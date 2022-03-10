Авиаудар по Мариуполю. Главное о последствиях и о позициях Украины и России Статьи редакции
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.
В центре Мариуполя 5 марта разрушили здания роддома и детской больницы. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириенко.
Видео изнутри разрушенного роддома опубликовал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Человек за кадром говорит, что по зданию сработал российская авиация, и показывают разрушенные стены и следы крови на полу.
Позже Зеленский выступил с заявлением, в котором обвинил в обстреле больницы российские войска. Такой же точки зрения придерживаются местные власти. Он сообщил о 17 раненных в результате удара и призвал НАТО «закрыть небо» над Украиной. По словам президента страны, под завалами всё ещё могут находиться люди. Кириенко заявил, что среди раненых — роженицы и дети.
10 марта Мариупольский городской совет сообщил, что после удара погибли трое человек. Среди них — ребёнок.
В ударе по больнице и роддоме Россию обвинили и представители западных стран. Среди них — заместитель госсекретаря США Венди Шерман и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Официально Минобороны РФ случившееся не комментировало. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает информацией» об обстреле роддома в Мариуполе. Он заявил, что власти запросят данные у военных, передаёт слова Пескова «Говорит Москва».
Первый заместитель постпреда России при ООН (постпредство входит в систему МИДа) Дмитрий Полянский назвал информацию о пострадавших при ударе «фейковыми новостями» и заявил, что «больница была превращена радикалами в военный объект».
Полянский указал на выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза альянса 7 марта. Там приводятся следующие позиции России:
- «Угрозу гражданскому населению Украины представляют не российские военные, которые не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а украинские радикалы и неонацисты, которые держат в заложниках население нескольких городов»;
- «Украинские радикалы день ото дня всё отчётливее показывают своё истинное лицо. Местные жители сообщают, что ВСУ выгнали персонал родильного дома №1 города Мариуполя и устроили огневую площадку на территории учреждения. Кроме того, они полностью уничтожили один из городских детских садов».
Он также упрекнул генсека ООН Антониу Гутерриша в распространении фейковой информации. Тот назвал обстрел больницы «ужасающим».
На переговорах с министром иностранных дел Украины глава МИД России Сергей Лавров также сослался на это заявление, сообщив, что «родильный дом, по которому был нанесён удар в Мариуполе, был базой батальона „Азов”».
5 марта официальный представитель Минобороны России и генерал-майор Игорь Конашенков выступил с заявлением о том, что «неонацисты» в Мариуполе стреляют из роддомов, школ и детских садов. Информацию, что военные выгнали из больницы персонал, подтвердил сын одной из сотрудниц, пишет «Лента.ру».
10 марта главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров начали переговоры в Турции. Одной из тем переговоров станет гуманитарная ситуация в Мариуполе и других городах.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Не, нихуя. Будет отрицание в духе "чем докажешь, гражданин начальник". А потом замнут как с боингом малазийским.
кстати, боинг сбили 100% сепары. Своими глазами видел, как Гиркин высрал в вк, что сбили сушку, вон упала гы-гы. А потом удалил через 40 минут.
Отрезанные гордыми нохчи башки (после кавказского переворота) могут что угодно бормотать, это уже будет не важно.
Разгром крестоносцами Константинополя, типа того
Говноканалы пишут что это актриса и все это массовка и все не так однозначно
https://t.me/warfakes/1012
Правда: Несмотря на то, что информация об ударе появилась вчера в середине дня (на многочисленных виде...
Правда: Несмотря на то, что информация об ударе появилась вчера в середине дня (на многочисленных видео и фото не было видно ни одного пациента), кадры с беременными женщинами оказались в информационном пространстве намного позже — вечером 9 марта. Однако они сразу облетели все информагентства и паблики, стали распространяться в различных популярных сообществах и у блогеров, что может являться следствием спланированной кампании. И это несмотря на то, что сами местные жители утверждают, что в роддоме не было ни рожениц, ни персонала.
История вызывает много вопросов: логично предположить, что если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа. Однако так получилось, что первым подготовил и опубликовал фотографии известный украинский пропагандист Евгений Малолетка. Начав свою карьеру в УНИАН, сейчас он сотрудничает с такими медиаигроками, ведущими антироссийскую кампанию годами, как the Guardian, The Times, The NYT. На него подписан даже личный фотограф Барака Обамы, а в 2015 году Малолетка даже прошел стажировку в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Любопытно, что этот фотограф рассказывает о «военных преступлениях России» еще с 2014 года.
Сегодня же мы получили неоспоримые подтверждения постановки «кадров с беременными», за которую отвечают украинские пропагандисты и их польские медиаинструкторы, о которых мы писали ранее. Украинцы использовали для самых громких кадров (всего их три) модель Марианну из Мариуполя. Любопытно, что она играет сразу двух разных беременных: ей пришлось даже переодеться и перекраситься, что, впрочем, не удивсительно: ведь на самом деле Марианна известный в регионе бьюти-блогер. Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение. Слава уже нашла героиню данной постановки: в ее инстаграме под последним постом уже больше 500 комментариев от реальных пользователей, осуждающих девушку за участие в грязных информационных вбросах.
Ну, админы пабликов умнее ООН, лидеров ЕС и НАТО и они любые заговоры раскрывают по щелчку пальцев (кремля), понятно же.
Россия окружила Мариуполь. Целый день идут бои на окраинах города. Некогда людей хоронить, для них организовывают братские могилы. Россия утверждает, что они закрыли небо над Украиной. И тут на город падает бомба весом 1000 кг. Кто бы это мог быть? Конечно злые украинцы!
Я так и не понял, а где, собственно, опровержение? Я вижу только какой-то пук о девушке из Мариуполя, которая блять ирл беременна о чем они сами же и говорят.
А ну и про "боевиков Азова" конечно никто не забыл.
Но ведь даже если внимательно посмотреть на большие фотографии видно, что это разные беременные девушки...
Бьюти-блогер не может быть беременной и лежать в роддоме, штоле?
Блять, владельцев таких каналов надо вешать. Не насмерть. А типа вешать, чтобы повисели в удушье и потом отпускать подышать, а потом снова. И снова. И снова.
Проглядел с десяток постов, и захотелось душ принять. Лбди умирают, а они обесценивают ихс мерти, их трагедии, их право блять НА ЖИЗНЬ.
ЁБАНЫЕ ПИДОРАСЫ.
Это самые настоящие эссесовцы. Это не вата, у которых в голове… вата, которые те ещё гондоны, но они просто безмозглые. Или солдатики, с промытыми мозгами, думающие что реально подвиги совершают.
Но эта порода шакалов сифозных — ебучие гестаповцы, делающие это даже не за идею, или патриотизм, а за ёбаные деньги!
Просто ненависть!!
600к подписоты
это клиника, крайняя стадия
.
Уже признали) гораздо быстрее чем казалось, правда с одним НО: «там опять оказались нацисты»
Какие же представители парашки жалкие и гнусные людишки. Просто биомусор
Блять, ну это уже совсем финиш бомбить беременных баб и детей.
Конченные пидарасы и фашисты
Ещё бы они сознались, ага
Да это они сами себя бомбят, очевидно же что там были следы коронавирусных разработок!
А прикиньте они реально завтра такое выкатят в прессрелизе
Так уже и про чуму и сибирскую язву, и эболу и что-то ещё писали
Важно было бы отметить, что фашистская сторона в лице Захаровой за 4 часа до этой бомбежки отметила, что в данном роддоме находятся позиции "бендеровцев", т.е. фактически заспойлила данный акт геноцида
Или туда все же не случайно стреляли и там таки были позиции бандеровцев
Сколько бендеровцев и с каким вооружением должны сидеть в здании, где есть гражданские, чтобы по нему нужно было бы шмальнуть снарядами? Почему не предупредили о необходимости эвакуировать гражданских?
А чего это пехота не имеет права роддом охранять в городе, где ведутся городские бои?
Другое дело если бы там арта стояла посреди двора и здание использовалось в качестве боевой точки.
То есть можно стрелять по позиции бендеровцев, когда они сидят в роддоме?
Уже пишут, что девушка на фото модель и блоггер. И все это постановка.
Аргументы не уловила, потому что что мешает блогеру рожать детей?
.
Кто-то ещё верит в российский пиздеж?
Пленным срочникам привет)
Прошло десять минут и нет картинки с обезьяной?да вы охуели что-ли.
Тебя это хоть раз за последние дни останавливало?
Информацию, что военные выгнали из больницы персонал, подтвердил сын одной из сотрудниц, пишет «Лента.ру».
Источник авторитетней некуда)
а какой авторитетный, украинские телеграмм-каналы?
Даже если в роддоме и больнице не было пациентов (я придерживаюсь этой версии, потому что думаю, что их наверняка отправили в безопасное место, и к тому же на видео видно, что трупов нет, а палаты не выглядят как заселенные) и были укронацистские швайнофашистские азовцы (не придерживаюсь), то рос. власть все равно конкретно проебалась в этой информационной битве, и никакие опровержения ее не спасут: это очень эмоциональная история, про которую узнает весь (цивилизованный) мир, а "опровержения" даже если и будут, то дойдут не до всех.
А что делали другие беременные? Почему их оставили?
Нельзя исключать постановку.
Для массовки. Бандеровцы обо всем подумали!
wtf?
Скрыли автора из-за неизбежного потока хейта, так как в новости представлена российская позиция
«больница была превращена радикалами в военный объект».
Не знаю, обычно на военных объектах, созданных из говна и палок, есть укрепы: пулеметы там всякие, склады оружия и прочая военная атрибутика.
По идее, на видео должно быть как минимум разбросанное оружие, гильзы, раненные вояки, хоть какие-то следы того, что там засели "радикалы".
Они очень быстро зачистили следы, буквально за пару минут до авиаудара все забрали и убежали
И женщин туда подкинули когда бомба уже в полете была
Как всегда сделают вид, что произошел хлопок
Тут даже слову уже нет..
Он? Он не будет.
А мы будем. А он в рай сразу, или куда он там хотел.
В России это отрицают.
Мне кажется Украине виднее куда снаряды прилетают
Учитывая что русские пилоты не сильно заморачиваются с точностью, пишут на бумажках от руки координаты, и сбрасывают в свободном полете бомбы - ничего удивительного нет.
Таких «попаданий» будет к сожалению много до тех пор, пока летчики не откажутся вылетать.
Ведро с краской это кринж конечно
Вчора Закхарова звітувала за цей напад, ніби будуть обстріляні позиції нацбата. Ось хто для них нацбат, цивільні люди.
Об этом заявили в Росавиации. Авиакомпании РФ также планируют вернуть часть самолетов лизингодателям.
Сообщается, что санкции не скажутся на стоимости билетов.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
«Одежда — это жизненная необходимость».