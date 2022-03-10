Госдума одобрила поправку о создании единого реестра «физлиц-иноагентов». В него попадут сотрудники НКО и СМИ-иноагентов Статьи редакции
Пополнять перечень будет Минюст.
Госдума во втором, основном чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр объявленных «иностранными агентами» физических лиц или связанных с ними людей.
Перечень будет вести Минюст. В реестр попадут:
- физические лица, объявленные «иноагентами»;
- люди, признанные «СМИ-иноагентами»;
- бывшие и нынешние сотрудники или члены «НКО-иноагентов», общественных объединений-иноагентов;
- учредители, руководители и работники «СМИ-иноагентов»;
- физлица, которые ведут политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от «иноагентов».
Пока Минюст не ведёт реестр лиц, «аффилированных» с «иноагентами». Людей, объявленных «СМИ-иноагентами», включают в тот же реестр, что и организации с таким статусом.
В России «иностранными агентами» объявили около 400 СМИ и организаций.
как это читать
кароче не спиздели "можем повторить" кретины: фашисты есть, инагенты есть, железный занавес есть. И все в одной стране.
Пора заводить реестр на реестры, он сем себя не заведет.
Потом отправят всех в гетто, потом начнут по немногу вывозить "на работу"...
Как же они любят всевозможные списки.
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*играет имперский марш
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