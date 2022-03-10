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Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий с оскорбительной расшифровкой символа «Z» Статьи редакции

Его привлекли по статье о «фейках» про российские вооружённые силы.

Жителя Сургута оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил России, участвующих в «спецоперации» на Украине. Об этом изданию NEFT рассказала начальник пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.

Это был комментарий под одним из постов «ВКонтакте». Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков «Z» на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: «Z — засранцы».

Ольга Абмайкина
глава пресс-службы УМВД по ХМАО

Президент России 4 марта подписал закон «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии.

#новости #штрафы #конфликтнаукраине

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56 комментариев
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Forest

В чём он не прав?
Z = пидорасы

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рязанский сахар

Хуже пидорасов

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испанский смех

сеошники

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Андрей А

Эээ. Зачем ты оскорбил пидорасов?

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27
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Айдын Билов

Пидорасы приостанавливают свою деятельность на территории РФ на неопределенное время

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angry cat

Zашквар

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Yury Emeliyanov

Z-ачем вообще это было нужно
V-натуре, нахуя

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Дурной каякер

В чём он не прав?
Z = пидорасы

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Хрен Вам

ZVидорасы

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Анастасия Лукьянова

Первый Э-шник, узнавший о существовании TJ, озолотит бюджет на миллиарды рублей. Заживем!

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Конь Федерации

Да тут нищеброды одни остались.

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damien amadeo

Привет, Насть!

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Анастасия Лукьянова

Какие люди и без охраны, привет, Дэмиен!

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Roland Dallakian

Правдоподобно

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Хрен Вам

Им через месяц-другой хана. Страна в жопе, а на Петушка дела в Гааге.

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Турецкий клуб

зачем люди продолжают писать в этой фсбшной помойке

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Михаил Журавлев

ты про ТЖ?

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Школьный рак

ВК - это национализированный фейсбук

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Хрен Вам

Потому что тупые

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Вова, но не Путин
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радиоприёмник

Щас бы в ВК комменты оставлять :))

Туда только в инкогнито, под VPN'ом, с виртуалки, с регистрацией на временную китайскую сим карту можно заходить 🤡

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Никита Борисова
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Roma Schreibikus

Zа щеку им насувал, пусть проверяют

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Редкий Натр
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Constantine I

Zасранцы

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Egor Εvdokimov
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Оральное обезболивающее

Бля, давайте 26-го, а то чот рано

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Александр Чекета

Года?

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DaiBi

"Наказание за антивоенные призывы" - да ребята, теперь это наша реальность.

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Николай Щорс

Zалупа

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Joel Miller

Скоро перестанут штрафовать за оскорбление буквы "Z"...

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Андрей Охапкин

И начнут расстреливать

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6
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Непростой нос

Хватит анонимные булшиты из телеграмов читать и приносить их во внешний интернет

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Андрей Охапкин

Ок. Но это вроде провластный канал, так что выглядит тревожно, что они продвигают такую повестку

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Непростой нос

Нет. Этот канал и все его сателлиты — чистейшая информационная помойка, низший из низших интернетов, где вперемешку с рекламой пишут абсолютно наркоманскую хрень, высосанную из пальца.
Нет ни у кого никаких инсайдов, а если и есть — то никто в здравом уме не будет тратить своё время на то, чтобы вести уютный телеграм-канальчик и каждый день писать тонны текста.
Чисто феномен телеграма — и офигенная сеть прибыльных каналов с литературными неграми на полставки.

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7
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Вова, но не Путин

Ну дак Медвежонок же предложил смертную казнь вернуть после новости о том что Россию из ЕСПЧ исключили)

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ВTopHuk

Свояк ватный сегодня эту zлупу на аву себе повесил. Штош

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2
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Andrew Sychev

Теперь чужак а не свояк

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ВTopHuk

Он не плохой человек так-то. Пропаганда захопила. У меня сестра и дядя такие же ватопитеки. Просто перестал с ними о политике говорить после 2014. Бесполезно. Родители жены, там просто телевизор рассказывают. Людям лень подумать, поискать информацию. Им так удобнее. Наша могучая армия победоносно освобождает - звучит гораздо лучше, чем Киев бомбили в 4 утра

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Вова, но не Путин

У меня пахан такой-же далбаеб, пытался ему донести иную точку зрения, но он все равно сидит и смотрит пропагандонов 24/7. В итоге забил на него. Пусть дальше сидит в путинском мирке.

З.ы я из Казахстана

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ВTopHuk

Жаль, бро. Даже не знаю, что бы сейчас сказал мой отец. Он и до первого дефолта не дожил

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Вова, но не Путин

Вечная ему память..

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Meow Meow

интересно, как они понимают, какую именно букву оскорблять нельзя?

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2
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Жаль

Скинул 40 тыс. Zа щеку, проверяйте

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Конь Федерации

Ой, какой урожай можно собрать на комментаторах ТЖ. Почти 100 долларов

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SYNTHESIS OF THE SOUL

жителя zzургута на zzорак тысяч рублей?

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Андрей Николаевич

А как вообще всё это работает? Как вычисляется и наказывается автор комментария? ...Типа VK сообщает следствию IP устройства? Далее следствие запрашивает у провайдера интернета адрес (дом, улица), кому выделялся такой IP, узнаёт список MAC-адресов и едет по адресу и каждое устройство в доме сверяет по MAC-адресу? ...А что если мужик спал, а с его планшета в VK выходила тёща, которой было тесто с ним жить в одной квартире?

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Кляр Клецков

Срал Сталин Среди Развалин

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Пыльный Глаз
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Сатанецкий

Z- zаебись план, надёжный как швейцарские часы

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st haw

А чё типа если я случайно лайкну подобный коммент, меня оштрафуют, посадят на бутылку?

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Какой то чел из интернета

Как думаете если пописать в виде буквы Z на снег, сфоткать и выложить, это будет патриотично или 40к штрафа?

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испанский смех
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Ui Designer

Война это мир, свобода это рабство. Не забываем, господа.

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Хрен Вам

Я ненавижу Путина. Что мне делать? Я страдаю, я плачу!

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БЕ3HOГNM

какать

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