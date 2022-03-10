Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране.

Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.



Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив.

