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Интимный звук

Медведев пообещал «жёсткий» ответ на уход западных компаний — правительство рассматривает национализацию имущества Статьи редакции

«Котлеты и булки мы производить и сами умеем».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте» высказался об уходе иностранных компаний из России. По словам политика, российские власти будут «принципиально и жёстко» отвечать на «дебильные ограничения» США и Евросоюза и «великий исход» зарубежного бизнеса.

Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране.

Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.

Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ

Медведев заявил, что Россия тоже умеет производить продовольственные товары «отличного качества».

Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. […] Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями 😂

Привет «Макдоналдсу»!

🍔🍟🌭

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ

#новости #конфликтнаукраине

8978 просмотров
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125 комментариев
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Печальный цвет

пук
 Если коротко

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141
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Дурной каякер

Отбирать в 90-е научились

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48
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испанский смех

always has been научились

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4
1 комментарий
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walkindizaster

не, в 17е

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Pavel Romanov

😂
 Если коротко

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6
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Густой парфюмер

Если коротко
 Дмитрий Медведев

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5
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умный человек

Medvedev’s

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0
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Castle Made Of Sand

среньк.

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3
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Гибкий Филипп

Если коротко:
"Если хотите занять нишу, валите"

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Denis D

Котлеты и булки мы производить и сами умеем
 А мобильные телефоны и космические корабли?)))))))))

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111
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Мразь 3.0

А зачем они?

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34
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Denis D

В принципе да, нахуй не нужны.

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96
11 комментариев
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Alexander D

Чтобы бороздить космические просторы

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1
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Грубый бинокль

Овощи тоже в огромных количествах производят

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6
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Дурной каякер

А резиновые члены умеем делать?

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1
9 комментариев
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ВTopHuk

Этот вроде по компоту специалист

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4
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Командный блик

На булках уже обосрутся

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Олексій

А об этом тактично умолчим. Это делать не умеют, вот и шуметь не будем пока стадо вопросы не задает. А вот с булками ПОБЕД!!!!! Блэт.

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1
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Анна Гаврась

Телефон на хлеб не намажешь.
по его логике, нам нужны только булки и котлеты)

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0
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Julia Bunting

Основа пирамиды Маслоу, физиологические потребности only

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bunty

Пиздец у них агония.

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57
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ВTopHuk

Пц будущему детей. Немного сникерсов покушоли и хватит

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27
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Ху Эмай

Вот видите, а вы паниковали. Там все схвачено.

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Александр Чекета

Главное не бухтеть

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37
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new_comment

Запад опять просчитался.

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15
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PeaceDETZ

Так. Погодь. Поставщик мяса в мак - мираторг. Мираторг = жена медведа.
Значит, Мак косвенно платил медведу. А он их еще и обсирает публично? Во морда

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51
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Foma Kiniyaev

Так всё, вертикальная интеграция и привет Медвед (извините), жена Медведева доставляет мясо сама себе и в РусМедведевсе их продаёт

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2
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Демократичный Южанин

Эх, дядя, Мак это не только булки с котлетками... в России же банально перестанут пирожки выбрасывать через 5 минут, просто потому что они остыли и будете подавать говно

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34
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PeaceDETZ

А ты думаешь в маке выбрасывали?)

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–4
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Демократичный Южанин

У меня брат там работал и когда пирожки остывали, то их направляли в утиль. Нет конечно можно было забрать себе, но очень тихо и секретно

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24
7 комментариев
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Коммерческий огонь

Ну вот я работал в общепите, пирожки выбрасывали, как и бургеры с другой едой. Все четко с этим было

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18
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Яня

Выбрасывали точно, там очень строгие нормы. Могли выбросить даже собранный пакет еды, если он случайно упал на пол

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4
1 комментарий
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Добро и позитив

Вангую рост пищевых отравлений в РФ

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5
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Sergei Timofeyev

Как один мудак может отбросить нас на 10 лет. Пара - лет на 30-40.

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27
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Blessed

Если это случится – могут забыть о том, что какой-то бизнес захочет вернуться.

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15
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Bulky Blackcrappy против войны

В этой ситуации у них, похоже, горизонт планирования — месяц-другой. А такие заявления отлично работают для поддержки патриотического угара

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35
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Gre Li

Новость можно закрывать уже на слове «Медведев».

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22
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лемур-нелегал
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17
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Перспективный цвет

Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан
 Это каких граждан и за что именно?

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15
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fallout.warrior

Яхта Медведева в Финляндии арестована

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7
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Кринжкриг Блитцкринжевич

Наверное он имел ввиду, что каждый гражданин эРэФии является владельцем части его (и остальных олигархов) яхт и имущества, поскольку это имущество куплено на спиж..еные налоги граждан ))))
Из предыдущей сентенции выходит, что арестовали лично ваше имущество ))))

А за что, ну вот:
https://vk.com/video/@valeri_92?z=video7187261_166125295%2Fpl_7187261_-2

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1
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Показательный каякер

Думали у нас элита
Оказалось – замполиты

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16
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Arugin

Импотенты.

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0
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Собака 4 УРОВНЯ
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15
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Євген Гірін

«Котлеты и булки мы производить и сами умеем»
"Нам незачем легализировать секс-индустрию, я вообще-то и сам умею сосать хуи по высшему разряду, не стоить недооценивать мощь граждан России" (с) Дмитрий Медведев

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15
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Georgi Lis

"Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом."

За олигархов и пропагандонов топят жестко

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14
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Аскет

Мираторг вроде как его семье принадлежит, так что про котлетки он не обманул

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11
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Ігор Лазарук

Но одно дело, когда их у тебя заказывает МакДональлс, и совсем другое - когда кафешка "У дяди Коли". Это и объёмы, и заниженные стандарты, ведь с "дядей Колей" можно перетереть и гнать фуфло россиянам по той же цене (а то и выше ввиду отсутствия конкуренции).

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9
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Аскет

Вот и будут гнать фуфло за бешеные деньги. Профит

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1
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Сергей Панфилов

Да. Помню эти аналоги Макдональдс в нулевые. Главное после них до туалета добежать

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13
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Сергей Панфилов

И тараканы, бегающие прямо по прилавку

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1
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Derekworld

Щас такого не будет, щас всё у них схвачено. Пендосы - дураки, пусть теперь свои хуи от наших слюней оттирают, дурни.

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Мам, купи мне бургер
У нас дома есть бургер!
Бургер у нас дома:

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10
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Твоя нежная тян

Хули не нравится? Это ещё шикарный вариант

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3
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Василий Герасимов

мазика и кетчука добавить и топчик

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2
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Dmitry Smirnoff

Радуйся что вообще жрать даю!!111

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0
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pls help

Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями 😂
 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

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6
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Майка Ника

Это же разные смайлы:
😄😂
ты не в теме, олд или бумер или как там но ньюфаговски

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0
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new_comment

Котлеты и булки умеем, а с остальным что? Я даже трусов российских никогда не видел.

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6
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

трУсов российских

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2
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Sergei Timofeyev

Белорусский трикотаж продавался в момент проведения реконструкции Бородинской битвы. Насмотрелся.

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0
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Anderkeks

Есть Чебоксарский трикотаж.

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Холодный волк

Сорокин переворачивается в своем кресле-качалке

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5
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лала лало

Ресторан "У дяди Димы"

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4
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Fergut Negnelson

Цап-Царап тотальный

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4
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Alexandr Blokhin

Если умели, чего не делали?

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4
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Подозрительный Кот

национализировать это я так понял разграбить остатки западных компаний, т.е их имущество и оборудование и технологии?

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4
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KuZBASS

И процессоры тоже слепим

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3
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Твоя нежная тян

Один другого краше перлы выдает, уже жду следующее

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3
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Лмао

Перевод: нам пиздец

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3
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Ivar Ragnarsson

Он не выкупает по ходу, что если они национализируют имущество зарубежных компаний, то из кризиса их режим не выйдет никогда

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3
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skrata

Позор.

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2
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Приличный будильник

кто мы

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2
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Комсомольский череп

Сука, это топ

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2
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Богдан Пухальский

Хотели в 2007, а будете в 1937 )
Медведєв пообещал и пошел спать дальше.

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2
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Meza

Аф аф аф, рррр, аф аф.

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2
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Castle Made Of Sand

Жеский ональный ответ? Он что, себе дилдо больше купит?
Какой ответ?
Они там гавноеды потеряли связь с реальностью.)

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2
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Олексій

Привет «Макдоналдсу»!
Пока, Дим.

Блин, они понимают как жалко это выглядит? Он де один в один ДТФеры с их "пусть валят, какой рынок потеряли". Какой рынок, идиоты. Рынок это Индия, США, ЕС, Китай. А РФ, да и весь СНГ, это пыль. ДА еще и с региональными ценами.

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2
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Частый космос

Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем.
Котлеты и булки и производились внутри страны, лол. Макдак содержал множество ферм, которые теперь будут хуй без соли доедать в отсутствие поставок.

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2
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Определенный бас

Что эти люди знают об объективности и справедливости…

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1
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neolol

Типа дураки там серьёзно думают, что если национализировать мак, то не оборудования не надо будет, ни логистики, ни выстроенной годами системы. Если Эппл национализировать, то айфоны на полках появятся. Гениально и просто. Что ж они раньше сидели?

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1
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Денис Сенькин

оборудование можно просто продать Китаю

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Righteous Hippie

Медведева без Айфона оставили, ножкой топает, негодует

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1
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dmtdale

«Всё отнять и поделить», гениально. Отличный план если я правильно понял, надёжный как швейцарские часы просто.

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1
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Даниил Лаптев

Объясните на каком-нибудь примере, что такое национализация?

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Derekworld

Например, в ЮАР фермы белых людей. Там все было обустроено и настроено белыми людьми, и работало, но когда аппартеид рухнул, негры забрали себе все фермы. Они стали принадлежать не коммерческим лицам и профи, а государству и дилетантам, и вместо развития, в итоге, фермы деградировали и перестали существовать.

В России вместо Макдака появится "Дядя Мак", где уровень сервиса и качества продуктов будет ниже нуля. Хотя производственные мощности останутся на уровне Макдональдса, но это не будет использовано, а попросту - будет разграблено

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2
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Madsons

Ну есть у тебя квартира в собственности в Москве, а ты гражданин США и эту квартиру ты сдаёшь. Но вдруг ты решил перестать эту квартиру сдавать потому что это твоё имущество что хочешь то и делаешь с ним. Но тут какому то чиновники из России это не понравилось и он лишает тебя этой квартиры и оформляет собственность на РФ. Теперь квартира по документам принадлежит стране и больше не твоя

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0
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Холодный волк

В гранит пукнул

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испанский смех

Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями 😂
 🤠

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пепси

Поспи, дебик))

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Дед Макар

Какой ужас

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Joel Miller

Импортозамещение провалится...

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Мюллер против войны
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0
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Sergey Nester

Орки

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0
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Dmytry Kovalsky

Интересно а после смерти Медведева..сколько будет стоить станцевать на его могиле ?

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0
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Александр Федоров

Ну вообще все верно. В пандемию мак сохраняли бюджетными средствами, а тут они собирают ласты и уходят в плаванье. С какого хуя?

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–3
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На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.

Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…

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