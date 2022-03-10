Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов Статьи редакции
Национализируют всё.
Владимир Зеленский выступил с очередным обращением. Видеозапись выступления опубликовал Офис президента Украины.
Зеленский объявил, что подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и её резидентов. Национализировано будет всё имущество, объекты и средства России и россиян.
Сиречь если у человека есть российское гражданство, но он живёт и имеет собственность в Украине, это всё у него просто забирают только потому что он русский?
Речь о активах России..сиречь бизнес связанный с государством.
Но резиденты - это не только бизнесмены, насколько я понимаю.
Резидентом РФ с точки зрения налогового кодекса, вероятно, будет считаться даже гражданин Украины, живущий в РФ достаточно долго (3-6 месяцев).
Национализировано будет всё имущество, объекты и средства России и россиян.
По идее может быть ещё абсурднее - человек защищает Украину, возвращается домой, а возвращаться некуда, поскольку государство изъяло его имущество
Нет, "резидент России" это человек с ПМЖ в России. Откуда ты внезапно придумываешь "живет в Украине"? В посте написано другое.
Учитывая огораживание России собственным правительством, выбраться в Украину или вести в ней бизнес будучи сегодня резидентом России, всё равно нереально.
Толковые люди найдут в Украине бизнес-партнёров и переоформят.
А то, что кто-то не захочет переоформить и упрётся, будет стоять пустым и без дела в любом случае. Пусть лучше работает, неважно чьё.
Он мог бы обратиться за помощью в посольство РФ в Украине.
1) Нет.
2) Не русский, а россиянин.
Угу
Фу, тупые совки, только и могут что отжимать чужую собственность
Комментарий удален
Обязательно верну, но потом.
Но Макдоналдс мы национализируем в пользу жены медведева, ведь это другое)) 🥲
Учи казахский)
Зачем
Жаль
Я и не стараюсь 😄
это другое!
«майно, що є власністю ворожої держави (за винятком майна дипломатичних представництв і консульських установ), підлягає конфіскації;» из Вики, это во время войны
А послезавтра до " простите, был испуган "
Недообкашлянные темки. В ООН теперь так требуют называть
Невыполненные кейсы ага...
Срочники)))00
И тех уже национализировать начали)
Они же вроде матерей
Опять по Воронежу. Все имущество и средства всех россиян. Даже тех, кто там сейчас сам под огнем или помогает беженцам?
Да им насрать, что ты там помогаешь))) Они на вилы хотят поднять даже тех, кто за них под дубинки полез. Это кстати на заметку активистам, пошукайте интернеты, как эти деятели к вам относятся)))
Оказывается под дубинку лезли за них, а не за себя и нас. Интересный взгляд
Мне все равно, как они ко мне относятся, меня больше расстраивает, что эффекта от этого никакого нет. "Спецоперацию" это не остановит.
Говоря «им», вы опять же обобщаете. Сначала вы говорите «а за что нас, русских, всех гребут под одну гребенку», а теперь вы берёте, и делаете тоже самое, только в нашу сторону. Гнев - вполне ожидаемая реакция, посмотрел бы я на вас, если бы ваши города, любимые места бомбили и хуярили артиллерией. Плюс, неадекватов везде хватает
Никогда такого не было, конечно....
Хороший вопрос, у меня с начала войны счета заморожены, хз изымут или нет
Это еще и подливает маслице в огонь пропаганды о "бандеровцах, притесняющих русских"(((
Украина, как всегда , лишь бы спиздить и нахаляву
Ты перепутал Украину с Россией
Будто ей это сейчас поможет 😄
Надо рашке в ответ начать бомбить роддомы.
Oh, wait..
Ты аризнал Мариуопольский роддом рашкой? Тебя за сепаратизм накажет МВД ДНР
как ты радикализировался за последнее время...
А почему украинцев так волнует анусная тема? Мародеров по жопе бьют, а игиловцы по спине. Неужели эуропэйские ценности так быстро внедрены?
Какие европейские ценности? Мы же нацисты, детей едим и тд. Путин конкурентов в деле нацизма убивает, просто. Видимо, пример с Италией в WW2 его научил.
Владимир Путин и Владимир Зеленский в нашумевшем блокбастере Джо Бидона "Национализируй это" и его оскароносном сиквеле "Национализируй то"
А вот и национализм пошёл. С адекватности начался переход. А интернирование россиян будет?
россияне не значит русские
русские не значит россияне
пошёл
))))))))))))000
Как быстро все в мире забыли о частной собственности (помимо остального), две недели и все.
Так, в Украине военное положение, ничего?
ваша фраза подходит для обеих сторон в части расчеловечивания, это удобно и просто. Но мне не кажется верным решением. отзеркаливание ослепит, только если отражаешь лучи, а отзеркаливание тьмы - только тьму и покажет
Популизм превыше всего. Через пол года забудут об Украине, а голоса избирателей останутся.
Сначала о ценности человеческой жизни забыли в России.
я уточнил для этого - «помимо остального».
Не фартануло значит.
Там в законе есть пункт 2. Если попрыгают - значит исключаются из состава клятых маскалiв и собственность не изымается.
Россия и Украина братья на век, во всяком случае по вопросу отсутствия частной собственности.
Это он про танки?
Не, танки ничьи. Какая-то буква латиницей намалевана, но не российские. Можно брать
И газ в ней. А потом Европа поздравит сама себя с отказом от российского газа и переходе на украинский
"Патриоты" Украины все съехались в Европу и денег сидят ждут и ноют, как все плохо и какие они патриоты
Капец, ты клоун
Что за бред? Куча людей пошли на войну, в тероборону, в волонтеры и дают по зубам захватчикам, а другие люди никак этих не отменяют.
Звучит очень спорно
Лучшенький!
Хочу от Зеленского детей
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…