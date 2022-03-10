«ВКонтакте» заблокировала в России паблики «Медузы», «Настоящего времени» и других СМИ Статьи редакции
По требованию Генпрокуратуры.
«Медуза» 10 марта сообщила, что администрация соцсети уведомила издание о блокировке паблика. Требование ведомства датируется 24 февраля.
«Настоящее время» получило сообщения о блокировке во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Яндекс.Дзене». Под блокировку также попали паблики «Радио Свобода» и её проектов на территории России.
Во «ВКонтакте» недоступны также паблики Русской службы «Би-би-си» и Deutsche Welle, отмечает «Медиазона».
«Медуза», «Настоящее время», «Радио Свобода» признаны в России «иностранными агентами» и заблокированы на территории страны. «Би-би-си» и Deutsche Welle также заблокированы.
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Тележка некст, получается?
Нет. Власть сейчас позиционирует телеграм как отечественную замену всем заблокированным соцсетям
Тогда не было ТСПУ + не было похуй на западную инфраструктуру, за которой она пряталась
ГорZhусь
Логотипа VK на плакате не хватает
Все таки после недавних событий в вк я не вернусь никогда
На днях пост был от редакции
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
Его привлекли по статье о «фейках» про российские вооружённые силы.
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
Национализируют всё.