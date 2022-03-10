Hearst отозвала лицензии у российских редакций Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan Статьи редакции
Все издания, судя по всему, закроются.
Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла прекратил сотрудничество с российскими партнёрами Shkulev Media и Fashion Press. Об этом пишет WWD.
Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia). С Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) компания расторгнет лицензионные соглашения.
Антон Иванов из Men's Health сообщил изданию «Подъём», что пока не владеет информацией. Екатерина Великина из Cosmopolitan пояснила, что издание позже выпустит официальный комментарий на сайте. Главный редактор Esquire Сергей Минаев объявил, что издание в России закроется. Апрельский номер с Эдуардом Лимоновым на обложке станет последним.
Новое интервью у Лимонова взяли?
В планах, видимо, есть)
налимонили
А по- моему очень символично
Национализируют всё.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…
Его привлекли по статье о «фейках» про российские вооружённые силы.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.