Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.

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Пациентка больницы в Мариуполе. Фото AP

В центре Мариуполя 5 марта разрушили здания роддома и детской больницы. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириенко.

Видео изнутри разрушенного роддома опубликовал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Человек за кадром говорит, что по зданию сработал российская авиация, и показывают разрушенные стены и следы крови на полу.

Видео из телеграм-канала

Позже Зеленский выступил с заявлением, в котором обвинил в обстреле больницы российские войска. Такой же точки зрения придерживаются местные власти. Он сообщил о 17 раненных в результате удара и призвал НАТО «закрыть небо» над Украиной. По словам президента страны, под завалами всё ещё могут находиться люди. Кириенко заявил, что среди раненых — роженицы и дети.

Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — денацификация больницы? Всё, что оккупанты делают с Мариуполем, — это уже за пределом зверства. Владимир Зеленский президент Украины

Видео Мариупольского городского совета

10 марта Мариупольский городской совет сообщил, что после удара погибли трое человек. Среди них — ребёнок.

В ударе по больнице и роддоме Россию обвинили и представители западных стран. Среди них — заместитель госсекретаря США Венди Шерман и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Boris Johnson @BorisJohnson Ответ на публикацию @BBCBreaking



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes.



#PutinMustFail There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. Мало что может быть более порочным, чем целиться в уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечём Путина к ответственности за его ужасные преступления.

Wendy R. Sherman @DeputySecState Ответ на публикацию @KyivIndependent Horrified, outraged, and heartbroken by credible reports that a Russian airstrike destroyed a maternity and children's hospital in Mariupol. How much more devastation will Putin's senseless war of choice bring to the people of Ukraine? He must stop these heinous acts now. Ужасные, возмутительные и разрывающие сердце, но заслуживающие доверия сообщений о российском авиаударе по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сколько ещё разрушений принесёт бессмысленная война Путина народу Украины? Он должен немедленно прекратить эти гнусные действия.

Официально Минобороны РФ случившееся не комментировало. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает информацией» об обстреле роддома в Мариуполе. Он заявил, что власти запросят данные у военных, передаёт слова Пескова «Говорит Москва».

Первый заместитель постпреда России при ООН (постпредство входит в систему МИДа) Дмитрий Полянский назвал информацию о пострадавших при ударе «фейковыми новостями» и заявил, что «больница была превращена радикалами в военный объект».

Полянский указал на выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза альянса 7 марта. Там приводятся следующие позиции России:

«Угрозу гражданскому населению Украины представляют не российские военные, которые не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а украинские радикалы и неонацисты, которые держат в заложниках население нескольких городов»;

«Украинские радикалы день ото дня всё отчётливее показывают своё истинное лицо. Местные жители сообщают, что ВСУ выгнали персонал родильного дома №1 города Мариуполя и устроили огневую площадку на территории учреждения. Кроме того, они полностью уничтожили один из городских детских садов».



Он также упрекнул генсека ООН Антониу Гутерриша в распространении фейковой информации. Тот назвал обстрел больницы «ужасающим».

António Guterres @antonioguterres Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now. Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе на Украине, где расположены родильное и детское отделения, ужасающее. Мирные люди платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас же.

На переговорах с министром иностранных дел Украины глава МИД России Сергей Лавров также сослался на это заявление, сообщив, что «родильный дом, по которому был нанесён удар в Мариуполе, был базой батальона „Азов”».

5 марта официальный представитель Минобороны России и генерал-майор Игорь Конашенков выступил с заявлением о том, что «неонацисты» в Мариуполе стреляют из роддомов, школ и детских садов. Информацию, что военные выгнали из больницы персонал, подтвердил сын одной из сотрудниц, пишет «Лента.ру».

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Фото AP

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10 марта главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров начали переговоры в Турции. Одной из тем переговоров станет гуманитарная ситуация в Мариуполе и других городах.