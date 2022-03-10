Новости
Интимный звук

Hearst отозвала лицензии у российских редакций Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan Статьи редакции

Все издания, судя по всему, закроются.

Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла прекратил сотрудничество с российскими партнёрами Shkulev Media и Fashion Press. Об этом пишет WWD.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia). С Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) компания расторгнет лицензионные соглашения.

Антон Иванов из Men's Health сообщил изданию «Подъём», что пока не владеет информацией. Екатерина Великина из Cosmopolitan пояснила, что издание позже выпустит официальный комментарий на сайте. Главный редактор Esquire Сергей Минаев объявил, что издание в России закроется. Апрельский номер с Эдуардом Лимоновым на обложке станет последним.

Апрельский номер Esquire с Эдуардом Лимоновым, который станет последним выпуском журнала в России

Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке — Эдуард Лимонов, что символично.

Сергей Минаев
главред Esquire

#новости #сми

845 просмотров
7 7 комментариев
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Blake

Новое интервью у Лимонова взяли?

Ответить
4
Развернуть ветку
Модный микроскоп

Хорошо забытое старое

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Панкратов

В планах, видимо, есть)

Ответить
0
Развернуть ветку
Luchano Spaguetti

налимонили

Ответить
0
Развернуть ветку
groostlan

А по- моему очень символично

Ответить
1
Развернуть ветку
Склонный огонь

Апрельский номер Esquire с Эдуардом Лимоновым, который станет последним выпуском журнала в России
 намёк на сосание х** н***а?

Ответить
1
Развернуть ветку
Нормативный пёс_анон
Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Новости
Интимный звук
Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов Статьи редакции

Национализируют всё.

Видео Офиса президента Украины 
137 137 комментариев
85
Гибкий Филипп

На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.

Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…

47 47 комментариев
106
Вопросы
symfiliotis
Сто тридцать лет прошло, а ничего не поменялось

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своём прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.

Чехов, Степь, 1888 г.
6 6 комментариев
76
старики сибирьмедиа в твитторе
Закрасили
14 14 комментариев
92
Новости
Интимный звук
Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий с оскорбительной расшифровкой символа «Z» Статьи редакции

Его привлекли по статье о «фейках» про российские вооружённые силы.

56 56 комментариев
47
Мнения
Интимный звук
Лавров: «На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали» Статьи редакции

Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.

Фото Марии Захаровой
98 98 комментариев
104
Конь Федерации

Россия, в ответ на санкции Запада, приостанавливает экспорт записей аварий с видеорегистраторов.

2 2 комментария
70
Разборы
Естественный блик
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ
57 57 комментариев
59
Мнения
Михаил Подивилов
Прошу Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении В. В. Путина за фейки

Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.

102 102 комментария
552
Больше статей
null