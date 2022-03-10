Медведев пообещал «жёсткий» ответ на уход западных компаний — правительство рассматривает национализацию имущества Статьи редакции
«Котлеты и булки мы производить и сами умеем».
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте» высказался об уходе иностранных компаний из России. По словам политика, российские власти будут «принципиально и жёстко» отвечать на «дебильные ограничения» США и Евросоюза и «великий исход» зарубежного бизнеса.
Медведев заявил, что Россия тоже умеет производить продовольственные товары «отличного качества».
always has been научились
не, в 17е
😂
Если коротко
Medvedev’s
среньк.
Котлеты и булки мы производить и сами умеем
А мобильные телефоны и космические корабли?)))))))))
А зачем они?
В принципе да, нахуй не нужны.
Чтобы бороздить космические просторы
Этот вроде по компоту специалист
А об этом тактично умолчим. Это делать не умеют, вот и шуметь не будем пока стадо вопросы не задает. А вот с булками ПОБЕД!!!!! Блэт.
Телефон на хлеб не намажешь.
по его логике, нам нужны только булки и котлеты)
Основа пирамиды Маслоу, физиологические потребности only
Пиздец у них агония.
Пц будущему детей. Немного сникерсов покушоли и хватит
Вот видите, а вы паниковали. Там все схвачено.
Главное не бухтеть
Запад опять просчитался.
Так. Погодь. Поставщик мяса в мак - мираторг. Мираторг = жена медведа.
Значит, Мак косвенно платил медведу. А он их еще и обсирает публично? Во морда
Так всё, вертикальная интеграция и привет Медвед (извините), жена Медведева доставляет мясо сама себе и в РусМедведевсе их продаёт
Эх, дядя, Мак это не только булки с котлетками... в России же банально перестанут пирожки выбрасывать через 5 минут, просто потому что они остыли и будете подавать говно
А ты думаешь в маке выбрасывали?)
У меня брат там работал и когда пирожки остывали, то их направляли в утиль. Нет конечно можно было забрать себе, но очень тихо и секретно
Выбрасывали точно, там очень строгие нормы. Могли выбросить даже собранный пакет еды, если он случайно упал на пол
Вангую рост пищевых отравлений в РФ
Как один мудак может отбросить нас на 10 лет. Пара - лет на 30-40.
Если это случится – могут забыть о том, что какой-то бизнес захочет вернуться.
В этой ситуации у них, похоже, горизонт планирования — месяц-другой. А такие заявления отлично работают для поддержки патриотического угара
Новость можно закрывать уже на слове «Медведев».
Яхта Медведева в Финляндии арестована
Наверное он имел ввиду, что каждый гражданин эРэФии является владельцем части его (и остальных олигархов) яхт и имущества, поскольку это имущество куплено на спиж..еные налоги граждан ))))
Из предыдущей сентенции выходит, что арестовали лично ваше имущество ))))
А за что, ну вот:
https://vk.com/video/@valeri_92?z=video7187261_166125295%2Fpl_7187261_-2
Импотенты.
«Котлеты и булки мы производить и сами умеем»
"Нам незачем легализировать секс-индустрию, я вообще-то и сам умею сосать хуи по высшему разряду, не стоить недооценивать мощь граждан России" (с) Дмитрий Медведев
"Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом."
За олигархов и пропагандонов топят жестко
Мираторг вроде как его семье принадлежит, так что про котлетки он не обманул
Но одно дело, когда их у тебя заказывает МакДональлс, и совсем другое - когда кафешка "У дяди Коли". Это и объёмы, и заниженные стандарты, ведь с "дядей Колей" можно перетереть и гнать фуфло россиянам по той же цене (а то и выше ввиду отсутствия конкуренции).
Вот и будут гнать фуфло за бешеные деньги. Профит
Да. Помню эти аналоги Макдональдс в нулевые. Главное после них до туалета добежать
И тараканы, бегающие прямо по прилавку
Щас такого не будет, щас всё у них схвачено. Пендосы - дураки, пусть теперь свои хуи от наших слюней оттирают, дурни.
Мам, купи мне бургер
У нас дома есть бургер!
Бургер у нас дома:
Хули не нравится? Это ещё шикарный вариант
мазика и кетчука добавить и топчик
Радуйся что вообще жрать даю!!111
Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями 😂
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
Это же разные смайлы:
😄😂
ты не в теме, олд или бумер или как там но ньюфаговски
Котлеты и булки умеем, а с остальным что? Я даже трусов российских никогда не видел.
трУсов российских
Белорусский трикотаж продавался в момент проведения реконструкции Бородинской битвы. Насмотрелся.
Есть Чебоксарский трикотаж.
Ресторан "У дяди Димы"
Цап-Царап тотальный
Если умели, чего не делали?
национализировать это я так понял разграбить остатки западных компаний, т.е их имущество и оборудование и технологии?
И процессоры тоже слепим
Один другого краше перлы выдает, уже жду следующее
Перевод: нам пиздец
Он не выкупает по ходу, что если они национализируют имущество зарубежных компаний, то из кризиса их режим не выйдет никогда
Позор.
Хотели в 2007, а будете в 1937 )
Медведєв пообещал и пошел спать дальше.
Аф аф аф, рррр, аф аф.
Жеский ональный ответ? Он что, себе дилдо больше купит?
Какой ответ?
Они там гавноеды потеряли связь с реальностью.)
Привет «Макдоналдсу»!
Пока, Дим.
Блин, они понимают как жалко это выглядит? Он де один в один ДТФеры с их "пусть валят, какой рынок потеряли". Какой рынок, идиоты. Рынок это Индия, США, ЕС, Китай. А РФ, да и весь СНГ, это пыль. ДА еще и с региональными ценами.
Типа дураки там серьёзно думают, что если национализировать мак, то не оборудования не надо будет, ни логистики, ни выстроенной годами системы. Если Эппл национализировать, то айфоны на полках появятся. Гениально и просто. Что ж они раньше сидели?
оборудование можно просто продать Китаю
Медведева без Айфона оставили, ножкой топает, негодует
«Всё отнять и поделить», гениально. Отличный план если я правильно понял, надёжный как швейцарские часы просто.
Объясните на каком-нибудь примере, что такое национализация?
Например, в ЮАР фермы белых людей. Там все было обустроено и настроено белыми людьми, и работало, но когда аппартеид рухнул, негры забрали себе все фермы. Они стали принадлежать не коммерческим лицам и профи, а государству и дилетантам, и вместо развития, в итоге, фермы деградировали и перестали существовать.
В России вместо Макдака появится "Дядя Мак", где уровень сервиса и качества продуктов будет ниже нуля. Хотя производственные мощности останутся на уровне Макдональдса, но это не будет использовано, а попросту - будет разграблено
Ну есть у тебя квартира в собственности в Москве, а ты гражданин США и эту квартиру ты сдаёшь. Но вдруг ты решил перестать эту квартиру сдавать потому что это твоё имущество что хочешь то и делаешь с ним. Но тут какому то чиновники из России это не понравилось и он лишает тебя этой квартиры и оформляет собственность на РФ. Теперь квартира по документам принадлежит стране и больше не твоя
Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями 😂
🤠
Поспи, дебик))
Какой ужас
Импортозамещение провалится...
Орки
Интересно а после смерти Медведева..сколько будет стоить станцевать на его могиле ?
Ну вообще все верно. В пандемию мак сохраняли бюджетными средствами, а тут они собирают ласты и уходят в плаванье. С какого хуя?
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России».
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…
«Одежда — это жизненная необходимость».
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.