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Sasha Shambilova

Правительство утвердило список товаров, запрещённых к вывозу из России до конца 2022 года Статьи редакции

Это решение приняли для «обеспечения стабильности на российском рынке». В перечень вошли более 200 наименований.

Речь идёт о товарах, которые ранее ввезли в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В перечень вошли:

  • технологическое оборудование;
  • телекоммуникационное оборудование;
  • медицинское оборудование;
  • транспортные средства;
  • сельхозтехника;
  • электрическая аппаратура.

Как уточняют в пресс-службе, в список попали 200 наименований, среди которых «железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели».

Вывозить указанные товары разрешили только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Соответствующие разрешения будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Перечень составили по указу Владимира Путина от 8 марта. Согласно ему, на личные вещи россиян запрет не распространяется.

#новости #конфликтнаукраине

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Алексей Давыдов

сельхозтехника
 Пошел ты нахер поросенок Петр

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Дурной каякер

Поздно, Петя

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1
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Mike Kosulin
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Вова, но не Путин

Госдума принимает закон

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44
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Дурной каякер

У них там тоже по понятиям

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Я @ ты @

А я бы сказал, что беспредел

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Далекий франт

О, Черкассы

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Funny Kaplan

Пятки поднял - четкость потерял

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Лекарственный яд

мониторы, проекторы, пульты и панели
 Ну это кек. А телефоны внесли, интересно?? Ну чтоб все уезжающие тут свои айфоны пооставляли.

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17
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Китайский спрей

Личные товары не учитываются

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2
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Рыбный колос

* как заявляется

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5
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Китайский спрей

Это в указе так. Не просто «заявляется»

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Задумчивой Кот

Ну да, у нас де нет практики выворачивания законов таким боком как удобно товарищу майору

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радиоприёмник

А ноутбук?

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0
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радиоприёмник

Короче, страны члены ЕАЭС туда можно вывозить, там есть Казахстан например

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0
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Дмитрий Сафронов

Т.е. На машине заграницу не ведёшь?

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Грубый бинокль

Про запрет вывоза овощей пока ничего не сказали ещё

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Silence meat bags!

у овощей денег нет на вывоз себя, потому это по умолчанию

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Рыбный глобус

Только на Уаз Патриот

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7
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Всемирный дебаркадер

Щас ещё вывоз детей запретят, особенно мужского пола

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4
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Вова, но не Путин

Туркменский мир?

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1
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Ахмед Шахидов

Через полгода бум остановки жизни. Не будут работать станки, буры, спецтехника, мрт, узи.. Это всё мёртвому припарки.

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Alexandr

Довел страну до какой-то огороженной колючей проволой свалки.

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3
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Магомед-Султан Байболатович

Вывозить указанные товары разрешили только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Соответствующие разрешения будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.
 Сто пудов отменят, потому что с их территории уже за взятку будут вывозить куда надо.

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2
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encake

не отменят, потому что:
за взятку

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2
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Задержанный мопс

Медицинское оборудование - как вывезти шприцы если зависимость от героина?🤨🤨

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Недоперепил

Лучше скажите как вывести личный аппарат МРТ?

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Silence meat bags!

очень просто, скажи что это бфг10к, вывозишь чтобы убивать 10к хохлов

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So Dope

На личном локомотиве

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Китайский спрей

слыш

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Лысина Арика

телекоммуникационное оборудование;
 Это настолько обширная область, что сюда можно приплести практически всё при желании. При большой хотелке, можно вообще больше никого не выпускать/

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пепси

В этом и смысл

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умный человек

сос мыслом

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Китайский спрей

личные вещи не учитываются. речь о бизнесе

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радиоприёмник

Я так понимаю Macbook я теперь хер вывезу?

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Al

Хер тоже не вывезеш. Без хера будет можно.

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радиоприёмник

Блять, я серьёзно

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Алексей Давыдов

личные вещи можно вывозить

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радиоприёмник

Короче, страны члены ЕАЭС туда можно вывозить, там есть Казахстан

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Al

Так я тоже. На период, кхм, спецоперации, вполне могут запретить тем у кого хер выезд из страны. Сам понимаешь с какой целью. Так, что не о макбуке нужно волноваться.

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радиоприёмник

Иди нахуй

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Ruslan Bataev

А где взять перечень? Опубликуйте пожалуйста в статье ссылку на него

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Склонный огонь

То есть почти ничего?

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Вова, но не Путин
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Silence meat bags!

а как же наташи?

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Холодный волк

Пока. Пока не распространяется

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Meza

Сейчас по радио услышал тезис, который меня заставил посмотреть на это по другому. То, что происходит - это экономическая блокада, а экономическая блокада это способ ведения войны. То есть фактически коллективный запад уже воюет с нами. По разному можно относиться к нашей власти, но фактов это не отменяет.

И да, я работаю в компании, которая приостановила и мне и моим коллегам сейчас мерзковато как-то. Бабки им зарабатывали, а вот так теперь.

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