На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.

Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…