Новости
Интимный звук

Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов Статьи редакции

Национализируют всё.

Видео Офиса президента Украины 

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением. Видеозапись выступления опубликовал Офис президента Украины.

Зеленский объявил, что подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и её резидентов. Национализировано будет всё имущество, объекты и средства России и россиян.

#новости #конфликтнаукраине

10 585 просмотров
102 102 комментария
56
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мюллер против войны

Сиречь если у человека есть российское гражданство, но он живёт и имеет собственность в Украине, это всё у него просто забирают только потому что он русский?

Ответить
27
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Речь о активах России..сиречь бизнес связанный с государством.

Ответить
2
Развернуть ветку
Забор крови

Но резиденты - это не только бизнесмены, насколько я понимаю.
Резидентом РФ с точки зрения налогового кодекса, вероятно, будет считаться даже гражданин Украины, живущий в РФ достаточно долго (3-6 месяцев).

Ответить
18
Развернуть ветку
Мюллер против войны

Национализировано будет всё имущество, объекты и средства России и россиян.

Ответить
2
5 комментариев
Развернуть ветку
MadRat96

По идее может быть ещё абсурднее - человек защищает Украину, возвращается домой, а возвращаться некуда, поскольку государство изъяло его имущество

Ответить
2
Развернуть ветку
Хармс

Нет, "резидент России" это человек с ПМЖ в России. Откуда ты внезапно придумываешь "живет в Украине"? В посте написано другое.
Учитывая огораживание России собственным правительством, выбраться в Украину или вести в ней бизнес будучи сегодня резидентом России, всё равно нереально.
Толковые люди найдут в Украине бизнес-партнёров и переоформят.
А то, что кто-то не захочет переоформить и упрётся, будет стоять пустым и без дела в любом случае. Пусть лучше работает, неважно чьё.

Ответить
1
Развернуть ветку
IvanDurov

Он мог бы обратиться за помощью в посольство РФ в Украине.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Чекета

1) Нет.
2) Не русский, а россиянин.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Володин

Угу

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Фу, тупые совки, только и могут что отжимать чужую собственность

Ответить
–52
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Лекарственный яд

Со Сталиным ещё ничего была.

Ответить
4
3 комментария
Развернуть ветку
alexferman

Обязательно верну, но потом.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Ура Патриот

Но Макдоналдс мы национализируем в пользу жены медведева, ведь это другое)) 🥲

Ответить
12
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

Учи казахский)

Ответить
3
Развернуть ветку
alexferman

Зачем

Ответить
–4
11 комментариев
Развернуть ветку
Украинский рубин

Можешь не стараться. До Орлова тебе еще очень далеко. Даже до баклажанчика еще не дотягиваешь.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

Жаль

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
alexferman

Я и не стараюсь 😄

Ответить
–1
1 комментарий
Развернуть ветку
Nike RossXP

это другое!

Ответить
1
Развернуть ветку
stepan ua

«майно, що є власністю ворожої держави (за винятком майна дипломатичних представництв і консульських установ), підлягає конфіскації;» из Вики, это во время войны

Ответить
0
Развернуть ветку
Показательный каякер

Ого, а специальная военная операция уже понижена до конфликта на Украине. Завтра уже будет нерешенные вопросики на Украине.

Ответить
21
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

А послезавтра до " простите, был испуган "

Ответить
3
Развернуть ветку
Petr

Недообкашлянные темки. В ООН теперь так требуют называть

Ответить
0
Развернуть ветку
Kurogitsune

Невыполненные кейсы ага...

Ответить
0
Развернуть ветку
Школьный рак

А у России что-то есть свое?

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Срочники)))00

Ответить
66
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

И тех уже национализировать начали)

Ответить
13
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Они же вроде матерей

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Постоянный клуб

Военная техника на их территории

Ответить
0
Развернуть ветку
Polly Mal

Опять по Воронежу. Все имущество и средства всех россиян. Даже тех, кто там сейчас сам под огнем или помогает беженцам?

Ответить
11
Развернуть ветку
Fox Mulder

Да им насрать, что ты там помогаешь))) Они на вилы хотят поднять даже тех, кто за них под дубинки полез. Это кстати на заметку активистам, пошукайте интернеты, как эти деятели к вам относятся)))

Ответить
6
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Оказывается под дубинку лезли за них, а не за себя и нас. Интересный взгляд

Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Polly Mal

Мне все равно, как они ко мне относятся, меня больше расстраивает, что эффекта от этого никакого нет. "Спецоперацию" это не остановит.

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Leo Go

Говоря «им», вы опять же обобщаете. Сначала вы говорите «а за что нас, русских, всех гребут под одну гребенку», а теперь вы берёте, и делаете тоже самое, только в нашу сторону. Гнев - вполне ожидаемая реакция, посмотрел бы я на вас, если бы ваши города, любимые места бомбили и хуярили артиллерией. Плюс, неадекватов везде хватает

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Никогда такого не было, конечно....

Ответить
–2
Развернуть ветку
Виталий Герасимов

Хороший вопрос, у меня с начала войны счета заморожены, хз изымут или нет

Ответить
1
Развернуть ветку
Polly Mal

Это еще и подливает маслице в огонь пропаганды о "бандеровцах, притесняющих русских"(((

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Лисин

Украина, как всегда , лишь бы спиздить и нахаляву

Ответить
–32
Развернуть ветку
Alex Northern

Ты перепутал Украину с Россией

Ответить
29
Развернуть ветку
alexferman

Будто ей это сейчас поможет 😄

Ответить
–14
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

Надо рашке в ответ начать бомбить роддомы.
Oh, wait..

Ответить
13
Развернуть ветку
Petr

Ты аризнал Мариуопольский роддом рашкой? Тебя за сепаратизм накажет МВД ДНР

Ответить
–3
Развернуть ветку
Лекарственный яд

Анус Путина пусть национализирует. Ну и по кругу его.

Ответить
2
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

как ты радикализировался за последнее время...

Ответить
5
Развернуть ветку
Лекарственный яд

Да заебало всё. Устал просто.

Ответить
9
Развернуть ветку
Petr

А почему украинцев так волнует анусная тема? Мародеров по жопе бьют, а игиловцы по спине. Неужели эуропэйские ценности так быстро внедрены?

Ответить
0
Развернуть ветку
Блек Марк III

Какие европейские ценности? Мы же нацисты, детей едим и тд. Путин конкурентов в деле нацизма убивает, просто. Видимо, пример с Италией в WW2 его научил.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Silence meat bags!

Владимир Путин и Владимир Зеленский в нашумевшем блокбастере Джо Бидона "Национализируй это" и его оскароносном сиквеле "Национализируй то"

Ответить
4
Развернуть ветку
Ланцелот

А вот и национализм пошёл. С адекватности начался переход. А интернирование россиян будет?

Ответить
–6
Развернуть ветку
Матвей Коновалов

россияне не значит русские
русские не значит россияне

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

пошёл
))))))))))))000

Ответить
–5
Развернуть ветку
черно/зелёное

Как быстро все в мире забыли о частной собственности (помимо остального), две недели и все.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Чекета

Так, в Украине военное положение, ничего?

Ответить
1
Развернуть ветку
черно/зелёное

ваша фраза подходит для обеих сторон в части расчеловечивания, это удобно и просто. Но мне не кажется верным решением. отзеркаливание ослепит, только если отражаешь лучи, а отзеркаливание тьмы - только тьму и покажет

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Стас Злей

Популизм превыше всего. Через пол года забудут об Украине, а голоса избирателей останутся.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Nester

Сначала о ценности человеческой жизни забыли в России.

Ответить
0
Развернуть ветку
черно/зелёное

я уточнил для этого - «помимо остального».

Ответить
0
Развернуть ветку
Склонный огонь
Ответить
3
Развернуть ветку
Отечественный рубин

А если это перебежчики?

Ответить
2
Развернуть ветку
Gedevan

Не фартануло значит.

Ответить
1
Развернуть ветку
Petr

Там в законе есть пункт 2. Если попрыгают - значит исключаются из состава клятых маскалiв и собственность не изымается.

Ответить
0
Развернуть ветку
Магомед-Султан Байболатович

Россия и Украина братья на век, во всяком случае по вопросу отсутствия частной собственности.

Ответить
2
Развернуть ветку
ИгорьOK

Это он про танки?

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Kirienko

Не, танки ничьи. Какая-то буква латиницей намалевана, но не российские. Можно брать

Ответить
2
Развернуть ветку
Формальный динозавр

Наркоклоун

Ответить
–20
Развернуть ветку
Прочий шмель

Пыня был в ярости, когда узнал, что..

Ответить
1
Развернуть ветку
Предыдущий щит

трубу тоже?

Ответить
1
Развернуть ветку
ля кабаня

И газ в ней. А потом Европа поздравит сама себя с отказом от российского газа и переходе на украинский

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

"Патриоты" Украины все съехались в Европу и денег сидят ждут и ноют, как все плохо и какие они патриоты

Ответить
–8
Развернуть ветку
Александр Чекета

Капец, ты клоун

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Чекета

Что за бред? Куча людей пошли на войну, в тероборону, в волонтеры и дают по зубам захватчикам, а другие люди никак этих не отменяют.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andvart

Звучит очень спорно

Ответить
0
Развернуть ветку
Печальный цвет

#тольконапользу

Ответить
–2
Развернуть ветку
Тюремный торшер

🤣🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Лучшенький!

Хочу от Зеленского детей

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 102 комментария
Новости
Иван Иванов
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

Россия рассматривает возможность привозить детали через другие страны, например, Турцию.

59 59 комментариев
108
Новости
Авиаудар по Мариуполю. Главное о последствиях и о позициях Украины и России Статьи редакции

Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.

Пациентка больницы в Мариуполе. Фото AP
251 251 комментарий
124
Мнения
Интимный звук
Лавров: «На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали» Статьи редакции

Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.

Фото Марии Захаровой
90 90 комментариев
85
Мнения
Михаил Подивилов
Прошу Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении В. В. Путина за фейки

Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.

93 93 комментария
459
Вопросы
symfiliotis
Сто тридцать лет прошло, а ничего не поменялось

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своём прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.

Чехов, Степь, 1888 г.
3 3 комментария
31
Гибкий Филипп

На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.

Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…

42 42 комментария
91
старики сибирьмедиа в твитторе
Закрасили
13 13 комментариев
69
Конь Федерации

Россия, в ответ на санкции Запада, приостанавливает экспорт записей аварий с видеорегистраторов.

1 1 комментарий
59
Больше статей
null