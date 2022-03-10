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Госдума одобрила поправку о создании единого реестра «физлиц-иноагентов». В него попадут сотрудники НКО и СМИ-иноагентов Статьи редакции

Пополнять перечень будет Минюст.

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Госдума во втором, основном чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр объявленных «иностранными агентами» физических лиц или связанных с ними людей.

Перечень будет вести Минюст. В реестр попадут:

  • физические лица, объявленные «иноагентами»;
  • люди, признанные «СМИ-иноагентами»;
  • бывшие и нынешние сотрудники или члены «НКО-иноагентов», общественных объединений-иноагентов;
  • учредители, руководители и работники «СМИ-иноагентов»;
  • физлица, которые ведут политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от «иноагентов».

Пока Минюст не ведёт реестр лиц, «аффилированных» с «иноагентами». Людей, объявленных «СМИ-иноагентами», включают в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

В России «иностранными агентами» объявили около 400 СМИ и организаций.

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Кого и за что российские власти включили в реестр СМИ-иностранных агентов — список Минюста (обновляемый) Статьи редакции

«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо закрываются, либо продолжают работу с большим трудом.

Фото Василия Шапошникова/«Коммерсантъ»

#новости #иноагенты

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Прочий шмель
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Kurazh .
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Грубый бинокль
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Дурной каякер

Расстрельный список

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Современная Денежная Теория

как это читать

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Комсомольский череп

И это будет последняя иностранная вещь, которая останется в РФ

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Hfr Olod

кароче не спиздели "можем повторить" кретины: фашисты есть, инагенты есть, железный занавес есть. И все в одной стране.

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Dmitriy Zorin

Пора заводить реестр на реестры, он сем себя не заведет.

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Художественный Мурод

Ух

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Александр Чекета

Потом отправят всех в гетто, потом начнут по немногу вывозить "на работу"...

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Подводной диод

Госдума одобрила поправку о создании единого реестра «физлиц-иноагентов». В него попадут буквально все

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new_comment

Как же они любят всевозможные списки.

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Андрей Мартыненко

Ну что, кто Медузе донатил? Готовы к прекрасной России будущего?

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Арсений Зябликов

*играет имперский марш

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