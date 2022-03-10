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Естественный блик

«ВКонтакте» заблокировала в России паблики «Медузы», «Настоящего времени» и других СМИ Статьи редакции

По требованию Генпрокуратуры.

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«Медуза» 10 марта сообщила, что администрация соцсети уведомила издание о блокировке паблика. Требование ведомства датируется 24 февраля.

В сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создаёт предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

Текст уведомления

«Настоящее время» получило сообщения о блокировке во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Яндекс.Дзене». Под блокировку также попали паблики «Радио Свобода» и её проектов на территории России.

Во «ВКонтакте» недоступны также паблики Русской службы «Би-би-си» и Deutsche Welle, отмечает «Медиазона».

«Медуза», «Настоящее время», «Радио Свобода» признаны в России «иностранными агентами» и заблокированы на территории страны. «Би-би-си» и Deutsche Welle также заблокированы.

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Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

#новости #соцсети #медиа

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Alex Blake
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Alex Northern

Добро пожаловать в гулаг 2022

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Ян Моссаковский

Тележка некст, получается?

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Timur

Нет. Власть сейчас позиционирует телеграм как отечественную замену всем заблокированным соцсетям

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Timur

https://lenta.ru/news/2022/03/03/telegram/

Названа альтернатива Facebook в России
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lenta.ru
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Исполнительный Илья

уже пытались, не фортануло

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Kolyanok

Тогда не было ТСПУ + не было похуй на западную инфраструктуру, за которой она пряталась

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Максоний

ГорZhусь

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Наружный Валера

Zаебись

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Склонный огонь

ОтVетные Zанкции?

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Вова, но не Путин

Логотипа VK на плакате не хватает

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Комсомольский череп

«ВКонтакте»
 Дальше не читал

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Нет сил придумать ник

Все таки после недавних событий в вк я не вернусь никогда

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Дурной каякер

Ебаные твари

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Быстрый Макс

Нужен комментарий от представителей тж и Комитета, как они умудряются оставаться на плаву

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Вова, но не Путин

На днях пост был от редакции

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Быстрый Макс

Есть ссылка? Пропустил

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Вова, но не Путин
Законы о «фейках» и «антивоенных призывах» — TJ…
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tjournal.ru
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