В сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создаёт предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.