Новости
Sasha Shambilova

Uniqlo приостановит деятельность в России. Владелец бренда заявлял, что не собирается уходить из страны Статьи редакции

«Одежда — это жизненная необходимость».

Uniqlo приостановит работу в России. Об этом сообщает Reuters.

Магазины закроют в 20-х числах марта. Контракты с сотрудниками расторгать не станут, пишет «Бумага» со ссылкой на источник.

7 марта владелец японского бренда Тадаси Янаи заявил, что компании не собирается уходить из России, поскольку «российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы», а «одежда — это жизненная необходимость».

После этого пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд. Критику холдинга Fast Retailing Co., которому принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo, и владельца выкладывали по хэштегом BoycottUNIQLO.

#новости #конфликтнаукраине

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Спасибо за наводку Иван Иванов
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Подводной диод

Трезво оценив ситуацию, мы поняли, что вряд ли россияне смогут покупать одежду

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96
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Дурной каякер

Вернемся к набедренным повязкам

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8
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Редкий Натр

".. Было у меня две рубахи — холщовая на каждый день и фланелевая, выходная..."
© Копейка

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2
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Склонный огонь
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Дурной каякер

*завтра из всех утюгов

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1
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Андрей Охапкин

Переобулись так сказать

«Одежда — это жизненная необходимость»: владелец…
Компания не собирается уходить, как это уже сделали многие её конкуренты.
tjournal.ru
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Дурной каякер

*переоделись ты хотел сказать

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Прочий шмель

После хейта в сетях видимо решили уйти.

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Pavel Romanov

Шаришь.

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3
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Прочий шмель

К сожалению.

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испанский смех

день рожденья

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Прочий шмель

Только раз в году :/

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испанский смех

мертвые еще позавидуют живым

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Карина Лавушкина

То есть, ты таки прочитал дальше заголовка

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Склонный огонь
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–8
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Степан Бандера

Яка сумна новина

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–20
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Максим Соколовский

надоели

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Степан Бандера

Ахахах от і добре. Коли вже своїх вояк заберете? Повсюди висять як серпантин на гілках

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gchk
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Максим Терехов

We the best! Another one!

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Meza

Успел куртку на след зиму купить и треники.

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kharitonovmtb

Главное как говорится, чтобы эта зима была))

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Никита Павлов

и? есть десятки других брендов

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Максим Соколовский

десятки других брендов тоже закрываются ало, или ты про ашотов на базаре?

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Никита Павлов

Белорусский трикотаж, ивановский трикотаж, твое, глория джинс и тд

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–4
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И засмеялся еще так неприятно.
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4
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Михаил Желтухин

Unisadovod

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Никита Павлов

И еще бренд Fashion

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Sir Cumference
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Лекарственный яд

На самом деле с этими уходами путаница какая-то. Хорошо бы ссылку на официальный источник давать.

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JilaNis
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Официальный источник
 Медуза

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SadDamnWhoSaid

Медуза ссылается на рейтерс, рейтерс явно не медуза

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Ну тогда лучше ссылку напрямую на Рейтерс давать

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JilaNis

Медуза
 Аргумент. С минобороны, впрочем все равно не сравнить.

Uniqlo pressured to halt Russia sales after CEO…
Comments defending the decision by CEO Tadashi Yanai have drawn criticism, with some social media…
www.japantimes.co.jp
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Semen Semenov

Прогнули ☹️

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Aleksey Nope

Да понятно уже что у большинства ретейлеров приостановка деятельности исключительно из-за проблем с поставками из-за перехуячивания всех авиаперелетов через Россию и прочих логистических проблем из-за войны, а не потакание бойцам справедливости из твиттера.

Даже по пресс релизу видно - "мы не можем продолжить работу из-за ряда возникших проблем". Тем же сотрудникам икеи было сказано что приостановка только из-за проблем с логистикой. PR очки за "борьбу с режимом" это просто приятный бонус.

Бабки важнее морали, вернуться как только поймут как работать в текущих экономических реалиях.

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Приличный будильник

ну пиздец

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Вова, но не Путин

Не долго музыка играла..

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испанский смех

не долго музыка играла

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1
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Нормативный пёс_анон

Да бляяяч

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Дмитрий Михейкин

приостанавливают, потому что JCB заблочена в России, они просто прибыль не смогут вывести. но бойкотщики пусть верят в свою значимость, особенно украинские, у которых юникло вообще нет

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Joel Miller

Скоро вернутся...

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Солёная Капля

Толпа прессует всех без разбору (

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Anton Zakharikhin

Завтра уже не будет работать?

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Сергей Анонимович

Ну пздц, прогнула их Америка. Надо закупиться тогда

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Сергей Сидельников

.

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Андрей Лузин

После этого пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд
Але, а как же BLM? Только в данной ситуации речь не про расу, а про нацию. Или это был просто популизм, который никого ничему не научил?

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Однако здравствуйте

Русские уже не имеют право на жизнь

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–2
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Однако здравствуйте

Блин ну вы не поняли шутку)

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0
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Офтоп
За свободу и демократию
25 25 комментариев
255
Мнения
Михаил Подивилов
Прошу Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении В. В. Путина за фейки

Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.

54 54 комментария
198
Гибкий Филипп

На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.

Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…

30 30 комментариев
61
Жуткий супер_стар
Вот и 29. С др меня
22 22 комментария
26
Новости
Коммерческий огонь
Россия решила отказаться от участия в Совете Европы Статьи редакции

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».

Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

МИД РФ
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⚡️Китай отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей

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Россия, в ответ на санкции Запада, приостанавливает экспорт записей аварий с видеорегистраторов.

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