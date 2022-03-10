Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий с оскорбительной расшифровкой символа «Z» Статьи редакции
Его привлекли по статье о «фейках» про российские вооружённые силы.
Жителя Сургута оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил России, участвующих в «спецоперации» на Украине. Об этом изданию NEFT рассказала начальник пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.
Президент России 4 марта подписал закон «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии.
В чём он не прав?
Z = пидорасы
Хуже пидорасов
сеошники
Эээ. Зачем ты оскорбил пидорасов?
Пидорасы приостанавливают свою деятельность на территории РФ на неопределенное время
Zашквар
Z-ачем вообще это было нужно
V-натуре, нахуя
ZVидорасы
Первый Э-шник, узнавший о существовании TJ, озолотит бюджет на миллиарды рублей. Заживем!
Да тут нищеброды одни остались.
Привет, Насть!
Какие люди и без охраны, привет, Дэмиен!
Правдоподобно
Им через месяц-другой хана. Страна в жопе, а на Петушка дела в Гааге.
ты про ТЖ?
Потому что тупые
Щас бы в ВК комменты оставлять :))
Туда только в инкогнито, под VPN'ом, с виртуалки, с регистрацией на временную китайскую сим карту можно заходить 🤡
Zа щеку им насувал, пусть проверяют
Zасранцы
Бля, давайте 26-го, а то чот рано
Года?
"Наказание за антивоенные призывы" - да ребята, теперь это наша реальность.
Zалупа
Скоро перестанут штрафовать за оскорбление буквы "Z"...
И начнут расстреливать
Ок. Но это вроде провластный канал, так что выглядит тревожно, что они продвигают такую повестку
Нет. Этот канал и все его сателлиты — чистейшая информационная помойка, низший из низших интернетов, где вперемешку с рекламой пишут абсолютно наркоманскую хрень, высосанную из пальца.
Нет ни у кого никаких инсайдов, а если и есть — то никто в здравом уме не будет тратить своё время на то, чтобы вести уютный телеграм-канальчик и каждый день писать тонны текста.
Чисто феномен телеграма — и офигенная сеть прибыльных каналов с литературными неграми на полставки.
Ну дак Медвежонок же предложил смертную казнь вернуть после новости о том что Россию из ЕСПЧ исключили)
Свояк ватный сегодня эту zлупу на аву себе повесил. Штош
Теперь чужак а не свояк
Он не плохой человек так-то. Пропаганда захопила. У меня сестра и дядя такие же ватопитеки. Просто перестал с ними о политике говорить после 2014. Бесполезно. Родители жены, там просто телевизор рассказывают. Людям лень подумать, поискать информацию. Им так удобнее. Наша могучая армия победоносно освобождает - звучит гораздо лучше, чем Киев бомбили в 4 утра
У меня пахан такой-же далбаеб, пытался ему донести иную точку зрения, но он все равно сидит и смотрит пропагандонов 24/7. В итоге забил на него. Пусть дальше сидит в путинском мирке.
З.ы я из Казахстана
Жаль, бро. Даже не знаю, что бы сейчас сказал мой отец. Он и до первого дефолта не дожил
Вечная ему память..
интересно, как они понимают, какую именно букву оскорблять нельзя?
Скинул 40 тыс. Zа щеку, проверяйте
Ой, какой урожай можно собрать на комментаторах ТЖ. Почти 100 долларов
жителя zzургута на zzорак тысяч рублей?
А как вообще всё это работает? Как вычисляется и наказывается автор комментария? ...Типа VK сообщает следствию IP устройства? Далее следствие запрашивает у провайдера интернета адрес (дом, улица), кому выделялся такой IP, узнаёт список MAC-адресов и едет по адресу и каждое устройство в доме сверяет по MAC-адресу? ...А что если мужик спал, а с его планшета в VK выходила тёща, которой было тесто с ним жить в одной квартире?
Срал Сталин Среди Развалин
Z- zаебись план, надёжный как швейцарские часы
А чё типа если я случайно лайкну подобный коммент, меня оштрафуют, посадят на бутылку?
Как думаете если пописать в виде буквы Z на снег, сфоткать и выложить, это будет патриотично или 40к штрафа?
Война это мир, свобода это рабство. Не забываем, господа.
Я ненавижу Путина. Что мне делать? Я страдаю, я плачу!
какать
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…
Национализируют всё.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.