой-то пук о девушке из Мариуполя, которая блять ирл беременна о чем они сами же и говорят.

А ну и про "боевиков Азова" конечно никто не забыл.

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12
25 комментариев
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Denis Voznyuk

Но ведь даже если внимательно посмотреть на большие фотографии видно, что это разные беременные девушки...

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5
1 комментарий
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Сергей Иванов

Бьюти-блогер не может быть беременной и лежать в роддоме, штоле?

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4
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Nikon Mockey

Блять, владельцев таких каналов надо вешать. Не насмерть. А типа вешать, чтобы повисели в удушье и потом отпускать подышать, а потом снова. И снова. И снова.
Проглядел с десяток постов, и захотелось душ принять. Лбди умирают, а они обесценивают ихс мерти, их трагедии, их право блять НА ЖИЗНЬ.
ЁБАНЫЕ ПИДОРАСЫ.
Это самые настоящие эссесовцы. Это не вата, у которых в голове… вата, которые те ещё гондоны, но они просто безмозглые. Или солдатики, с промытыми мозгами, думающие что реально подвиги совершают.
Но эта порода шакалов сифозных — ебучие гестаповцы, делающие это даже не за идею, или патриотизм, а за ёбаные деньги!

Просто ненависть!!

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1
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Добро и позитив

600к подписоты

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0
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Lee

это клиника, крайняя стадия

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Sergey Gong

.

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No Name

Уже признали) гораздо быстрее чем казалось, правда с одним НО: «там опять оказались нацисты»

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Renox

Какие же представители парашки жалкие и гнусные людишки. Просто биомусор

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24
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angry cat

Блять, ну это уже совсем финиш бомбить беременных баб и детей.
Конченные пидарасы и фашисты

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25
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Руденко Сергей

Ещё бы они сознались, ага

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22
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Ян Моссаковский

Да это они сами себя бомбят, очевидно же что там были следы коронавирусных разработок!

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17
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Ян Моссаковский

А прикиньте они реально завтра такое выкатят в прессрелизе

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6
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Андрей Андреевич

Так уже и про чуму и сибирскую язву, и эболу и что-то ещё писали

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3
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Андрей Васильев

Важно было бы отметить, что фашистская сторона в лице Захаровой за 4 часа до этой бомбежки отметила, что в данном роддоме находятся позиции "бендеровцев", т.е. фактически заспойлила данный акт геноцида

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15
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Richie Vell

Или туда все же не случайно стреляли и там таки были позиции бандеровцев

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–7
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russianvoodoo

Сколько бендеровцев и с каким вооружением должны сидеть в здании, где есть гражданские, чтобы по нему нужно было бы шмальнуть снарядами? Почему не предупредили о необходимости эвакуировать гражданских?

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1
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angry cat

А чего это пехота не имеет права роддом охранять в городе, где ведутся городские бои?
Другое дело если бы там арта стояла посреди двора и здание использовалось в качестве боевой точки.

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1
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SadDamnWhoSaid

То есть можно стрелять по позиции бендеровцев, когда они сидят в роддоме?

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0
3 комментария
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СОВа

Уже пишут, что девушка на фото модель и блоггер. И все это постановка.
Аргументы не уловила, потому что что мешает блогеру рожать детей?

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12
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russianvoodoo

.

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1
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Вова, но не Путин

Кто-то ещё верит в российский пиздеж?

Пленным срочникам привет)

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12
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Комсомольский череп

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров начали переговоры в Турции

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10
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aliftin

Прошло десять минут и нет картинки с обезьяной?да вы охуели что-ли.

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9
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Комсомольский череп

Новость несмешная

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1
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aliftin

Тебя это хоть раз за последние дни останавливало?

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5
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meow

Информацию, что военные выгнали из больницы персонал, подтвердил сын одной из сотрудниц, пишет «Лента.ру».
 Источник авторитетней некуда)

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8
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Сеня

а какой авторитетный, украинские телеграмм-каналы?

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–10
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Сергей Иванов

Даже если в роддоме и больнице не было пациентов (я придерживаюсь этой версии, потому что думаю, что их наверняка отправили в безопасное место, и к тому же на видео видно, что трупов нет, а палаты не выглядят как заселенные) и были укронацистские швайнофашистские азовцы (не придерживаюсь), то рос. власть все равно конкретно проебалась в этой информационной битве, и никакие опровержения ее не спасут: это очень эмоциональная история, про которую узнает весь (цивилизованный) мир, а "опровержения" даже если и будут, то дойдут не до всех.

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8
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maksimqa

А что делали другие беременные? Почему их оставили?

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0
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Сергей Иванов

Нельзя исключать постановку.

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Нурсултан из Нур-Султана

Для массовки. Бандеровцы обо всем подумали!

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0
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Печальный цвет

Свеженькое

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4
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испанский смех

wtf?

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3
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Андрей Охапкин

Скрыли автора из-за неизбежного потока хейта, так как в новости представлена российская позиция

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2
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Грубый бинокль

Какой скрыли, просто из-под подсайта запостили

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4
2 комментария
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Подводной диод

Новости пишут себя сами

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Китайский Абдужаббор

это материал от редакции, на что указывает галочка верификации рядом с заголовком

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Сергей

«больница была превращена радикалами в военный объект».
Не знаю, обычно на военных объектах, созданных из говна и палок, есть укрепы: пулеметы там всякие, склады оружия и прочая военная атрибутика.
По идее, на видео должно быть как минимум разбросанное оружие, гильзы, раненные вояки, хоть какие-то следы того, что там засели "радикалы".

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3
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interzone Макс

Они очень быстро зачистили следы, буквально за пару минут до авиаудара все забрали и убежали

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0
1 комментарий
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Untiy

И женщин туда подкинули когда бомба уже в полете была

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2
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Divaltor

Как всегда сделают вид, что произошел хлопок

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3
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Андрей Андреевич

Тут даже слову уже нет..

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3
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Александр Чекета
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3
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Лекарственный яд

Пиздец, конечно. И Путин обязан будет оплатить восстановление всего этого. Умерших вот только уже не вернуть родным.

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1
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Ilya Sharkov

Он? Он не будет.
А мы будем. А он в рай сразу, или куда он там хотел.

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Виталий Чухнов

В России это отрицают.
Мне кажется Украине виднее куда снаряды прилетают

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1
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Удивительный ящик

ну что ж, "ахуенный" результат работы "высокоточного оружия"

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1
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Хороший кот

Учитывая что русские пилоты не сильно заморачиваются с точностью, пишут на бумажках от руки координаты, и сбрасывают в свободном полете бомбы - ничего удивительного нет.

Таких «попаданий» будет к сожалению много до тех пор, пока летчики не откажутся вылетать.

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maksimqa

Ведро с краской это кринж конечно

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Удивительный ящик

ну да, обычно ж краску хранят в ведре.
это ж не может быть такого, что кто то бросил в ведро с водой окровавленную ткань, с которой капала кровь.
upd: кажется там написано — для промывания желудка

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Удивительный ящик

и еще вот специально для тебя я выставил точку белого (по ведру) и черного (какая то черная херня за ним). для крови как то прозрачно, тебе не кажется?

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Богдан Пухальский

Вчора Закхарова звітувала за цей напад, ніби будуть обстріляні позиції нацбата. Ось хто для них нацбат, цивільні люди.

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