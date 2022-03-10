Uniqlo приостановит деятельность в России. Владелец бренда заявлял, что не собирается уходить из страны Статьи редакции
«Одежда — это жизненная необходимость».
Uniqlo приостановит работу в России. Об этом сообщает Reuters.
Магазины закроют в 20-х числах марта. Контракты с сотрудниками расторгать не станут, пишет «Бумага» со ссылкой на источник.
7 марта владелец японского бренда Тадаси Янаи заявил, что компании не собирается уходить из России, поскольку «российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы», а «одежда — это жизненная необходимость».
После этого пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд. Критику холдинга Fast Retailing Co., которому принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo, и владельца выкладывали по хэштегом BoycottUNIQLO.
".. Было у меня две рубахи — холщовая на каждый день и фланелевая, выходная..."
© Копейка
Переобулись так сказать
Шаришь.
день рожденья
мертвые еще позавидуют живым
То есть, ты таки прочитал дальше заголовка
Яка сумна новина
надоели
Ахахах от і добре. Коли вже своїх вояк заберете? Повсюди висять як серпантин на гілках
We the best! Another one!
Успел куртку на след зиму купить и треники.
Главное как говорится, чтобы эта зима была))
и? есть десятки других брендов
десятки других брендов тоже закрываются ало, или ты про ашотов на базаре?
Белорусский трикотаж, ивановский трикотаж, твое, глория джинс и тд
Unisadovod
И еще бренд Fashion
Официальный источник
Медуза
Медуза ссылается на рейтерс, рейтерс явно не медуза
Ну тогда лучше ссылку напрямую на Рейтерс давать
Медуза
Аргумент. С минобороны, впрочем все равно не сравнить.
Прогнули ☹️
Да понятно уже что у большинства ретейлеров приостановка деятельности исключительно из-за проблем с поставками из-за перехуячивания всех авиаперелетов через Россию и прочих логистических проблем из-за войны, а не потакание бойцам справедливости из твиттера.
Даже по пресс релизу видно - "мы не можем продолжить работу из-за ряда возникших проблем". Тем же сотрудникам икеи было сказано что приостановка только из-за проблем с логистикой. PR очки за "борьбу с режимом" это просто приятный бонус.
Бабки важнее морали, вернуться как только поймут как работать в текущих экономических реалиях.
Не долго музыка играла..
не долго музыка играла
приостанавливают, потому что JCB заблочена в России, они просто прибыль не смогут вывести. но бойкотщики пусть верят в свою значимость, особенно украинские, у которых юникло вообще нет
Скоро вернутся...
Толпа прессует всех без разбору (
Завтра уже не будет работать?
Ну пздц, прогнула их Америка. Надо закупиться тогда
.
После этого пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд
Але, а как же BLM? Только в данной ситуации речь не про расу, а про нацию. Или это был просто популизм, который никого ничему не научил?
Русские уже не имеют право на жизнь
Блин ну вы не поняли шутку)
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
Об этом заявили в Росавиации. Авиакомпании РФ также планируют вернуть часть самолетов лизингодателям.
Сообщается, что санкции не скажутся на стоимости билетов.
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.