Правительство утвердило список товаров, запрещённых к вывозу из России до конца 2022 года Статьи редакции
Это решение приняли для «обеспечения стабильности на российском рынке». В перечень вошли более 200 наименований.
Речь идёт о товарах, которые ранее ввезли в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В перечень вошли:
- технологическое оборудование;
- телекоммуникационное оборудование;
- медицинское оборудование;
- транспортные средства;
- сельхозтехника;
- электрическая аппаратура.
Как уточняют в пресс-службе, в список попали 200 наименований, среди которых «железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели».
Вывозить указанные товары разрешили только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Соответствующие разрешения будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.
Перечень составили по указу Владимира Путина от 8 марта. Согласно ему, на личные вещи россиян запрет не распространяется.
сельхозтехника
Пошел ты нахер поросенок Петр
Госдума принимает закон
А я бы сказал, что беспредел
Пятки поднял - четкость потерял
Ну да, у нас де нет практики выворачивания законов таким боком как удобно товарищу майору
А ноутбук?
Короче, страны члены ЕАЭС туда можно вывозить, там есть Казахстан например
Т.е. На машине заграницу не ведёшь?
у овощей денег нет на вывоз себя, потому это по умолчанию
Туркменский мир?
Через полгода бум остановки жизни. Не будут работать станки, буры, спецтехника, мрт, узи.. Это всё мёртвому припарки.
Довел страну до какой-то огороженной колючей проволой свалки.
Вывозить указанные товары разрешили только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Соответствующие разрешения будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.
Сто пудов отменят, потому что с их территории уже за взятку будут вывозить куда надо.
не отменят, потому что:
за взятку
Медицинское оборудование - как вывезти шприцы если зависимость от героина?🤨🤨
Лучше скажите как вывести личный аппарат МРТ?
очень просто, скажи что это бфг10к, вывозишь чтобы убивать 10к хохлов
На личном локомотиве
телекоммуникационное оборудование;
Это настолько обширная область, что сюда можно приплести практически всё при желании. При большой хотелке, можно вообще больше никого не выпускать/
В этом и смысл
сос мыслом
Я так понимаю Macbook я теперь хер вывезу?
Хер тоже не вывезеш. Без хера будет можно.
Блять, я серьёзно
личные вещи можно вывозить
Короче, страны члены ЕАЭС туда можно вывозить, там есть Казахстан
Так я тоже. На период, кхм, спецоперации, вполне могут запретить тем у кого хер выезд из страны. Сам понимаешь с какой целью. Так, что не о макбуке нужно волноваться.
Иди нахуй
А где взять перечень? Опубликуйте пожалуйста в статье ссылку на него
а как же наташи?
Сейчас по радио услышал тезис, который меня заставил посмотреть на это по другому. То, что происходит - это экономическая блокада, а экономическая блокада это способ ведения войны. То есть фактически коллективный запад уже воюет с нами. По разному можно относиться к нашей власти, но фактов это не отменяет.
И да, я работаю в компании, которая приостановила и мне и моим коллегам сейчас мерзковато как-то. Бабки им зарабатывали, а вот так теперь.
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
Национализируют всё.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…